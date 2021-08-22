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Епідзонування України: в 11 областях перевищено коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19, у двох - COVID-госпіталізації, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Епідзонування України: в 11 областях перевищено коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19, у двох - COVID-госпіталізації, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так,  станом на 22 серпня, в Рівненській і Чернівецькій областях зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій. Цей показник в Рівненській області становить 53,2% (норма не більше 50%), в Чернівецькій - 71,8%.

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Крім того, в Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Одеській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування. Цей показник в Донецькій області становить 5,0% (норма для "зеленої" зони не більше 4%), Запорізькій - 4,6%, Івано-Франківській - 4,1%, Київській - 4,6%, Одеській - 4, 3%, Сумській - 5,7%, Тернопільській - 5,2%, Хмельницькій - 4,8%, Черкаській - 4,3%, Чернівецькій - 5,6%, і в Чернігівській області - 4,4%.

Зазначимо, що всі регіони України розташовані в "зеленій" зоні карантину.

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Епідзонування України: в 11 областях перевищено коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19, у двох - COVID-госпіталізації, - МОЗ 01

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Эпидзонирование Украины: в 11 областях превышен коэффициент выявления новых случаев COVID-19, в двух - COVID-госпитализация, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5251
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22.08.2021 12:32 Відповісти
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! Эпидзонирование Украины: в 11 областях превышен коэффициент выявления новых случаев COVID-19, в двух - COVID-госпитализация, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5575
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22.08.2021 12:35 Відповісти
 
 