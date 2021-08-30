Талибы запретили совместное обучение мужчин и женщин в афганских вузах
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В Афганистане студенты и студентки теперь будут учиться в раздельных классах. Женщинам обещают обеспечить безопасную образовательную среду.
Как сообщает телеканал Tolo News, такое объявление 29 августа сделал назначенный "Талибаном" и. о. министра высшего образования Афганистана Абдул Баки Хаккани, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
Он добавил, что для студенток будет обеспечена безопасная образовательная среда.
Бывший министр высшего образования Аббас Басир заявил, что талибы пообещали сохранить достижения последних двух десятилетий в секторе образования и в министерстве высшего образования.
При этом независимый журналист Башир Ахмад Гвах написал в Twitter, что в стране также официально запретили мужчинам обучать женщин.
Taliban officially announce ban on coeducation. "Men not allowed to teach girls," Taliban Higher Education Minister says.— Bashir Ahmad Gwakh (@bashirgwakh) August 29, 2021
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This will effectively deprive girls from higher education because universities cannot afford it nor there are enough human resources.#Afghanishtan
Журналист уверен, что такое решение фактически лишит девушек права на высшее образование, потому что университеты не могут себе позволить нанять достаточно преподавателей-женщин.
Пожалуйста, подождите...
Цветет урюк под грохот дней,
Дрожит зарей кишлак,
А средь арыков и аллей
Идет гулять ишак. (І.Ільф і В.Петров "Золоте теля")
Это скорее машина для продолжения рода.
Как бы товар с одним ограничением. Его нельзя перепродавать.
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Мені здається в тексті , де є слово "таліби" не може бути слова "безопасную"
Ну это чтоб на уроке не крутилась и внимательно слушала муллу.
але то нічого, таліби збільшать постачання героїну до Росії вдесятеро
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Это вам не нынешняя аморфная биомасса, зависимая от пива, порно, таблеток и курева.
Студентки ходят в обтянутых джинсах и лосинах, а студенты смотрят на эту красоту и проверяют сколько презервативов осталось в кармане.
Какая там учёба.
Овца ведь-та же баба.Тоже права голоса не имеет.
А ещё такая вещь, как бача-бази в Афгане очень популярна. Мальчики, они тоже без паранджи ходят.
Но все равно дичь конечно.
Мало не покажется.
Хотя я и христианин. Ну воспитали меня так - в уважении к людям.
бухают по-чёрному, но согласен, больше любят пыхнуть, и при этом они не понимают, что прогресс есть свобода, а не ограничения. и вот обратная сторона медали: Зеленский со своей зеленой шоблой решил закручивать гайки как Пиночет - полиция, налоги, поборы, но ведь зеленский не мусульманин, он христианин, откуда такая контркультурная антиевропейская тенденция у него?
Тварь ли я дрожащая или право имею?