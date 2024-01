Талибы запретили совместное обучение мужчин и женщин в афганских вузах

В Афганистане студенты и студентки теперь будут учиться в раздельных классах. Женщинам обещают обеспечить безопасную образовательную среду.

Как сообщает телеканал Tolo News, такое объявление 29 августа сделал назначенный "Талибаном" и. о. министра высшего образования Афганистана Абдул Баки Хаккани, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Он добавил, что для студенток будет обеспечена безопасная образовательная среда.



Бывший министр высшего образования Аббас Басир заявил, что талибы пообещали сохранить достижения последних двух десятилетий в секторе образования и в министерстве высшего образования.

При этом независимый журналист Башир Ахмад Гвах написал в Twitter, что в стране также официально запретили мужчинам обучать женщин.

Taliban officially announce ban on coeducation. "Men not allowed to teach girls," Taliban Higher Education Minister says.

—

This will effectively deprive girls from higher education because universities cannot afford it nor there are enough human resources.#Afghanishtan