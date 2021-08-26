УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14393 відвідувача онлайн
Новини Суспільство
9 080 119
Дніпропетровщина (2344) суд (8030) російська мова (282)

Російську мову позбавили статусу регіональної на Дніпропетровщині, - суд

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Російську мову позбавили статусу регіональної на Дніпропетровщині, - суд

Дніпропетровський окружний адміністративний суд скасував рішення обласної ради, яке ще у 2012 році надало російській мові статус регіональної.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

До суду звернувся заступник керівника Дніпропетровської обласної прокуратури. Зрештою його позовну заяву вирішили задовольнити повністю: суд визнав рішення Дніпропетровської обласної ради про надання російській мові статусу регіональної протиправним та нечинним з 28 лютого 2018 року - дня, коли Конституційний Суд України визнав мовний закон неконституційним.

Рішення суду набуде чинності з 12 вересня.

Нагадаємо, статус російської мови як регіональної гарантував закон України "Про засади державної мовної політики", який набрав чинності 10 серпня 2012 року. Цей статус могла надавати місцева рада, якщо кількість носіїв цієї мови становить не менше ніж 10% від населення відповідного регіону, а в окремих випадках — і менше як 10%.

Але після того, як КСУ визнав цей закон неконституційним, навіть термін "регіональні мови" в Україні тепер не використовується.

Проте досі залишаються чинними рішення про "регіональні мови" Луганської облради та в окремих громадах Одеської та Закарпатської областей.

Читайте також: Суд скасував регіональний статус російської мови в Миколаєві, - Кремінь
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+22
Область и была всю жизнь русифицированной и будет оставаться, что не помешало жителям этой области одними из первых отправиться на войну и достойно себя показать, пока многие кукарекали о патриотизме в глубоких тылах и на заробитках. Так что с мовой действительно, весьма всё сложно и простых решений здесь быть не может, это реалии жизни
показати весь коментар
25.08.2021 19:55
+21
Слава Україні
показати весь коментар
25.08.2021 19:55
+20
ну и йух с ним
показати весь коментар
25.08.2021 19:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Южная Франция неоднократно вырезалась французами севера и еще сотни подобных примеров. Что до названия Русь, там много научных объяснений до пришедших а Ладогу с Рюриком варяжского племени русь.. то по названию острова на юге Балтики Рюгена ( Германия), до реки Рось южнее Киева и т.д. Так что вопрос дискуссионный. По сути первым Киевским Князем был Олег ( Хельг) родной брат жены князя Рюрика швед по национальности. Рюрик сам был варягом но жена его точно была шведкой. Олег правил как бы за законного наследника Ингвара ( Игоря), и по маме и по пате не славянина а скандинава, его потом древляне убили за излишнюю дань. Первой славянкой правительницей считается Ольга жена Ингвара ( Игоря) родом из под Пскова . ( хотя тоже вопрос дискуссионный , Ольга это скандинавское имя Хельга., было ли это ее первоначальным именем ( когда крестилась назвали Еленой кажется) Потом был Святослав ну тот по повадкам точно викинг.. но будем его считать все таки уже нашим по сути первым князем. Ну а дальше Владимир, уж мама его точно была славянкой Малушей ( вроде как из древлян).. ну а жен у Владимира было как у того халифа багдадского., не сосчитать. пока не крестился конечно..
показати весь коментар
26.08.2021 12:33 Відповісти
рассея - это выкидыш и продолжение Орды, который сильно стесняется своего истинного прародителя и вечно примазывается к чужой истории...
даже самоназвание у других скоммуниздил этот уродский выкидыш...
показати весь коментар
26.08.2021 13:01 Відповісти
Андерсен! Олег ніколи не був "князем"! Він був "конунгом" - тобто "військовим вождем" "отаманом" А князем був Ігор (Інгвар) син Рюрика (Хререкра) Якби було так, як ти стверджуєш, то династія іменувалася-б не "Рюриковичі", а "Ольговичі"
Олег був "військовим міністром" при Ігорі (а до його повноліття - регентом)
показати весь коментар
26.08.2021 18:35 Відповісти
Оно то по факту так. О чем я и говорил. Но даже Грушевский писал Олег Вещий князь киевский. По сути и по факту он и был князем. Хотя он был лишь дядей ( по матери) фактического наследника Рюрика, Ингвара ( Игоря). Но в те времена видимо еще все было относительно, поэтому коль Олег был военным вождем он и считался князем до самой смерти ( а не совершеннолетия Игоря). Хотя конечно по феодальной лестнице именно Игорь был юридически князем.
показати весь коментар
26.08.2021 20:28 Відповісти
Грушевський - не "істина в останній інстанції" Колись великі вчені-фізики з світовим іменем стверджували про "неподільність" атома І історична наука розвивається та поповнюється новими даними Я наприклад читав що Київ до захоплення його Києм Полянським був прикордонною древлянською фортецею І Коростень - столиця Древлянської землі - старший Києва
показати весь коментар
26.08.2021 20:34 Відповісти
Додам - з часом значення слів міняються! У слов"ян - "князь", у скандинавів "конунг" - були спочатку тимчасовими військовими ватажками, яких вибирали чи призначали на час військової кампанії "Граф" при перших франкських правителях був всього-навсього "адміністративною посадою" - щось типу "губернатора" чи "голови обласної адміністрації" Імператор у римлян в період Республіки був полководцем, що на час ведення воєнної кампанії Сенатом наділявся надзвичайними повноваженнями
Так і з Олегом вийшло!
показати весь коментар
26.08.2021 20:48 Відповісти
Ну если ума и знаний нет то считай калека. А хамство оно попахивает именно неизлечимой родовой травмой мокшании.
показати весь коментар
26.08.2021 12:36 Відповісти
А вот в Рф где эти границы руССкой республики напр.? Нет такой страны, значит нет и такого великого народа... или руССкие - это кочевой народ как цигане? Російську мову позбавили статусу регіональної на Дніпропетровщині, - суд - Цензор.НЕТ 7543

Что касается Польши и других указанных стран, так они были образованы по этническому признаку.

Но нашлись добродетели, типа товарища и отца народов Сралина, 100% руССкий Російську мову позбавили статусу регіональної на Дніпропетровщині, - суд - Цензор.НЕТ 7543 междупрочим Російську мову позбавили статусу регіональної на Дніпропетровщині, - суд - Цензор.НЕТ 2065 , или его друга по крови Гитлера: вместе воинский парад в Бресте проводили, которые делили сферы влияния и специально разделяли народы: Гитлер тот мечтал о едином немецком рейхе, а Сралин - 3. Риме и коммунизме во всем мире, где будут разговаривать все па гуССки Російську мову позбавили статусу регіональної на Дніпропетровщині, - суд - Цензор.НЕТ 4543 .
Так что это искусственная деформация границ, но в принципе, все народы имеют свою этническую территорию-государство, вот только «великий руССкий народ» не имеет ее/его в составе Рф..
показати весь коментар
26.08.2021 11:29 Відповісти
потому как рюзьге народ - це фейк, просто збiговисько азiопське з вОнюшек, що забули своє справжнє корiння, збiговисько, орда, що асоціює себе з гiвно-Ампєрiєю рассєєю.
рюзьге це не етнос, а невiдомо що...
показати весь коментар
26.08.2021 13:06 Відповісти
В отличии от западной, южной и практически северной границ.



а то нiмецькi землi...)) от Мазовецьке воєводство, сама Варшава- це дiйсно iсторично, споконвiчно польськi землi. але зараз все це не мае значення, пiсля Гельсiнськоi угоди кордони в Европi непорушнi та не можуть змiнюватися силою. цього колись не розумiв тiльки гiтлер, а зараз його практику повторило iнше лайно- ботоксний сцарьок-курдуплик з паРашi.
показати весь коментар
26.08.2021 13:13 Відповісти
Українська мова в Україні - мова міжнаціонального спілкування! Крапка Російську мову позбавили статусу регіональної на Дніпропетровщині, - суд - Цензор.НЕТ 1416
показати весь коментар
26.08.2021 10:33 Відповісти
Нарешті!
показати весь коментар
26.08.2021 10:47 Відповісти
А що це за нація яка володіє "руським язіком"???А такої нації не знаю.
Треба речі називати своїми іменами а не вигаданими ким-то.
показати весь коментар
26.08.2021 12:19 Відповісти
- «... ты кто?»
- «...русский...»
- «...я у тебя не диагноз спрашиваю, а национальность...»
показати весь коментар
26.08.2021 12:21 Відповісти
Уважаемые жители Днепропетровщины! Вы все делаете правильно! Нужно идти в ногу со всей страной. Помните! При исполнении Государственного гимна все встают, а тот, кто не встал, всегда будет смотреть в жопу впередистоящего!
показати весь коментар
26.08.2021 12:47 Відповісти
Хоть закон о региональных языках отменили, напишу пару слов о сомом подходе в законе: "10% носителей языка, а в отдельных случаях и меньше 10%".

Недопустимо руководствоваться "правами" носителей языка. Такой подход закрепляет насильственную или вынужденную руссофикацию украинцев и других этносов, что само по себе ни что иное как духовный геноцид. Задачей конкретно украинского государства должно быть всемерное содействие минимизации последствий руссофикации этнических украинцев и не ущемление возможностей других этнических групп самостоятельно, или при поддержке материнских стран, сохранять свою культуру и традиции. В случае компактного проживания других этнических групп кроме этнических украинцев, должно быть возможным введение регионального языка. Но, процент соответствующей этнической группы при этом не должен быть 10% и меньше. Численность этнической группы должна быть не менее 1/3 от населения региона.
показати весь коментар
26.08.2021 13:30 Відповісти
Правильне рішення. Вітаю. Статус "рускава язика" не може бути офіційним в Україні в будь якій формі. Україна має позбутись усіх колоніальних ознак і вичавити московську мову за свої кордони. Етнічні росіяни які у нас живуть можуть створювати собі приватні школи, фінансувати друк книжок чи журналів та послуговуватись російською мовою в побуті. Але Україна як держава має зупинити будь яку підтримку мови окупантів.
показати весь коментар
26.08.2021 14:49 Відповісти
Не має ніякої проблеми по "язиковій політиці". Все це антураж та підбурювання населення по невиконанню Конституції. В 2014 році,весною на сході серед людей на зібраннях ходили диверсанти з Більгородського, Тульського та Ростовського ФСБ,які чітко наголошували і вигукували с натовпу ось такі тези про " восстановлєніє законності р..ого язика". Потім дула окупація і до тепер. І що? Щастя їм прийшла в незаконний спосіб? Країна має Конституцію та Державні Ознаки. Ви ж коли їдите до Турції,Польщі і ще в 214 країн світу ,там пишуть та визначають все на одній державній. А ми що хочемо, на десяти ? Сидіти на 2-х стільцях ...неможливо.Спитайте Янука-зрадливого!?
показати весь коментар
26.08.2021 14:52 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 