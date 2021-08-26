Русский язык лишили статуса регионального на Днепропетровщине, - суд
Новости Цензор.НЕТ Общество
Днепропетровский окружной административный суд отменил решение областного совета, которым еще в 2012 году русскому языку предоставили статус регионального.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".
В суд обратился заместитель руководителя Днепропетровской областной прокуратуры. В конце концов его исковое заявление решили удовлетворить: суд признал решение Днепропетровского областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального противоправным и недействительным с 28 февраля 2018 года - дня, когда Конституционный Суд Украины признал языковой закон неконституционным.
Решение суда вступит в силу с 12 сентября.
Напомним, ранее статус русского языка как регионального гарантировал закон Украины "Об основах государственной языковой политики", который вступил в силу 10 августа 2012 года. Этот статус мог предоставлять местный совет, если количество носителей этого языка составляет не менее 10% от населения соответствующего региона, а в отдельных случаях -и менее 10%.
Но после того, как КСУ 28 февраля 2018 года признал этот закон неконституционным, даже термин "региональные языки" в Украине теперь не используется.
При этом до сих пор остаются в силе решения о "региональных языках" Луганского областного совета и в отдельных общинах Одесской и Закарпатской областей.
Пожалуйста, подождите...
даже самоназвание у других скоммуниздил этот уродский выкидыш...
Олег був "військовим міністром" при Ігорі (а до його повноліття - регентом)
Так і з Олегом вийшло!
Что касается Польши и других указанных стран, так они были образованы по этническому признаку.
Но нашлись добродетели, типа товарища и отца народов Сралина, 100% руССкий междупрочим , или его друга по крови Гитлера: вместе воинский парад в Бресте проводили, которые делили сферы влияния и специально разделяли народы: Гитлер тот мечтал о едином немецком рейхе, а Сралин - 3. Риме и коммунизме во всем мире, где будут разговаривать все па гуССки .
Так что это искусственная деформация границ, но в принципе, все народы имеют свою этническую территорию-государство, вот только «великий руССкий народ» не имеет ее/его в составе Рф..
рюзьге це не етнос, а невiдомо що...
а то нiмецькi землi...)) от Мазовецьке воєводство, сама Варшава- це дiйсно iсторично, споконвiчно польськi землi. але зараз все це не мае значення, пiсля Гельсiнськоi угоди кордони в Европi непорушнi та не можуть змiнюватися силою. цього колись не розумiв тiльки гiтлер, а зараз його практику повторило iнше лайно- ботоксний сцарьок-курдуплик з паРашi.
Треба речі називати своїми іменами а не вигаданими ким-то.
- «...русский...»
- «...я у тебя не диагноз спрашиваю, а национальность...»
Недопустимо руководствоваться "правами" носителей языка. Такой подход закрепляет насильственную или вынужденную руссофикацию украинцев и других этносов, что само по себе ни что иное как духовный геноцид. Задачей конкретно украинского государства должно быть всемерное содействие минимизации последствий руссофикации этнических украинцев и не ущемление возможностей других этнических групп самостоятельно, или при поддержке материнских стран, сохранять свою культуру и традиции. В случае компактного проживания других этнических групп кроме этнических украинцев, должно быть возможным введение регионального языка. Но, процент соответствующей этнической группы при этом не должен быть 10% и меньше. Численность этнической группы должна быть не менее 1/3 от населения региона.