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Днепропетровщина (2877) суд (24691) русский язык (554)

Русский язык лишили статуса регионального на Днепропетровщине, - суд

Новости Цензор.НЕТ Общество

Русский язык лишили статуса регионального на Днепропетровщине, - суд

Днепропетровский окружной административный суд отменил решение областного совета, которым еще в 2012 году русскому языку предоставили статус регионального.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

В суд обратился заместитель руководителя Днепропетровской областной прокуратуры. В конце концов его исковое заявление решили удовлетворить: суд признал решение Днепропетровского областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального противоправным и недействительным с 28 февраля 2018 года - дня, когда Конституционный Суд Украины признал языковой закон неконституционным.

Решение суда вступит в силу с 12 сентября.

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Напомним, ранее статус русского языка как регионального гарантировал закон Украины "Об основах государственной языковой политики", который вступил в силу 10 августа 2012 года. Этот статус мог предоставлять местный совет, если количество носителей этого языка составляет не менее 10% от населения соответствующего региона, а в отдельных случаях -и менее 10%.

Но после того, как КСУ 28 февраля 2018 года признал этот закон неконституционным, даже термин "региональные языки" в Украине теперь не используется.

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При этом до сих пор остаются в силе решения о "региональных языках" Луганского областного совета и в отдельных общинах Одесской и Закарпатской областей.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+22
Область и была всю жизнь русифицированной и будет оставаться, что не помешало жителям этой области одними из первых отправиться на войну и достойно себя показать, пока многие кукарекали о патриотизме в глубоких тылах и на заробитках. Так что с мовой действительно, весьма всё сложно и простых решений здесь быть не может, это реалии жизни
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25.08.2021 19:55
+21
Слава Україні
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25.08.2021 19:55
+20
ну и йух с ним
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25.08.2021 19:45
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Страница 2 из 2
Южная Франция неоднократно вырезалась французами севера и еще сотни подобных примеров. Что до названия Русь, там много научных объяснений до пришедших а Ладогу с Рюриком варяжского племени русь.. то по названию острова на юге Балтики Рюгена ( Германия), до реки Рось южнее Киева и т.д. Так что вопрос дискуссионный. По сути первым Киевским Князем был Олег ( Хельг) родной брат жены князя Рюрика швед по национальности. Рюрик сам был варягом но жена его точно была шведкой. Олег правил как бы за законного наследника Ингвара ( Игоря), и по маме и по пате не славянина а скандинава, его потом древляне убили за излишнюю дань. Первой славянкой правительницей считается Ольга жена Ингвара ( Игоря) родом из под Пскова . ( хотя тоже вопрос дискуссионный , Ольга это скандинавское имя Хельга., было ли это ее первоначальным именем ( когда крестилась назвали Еленой кажется) Потом был Святослав ну тот по повадкам точно викинг.. но будем его считать все таки уже нашим по сути первым князем. Ну а дальше Владимир, уж мама его точно была славянкой Малушей ( вроде как из древлян).. ну а жен у Владимира было как у того халифа багдадского., не сосчитать. пока не крестился конечно..
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26.08.2021 12:33 Ответить
рассея - это выкидыш и продолжение Орды, который сильно стесняется своего истинного прародителя и вечно примазывается к чужой истории...
даже самоназвание у других скоммуниздил этот уродский выкидыш...
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26.08.2021 13:01 Ответить
Андерсен! Олег ніколи не був "князем"! Він був "конунгом" - тобто "військовим вождем" "отаманом" А князем був Ігор (Інгвар) син Рюрика (Хререкра) Якби було так, як ти стверджуєш, то династія іменувалася-б не "Рюриковичі", а "Ольговичі"
Олег був "військовим міністром" при Ігорі (а до його повноліття - регентом)
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26.08.2021 18:35 Ответить
Оно то по факту так. О чем я и говорил. Но даже Грушевский писал Олег Вещий князь киевский. По сути и по факту он и был князем. Хотя он был лишь дядей ( по матери) фактического наследника Рюрика, Ингвара ( Игоря). Но в те времена видимо еще все было относительно, поэтому коль Олег был военным вождем он и считался князем до самой смерти ( а не совершеннолетия Игоря). Хотя конечно по феодальной лестнице именно Игорь был юридически князем.
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26.08.2021 20:28 Ответить
Грушевський - не "істина в останній інстанції" Колись великі вчені-фізики з світовим іменем стверджували про "неподільність" атома І історична наука розвивається та поповнюється новими даними Я наприклад читав що Київ до захоплення його Києм Полянським був прикордонною древлянською фортецею І Коростень - столиця Древлянської землі - старший Києва
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26.08.2021 20:34 Ответить
Додам - з часом значення слів міняються! У слов"ян - "князь", у скандинавів "конунг" - були спочатку тимчасовими військовими ватажками, яких вибирали чи призначали на час військової кампанії "Граф" при перших франкських правителях був всього-навсього "адміністративною посадою" - щось типу "губернатора" чи "голови обласної адміністрації" Імператор у римлян в період Республіки був полководцем, що на час ведення воєнної кампанії Сенатом наділявся надзвичайними повноваженнями
Так і з Олегом вийшло!
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26.08.2021 20:48 Ответить
Ну если ума и знаний нет то считай калека. А хамство оно попахивает именно неизлечимой родовой травмой мокшании.
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26.08.2021 12:36 Ответить
А вот в Рф где эти границы руССкой республики напр.? Нет такой страны, значит нет и такого великого народа... или руССкие - это кочевой народ как цигане? Російську мову позбавили статусу регіональної на Дніпропетровщині, - суд - Цензор.НЕТ 7543

Что касается Польши и других указанных стран, так они были образованы по этническому признаку.

Но нашлись добродетели, типа товарища и отца народов Сралина, 100% руССкий Російську мову позбавили статусу регіональної на Дніпропетровщині, - суд - Цензор.НЕТ 7543 междупрочим Російську мову позбавили статусу регіональної на Дніпропетровщині, - суд - Цензор.НЕТ 2065 , или его друга по крови Гитлера: вместе воинский парад в Бресте проводили, которые делили сферы влияния и специально разделяли народы: Гитлер тот мечтал о едином немецком рейхе, а Сралин - 3. Риме и коммунизме во всем мире, где будут разговаривать все па гуССки Російську мову позбавили статусу регіональної на Дніпропетровщині, - суд - Цензор.НЕТ 4543 .
Так что это искусственная деформация границ, но в принципе, все народы имеют свою этническую территорию-государство, вот только «великий руССкий народ» не имеет ее/его в составе Рф..
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26.08.2021 11:29 Ответить
потому как рюзьге народ - це фейк, просто збiговисько азiопське з вОнюшек, що забули своє справжнє корiння, збiговисько, орда, що асоціює себе з гiвно-Ампєрiєю рассєєю.
рюзьге це не етнос, а невiдомо що...
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26.08.2021 13:06 Ответить
В отличии от западной, южной и практически северной границ.



а то нiмецькi землi...)) от Мазовецьке воєводство, сама Варшава- це дiйсно iсторично, споконвiчно польськi землi. але зараз все це не мае значення, пiсля Гельсiнськоi угоди кордони в Европi непорушнi та не можуть змiнюватися силою. цього колись не розумiв тiльки гiтлер, а зараз його практику повторило iнше лайно- ботоксний сцарьок-курдуплик з паРашi.
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26.08.2021 13:13 Ответить
Українська мова в Україні - мова міжнаціонального спілкування! Крапка Російську мову позбавили статусу регіональної на Дніпропетровщині, - суд - Цензор.НЕТ 1416
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26.08.2021 10:33 Ответить
Нарешті!
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26.08.2021 10:47 Ответить
А що це за нація яка володіє "руським язіком"???А такої нації не знаю.
Треба речі називати своїми іменами а не вигаданими ким-то.
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26.08.2021 12:19 Ответить
- «... ты кто?»
- «...русский...»
- «...я у тебя не диагноз спрашиваю, а национальность...»
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26.08.2021 12:21 Ответить
Уважаемые жители Днепропетровщины! Вы все делаете правильно! Нужно идти в ногу со всей страной. Помните! При исполнении Государственного гимна все встают, а тот, кто не встал, всегда будет смотреть в жопу впередистоящего!
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26.08.2021 12:47 Ответить
Хоть закон о региональных языках отменили, напишу пару слов о сомом подходе в законе: "10% носителей языка, а в отдельных случаях и меньше 10%".

Недопустимо руководствоваться "правами" носителей языка. Такой подход закрепляет насильственную или вынужденную руссофикацию украинцев и других этносов, что само по себе ни что иное как духовный геноцид. Задачей конкретно украинского государства должно быть всемерное содействие минимизации последствий руссофикации этнических украинцев и не ущемление возможностей других этнических групп самостоятельно, или при поддержке материнских стран, сохранять свою культуру и традиции. В случае компактного проживания других этнических групп кроме этнических украинцев, должно быть возможным введение регионального языка. Но, процент соответствующей этнической группы при этом не должен быть 10% и меньше. Численность этнической группы должна быть не менее 1/3 от населения региона.
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26.08.2021 13:30 Ответить
Правильне рішення. Вітаю. Статус "рускава язика" не може бути офіційним в Україні в будь якій формі. Україна має позбутись усіх колоніальних ознак і вичавити московську мову за свої кордони. Етнічні росіяни які у нас живуть можуть створювати собі приватні школи, фінансувати друк книжок чи журналів та послуговуватись російською мовою в побуті. Але Україна як держава має зупинити будь яку підтримку мови окупантів.
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26.08.2021 14:49 Ответить
Не має ніякої проблеми по "язиковій політиці". Все це антураж та підбурювання населення по невиконанню Конституції. В 2014 році,весною на сході серед людей на зібраннях ходили диверсанти з Більгородського, Тульського та Ростовського ФСБ,які чітко наголошували і вигукували с натовпу ось такі тези про " восстановлєніє законності р..ого язика". Потім дула окупація і до тепер. І що? Щастя їм прийшла в незаконний спосіб? Країна має Конституцію та Державні Ознаки. Ви ж коли їдите до Турції,Польщі і ще в 214 країн світу ,там пишуть та визначають все на одній державній. А ми що хочемо, на десяти ? Сидіти на 2-х стільцях ...неможливо.Спитайте Янука-зрадливого!?
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26.08.2021 14:52 Ответить
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