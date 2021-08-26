Російську мову позбавили статусу регіональної на Дніпропетровщині, - суд
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Дніпропетровський окружний адміністративний суд скасував рішення обласної ради, яке ще у 2012 році надало російській мові статус регіональної.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".
До суду звернувся заступник керівника Дніпропетровської обласної прокуратури. Зрештою його позовну заяву вирішили задовольнити повністю: суд визнав рішення Дніпропетровської обласної ради про надання російській мові статусу регіональної протиправним та нечинним з 28 лютого 2018 року - дня, коли Конституційний Суд України визнав мовний закон неконституційним.
Рішення суду набуде чинності з 12 вересня.
Нагадаємо, статус російської мови як регіональної гарантував закон України "Про засади державної мовної політики", який набрав чинності 10 серпня 2012 року. Цей статус могла надавати місцева рада, якщо кількість носіїв цієї мови становить не менше ніж 10% від населення відповідного регіону, а в окремих випадках — і менше як 10%.
Але після того, як КСУ визнав цей закон неконституційним, навіть термін "регіональні мови" в Україні тепер не використовується.
Проте досі залишаються чинними рішення про "регіональні мови" Луганської облради та в окремих громадах Одеської та Закарпатської областей.
Будь ласка, зачекайте...
даже самоназвание у других скоммуниздил этот уродский выкидыш...
Олег був "військовим міністром" при Ігорі (а до його повноліття - регентом)
Так і з Олегом вийшло!
Что касается Польши и других указанных стран, так они были образованы по этническому признаку.
Но нашлись добродетели, типа товарища и отца народов Сралина, 100% руССкий междупрочим , или его друга по крови Гитлера: вместе воинский парад в Бресте проводили, которые делили сферы влияния и специально разделяли народы: Гитлер тот мечтал о едином немецком рейхе, а Сралин - 3. Риме и коммунизме во всем мире, где будут разговаривать все па гуССки .
Так что это искусственная деформация границ, но в принципе, все народы имеют свою этническую территорию-государство, вот только «великий руССкий народ» не имеет ее/его в составе Рф..
рюзьге це не етнос, а невiдомо що...
а то нiмецькi землi...)) от Мазовецьке воєводство, сама Варшава- це дiйсно iсторично, споконвiчно польськi землi. але зараз все це не мае значення, пiсля Гельсiнськоi угоди кордони в Европi непорушнi та не можуть змiнюватися силою. цього колись не розумiв тiльки гiтлер, а зараз його практику повторило iнше лайно- ботоксний сцарьок-курдуплик з паРашi.
Треба речі називати своїми іменами а не вигаданими ким-то.
- «...русский...»
- «...я у тебя не диагноз спрашиваю, а национальность...»
Недопустимо руководствоваться "правами" носителей языка. Такой подход закрепляет насильственную или вынужденную руссофикацию украинцев и других этносов, что само по себе ни что иное как духовный геноцид. Задачей конкретно украинского государства должно быть всемерное содействие минимизации последствий руссофикации этнических украинцев и не ущемление возможностей других этнических групп самостоятельно, или при поддержке материнских стран, сохранять свою культуру и традиции. В случае компактного проживания других этнических групп кроме этнических украинцев, должно быть возможным введение регионального языка. Но, процент соответствующей этнической группы при этом не должен быть 10% и меньше. Численность этнической группы должна быть не менее 1/3 от населения региона.