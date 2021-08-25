"Слуга народу" назвала зрадою відмову однопартійця Котляра очолити Кривий Ріг

У політичній партії "Слуга народу" вважають зрадою складання Олександром Котляром повноважень секретаря міської ради Кривого Рогу, у зв'язку з чим він не зміг бути обраний тимчасово виконуючим обов'язки міського голови.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішня заява Олександра Котляра про складання повноважень секретаря міської ради є зрадою. Це рішення не було обговорено ані з депутатською фракцією Політичної Партії "Слуга Народу" у Криворізькій міській раді, ані з Криворізькою Міською організацією партії. Котляр жодним чином не обґрунтував свою позицію, зрадивши принципи нашої політичної сили та Президента України Володимира Зеленського. Котляр не здатний взяти на себе відповідальність перед містом та його мешканцями. Він показав себе не лише як неспроможний політик, а й як зовсім некомандний гравець", - йдеться в заяві Криворізької міської організації політичної партії "Слуга народу", опублікованій в Facebook.

У політсилі зазначили, що фракція "Слуги Народу" покинула сесійну залу, адже не бачила сенсу "спостерігати за політичним фарсом, влаштованим негласною "коаліцією" партій "Європейська Солідарність", "ОПЗЖ" та "Блок Вілкула".

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"Звинувачення сина загиблого Костянтина Павлова на адресу голови фракції ПП "Слуга Народу" та інших депутатів в черговий раз доводять, що опоненти не нехтують будь-якими цинічними маніпуляціями. Юрію Костянтиновичу, ми вражені, що Ви, ще не оговтавшись від трагічної втрати батька, взяли участь у цій показовій виставі. Ви з трибуни закликали депутатів не спекулювати на смерті батька – ми також радимо Вам не робити цього", - підсумували в партії.

Раніше в середу колишній міський голова Кривого Рогу Юрій Вілкул був обраний тимчасовим виконувачем обов'язків мера Кривого Рогу.

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Нагадаємо, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова 15 серпня знайшли мертвим на порозі будинку в селі Вільне. Біля тіла загиблого лежала рушниця. Мером Кривого Рогу Павлов став у листопаді 2020 року. Він обраний від партії "Опозиційна платформа - За життя". Він пройшов до другого туру після того, як Юрій Вілкул зняв свою кандидатуру.