УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15895 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1 158 4
декларація (850) перевірка (556) електронне декларування (1016) НАЗК (1162)

НАЗК розпочало перевірку декларацій 49 народних депутатів і 9 депутатів міськрад

Новини Цензор.НЕТ Політика України

НАЗК розпочало перевірку декларацій 49 народних депутатів і 9 депутатів міськрад

Національне агентство із запобігання корупції почало перевірку 68 декларацій публічних службовців, серед яких 49 народних депутатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

За посадою НАЗК перевіряє декларації 49 народних депутатів. Серед них: Микола Тищенко, Олександр Юрченко, Володимир В'ятрович, Гео Лерос, Ірина Верещук, Олександр Качура, Валентин Наливайченко, Жан Беленюк і інші.

За результатами аналізу ризиків у деклараціях цифровими інструментами розпочато перевірку декларацій 11 чиновників. Серед них - суддя Одеського окружного адміністративного суду Катерина Танцюра, голова наглядової ради ЗАТ "Укргідроенерго" Валентин Гвоздій, а також інші.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Член Вищої ради правосуддя Маловацький забув внести в декларацію $230 тис. готівкою, - ЗМІ

На підставі повідомлень про можливе недостовірний декларування від громадян, журналістів і правоохоронців НАЗК перевірить декларації семи осіб. Серед них: заступник голови Лубенської районної ради Полтавської області Олександр Циганенко, депутат Обухівської міської ради Київської області Віктор Малишев та інші.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Перевірені всі, раптом, стануть "слугами наріду"
показати весь коментар
27.08.2021 13:44 Відповісти
І Навіщо? Щоби що?
показати весь коментар
27.08.2021 13:45 Відповісти
Это отбор в номинацию "Честнейшие люди эпохи зеледента". Все равно ничего не найдут. Тищенко и так пургу своим насосом мелет, так что если что-то и найдут то вся подноготная зепутангов будет тут же в СМИ.
показати весь коментар
27.08.2021 13:58 Відповісти
Та если пройтись---но по настоящему по горсоветам крупных областных центров---ту без сталина смысла нет!
показати весь коментар
27.08.2021 14:20 Відповісти
 
 