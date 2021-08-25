УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4181 відвідувач онлайн
Новини Політика України
12 404 43
Кривий Ріг (809) Вілкул Юрій (33) Слуга народу (2544) Котляр (2)

"Слуга народу" назвала зрадою відмову однопартійця Котляра очолити Кривий Ріг

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У політичній партії "Слуга народу" вважають зрадою складання Олександром Котляром повноважень секретаря міської ради Кривого Рогу, у зв'язку з чим він не зміг бути обраний тимчасово виконуючим обов'язки міського голови.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішня заява Олександра Котляра про складання повноважень секретаря міської ради є зрадою. Це рішення не було обговорено ані з депутатською фракцією Політичної Партії "Слуга Народу" у Криворізькій міській раді, ані з Криворізькою Міською організацією партії. Котляр жодним чином не обґрунтував свою позицію, зрадивши принципи нашої політичної сили та Президента України Володимира Зеленського. Котляр не здатний взяти на себе відповідальність перед містом та його мешканцями. Він показав себе не лише як неспроможний політик, а й як зовсім некомандний гравець", - йдеться в заяві Криворізької міської організації політичної партії "Слуга народу", опублікованій в Facebook.

У політсилі зазначили, що фракція "Слуги Народу" покинула сесійну залу, адже не бачила сенсу "спостерігати за політичним фарсом, влаштованим негласною "коаліцією" партій "Європейська Солідарність", "ОПЗЖ" та "Блок Вілкула".

Читайте також: Юрій Вілкул виконуватиме обов'язки мера Кривого Рогу, - підсумки таємного голосування на сесії міськради

"Звинувачення сина загиблого Костянтина Павлова на адресу голови фракції ПП "Слуга Народу" та інших депутатів в черговий раз доводять, що опоненти не нехтують будь-якими цинічними маніпуляціями. Юрію Костянтиновичу, ми вражені, що Ви, ще не оговтавшись від трагічної втрати батька, взяли участь у цій показовій виставі. Ви з трибуни закликали депутатів не спекулювати на смерті батька – ми також радимо Вам не робити цього", - підсумували в партії.

Раніше в середу колишній міський голова Кривого Рогу Юрій Вілкул був обраний тимчасовим виконувачем обов'язків мера Кривого Рогу.

Також читайте: Мера Кривого Рогу Вілкула підозрюють у низці злочинів, - Луценко

Нагадаємо, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова 15 серпня знайшли мертвим на порозі будинку в селі Вільне. Біля тіла загиблого лежала рушниця. Мером Кривого Рогу Павлов став у листопаді 2020 року. Він обраний від партії "Опозиційна платформа - За життя". Він пройшов до другого туру після того, як Юрій Вілкул зняв свою кандидатуру.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+50
Он просто побоялся закончить как папередник 🤣🤣🤣.
показати весь коментар
25.08.2021 16:15
+27
"Слуга народу" назвала зрадою відмову однопартійця Котляра очолити Кривий Ріг - Цензор.НЕТ 5026
показати весь коментар
25.08.2021 16:33
+17
ну дык...жить то хочется.видать поступила пропозиция,от которой он не в силах отказаться
показати весь коментар
25.08.2021 16:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Он просто побоялся закончить как папередник 🤣🤣🤣.
показати весь коментар
25.08.2021 16:15 Відповісти
место прОклятое, можно понять
показати весь коментар
25.08.2021 16:23 Відповісти
та ну да, видим по Зеленскому - место проклятое
показати весь коментар
25.08.2021 19:01 Відповісти
но слуги урода не забыли и тут сбрехать о "ЕС", приписав им голсование за вилкула..))

по факту же:
"депутаты "Слуги народа" не принимали участия в голосовании, они ушли из зала пленарного заседания после отказа Александра Котляра от должности. Также не пошли голосовать депутаты от партии "Сила людей".
Участие в тайном голосовании принимали "Блок Вилкула. Украинская перспектива" и "Оппозиционная платформа - за жизнь". Источник: https://censor.net/ru/n3284404
показати весь коментар
25.08.2021 16:47 Відповісти
вони ж "ягоди з одного поля"...
показати весь коментар
25.08.2021 16:55 Відповісти
з антиукраїнського поля...
показати весь коментар
25.08.2021 17:06 Відповісти
От-от! "Корабамбель під зеленими вітрилами" прогнив і пацюки почали тікать!
показати весь коментар
25.08.2021 17:00 Відповісти
У всех свои дела!!!!!
показати весь коментар
25.08.2021 16:22 Відповісти
Это уже символично "Слуга народа" назвала предательством отказ однопартийца Котляра возглавить Кривой Рог - Цензор.НЕТ 8771 Дальше будет больше
"Слуга народа" назвала предательством отказ однопартийца Котляра возглавить Кривой Рог - Цензор.НЕТ 2720
показати весь коментар
25.08.2021 16:23 Відповісти
ну дык...жить то хочется.видать поступила пропозиция,от которой он не в силах отказаться
показати весь коментар
25.08.2021 16:24 Відповісти
"Слуга народу" назвала зрадою відмову однопартійця Котляра очолити Кривий Ріг - Цензор.НЕТ 1334
показати весь коментар
25.08.2021 16:29 Відповісти
Ложкула не жалко "Слуга народу" назвала зрадою відмову однопартійця Котляра очолити Кривий Ріг - Цензор.НЕТ 3465
показати весь коментар
25.08.2021 16:32 Відповісти
Здоровье и жизнь важнее...
показати весь коментар
25.08.2021 16:29 Відповісти
Котляр зато обсудил своё решение с парой миллионов баксов,которые ему занесли зажоповцы.
показати весь коментар
25.08.2021 16:30 Відповісти
ні, там керує і виділяє бабло рижа мразь. А заносити, передавати - так, можуть і зажопівці... або сам вілкул...
показати весь коментар
25.08.2021 16:44 Відповісти
А як же Юзік?
показати весь коментар
25.08.2021 16:32 Відповісти
"Слуга народу" назвала зрадою відмову однопартійця Котляра очолити Кривий Ріг - Цензор.НЕТ 5026
показати весь коментар
25.08.2021 16:33 Відповісти
Да пошёл он нахрен, твой юзик.
показати весь коментар
25.08.2021 16:42 Відповісти
"ЕС" таки вошла в коалицию. Ну-ну.
показати весь коментар
25.08.2021 16:34 Відповісти
он ещё не готов застрелиться в грудь из карабина.
показати весь коментар
25.08.2021 16:39 Відповісти
А ведь когда его назначали секретарем горсовета, он таким не был ...
показати весь коментар
25.08.2021 16:40 Відповісти
хто б в які би там в олігархічні партії (в т.ч. до слуг уродів) не входив би - а Кривий був і є вількульно-рижемразівською вотчиною. І Котляр - один з рижемразівських.
показати весь коментар
25.08.2021 16:42 Відповісти
Слуги народа--це табун брехливих баранів. Не важливо які ти маєш здібності--головне ,щоб ти бекав разом з усім табуном,а маєш ти знання,досвід--це не важливо. Молодець цей Сн--правильно все оцінив і відмовився від того,що він не потягне.
показати весь коментар
25.08.2021 16:45 Відповісти
Однопартиец котляр получил бабла от опзж и все остались довольны.
показати весь коментар
25.08.2021 16:45 Відповісти
Сообразітєльний дядько! Жити хоче! Ну може в опзж ще спливе. Але ж внюхав зелін конєц!)))
показати весь коментар
25.08.2021 16:49 Відповісти
"Спрашиваете, почему люди бегут с корабля, который не тонет? Они смекнули, куда он их везет."
"Слуга народу" назвала зрадою відмову однопартійця Котляра очолити Кривий Ріг - Цензор.НЕТ 6881
показати весь коментар
25.08.2021 16:49 Відповісти





ЗМІ повідомляють,що "слуга " Олександр Трухін спровокував ДТП. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди шість осіб, серед яких двоє дітей та Голова Комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі, отримали тілесні ушкодження. Про стан Трухіна нічого не повідомляється

https://twitter.com/svecha62/status/1430518522401132545
показати весь коментар
25.08.2021 16:56 Відповісти
сколько стоит кресло мэрв?
спросите у кернеса...
показати весь коментар
25.08.2021 16:56 Відповісти
Зелёным не впервой действовать полностью в интересах открытых врагов Украины.
показати весь коментар
25.08.2021 16:56 Відповісти
"Слуга народу" назвала зрадою відмову однопартійця Котляра очолити Кривий Ріг - Цензор.НЕТ 2139
показати весь коментар
25.08.2021 16:59 Відповісти
Котляр здраво решил, что лучше меньше, но живой. Все с собой ведь не унесешь. А вот зеленой свинье по кличке юзик не дали откусить от бюджета. Отсюда и визг, будто с его боков жир сдирают
показати весь коментар
25.08.2021 17:22 Відповісти
Ну що тут можна сказати... Хіба що процитувати пєчальную лошадь лаврова: - дебіли,***...
показати весь коментар
25.08.2021 17:35 Відповісти
У деяких жидів ще залишилась "чуйка"... "Слуга народу" назвала зрадою відмову однопартійця Котляра очолити Кривий Ріг - Цензор.НЕТ 4993
показати весь коментар
25.08.2021 18:04 Відповісти
Шось там у Кривому Розі відбувається. Один мер загинув від вогнепала, інший відмовився брати на себе повноваження.
показати весь коментар
25.08.2021 18:08 Відповісти
Не каждый человек способен жить по расписанию
Жизнь чиновника такого уровня расписана с точностью 0,5 часа
На месяц вперед
показати весь коментар
25.08.2021 18:56 Відповісти
а потом деревянный макинтош
показати весь коментар
25.08.2021 19:03 Відповісти
Я не поняяяяяллл!!! Есть желающие на место МЭРААА...????? ...Шаг вперед!!!
Таааак, сча посмотрим списчек!, Тааак, хмммм....Кривой Рог на сегодня заявки не присылал!
показати весь коментар
25.08.2021 19:11 Відповісти
там видать все слишком серйозно, раз уже слуг обвиняют, а их секретарь по сути сбежал от них
интересны масштабы того что там твориться, раз от таких хлебных мест отказываются даже из провладной партии
показати весь коментар
25.08.2021 19:17 Відповісти
Заявление Котляра об отставке: товарищ Зеленский, произошла чудовищная ошибка. На месте Павлова должен был быть я.
показати весь коментар
25.08.2021 20:04 Відповісти
А может над его домом тоже летают дроны? А он решил ещё пожить на этом свете! Украина медленно, но верно превращается в Сицилию, Неаполь или штат Луизиану. Осталось запустить морское пиратство и сомалийцы будут приезжать сюда на стажировку. Вот что значит стала власть в Украине, скоро будут шарахаться от предложений "покерувать".
показати весь коментар
25.08.2021 22:22 Відповісти
"Слуга народу" назвала зрадою відмову однопартійця Котляра очолити Кривий Ріг - Цензор.НЕТ 6042
показати весь коментар
26.08.2021 07:12 Відповісти
 
 