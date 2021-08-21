Уровень вакцинации в Украине остается самым низким среди стран Европы. ИНФОГРАФИКА
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Охват населения Украины антикоронавирусными прививками до сих пор держится на уровне наименее развитых стран Африки и Латинской Америки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют свежие показатели оксфордского проекта Our World in Data, где в режиме реального времени собирается, анализируется и отображается в инфографике прививочная статистика со всего мира.
Минимум одну дозу вакцины успели получить:
- в Украине - 11,5% жителей,
- в Молдове - 14,1%,
- в Болгарии - 15,7%,
- в Боснии и Герцеговине - 17,3%,
- в Албании - 26,6%.
В Западной и Северной Европе таких уже 60-70% населения.
Западные соседи Украины:
- Польша - 50,1%,
- Словакия - 42,9%,
- Венгрия - 58,9%,
- Румыния - 26,8%.
Государственная статистика Беларуси сообщает о 28,41% привитых по первому разу, но эксперты сомневаются в достоверности этих данных.
В общемировом измерении одну дозу вакцины уже получило 32,3% населения, а 24,3% полностью вакцинированы.
Первенство по вакцинации и в дальнейшем удерживают богатые углеводородами арабские страны и передовые государства Атлантики.
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Иначе бы представитель CDC Р. Валенски не заявляла бы, что привитые распространяют вирус точно так же, как и не привитые.
Население Украины
1) Крупный охват. Учитывает население материковой Украины и Крымского полуострова. Около 43 миллионов человек
2) Средний охват. Учитывает только материковую Украину без учёта Крыма, который контролирует Россия с 2014 года. По данным Государственной службы статистики Украины, оценочная численность наличного населения Украины на 1 января 2021 года (без учёта Крыма и Севастополя) составила 41 588 354 человека[2], что на 314,1 тыс. человек меньше аналогичного показателя предыдущего года[3].
3) Узкий охват. Учитывает только территорию, контролируемую украинским правительством. Согласно отчёту «Оценка наличного населения Украины», обнародованному 23 января 2020 года в телеграм-канале министра Кабинета министров Украины Дмитрия Дубилета, реальная численность наличного населения, проживавшего на территории Украины на 1 декабря 2019 года без учёта Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, составила 37 млн 289 тыс. человек[4][5].
Чтоб не быть предвзятым, возьмем среднее от двух последних значений -39438677.
Так что в Украине к болеет на сейчас 19 363 человека на 39438677 человек. То есть на каждую 2037 человек у нас один болеет ковидом. При такой же заболеваемости как в Украине на Гибралтаре было бы 17 болеющих. А там из месных - ноль, а болеют только 3 приезжих.
В любом случае, при высокой степени вакцинации в Гибралтаре, ситуация там намного лучше, чем в Украине.
Ну, а если я ошибся и Вы за борьбу с ковидом путем вакцинации - то приношу извинения.
Здавали аналізи на наявність антитіл?