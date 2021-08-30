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Новини Політика України П'яна ДТП "слуги народу" Трухіна
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ДТП (4211) цензура (325) Слуга народу (2544) Корнієнко (649) Трухін (153)

Корнієнко про ДТП з Трухіним: "Чекаємо реакції Нацполіції"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Корнієнко про ДТП з Трухіним:

Голова партії Слуга народу Олександр Корнієнко не зміг підтвердити участь нардепа політсили Олександра Трухіна в ДТП, в результаті якої постраждали шестеро людей. Також він стверджує, що СН не примушувала ЗМІ видаляти новини про ДТП.

Про це він сказав в інтерв'ю НВ, відповідаючи на питання про те, чому досі немає реакції партії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми про це теж дізналися зі ЗМІ. Ми чекаємо в першу чергу реакцію Національної поліції. Якщо вони якусь мають там інформацію, то повинні публічно її надавати. В інших випадках, де були наші депутати задіяні як водії, ця інформація була. Думаю, що і тут буде. Також, думаю, можна звернутися по коментарі до Олександра (Трухіна. - Ред.). Ми можемо тільки продовжувати послідовно наголошувати, що ми за неупереджені розслідування в подібних випадках", - сказав Корнієнко.

Він також запропонував "стежити за ходом розслідування і робити висновки за матеріалами правоохоронних органів".

Також читайте: Справу про ДТП зі "слугою народу" Трухіним розслідує поліція, - ДБР

Відповідаючи на питання про те, чи спілкувався він з Трухіним про ДТП, Корнієнко відповів: "Давайте дочекаємося висновків правоохоронних органів і будемо робити висновки, удар це чи не удар (по рейтингу. - Ред.) ... Я спілкуюся з усіма народними депутатами нашої фракції".

На уточнення, чи підтвердив Трухін свою участь в ДТП, голова партії сказав: "Я вже прокоментував".

Коментуючи видалення новин про ДТП на сайтах українських медіа, Корнієнко відзначив: "Ми нікого нічого видаляти не змушували. Це точно не до нас питання. У нас точно одна з найпрозоріших та найбільш впорядкованих систем роботи із засобами масової інформації в країні з точки зору політики".

Також він зазначив, що пропозиції медіа видалити новини можуть бути чиєюсь "піарвійною".

Також читайте: За видалення новини про ДТП з Трухіним виданням пропонували мінімум 200 доларів, залежно від "авторитетності", - "Детектор медіа"

"Ну, не знаю. Якщо це мова про Трухіна, то (війна. - Ред.) когось із ним. Можуть бути вороги, які серйозно займаються Полтавською областю, в яких серйозні питання виникли по роботі колег з "Слуги народу"", - додав глава СН.

Раніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП під Києвом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За видалення новини про ДТП з Трухіним виданням пропонували мінімум 200 доларів, залежно від "авторитетності", - "Детектор медіа"

Нагадаємо, аварія з участю автівки Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який у свою чергу протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Внаслідок ДТП травми отримали шестеро людей, серед яких двоє дітей, а також голова комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник.

Один з нардепів на умовах анонімності розповів "Радіо Свобода", що він намагався з'ясувати обставини ДТП; його джерела в правоохоронних органах повідомили, що на момент аварії "Трухін виглядав так, ніби був на підпитку, але здати тест на вміст алкоголю він відмовився".

Джерело "Радіо Свобода" в правоохоронних органах частково цю інформацію підтвердило. За словами джерела, Трухін був за кермом, але здавати тест на наявність в крові алкоголю відмовився. Джерело припустило, що "справа Трухіна вирішується на найвищому рівні".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+31
Якщо людина відмовляється від тестування ,то апріорі винна !!!)))
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30.08.2021 19:58
+21
Корпоративная солидарность - это когда министром МВД делаешь того, кто заказывал тебя на корпоративах.
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30.08.2021 19:58
+19
Реакция полиции
Корниенко о ДТП с Трухиным: "Ждем реакцию Нацполиции" - Цензор.НЕТ 1692
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30.08.2021 19:58
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Як вша лобкова на склі !!!)))
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30.08.2021 19:56 Відповісти
Сплошные 🤢🤡🐲🎹НАРИКИ И АЛКАШИ , что не рожа корниенко , сам алкаш
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30.08.2021 20:59 Відповісти
Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін, який на підпитку спричинив дорожньо-транспортну пригоду в Києві, мав їхати разом з президентом Володимиром Зеленським на зустріч з лідером США Джо Байденом. Наразі інформацію про цю ДТП видаляють з авторитетних видань.
Про це повідомляє шеф-редакторка "Центру новин" Ольга Витак.
"Цікаві факти відкрилися щодо ДТП з нардепом Трухіним. Виявляється Трухін, як член делегації, мав чи летить зі Зеленським до Байдена. Цей депутат мав з іншими слугами зустрітись з вищим керівництвом США. Тому вони видаляють інформацію про ДТП з авторитетних видань. Цікаво тепер чи полетить Трухін в США?! Чи президенту буде не соромно взяти з собою цього слугу? А саме головне чи понесе відповідальність Трухін перед законом?", - пише журналістка.
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30.08.2021 21:00 Відповісти
Хроніка подій була така. Вранці 23 серпня нардеп Трухін, який є головою обласного осередку партії «Слуга народу», брав участь в урочистому відкритті найвищої щогли з Державним прапором у Полтаві.
Корнієнко про ДТП з Трухіним: "Чекаємо реакції Нацполіції" - Цензор.НЕТ 6909
Після завершення урочистостей народний депутат Трухін разом з головою ОДА Синєгубовим та головою облради Біленьким приблизно з 11:00 до 12:00 обідали в полтавському ресторані «Лілея». Народний депутат Трухін пив віскі. На зауваження присутніх, що йому ж сідати за кермо, нардеп віджартувався, що наші закони мають суворе покарання, але вони необов'язкові для виконання. Тож Трухін пив на рівні з полтавцями і потім сів за кермо автомобіля Audi та поїхав у напрямку Києва. Є інформація, що автомобіль Трухіна зупинявся на трасі біля ресторану «Каспій» (с. Лобкова Балка за Хоролом). Цей ресторан належить однопартійцю Трухіна, який зараз є керівником фракції «Слуга народу» в Полтавській обласній раді. Поки що невідомо скільки ще випив народний депутат Трухін у ресторані «Каспій».
Корнієнко про ДТП з Трухіним: "Чекаємо реакції Нацполіції" - Цензор.НЕТ 6909
І вже о 15:45 народний депутат Трухін на в'їзді до Києва допустив зіткнення з автомобілем Форд. Серед травмованих у ДТП голова Комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі, його помічник Роман Лишень та водій. Автомобіль стояв на перехресті, зупинившись на червоне світло світлофора. І в цей момент у нього врізався автомобіль Трухіна. Форд відкинуло на Daewoo. У результаті ДТП шестеро осіб, серед яких голова Комітету арбітрів Лучі, а також двоє дітей з Daewoo, були травмовані. Сам Трухін неушкоджений.
Корнієнко про ДТП з Трухіним: "Чекаємо реакції Нацполіції" - Цензор.НЕТ 6909
Дивлячись як швидко центральні засоби масової інформації прибирають всі згадки про ДТП, яке скоїв народний депутат Олександр Трухін, стає зрозумілим, що десь на дуже високому рівні дали команду «зам'яти». Досі невідомо чи проводилася після ДТП перевірка Трухіна на предмет алкогольного сп'яніння. Чи перевірялися камери на трасі Київ-Харків-Довжанський на предмет фіксації швидкості автомобіля, яким керував Трухін. Адже, враховуючи зупинку в ресторані «Каспій», їхав народний депутат явно з перевищенням швидкості.
Також дивує відсутність будь-якої реакції з боку керівництва партії «Слуга народу». Керівник осередку партії «Слуга народу» народний депутат Олександр Трухін під час публічного заходу у Полтаві дозволяє собі в присутності багатьох людей і керівництва області зневажливо ставитися до Законів України, п'є віскі, потім сідає за кермо автомобіля і створює ДТП із постраждалими та продовжує далі керувати обласним осередком президентської партії.
Володимир ВЕЛИЧКО, блогер Полтава.
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30.08.2021 21:12 Відповісти
БУКВИ
Аварія, про яку мовчать ЗМІ: чи взяв Зеленський у США «слугу» Трухіна, що влаштував ДТП?

У понеділок, 30 серпня, президент України Володимир Зеленський вирушив з офіційним візитом у США. Разом з ним, за інформацією ЗМІ, поїхав нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін, який влаштував ДТП у Києві.
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30.08.2021 21:15 Відповісти
Яке відношення до Віслючка має визначення "сором" ????))))
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30.08.2021 21:13 Відповісти
Якщо людина відмовляється від тестування ,то апріорі винна !!!)))
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30.08.2021 19:58 Відповісти
Корпоративная солидарность - это когда министром МВД делаешь того, кто заказывал тебя на корпоративах.
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30.08.2021 19:58 Відповісти
Реакция полиции
Корниенко о ДТП с Трухиным: "Ждем реакцию Нацполиции" - Цензор.НЕТ 1692
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30.08.2021 19:58 Відповісти
Нет! На картинке правдиво изображон народ. Плуг его также хорошо олицетворяет.
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30.08.2021 20:05 Відповісти
Закон один для всіх,а не всім закон, а вам реакція. Корниенко о ДТП с Трухиным: "Ждем реакцию Нацполиции" - Цензор.НЕТ 5126
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30.08.2021 19:58 Відповісти
Как ссать народу в очи не снимая штаны...
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30.08.2021 19:59 Відповісти
ДТП не было. Нацполиция.
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30.08.2021 19:59 Відповісти
Будут отмазывать.
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30.08.2021 19:59 Відповісти
Почему же "будут"?
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30.08.2021 20:02 Відповісти
Вже почали.
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30.08.2021 20:11 Відповісти
Корниенко о ДТП с Трухиным: "Ждем реакцию Нацполиции" - Цензор.НЕТ 606
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30.08.2021 20:20 Відповісти
Корниенко о ДТП с Трухиным: "Ждем реакцию Нацполиции" - Цензор.НЕТ 204
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30.08.2021 19:59 Відповісти
Видно це такий спосіб "покарання", направили для "перевиховання", в Гарлем чи куди там ще.
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30.08.2021 20:14 Відповісти
По любому или Турчинов или Порошенко сми нагнули
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30.08.2021 19:59 Відповісти
А ще набухали Трухіна і за кермо посадили Корниенко о ДТП с Трухиным: "Ждем реакцию Нацполиции" - Цензор.НЕТ 8692
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30.08.2021 20:08 Відповісти
І насрали Трухіну в штани.
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30.08.2021 20:15 Відповісти
А вот якби на місці Трухіна (прізвище відповідне) був би Порошенко чи Турчинов......
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30.08.2021 20:09 Відповісти
Про них і не таке писали
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30.08.2021 20:57 Відповісти
Замять в СМИ не вышло. Теперь будут заминать в полиции.
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30.08.2021 20:00 Відповісти
Это было удивительное ДТП!
Увидев проезжающий мимо на скорости 50 км/час автомобиль, в котором ехал совершенно трезвый депутат Трухин, шесть человек, явно в состоянии алкогольного опьянения, немедленно остановили свои автомобили (которые двигались с превышением скорости) и начали колотить друг друга и свои авто, не зарегистрированными бейсбольными битами!
Кровопролитие остановилось исключительно благодаря вмешательству совершенно трезвого депутата Трухина при посильной помощи сотрудников Национальной полиции.
Из скромности, депутат Трухин обзвонил более тридцати редакций различных медиа и попросил удалить видео, где было видно как он, жертвуя собой останавливал безумцев...
Корниенко о ДТП с Трухиным: "Ждем реакцию Нацполиции" - Цензор.НЕТ 3607
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30.08.2021 20:01 Відповісти
МоняСтирський наразі свій. Міністр у ,, слугів уродів " , який буде закривати очі на всі злочини , які здійснюють слуги в нашій краіні !
Нічого , зебіли , ваші посади не вічні і прийдеться відповісти за всі злочини , які для вас відбуваються безкарно 😡
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30.08.2021 20:04 Відповісти
Надежды юношев питают...
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30.08.2021 20:07 Відповісти
То це поліція випустила за кордон злочинця, який має сісти в тюрму по статті 286/1 Кримінального кодексу України (зміни прийняті в лютому ц.р.), яка передбачає покарання за скоєння "ДТП в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння, у результаті якої потерпілий отримав травми середньої тяжкості" (с) у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років???
Чи Зеленський забрав собою задля уникнення ним відповідальності? А партія слуг уродів - покриває?
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30.08.2021 20:06 Відповісти
Це закон для народа України ,на слуг народа він не розпосюджується !!!)))
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30.08.2021 20:10 Відповісти
ну-ну...
Між іншим термін давності по ньому вже не три місяці, а три роки...
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30.08.2021 20:17 Відповісти
Ждуни. Все ви вже знаєте, даремно "бабулю лохматите".
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30.08.2021 20:06 Відповісти
пишите кому нужны Валенки...недорого
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30.08.2021 20:08 Відповісти
Alex N Alex Noyt

4 ч. ·

Це який за рахунком депутат Зеленського, що стає винуватцем ДТП п'яним чи обдовбаним? Четвертий? Десятий? Я вже збився з рахунку. Але точно пам'ятаю, що ніхто з них не поніс відповідальність - справи зам'яли.
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30.08.2021 20:22 Відповісти
Хто ,де, коли. євреї говорили правду.Да цього не може бути природі. Брехуни, і базіки.
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30.08.2021 20:25 Відповісти
Нечітке відео камер спостереження і висновки "експертів" тримали Ріфа, Кузьменко і Дугарь за ґратами майже рік (а Ріфа й більше)
Чітке відео з повною інформацією стало для фігуранта перепусткою до США...
"Смєтуни", вам ще лізе? Не нажерлися?
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30.08.2021 20:26 Відповісти
Чию реакцію ви чекаєте? Члена партії "іудейських слуг" монастирського? Це жарт?
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30.08.2021 20:34 Відповісти
Это глумление! Не шутка.
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30.08.2021 20:53 Відповісти
Андрій Смолій

11 ч. ·

В країні кінцево встановлюється зелений авторитаризм.

Як ви пам'ятаєте, ще 23 серпня депутат від Слуг Зеленського Олександр Трухін влаштував ДТП де постраждало четверо людей, в тому числі й діти.

І що далі? А далі тиша. Мовчанка. Поліція закрила очі, монобільшість не коментує, а ЗМІ масово видаляють інформацію.

Так, ви правильно прочитали: понад 30 інтернет-ресурсів просто ВИДАЛИЛИ інформацію. Бо так сказали «зверху» чи «заплатили».

Більше того, оцей Трухін збирається їхати із Зеленським до США в рамках візиту до президента США Байдена.

Тепер ви розумієте той масштаб трешу в нашій країні?

Зеленським отримавши абсолютну владу надшвидкими темпами будує тут авторитарну країну а-ля Білорусі.

При можливій правильності деяких рішень РНБО, мене дуже турбує що цей орган перетворюється на більшовицькі «тройки», які заміняють прокуратуру, суд, антикорупційні органи.

І те що відбувається навколо оцього Трухіна доволі показово. Апробація того що будуть робити далі. Країна наповнюється авторитаризмом, а з ним будуть закривати рота тим хто хоче будувати свою, Незалежну країну.
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30.08.2021 20:35 Відповісти
БААБАДААААА
АЙКООООКС
АЙКООООКС
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30.08.2021 20:38 Відповісти
Этих пидоров пора бы уже отстреливать
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30.08.2021 20:44 Відповісти
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

4 ч. ·

Друзья, кажется, мы начинаем забывать про истинных сценаристов низкопробного шоу «Президент Голобородько» )))))))
Корнієнко про ДТП з Трухіним: "Чекаємо реакції Нацполіції" - Цензор.НЕТ 6504
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30.08.2021 20:44 Відповісти
Зе виновен в угрозе свободным СМИ

- запретил печать газеты "Правдоруб",
- запретил публикации преступлений "Слуг 'народа'",
- запретил расследование (и год отрицал) дела вагнеров,
- запретил даже прокат мультфильма 'Король Осёл'
...
Зловещая сторона Зе - стаття у The National Interest
by Anton Shvets
The Sinister Side of Ukraine's Telegenic Young President
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30.08.2021 22:03 Відповісти
Порошенко здесь причем?Тупой из стада зе
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30.08.2021 20:47 Відповісти
Власов Сергей ??? та то ж чисто 73/43%-ний зебіл-графоман! Їх до фіга тут:
Igor L, Lvbnhj, Глеб123, Богдан Розновець, Павло Дудра, Ревизор, тощо. І це не всі, лише яких згадав
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30.08.2021 21:23 Відповісти
корниенки-арахниды - это крипаки коломойшиных коломойш, не говоря уже об остальных слугах "слуг народа"..
насейчас в Украине нет парламентаризма - есть послушное моностадо зелёных овец, с парой наёмных подневольных чабанов..
тупорылые жлобы-экспериментаторы понавыбирали хитрожопых жлобов..(
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30.08.2021 20:53 Відповісти
Закон об олигархах. Как Данилов и Разумков ломают игрушку Зеленского
Чем громче ругаются секретарь СНБО и председатель Рады, тем туманнее перспективы любимого президентского законопроектаhttps://www.dsnews.ua/politics/zakon-ob-oligarhah-kto-i-kak-mozhet-slomat-*********-igrushku-zelenskogo-30082021-435371
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30.08.2021 20:57 Відповісти
Корниенко своими тупыми комментариями уже начинает вызывать лютую ненависть.Если бы «эффект Коломойского-Фирташа-Зеленского» сидел Корниенко до конца жизни в мелких чиновниках или оператор колцентра.Таких слизняков история не запомнит.
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30.08.2021 20:59 Відповісти
Оскатеневшие еврешки устраивают нам здесь козлий рог,они требуют,чтобы. електорат73%,сделал им обрезание публично.
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30.08.2021 21:02 Відповісти
И где это я видел эти чесные глаза?
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30.08.2021 21:05 Відповісти
поміж корабельних сосен.
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30.08.2021 21:26 Відповісти
Законом передбачені такі покарання за вчинення ДТП в рамках притягнення до кримінальної відповідальності:
1) у випадку спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесного ушкодження одне з таких покарань: штраф в розмірі від 3 400 до 8 500 гривень (200 - 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), виправні роботи на строк до 2 років, арешт від 1 до 6 місяців, обмеження волі на строк від 1 до 3 років (також в якості додаткового покарання може бути призначено або не призначатися позбавлення права керувати транспортними засобами на строк від 1 до 3 років);
2) у випадку спричинення тяжкого тілесного ушкодження або смерті потерпілому: позбавлення волі на строк від 3 до 8 років (також в якості додаткового покарання може бути призначено або не призначатися позбавлення права керувати транспортними засобами на строк від 1 до 3 років);
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30.08.2021 22:23 Відповісти
Не виновата я! Он сам пришел!
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30.08.2021 22:30 Відповісти
ЗЕЛЕНЫЕ ПОДОНКИ.
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30.08.2021 22:35 Відповісти
В этой зеленой плесени одни уроды. Рыганалы по сравнению с ними - как детки.
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30.08.2021 22:38 Відповісти
справу замнуть(((
"Закон НЕ один для всіх!" ..попри обіцянки преЗЕдента.
"і ваапшє - я вам нічєго нє должен!"
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31.08.2021 00:35 Відповісти
Комментируя удаление новостей о ДТП на сайтах украинских медиа, Корниенко отметил: "Мы никого ничего удалять не заставляли. Это точно не к нам вопрос. У нас точно одна из самых прозрачных и наиболее упорядоченных систем работы со СМИ в стране с точки зрения политики".

===========================================

Неужели Порох и тут вам насрал в штаны ?
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31.08.2021 01:18 Відповісти
Уже начали мусора заметать и подмывать очередного зашкваренного обосравшегося слугу калоМОЙШИ из клана зеленых соплей.
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31.08.2021 11:08 Відповісти
 
 