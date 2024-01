Таліби заборонили спільне навчання чоловіків і жінок в афганських вишах

В Афганістані студенти і студентки тепер навчатимуться в роздільних класах. Жінкам обіцяють гарантувати безпечне освітнє середовище.

Як повідомляє телеканал Tolo News, таке оголошення 29 серпня зробив призначений "Талібаном" в. о. міністра вищої освіти Афганістану Абдул Бакі Хаккані, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Він додав, що для студенток буде гарантовано безпечне освітнє середовище.

Колишній міністр вищої освіти Аббас Басір заявив, що таліби пообіцяли зберегти досягнення останніх двох десятиліть у секторі освіти і в міністерстві вищої освіти.

При цьому незалежний журналіст Башир Ахмад Гвах написав у Twitter, що в країні також офіційно заборонили чоловікам навчати жінок.

Taliban officially announce ban on coeducation. "Men not allowed to teach girls," Taliban Higher Education Minister says.

—

This will effectively deprive girls from higher education because universities cannot afford it nor there are enough human resources.#Afghanishtan