Корнієнко про ДТП з Трухіним: "Чекаємо реакції Нацполіції"

Голова партії Слуга народу Олександр Корнієнко не зміг підтвердити участь нардепа політсили Олександра Трухіна в ДТП, в результаті якої постраждали шестеро людей. Також він стверджує, що СН не примушувала ЗМІ видаляти новини про ДТП.

Про це він сказав в інтерв'ю НВ, відповідаючи на питання про те, чому досі немає реакції партії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми про це теж дізналися зі ЗМІ. Ми чекаємо в першу чергу реакцію Національної поліції. Якщо вони якусь мають там інформацію, то повинні публічно її надавати. В інших випадках, де були наші депутати задіяні як водії, ця інформація була. Думаю, що і тут буде. Також, думаю, можна звернутися по коментарі до Олександра (Трухіна. - Ред.). Ми можемо тільки продовжувати послідовно наголошувати, що ми за неупереджені розслідування в подібних випадках", - сказав Корнієнко.

Він також запропонував "стежити за ходом розслідування і робити висновки за матеріалами правоохоронних органів".

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Відповідаючи на питання про те, чи спілкувався він з Трухіним про ДТП, Корнієнко відповів: "Давайте дочекаємося висновків правоохоронних органів і будемо робити висновки, удар це чи не удар (по рейтингу. - Ред.) ... Я спілкуюся з усіма народними депутатами нашої фракції".

На уточнення, чи підтвердив Трухін свою участь в ДТП, голова партії сказав: "Я вже прокоментував".

Коментуючи видалення новин про ДТП на сайтах українських медіа, Корнієнко відзначив: "Ми нікого нічого видаляти не змушували. Це точно не до нас питання. У нас точно одна з найпрозоріших та найбільш впорядкованих систем роботи із засобами масової інформації в країні з точки зору політики".

Також він зазначив, що пропозиції медіа видалити новини можуть бути чиєюсь "піарвійною".

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"Ну, не знаю. Якщо це мова про Трухіна, то (війна. - Ред.) когось із ним. Можуть бути вороги, які серйозно займаються Полтавською областю, в яких серйозні питання виникли по роботі колег з "Слуги народу"", - додав глава СН.

Раніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП під Києвом.

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Нагадаємо, аварія з участю автівки Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який у свою чергу протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Внаслідок ДТП травми отримали шестеро людей, серед яких двоє дітей, а також голова комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник.

Один з нардепів на умовах анонімності розповів "Радіо Свобода", що він намагався з'ясувати обставини ДТП; його джерела в правоохоронних органах повідомили, що на момент аварії "Трухін виглядав так, ніби був на підпитку, але здати тест на вміст алкоголю він відмовився".

Джерело "Радіо Свобода" в правоохоронних органах частково цю інформацію підтвердило. За словами джерела, Трухін був за кермом, але здавати тест на наявність в крові алкоголю відмовився. Джерело припустило, що "справа Трухіна вирішується на найвищому рівні".