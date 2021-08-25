"Слуга народа" назвала предательством отказ однопартийца Котляра возглавить Кривой Рог
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В политической партии "Слуга народа" считают предательством сложение Александром Котляром полномочий секретаря городского совета Кривого Рога, в связи с чем он не смог быть избран временно исполняющим обязанности городского головы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодняшнее заявление Александра Котляра о сложении полномочий секретаря городского совета является предательством. Это решение не обсуждался ни с депутатской фракцией политической партии "Слуга народа" в Криворожском городском совете, ни с Криворожской городской организации партии. Котляр никоим образом не обосновал свою позицию, изменив принципы нашей политической силы и президента Украины Владимира Зеленского. Котляр не способен взять на себя ответственность перед городом и его жителями. Он показал себя не только как несостоятельный политик, но и как совершенно некомандный игрок", - говорится в заявлении Криворожской городской организации политической партии "Слуга народа", опубликованной в Facebook.
В политсиле отметили, что фракция "Слуги народа" покинула сессионный зал, поскольку не видела смысла "наблюдать за политическим фарсом, устроенным негласной "коалицией" партий "Европейская солидарность", "ОПЗЖ" и "Блок Вилкула".
"Обвинение сына погибшего Константина Павлова в адрес председателя фракции партии "Слуги народа" и других депутатов в очередной раз доказывают, что оппоненты не пренебрегают любыми циничными манипуляциями. Юрий Константинович, мы поражены, что вы, еще не оправившись от трагической потери отца, приняли участие в этом показательном спектакле. Вы с трибуны призвали депутатов не спекулировать на смерти отца - мы также советуем вам не делать этого", - подытожили в партии.
Ранее в среду бывший городской голова Кривого Рога Юрий Вилкул был избран временно исполняющим обязанности мэра Кривого Рога.
Напомним, мэра Кривого Рога Константина Павлова 15 августа нашли мертвым на пороге дома в селе Вольное. Возле тела погибшего лежало ружье. Мэром Кривого Рога Павлов стал в ноябре 2020 года. Он избран от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Он прошел во второй тур после того, как Юрий Вилкул снял свою кандидатуру.
Пожалуйста, подождите...
по факту же:
"депутаты "Слуги народа" не принимали участия в голосовании, они ушли из зала пленарного заседания после отказа Александра Котляра от должности. Также не пошли голосовать депутаты от партии "Сила людей".
Участие в тайном голосовании принимали "Блок Вилкула. Украинская перспектива" и "Оппозиционная платформа - за жизнь". Источник: https://censor.net/ru/n3284404
ЗМІ повідомляють,що "слуга " Олександр Трухін спровокував ДТП. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди шість осіб, серед яких двоє дітей та Голова Комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі, отримали тілесні ушкодження. Про стан Трухіна нічого не повідомляється
https://twitter.com/svecha62/status/1430518522401132545
спросите у кернеса...
Жизнь чиновника такого уровня расписана с точностью 0,5 часа
На месяц вперед
Таааак, сча посмотрим списчек!, Тааак, хмммм....Кривой Рог на сегодня заявки не присылал!
интересны масштабы того что там твориться, раз от таких хлебных мест отказываются даже из провладной партии