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Новини За кордоном Захоплення влади в Афганістані
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Афганістан (450) жінки (486) заборона (955) освіта (1042) навчання (438) вища освіта (142)

Таліби заборонили спільне навчання чоловіків і жінок в афганських вишах

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Таліби заборонили спільне навчання чоловіків і жінок в афганських вишах

В Афганістані студенти і студентки тепер навчатимуться в роздільних класах. Жінкам обіцяють гарантувати безпечне освітнє середовище.

Як повідомляє телеканал Tolo News, таке оголошення 29 серпня зробив призначений "Талібаном" в. о. міністра вищої освіти Афганістану Абдул Бакі Хаккані, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Він додав, що для студенток буде гарантовано безпечне освітнє середовище.

Колишній міністр вищої освіти Аббас Басір заявив, що таліби пообіцяли зберегти досягнення останніх двох десятиліть у секторі освіти і в міністерстві вищої освіти.

Також читайте: Афганські жінки перебувають у паніці після захоплення влади талібами, - експосол Афганістану у США Рахмані

При цьому незалежний журналіст Башир Ахмад Гвах написав у Twitter, що в країні також офіційно заборонили чоловікам навчати жінок.

Також читайте: Таліби дозволять жінкам Афганістану виходити з дому, але заборонять музику

Журналіст упевнений, що таке рішення фактично позбавить дівчат права на вищу освіту, тому що університети не можуть собі дозволити найняти достатньо викладачів-жінок.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Женщинам можно учиться? Не те пошли талибы... совсем не те...
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30.08.2021 12:18
+9
Речь идет о студентах в ВУЗах. Не уверен что афганских девочек отпустят теперь в школу Талибы запретили совместное обучение мужчин и женщин в афганских вузах - Цензор.НЕТ 1350
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30.08.2021 12:21
+9
Ну они же как то всё это время размножались. Кстати, вот поэтому они такие и злые. Представь, пришло время тебе жениться, ну ты выбрал из десяти мешков один, привёл домой, мешок снял, ужаснулся. Бухать нельзя - Коран запрещает. Почесал немытую репу. Пошёл за вторым мешком (благо Коран позволяет), тыкнул наугад пальцем, привёл домой, мешок снял - опять мимо. Ну как в таких условиях не взрывать всех и вся?
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30.08.2021 12:44
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Женщинам можно учиться? Не те пошли талибы... совсем не те...
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30.08.2021 12:18 Відповісти
Речь идет о студентах в ВУЗах. Не уверен что афганских девочек отпустят теперь в школу Талибы запретили совместное обучение мужчин и женщин в афганских вузах - Цензор.НЕТ 1350
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30.08.2021 12:21 Відповісти
Ще не вечір.
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30.08.2021 12:22 Відповісти
Женсчіна тоже чілавєк.
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30.08.2021 12:23 Відповісти
Для талібів - не факт. Далеко не факт. Для них підозрюю ішак кращий. І в плані сексу також.
Цветет урюк под грохот дней,
Дрожит зарей кишлак,
А средь арыков и аллей
Идет гулять ишак. (І.Ільф і В.Петров "Золоте теля")
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30.08.2021 12:31 Відповісти
В их понимании нет.
Это скорее машина для продолжения рода.
Как бы товар с одним ограничением. Его нельзя перепродавать.
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30.08.2021 13:34 Відповісти
Это новые талибы-они за равноправие полов.Хотя да..Нормальный талиб-старовер не стал бы заморачиваться и запретил бы образование вообще. Талибы запретили совместное обучение мужчин и женщин в афганских вузах - Цензор.НЕТ 9884
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30.08.2021 12:26 Відповісти
Ну вот сначала учиться, потом разрешат машину водить, потом они откажутся бомбы под паранжой носить... и к чему мы так приедем?
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30.08.2021 12:38 Відповісти
Про бомбы особенно повеселил)
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30.08.2021 12:44 Відповісти
А как же без образования читать священную для них книгу Коран в которой ответы на все вопросы и ваще она для них сейчас -конституция
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30.08.2021 12:41 Відповісти
Ей мулла прочитает и что надо - прояснит.
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30.08.2021 12:48 Відповісти
интересно им бы интимные сношения раздельно что ли в разных кварталах ввести....
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30.08.2021 12:55 Відповісти
по мнению пуштунов-талибов, девочки могут учиться и в школах и в вузах. Но обучать их могут ТОЛЬКО ЖЕНЩИНы.
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30.08.2021 13:03 Відповісти
Женщинам обещают обеспечить безопасную образовательную среду.

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Мені здається в тексті , де є слово "таліби" не може бути слова "безопасную"
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30.08.2021 12:22 Відповісти
Да что Вы нагнетаете.Никто никого убивать не будет.Ну подумаешь-нос отрежут или ухо там.
Ну это чтоб на уроке не крутилась и внимательно слушала муллу. Талибы запретили совместное обучение мужчин и женщин в афганских вузах - Цензор.НЕТ 3279
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30.08.2021 12:31 Відповісти
Вчора вбили народного артиста Афганістану за те , що грав музику.
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30.08.2021 12:32 Відповісти
так он сам виноват. Предупреждали же, что мзыка запрещена.
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30.08.2021 12:37 Відповісти
и шо теперь делать?
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30.08.2021 12:23 Відповісти
А смысл теперь женщинам учится в вузах...если работы потом для них реально не будет....
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30.08.2021 12:24 Відповісти
та будет... у них принято чтобы женщины учили женщин. Если женщины перестанут учиться в вузах, то девочки даже читать не будут уметь.
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30.08.2021 13:09 Відповісти
воно нам треба, щоб дикуни могли створити ядерну зброю? в літературі купа творів, де стверджується, що дикунів які прогресують, треба зупиняти зброєю, от хоч би володар світла желязни.

але то нічого, таліби збільшать постачання героїну до Росії вдесятеро
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30.08.2021 17:29 Відповісти
я починаю по новому розуміти Біблію - З великої мудрості постає й велика скорбота, і той, хто множить знання, примножує гризоти. Краще почути від мудрого докір, ніж від дурного пісню. Горе тобі, країно, чий цар - невільник, і чиї князі бенкетують зрання. Нема на землі праведника такого, що творив би благо і не погрішив.
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30.08.2021 17:31 Відповісти
Афган - зона с первобытным строем!! Сочувствие женщинам и вообще народу... Вата вместо мозгов это удобная почва религиозным фанатикам. Вкус свободы там не понятен.. это рабы по генам, их так устраивает, а кого нет - того растреляют и вопрос снят!!
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30.08.2021 12:27 Відповісти
Що за лібералізм такий? Треба усе по хардкору - закрити нахрін усі навчальні заклади та помножити на нуль усю науку як таку! Усе, що треба знати, написано в Корані! Земля - пласка як млин! А науку та освіту вигадав Шайтан!
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30.08.2021 12:27 Відповісти
Помножити афганську науку на нуль неможливо,адже нуль на нуль не множиться. Таліби заборонили спільне навчання чоловіків і жінок в афганських вишах - Цензор.НЕТ 888
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30.08.2021 12:37 Відповісти
гепа доказал обратное собственным примером - на ноль помножился...
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30.08.2021 12:43 Відповісти
Таліби заборонили спільне навчання чоловіків і жінок в афганських вишах - Цензор.НЕТ 7772
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30.08.2021 12:48 Відповісти
АФГАНСКИЕ ЖЕНЩИНЫ-ИНЖЕНЕРЫ СДЕЛАЛИ АППАРАТ ИВЛ

Таліби заборонили спільне навчання чоловіків і жінок в афганських вишах - Цензор.НЕТ 6939
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30.08.2021 13:04 Відповісти
вот еще новость за июль этого года: - сейчас эти девушки успешно сбежали в Германию, кажется.
ПРЕЗИДЕНТ АФГАНИСТАНА НАГРАДИЛ ОБЛАДАТЕЛЬНИЦ ПРИЗА КОНКУРСА РОБОТОТЕХНИКИ

Глава государства и его супруга Рула Гани поздравили лауреаток, недавно вернувшихся из США. Афганская команда не вошла в тройку лидеров, но ей был присуждён специальный приз.
"Вы представили миру новое лицо Афганистана, - отметил Гани в беседе с юными лауреатками. - Вы стали хорошим примером того, какие большие возможности есть у афганских девушек, у учащихся".
Ашраф Гани послушал рассказы девочек о сделанных ими роботах и отметил значимость подобных проектов для развития науки и технологий, сообщила пресс-служба президентского дворца.
В ходе визита школьниц в Арг президент и его супруга пригласили их на обед, организовали для них небольшую экскурсию во дворце и наградили победительниц денежной премией за их достижени
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30.08.2021 13:10 Відповісти
Ну во первых ноль на ноль прекрасно умножается в математике (у тех, кто математику учил), а во вторых, как уже тут написали, самый великий математик всех времен и народов - Гепа, примером собственной жизни доказал теорему Гепы - ноль, помноженый на ноль, всегда есть ноль, даже если он Гепа. Из этой теоремы берет начало новое направление теоретической физики - квантовый дуализм Гепы.
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30.08.2021 14:00 Відповісти
Таліби заборонили спільне навчання чоловіків і жінок в афганських вишах - Цензор.НЕТ 6106

Супер! Теорема Гепи і квантовий дуалізм Гепи - це шедеврально. Треба запам'ятати.
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30.08.2021 14:41 Відповісти
Гепа + Допа= Дупа
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30.08.2021 17:23 Відповісти
Таліби заборонили спільне навчання чоловіків і жінок в афганських вишах - Цензор.НЕТ 7985

Якщо Ви дивилися серіал "Альф" в адаптації українською мовою, то можете пригадати, що там слово гепа вживалося у тому ж сенсі, що і слово дупа.
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30.08.2021 20:44 Відповісти
я дивився, я не пам'ятаю. починаю переглядати (повторно, українською мовою) АЛЬФа Спартак декстер Пуститися берега Втеча Prison Break, революція, як уникнути покарання за вбивство, Батьківщину, Чорнобиль, Твін Пікс, Фарго, Картковий будинок і Єрихон.
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30.08.2021 21:47 Відповісти
Коли маєте таку можливість - обов'язково передивіться. Гарний настрій і натхнення для жартів Вам буде гарантовано.
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30.08.2021 23:01 Відповісти
Так и в царской России были женские и мужские гимназии.
И выпускали достойных людей, не смеявшихся со слов "Честь" и "Служение Отечеству"...
Это вам не нынешняя аморфная биомасса, зависимая от пива, порно, таблеток и курева.
Студентки ходят в обтянутых джинсах и лосинах, а студенты смотрят на эту красоту и проверяют сколько презервативов осталось в кармане.
Какая там учёба.
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30.08.2021 12:30 Відповісти
Реально вважаєте гімназію РІ вищою освітою?
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30.08.2021 14:01 Відповісти
и все мы видим сейчас, что получилось, на примере РФ
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30.08.2021 17:22 Відповісти
Там в основном были детки генетических вырожденцев дегенератов дворян...и ученых из них было немного.. Интеллектуалы как правило были детки купцов...А в совке когда образование стало общедоступным наука сразу пошла вверх...но все эти люди с высоким ай-кью имеют как минимум 20-70% культурного гена Клима Чугункина
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30.08.2021 22:02 Відповісти
Студенты, которые проверяют сколько презервативов в кармане как правило всегда имеют там один презерватив и зачастую с просроченным сроком годности
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30.08.2021 14:05 Відповісти
Середньовічна худоба.
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30.08.2021 12:30 Відповісти
Где-то с начала 80-х в наши институты стали приезжать студенты из Афгана. Помню, афганка первокурсница в общаге стала задавать мне вопросы по домашнему заданию. Каково было мое удивление, когда увидел, что она тут же стала делать пометки ручкой прямо в библиотечном атласе Синельникова. Такой атлас с мелованой бумагой сейчас наверняка стоил бы тысяч 5 гривен. А потом вообще взяла и вырвала лист из атласа. Короче сделала себе шпору. Очень дикий народ. Хоть морда была и симпатичной, но характер скверный, упрямый, тяжелый. Слыгалась в общаге с одним пакистанцем. Может даже и любовь у них была, не знаю...
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30.08.2021 12:31 Відповісти
Если она приехала учиться в советский ВУЗ, то прошла по всем канонам быдло-отбора.
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30.08.2021 12:35 Відповісти
Сейчас талибы заявляют, что женщины смогут учиться и работать, а также самостоятельно перемещаться.При этом обязательным будет ношение бурки - мусульманской одежды, закрывающей лицо.Движение "Талибан" разрешило женщинам вести телепередачи и участвовать в будущем правительстве Афганистана.Но скорее всего,со временем, все вернется на круги своя,и женщины сами откажутся от таких"прав и свобод", потому что каждое слово или взгляд,неправильно исталковенный , что вызовет ревность дикаря,может стоить женщине жизни.Это же до какой степени нужно быть неувереными в себе мужчинами..жалкое зрелище.
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30.08.2021 12:33 Відповісти
Просто несусветные придурки!!! Когда же и как же они знакомится будут??? Когда они жизнь талибанскую продолжать будут???? ......так может проще их мешками продавать ..на развес?????
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30.08.2021 12:34 Відповісти
Ну они же как то всё это время размножались. Кстати, вот поэтому они такие и злые. Представь, пришло время тебе жениться, ну ты выбрал из десяти мешков один, привёл домой, мешок снял, ужаснулся. Бухать нельзя - Коран запрещает. Почесал немытую репу. Пошёл за вторым мешком (благо Коран позволяет), тыкнул наугад пальцем, привёл домой, мешок снял - опять мимо. Ну как в таких условиях не взрывать всех и вся?
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30.08.2021 12:44 Відповісти
Одна отдушина у них осталась-овцы ходят без паранджи.Выбирай какую твоя душа пожелает.
Овца ведь-та же баба.Тоже права голоса не имеет. Таліби заборонили спільне навчання чоловіків і жінок в афганських вишах - Цензор.НЕТ 3160
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30.08.2021 12:54 Відповісти
Точно! ))
А ещё такая вещь, как бача-бази в Афгане очень популярна. Мальчики, они тоже без паранджи ходят. Таліби заборонили спільне навчання чоловіків і жінок в афганських вишах - Цензор.НЕТ 4017
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30.08.2021 13:08 Відповісти
Таліби заборонили спільне навчання чоловіків і жінок в афганських вишах - Цензор.НЕТ 4231 Таліби заборонили спільне навчання чоловіків і жінок в афганських вишах - Цензор.НЕТ 5354
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30.08.2021 13:19 Відповісти
у них принято чтоб мамы ходят в гости к другим мама - на ДРы, на свадьбы - и там присматривают невест сыновьям.
Но все равно дичь конечно.
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30.08.2021 13:06 Відповісти
не ну факт - этих бородатых нужно срочным порядком в оон приглашать....
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30.08.2021 12:35 Відповісти
В ООН они сразу растолкуют всё про толерантность к ЛГБТ. Таліби заборонили спільне навчання чоловіків і жінок в афганських вишах - Цензор.НЕТ 720
Мало не покажется.
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30.08.2021 12:37 Відповісти
Саме гомосеки у них розповсюджені широко, в них навіть є назва для хлопчиків для сексу.
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30.08.2021 14:06 Відповісти
блин, не знал, что на цензоре есть эксперты по гомосексуализму в мусульманских странах. Таліби заборонили спільне навчання чоловіків і жінок в афганських вишах - Цензор.НЕТ 6775
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30.08.2021 17:16 Відповісти
их законы и понятия о религии и мироздания совсем с головой не дружат сознание и мозг существуют отдельно....(( не хочу обсуждать их забубоны....((
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30.08.2021 12:39 Відповісти
причем к исламу это мракобесие пуштунское не имеет никакого отношения.
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30.08.2021 13:07 Відповісти
На старшем курсе в одной комнате жил с ливанцем Джорджем. Прихожу, а они с подругой ливанкой сидят за столом, что-то там учат. Я у двери за холодильником быстро переоделся и побежал на стадион. На следующий день вызывают к предстуду и он там: типа не хочет со мной в одной комнате жить. Видите ли, я переодевался в комнате и оскорбил его девушку, типа должен был переодеваться в туалете. Так она даже не смотрела в мою сторону, я же не бегал перед ними в трусах. Предстуд подтвердил, что когда служил в Афгане перед женщиной нельзя даже шапку снимать. С Джорджем помирились, так и прожили в одной комнате до конца семестра. А может просто он смирился...
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30.08.2021 12:42 Відповісти
Я считаю, да - если девушка в комнате - должен был или попросить ее выйти или сам выйти, не переодеваться при ней.

Хотя я и христианин. Ну воспитали меня так - в уважении к людям.
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30.08.2021 13:08 Відповісти
порнхаб или там браззерс эти мусульмане смотрят взахлёб, козу или барана на кухне в общежитии они тоже режут не спрашивая разрешения у наших девушек. кто в КНУШе, КПИ, или мединституте учится те знают.

бухают по-чёрному, но согласен, больше любят пыхнуть, и при этом они не понимают, что прогресс есть свобода, а не ограничения. и вот обратная сторона медали: Зеленский со своей зеленой шоблой решил закручивать гайки как Пиночет - полиция, налоги, поборы, но ведь зеленский не мусульманин, он христианин, откуда такая контркультурная антиевропейская тенденция у него?
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30.08.2021 17:14 Відповісти
В Лівані господар квартири теж перевдягається в туалеті, коли в гості зайшли?
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30.08.2021 14:09 Відповісти
там есть ВУЗы? неожиданно.
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30.08.2021 13:17 Відповісти
Афганістан тепер країна , повністю вільна від музики та навчання . Щось подібне несе і Росія в світ людей - пітьму , безнадію , мародерства , вбивства , терор та глибоку ніщіту .
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30.08.2021 13:24 Відповісти
причому, всі керівники Росії - це високоосвічені, культурні, інтелігентні люди, виховані на високодуховній російській культурі, і тут пригадується

Тварь ли я дрожащая или право имею?
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30.08.2021 17:05 Відповісти
Знаменитый институт сала и кебаба..академия кумыса..
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30.08.2021 13:49 Відповісти
красавчеки просто. Зеленскому, с его тягой ко всему прогрессивному, есть чему поучиться у талибов
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30.08.2021 17:02 Відповісти
 
 