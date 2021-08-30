Таліби заборонили спільне навчання чоловіків і жінок в афганських вишах
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
В Афганістані студенти і студентки тепер навчатимуться в роздільних класах. Жінкам обіцяють гарантувати безпечне освітнє середовище.
Як повідомляє телеканал Tolo News, таке оголошення 29 серпня зробив призначений "Талібаном" в. о. міністра вищої освіти Афганістану Абдул Бакі Хаккані, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
Він додав, що для студенток буде гарантовано безпечне освітнє середовище.
Колишній міністр вищої освіти Аббас Басір заявив, що таліби пообіцяли зберегти досягнення останніх двох десятиліть у секторі освіти і в міністерстві вищої освіти.
При цьому незалежний журналіст Башир Ахмад Гвах написав у Twitter, що в країні також офіційно заборонили чоловікам навчати жінок.
Taliban officially announce ban on coeducation. "Men not allowed to teach girls," Taliban Higher Education Minister says.— Bashir Ahmad Gwakh (@bashirgwakh) August 29, 2021
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This will effectively deprive girls from higher education because universities cannot afford it nor there are enough human resources.#Afghanishtan
Журналіст упевнений, що таке рішення фактично позбавить дівчат права на вищу освіту, тому що університети не можуть собі дозволити найняти достатньо викладачів-жінок.
Будь ласка, зачекайте...
Цветет урюк под грохот дней,
Дрожит зарей кишлак,
А средь арыков и аллей
Идет гулять ишак. (І.Ільф і В.Петров "Золоте теля")
Это скорее машина для продолжения рода.
Как бы товар с одним ограничением. Его нельзя перепродавать.
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Мені здається в тексті , де є слово "таліби" не може бути слова "безопасную"
Ну это чтоб на уроке не крутилась и внимательно слушала муллу.
але то нічого, таліби збільшать постачання героїну до Росії вдесятеро
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Это вам не нынешняя аморфная биомасса, зависимая от пива, порно, таблеток и курева.
Студентки ходят в обтянутых джинсах и лосинах, а студенты смотрят на эту красоту и проверяют сколько презервативов осталось в кармане.
Какая там учёба.
Овца ведь-та же баба.Тоже права голоса не имеет.
А ещё такая вещь, как бача-бази в Афгане очень популярна. Мальчики, они тоже без паранджи ходят.
Но все равно дичь конечно.
Мало не покажется.
Хотя я и христианин. Ну воспитали меня так - в уважении к людям.
бухают по-чёрному, но согласен, больше любят пыхнуть, и при этом они не понимают, что прогресс есть свобода, а не ограничения. и вот обратная сторона медали: Зеленский со своей зеленой шоблой решил закручивать гайки как Пиночет - полиция, налоги, поборы, но ведь зеленский не мусульманин, он христианин, откуда такая контркультурная антиевропейская тенденция у него?
Тварь ли я дрожащая или право имею?