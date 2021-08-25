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Новости Политика Украины
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Кривой Рог (1126) Вилкул Юрий Григорьевич (55) Слуга народа (2547) Котляр (2)

"Слуга народа" назвала предательством отказ однопартийца Котляра возглавить Кривой Рог

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В политической партии "Слуга народа" считают предательством сложение Александром Котляром полномочий секретаря городского совета Кривого Рога, в связи с чем он не смог быть избран временно исполняющим обязанности городского головы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодняшнее заявление Александра Котляра о сложении полномочий секретаря городского совета является предательством. Это решение не обсуждался ни с депутатской фракцией политической партии "Слуга народа" в Криворожском городском совете, ни с Криворожской городской организации партии. Котляр никоим образом не обосновал свою позицию, изменив принципы нашей политической силы и президента Украины Владимира Зеленского. Котляр не способен взять на себя ответственность перед городом и его жителями. Он показал себя не только как несостоятельный политик, но и как совершенно некомандный игрок", - говорится в заявлении Криворожской городской организации политической партии "Слуга народа", опубликованной в Facebook.

В политсиле отметили, что фракция "Слуги народа" покинула сессионный зал, поскольку не видела смысла "наблюдать за политическим фарсом, устроенным негласной "коалицией" партий "Европейская солидарность", "ОПЗЖ" и "Блок Вилкула".

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"Обвинение сына погибшего Константина Павлова в адрес председателя фракции партии "Слуги народа" и других депутатов в очередной раз доказывают, что оппоненты не пренебрегают любыми циничными манипуляциями. Юрий Константинович, мы поражены, что вы, еще не оправившись от трагической потери отца, приняли участие в этом показательном спектакле. Вы с трибуны призвали депутатов не спекулировать на смерти отца - мы также советуем вам не делать этого", - подытожили в партии.

Ранее в среду бывший городской голова Кривого Рога Юрий Вилкул был избран временно исполняющим обязанности мэра Кривого Рога.

Напомним, мэра Кривого Рога Константина Павлова 15 августа нашли мертвым на пороге дома в селе Вольное. Возле тела погибшего лежало ружье. Мэром Кривого Рога Павлов стал в ноябре 2020 года. Он избран от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Он прошел во второй тур после того, как Юрий Вилкул снял свою кандидатуру.

Автор: Слава Козир
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Топ комментарии
+50
Он просто побоялся закончить как папередник 🤣🤣🤣.
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25.08.2021 16:15
+27
"Слуга народу" назвала зрадою відмову однопартійця Котляра очолити Кривий Ріг - Цензор.НЕТ 5026
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25.08.2021 16:33
+17
ну дык...жить то хочется.видать поступила пропозиция,от которой он не в силах отказаться
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25.08.2021 16:24
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Он просто побоялся закончить как папередник 🤣🤣🤣.
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25.08.2021 16:15 Ответить
место прОклятое, можно понять
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25.08.2021 16:23 Ответить
та ну да, видим по Зеленскому - место проклятое
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25.08.2021 19:01 Ответить
но слуги урода не забыли и тут сбрехать о "ЕС", приписав им голсование за вилкула..))

по факту же:
"депутаты "Слуги народа" не принимали участия в голосовании, они ушли из зала пленарного заседания после отказа Александра Котляра от должности. Также не пошли голосовать депутаты от партии "Сила людей".
Участие в тайном голосовании принимали "Блок Вилкула. Украинская перспектива" и "Оппозиционная платформа - за жизнь". Источник: https://censor.net/ru/n3284404
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25.08.2021 16:47 Ответить
вони ж "ягоди з одного поля"...
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25.08.2021 16:55 Ответить
з антиукраїнського поля...
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25.08.2021 17:06 Ответить
От-от! "Корабамбель під зеленими вітрилами" прогнив і пацюки почали тікать!
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25.08.2021 17:00 Ответить
У всех свои дела!!!!!
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25.08.2021 16:22 Ответить
Это уже символично "Слуга народа" назвала предательством отказ однопартийца Котляра возглавить Кривой Рог - Цензор.НЕТ 8771 Дальше будет больше
"Слуга народа" назвала предательством отказ однопартийца Котляра возглавить Кривой Рог - Цензор.НЕТ 2720
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25.08.2021 16:23 Ответить
ну дык...жить то хочется.видать поступила пропозиция,от которой он не в силах отказаться
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25.08.2021 16:24 Ответить
"Слуга народу" назвала зрадою відмову однопартійця Котляра очолити Кривий Ріг - Цензор.НЕТ 1334
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25.08.2021 16:29 Ответить
Ложкула не жалко "Слуга народу" назвала зрадою відмову однопартійця Котляра очолити Кривий Ріг - Цензор.НЕТ 3465
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25.08.2021 16:32 Ответить
Здоровье и жизнь важнее...
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25.08.2021 16:29 Ответить
Котляр зато обсудил своё решение с парой миллионов баксов,которые ему занесли зажоповцы.
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25.08.2021 16:30 Ответить
ні, там керує і виділяє бабло рижа мразь. А заносити, передавати - так, можуть і зажопівці... або сам вілкул...
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25.08.2021 16:44 Ответить
А як же Юзік?
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25.08.2021 16:32 Ответить
"Слуга народу" назвала зрадою відмову однопартійця Котляра очолити Кривий Ріг - Цензор.НЕТ 5026
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25.08.2021 16:33 Ответить
Да пошёл он нахрен, твой юзик.
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25.08.2021 16:42 Ответить
"ЕС" таки вошла в коалицию. Ну-ну.
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25.08.2021 16:34 Ответить
он ещё не готов застрелиться в грудь из карабина.
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25.08.2021 16:39 Ответить
А ведь когда его назначали секретарем горсовета, он таким не был ...
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25.08.2021 16:40 Ответить
хто б в які би там в олігархічні партії (в т.ч. до слуг уродів) не входив би - а Кривий був і є вількульно-рижемразівською вотчиною. І Котляр - один з рижемразівських.
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25.08.2021 16:42 Ответить
Слуги народа--це табун брехливих баранів. Не важливо які ти маєш здібності--головне ,щоб ти бекав разом з усім табуном,а маєш ти знання,досвід--це не важливо. Молодець цей Сн--правильно все оцінив і відмовився від того,що він не потягне.
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25.08.2021 16:45 Ответить
Однопартиец котляр получил бабла от опзж и все остались довольны.
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25.08.2021 16:45 Ответить
Сообразітєльний дядько! Жити хоче! Ну може в опзж ще спливе. Але ж внюхав зелін конєц!)))
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25.08.2021 16:49 Ответить
"Спрашиваете, почему люди бегут с корабля, который не тонет? Они смекнули, куда он их везет."
"Слуга народу" назвала зрадою відмову однопартійця Котляра очолити Кривий Ріг - Цензор.НЕТ 6881
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25.08.2021 16:49 Ответить





ЗМІ повідомляють,що "слуга " Олександр Трухін спровокував ДТП. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди шість осіб, серед яких двоє дітей та Голова Комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі, отримали тілесні ушкодження. Про стан Трухіна нічого не повідомляється

https://twitter.com/svecha62/status/1430518522401132545
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25.08.2021 16:56 Ответить
сколько стоит кресло мэрв?
спросите у кернеса...
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25.08.2021 16:56 Ответить
Зелёным не впервой действовать полностью в интересах открытых врагов Украины.
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25.08.2021 16:56 Ответить
"Слуга народу" назвала зрадою відмову однопартійця Котляра очолити Кривий Ріг - Цензор.НЕТ 2139
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25.08.2021 16:59 Ответить
Котляр здраво решил, что лучше меньше, но живой. Все с собой ведь не унесешь. А вот зеленой свинье по кличке юзик не дали откусить от бюджета. Отсюда и визг, будто с его боков жир сдирают
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25.08.2021 17:22 Ответить
Ну що тут можна сказати... Хіба що процитувати пєчальную лошадь лаврова: - дебіли,***...
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25.08.2021 17:35 Ответить
У деяких жидів ще залишилась "чуйка"... "Слуга народу" назвала зрадою відмову однопартійця Котляра очолити Кривий Ріг - Цензор.НЕТ 4993
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25.08.2021 18:04 Ответить
Шось там у Кривому Розі відбувається. Один мер загинув від вогнепала, інший відмовився брати на себе повноваження.
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25.08.2021 18:08 Ответить
Не каждый человек способен жить по расписанию
Жизнь чиновника такого уровня расписана с точностью 0,5 часа
На месяц вперед
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25.08.2021 18:56 Ответить
а потом деревянный макинтош
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25.08.2021 19:03 Ответить
Я не поняяяяяллл!!! Есть желающие на место МЭРААА...????? ...Шаг вперед!!!
Таааак, сча посмотрим списчек!, Тааак, хмммм....Кривой Рог на сегодня заявки не присылал!
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25.08.2021 19:11 Ответить
там видать все слишком серйозно, раз уже слуг обвиняют, а их секретарь по сути сбежал от них
интересны масштабы того что там твориться, раз от таких хлебных мест отказываются даже из провладной партии
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25.08.2021 19:17 Ответить
Заявление Котляра об отставке: товарищ Зеленский, произошла чудовищная ошибка. На месте Павлова должен был быть я.
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25.08.2021 20:04 Ответить
А может над его домом тоже летают дроны? А он решил ещё пожить на этом свете! Украина медленно, но верно превращается в Сицилию, Неаполь или штат Луизиану. Осталось запустить морское пиратство и сомалийцы будут приезжать сюда на стажировку. Вот что значит стала власть в Украине, скоро будут шарахаться от предложений "покерувать".
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25.08.2021 22:22 Ответить
"Слуга народу" назвала зрадою відмову однопартійця Котляра очолити Кривий Ріг - Цензор.НЕТ 6042
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26.08.2021 07:12 Ответить
 
 