Корнієнко про ДТП з Трухіним: "Чекаємо реакції Нацполіції"
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Голова партії Слуга народу Олександр Корнієнко не зміг підтвердити участь нардепа політсили Олександра Трухіна в ДТП, в результаті якої постраждали шестеро людей. Також він стверджує, що СН не примушувала ЗМІ видаляти новини про ДТП.
Про це він сказав в інтерв'ю НВ, відповідаючи на питання про те, чому досі немає реакції партії, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми про це теж дізналися зі ЗМІ. Ми чекаємо в першу чергу реакцію Національної поліції. Якщо вони якусь мають там інформацію, то повинні публічно її надавати. В інших випадках, де були наші депутати задіяні як водії, ця інформація була. Думаю, що і тут буде. Також, думаю, можна звернутися по коментарі до Олександра (Трухіна. - Ред.). Ми можемо тільки продовжувати послідовно наголошувати, що ми за неупереджені розслідування в подібних випадках", - сказав Корнієнко.
Він також запропонував "стежити за ходом розслідування і робити висновки за матеріалами правоохоронних органів".
Відповідаючи на питання про те, чи спілкувався він з Трухіним про ДТП, Корнієнко відповів: "Давайте дочекаємося висновків правоохоронних органів і будемо робити висновки, удар це чи не удар (по рейтингу. - Ред.) ... Я спілкуюся з усіма народними депутатами нашої фракції".
На уточнення, чи підтвердив Трухін свою участь в ДТП, голова партії сказав: "Я вже прокоментував".
Коментуючи видалення новин про ДТП на сайтах українських медіа, Корнієнко відзначив: "Ми нікого нічого видаляти не змушували. Це точно не до нас питання. У нас точно одна з найпрозоріших та найбільш впорядкованих систем роботи із засобами масової інформації в країні з точки зору політики".
Також він зазначив, що пропозиції медіа видалити новини можуть бути чиєюсь "піарвійною".
"Ну, не знаю. Якщо це мова про Трухіна, то (війна. - Ред.) когось із ним. Можуть бути вороги, які серйозно займаються Полтавською областю, в яких серйозні питання виникли по роботі колег з "Слуги народу"", - додав глава СН.
Раніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП під Києвом.
Нагадаємо, аварія з участю автівки Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який у свою чергу протаранив автомобіль Daewoo.
За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.
Внаслідок ДТП травми отримали шестеро людей, серед яких двоє дітей, а також голова комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник.
Один з нардепів на умовах анонімності розповів "Радіо Свобода", що він намагався з'ясувати обставини ДТП; його джерела в правоохоронних органах повідомили, що на момент аварії "Трухін виглядав так, ніби був на підпитку, але здати тест на вміст алкоголю він відмовився".
Джерело "Радіо Свобода" в правоохоронних органах частково цю інформацію підтвердило. За словами джерела, Трухін був за кермом, але здавати тест на наявність в крові алкоголю відмовився. Джерело припустило, що "справа Трухіна вирішується на найвищому рівні".
Будь ласка, зачекайте...
Про це повідомляє шеф-редакторка "Центру новин" Ольга Витак.
"Цікаві факти відкрилися щодо ДТП з нардепом Трухіним. Виявляється Трухін, як член делегації, мав чи летить зі Зеленським до Байдена. Цей депутат мав з іншими слугами зустрітись з вищим керівництвом США. Тому вони видаляють інформацію про ДТП з авторитетних видань. Цікаво тепер чи полетить Трухін в США?! Чи президенту буде не соромно взяти з собою цього слугу? А саме головне чи понесе відповідальність Трухін перед законом?", - пише журналістка.
Після завершення урочистостей народний депутат Трухін разом з головою ОДА Синєгубовим та головою облради Біленьким приблизно з 11:00 до 12:00 обідали в полтавському ресторані «Лілея». Народний депутат Трухін пив віскі. На зауваження присутніх, що йому ж сідати за кермо, нардеп віджартувався, що наші закони мають суворе покарання, але вони необов'язкові для виконання. Тож Трухін пив на рівні з полтавцями і потім сів за кермо автомобіля Audi та поїхав у напрямку Києва. Є інформація, що автомобіль Трухіна зупинявся на трасі біля ресторану «Каспій» (с. Лобкова Балка за Хоролом). Цей ресторан належить однопартійцю Трухіна, який зараз є керівником фракції «Слуга народу» в Полтавській обласній раді. Поки що невідомо скільки ще випив народний депутат Трухін у ресторані «Каспій».
І вже о 15:45 народний депутат Трухін на в'їзді до Києва допустив зіткнення з автомобілем Форд. Серед травмованих у ДТП голова Комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі, його помічник Роман Лишень та водій. Автомобіль стояв на перехресті, зупинившись на червоне світло світлофора. І в цей момент у нього врізався автомобіль Трухіна. Форд відкинуло на Daewoo. У результаті ДТП шестеро осіб, серед яких голова Комітету арбітрів Лучі, а також двоє дітей з Daewoo, були травмовані. Сам Трухін неушкоджений.
Дивлячись як швидко центральні засоби масової інформації прибирають всі згадки про ДТП, яке скоїв народний депутат Олександр Трухін, стає зрозумілим, що десь на дуже високому рівні дали команду «зам'яти». Досі невідомо чи проводилася після ДТП перевірка Трухіна на предмет алкогольного сп'яніння. Чи перевірялися камери на трасі Київ-Харків-Довжанський на предмет фіксації швидкості автомобіля, яким керував Трухін. Адже, враховуючи зупинку в ресторані «Каспій», їхав народний депутат явно з перевищенням швидкості.
Також дивує відсутність будь-якої реакції з боку керівництва партії «Слуга народу». Керівник осередку партії «Слуга народу» народний депутат Олександр Трухін під час публічного заходу у Полтаві дозволяє собі в присутності багатьох людей і керівництва області зневажливо ставитися до Законів України, п'є віскі, потім сідає за кермо автомобіля і створює ДТП із постраждалими та продовжує далі керувати обласним осередком президентської партії.
Володимир ВЕЛИЧКО, блогер Полтава.
Аварія, про яку мовчать ЗМІ: чи взяв Зеленський у США «слугу» Трухіна, що влаштував ДТП?
У понеділок, 30 серпня, президент України Володимир Зеленський вирушив з офіційним візитом у США. Разом з ним, за інформацією ЗМІ, поїхав нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін, який влаштував ДТП у Києві.
Увидев проезжающий мимо на скорости 50 км/час автомобиль, в котором ехал совершенно трезвый депутат Трухин, шесть человек, явно в состоянии алкогольного опьянения, немедленно остановили свои автомобили (которые двигались с превышением скорости) и начали колотить друг друга и свои авто, не зарегистрированными бейсбольными битами!
Кровопролитие остановилось исключительно благодаря вмешательству совершенно трезвого депутата Трухина при посильной помощи сотрудников Национальной полиции.
Из скромности, депутат Трухин обзвонил более тридцати редакций различных медиа и попросил удалить видео, где было видно как он, жертвуя собой останавливал безумцев...
Нічого , зебіли , ваші посади не вічні і прийдеться відповісти за всі злочини , які для вас відбуваються безкарно 😡
Чи Зеленський забрав собою задля уникнення ним відповідальності? А партія слуг уродів - покриває?
Між іншим термін давності по ньому вже не три місяці, а три роки...
4 ч. ·
Це який за рахунком депутат Зеленського, що стає винуватцем ДТП п'яним чи обдовбаним? Четвертий? Десятий? Я вже збився з рахунку. Але точно пам'ятаю, що ніхто з них не поніс відповідальність - справи зам'яли.
Чітке відео з повною інформацією стало для фігуранта перепусткою до США...
"Смєтуни", вам ще лізе? Не нажерлися?
11 ч. ·
В країні кінцево встановлюється зелений авторитаризм.
Як ви пам'ятаєте, ще 23 серпня депутат від Слуг Зеленського Олександр Трухін влаштував ДТП де постраждало четверо людей, в тому числі й діти.
І що далі? А далі тиша. Мовчанка. Поліція закрила очі, монобільшість не коментує, а ЗМІ масово видаляють інформацію.
Так, ви правильно прочитали: понад 30 інтернет-ресурсів просто ВИДАЛИЛИ інформацію. Бо так сказали «зверху» чи «заплатили».
Більше того, оцей Трухін збирається їхати із Зеленським до США в рамках візиту до президента США Байдена.
Тепер ви розумієте той масштаб трешу в нашій країні?
Зеленським отримавши абсолютну владу надшвидкими темпами будує тут авторитарну країну а-ля Білорусі.
При можливій правильності деяких рішень РНБО, мене дуже турбує що цей орган перетворюється на більшовицькі «тройки», які заміняють прокуратуру, суд, антикорупційні органи.
І те що відбувається навколо оцього Трухіна доволі показово. Апробація того що будуть робити далі. Країна наповнюється авторитаризмом, а з ним будуть закривати рота тим хто хоче будувати свою, Незалежну країну.
АЙКООООКС
АЙКООООКС
4 ч. ·
Друзья, кажется, мы начинаем забывать про истинных сценаристов низкопробного шоу «Президент Голобородько» )))))))
- запретил печать газеты "Правдоруб",
- запретил публикации преступлений "Слуг 'народа'",
- запретил расследование (и год отрицал) дела вагнеров,
- запретил даже прокат мультфильма 'Король Осёл'
...
Зловещая сторона Зе - стаття у The National Interest
by Anton Shvets
The Sinister Side of Ukraine's Telegenic Young President
Igor L, Lvbnhj, Глеб123, Богдан Розновець, Павло Дудра, Ревизор, тощо. І це не всі, лише яких згадав
насейчас в Украине нет парламентаризма - есть послушное моностадо зелёных овец, с парой наёмных подневольных чабанов..
тупорылые жлобы-экспериментаторы понавыбирали хитрожопых жлобов..(
Чем громче ругаются секретарь СНБО и председатель Рады, тем туманнее перспективы любимого президентского законопроектаhttps://www.dsnews.ua/politics/zakon-ob-oligarhah-kto-i-kak-mozhet-slomat-*********-igrushku-zelenskogo-30082021-435371
1) у випадку спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесного ушкодження одне з таких покарань: штраф в розмірі від 3 400 до 8 500 гривень (200 - 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), виправні роботи на строк до 2 років, арешт від 1 до 6 місяців, обмеження волі на строк від 1 до 3 років (також в якості додаткового покарання може бути призначено або не призначатися позбавлення права керувати транспортними засобами на строк від 1 до 3 років);
2) у випадку спричинення тяжкого тілесного ушкодження або смерті потерпілому: позбавлення волі на строк від 3 до 8 років (також в якості додаткового покарання може бути призначено або не призначатися позбавлення права керувати транспортними засобами на строк від 1 до 3 років);
"Закон НЕ один для всіх!" ..попри обіцянки преЗЕдента.
"і ваапшє - я вам нічєго нє должен!"
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Неужели Порох и тут вам насрал в штаны ?