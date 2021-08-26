Інформація про причетність митниці до контрабанди товарів під виглядом особистих речей - не відповідає дійсності, - глава Київської митниці Силюк

Журналіст Євген Плинський провів розслідування про можливу причетність глави Київської митниці Сергія Силюка до контрабандних схем. Глава столичної митниці відповів.

Про це в Facebook повідомив начальник Київської митниці Сергій Силюк, передає Цензор.НЕТ.

Журналіст Євген Плинський опублікував відео, в якому заявив: "За два тижні серпня, в аеропорту "Бориспіль", під виглядом особистих речей було оформлено 22 тонни контрабандних товарів. Електронні сигарети, мобільні телефони, кальянний тютюн і брендові речі".

"19.08.2021 на youtube-каналі "Евгений Плинский" вийшло маніпулятивне відео з викривленими фактами, що не відповідають дійсності, про нібито контрабанду товару через митний кордон України під виглядом особистих речей ("Дерзкая схема контрабанды в "Борисполе" под крылом нового начальника"). У глядачів відео могло скластися хибне уявлення, що за всіма авіанакладними оформлювалися винятково особисті речі, що надійшли як несупроводжуваний багаж. Однак, це не так", - йдеться в повідомленні.

За словами Силюка, щодо першої частини накладних Київська митниця здійснила оформлення комерційних вантажів на адресу юридичних осіб, щодо другої - вантажі дипломатичних установ та міжнародних організацій.

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"А щодо п'яти авіанакладних товар на митне оформлення не подавався, в який-небудь митний режим не заявлявся, і на момент виходу відео в ефір перебував на складі тимчасового зберігання ГПМА "Бориспіль", - підкреслив він.

Так, за частиною авіаційних накладних оформлені особисті речі громадян і сплачені митні платежі за уніфікованою митною квитанцією МД -1 на суму 94 368, 17 грн. За іншими накладними здійснено митне оформлення товарів і сплачені митні платежі на загальну суму 73 773,2 грн. Інші авіаційні накладні мають стосунок до переміщення вантажу дипломатичних установ та міжнародних організацій, який звільняється від митного огляду та від сплати митних платежів.

"Щодо вказаного товару Є. Плинським висвітлені окремі відеофрагменти з посадовими особами Служби безпеки України.

Отже, звинувачення Є. Плинського про причетність митниці до контрабандного переміщення товарів під виглядом особистих речей - не відповідають дійсності, оскільки за вищевказаними авіаційними накладними, в порядку, передбаченому митним законодавством України, здійснено митний контроль та митне оформлення товарів. Дії посадових осіб митниці при цьому були правомірними, аргументованими, послідовними, в рамках наданих повноважень", - підкреслив Силюк.

Глава Київської митниці звернувся до глави Держмитслужби з ініціативним листом про проведення перевірки профільними підрозділами Держмитслужби інформації, викладеної у відео, і встановленні можливих фактів скоєння протиправних дій з боку посадових осіб Київської митниці.

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