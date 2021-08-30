Корниенко о ДТП с Трухиным: "Ждем реакцию Нацполиции"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Председатель партии Слуга народа Александр Корниенко не смог подтвердить участие нардепа политсилы Александра Трухина в ДТП, в результате которого пострадали шесть человек. Также он утверждает, что СН не заставляла СМИ удалять новости о ДТП.
Об этом он сказал в интервью НВ, отвечая на вопрос о том, почему до сих пор нет реакции партии, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы об этом тоже узнали из СМИ. Мы ждем в первую очередь реакцию Национальной полиции. Если они какую-то имеют там информацию, то должны публично ее предоставлять. В других случаях, где были наши депутаты задействованы в качестве водителей, эта информация была. Думаю, что и здесь будет. Также, думаю, можно обратиться за комментариями к Александру (Трухину. - Ред.). Мы можем только продолжать последовательно подчеркивать, что мы за беспристрастные расследования в подобных случаях", - сказал Корниенко.
Он также предложил "следить за ходом расследования и делать выводы по материалам правоохранительных органов".
Отвечая на вопрос о том, общался ли он с Трухиным о ДТП, Корниенко ответил: "Давайте дождемся выводов правоохранительных органов и будем делать выводы, удар это или не удар (по рейтингу. - Ред.) … Я общаюсь со всеми народными депутатами нашей фракции".
На уточнение, подтвердил ли Трухин свое участие в ДТП, председатель партии сказал: "Я уже откомментировал".
Комментируя удаление новостей о ДТП на сайтах украинских медиа, Корниенко отметил: "Мы никого ничего удалять не заставляли. Это точно не к нам вопрос. У нас точно одна из самых прозрачных и наиболее упорядоченных систем работы со СМИ в стране с точки зрения политики".
Также он отметил, что предложения медиа удалить новости могут быть чьей-то "пиар-войной".
"Ну, не знаю. Если это речь идет о Трухине, то (война. - Ред.) кого-то с ним. Могут быть враги, которые серьезно занимаются Полтавской области, в которых серьезные вопросы возникли по работе коллег из Слуги народа", - добавил глава СН.
Ранее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп от партии "Слуга народа" Александр Трухин попал в ДТП под Киевом.
Напомним, авария с участием машины Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.
По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имен участников не назвали.
В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей, а также председатель комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Лучи и его помощник.
Один из нардепов на условиях анонимности рассказал "Радио Свобода", что он пытался выяснить обстоятельства ДТП; его источники в правоохранительных органах сообщили, что на момент аварии "Трухин выглядел так, будто был в нетрезвом состоянии, но сдать тест на содержание алкоголя он отказался".
Источник "Радио Свобода" в правоохранительных органах частично эту информацию подтвердил. По словам источника, Трухин был за рулем, но сдавать тест на наличие в крови алкоголя отказался. Источник предположил, что "дело Трухина решается на самом высоком уровне".
Пожалуйста, подождите...
Про це повідомляє шеф-редакторка "Центру новин" Ольга Витак.
"Цікаві факти відкрилися щодо ДТП з нардепом Трухіним. Виявляється Трухін, як член делегації, мав чи летить зі Зеленським до Байдена. Цей депутат мав з іншими слугами зустрітись з вищим керівництвом США. Тому вони видаляють інформацію про ДТП з авторитетних видань. Цікаво тепер чи полетить Трухін в США?! Чи президенту буде не соромно взяти з собою цього слугу? А саме головне чи понесе відповідальність Трухін перед законом?", - пише журналістка.
Після завершення урочистостей народний депутат Трухін разом з головою ОДА Синєгубовим та головою облради Біленьким приблизно з 11:00 до 12:00 обідали в полтавському ресторані «Лілея». Народний депутат Трухін пив віскі. На зауваження присутніх, що йому ж сідати за кермо, нардеп віджартувався, що наші закони мають суворе покарання, але вони необов'язкові для виконання. Тож Трухін пив на рівні з полтавцями і потім сів за кермо автомобіля Audi та поїхав у напрямку Києва. Є інформація, що автомобіль Трухіна зупинявся на трасі біля ресторану «Каспій» (с. Лобкова Балка за Хоролом). Цей ресторан належить однопартійцю Трухіна, який зараз є керівником фракції «Слуга народу» в Полтавській обласній раді. Поки що невідомо скільки ще випив народний депутат Трухін у ресторані «Каспій».
І вже о 15:45 народний депутат Трухін на в'їзді до Києва допустив зіткнення з автомобілем Форд. Серед травмованих у ДТП голова Комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі, його помічник Роман Лишень та водій. Автомобіль стояв на перехресті, зупинившись на червоне світло світлофора. І в цей момент у нього врізався автомобіль Трухіна. Форд відкинуло на Daewoo. У результаті ДТП шестеро осіб, серед яких голова Комітету арбітрів Лучі, а також двоє дітей з Daewoo, були травмовані. Сам Трухін неушкоджений.
Дивлячись як швидко центральні засоби масової інформації прибирають всі згадки про ДТП, яке скоїв народний депутат Олександр Трухін, стає зрозумілим, що десь на дуже високому рівні дали команду «зам'яти». Досі невідомо чи проводилася після ДТП перевірка Трухіна на предмет алкогольного сп'яніння. Чи перевірялися камери на трасі Київ-Харків-Довжанський на предмет фіксації швидкості автомобіля, яким керував Трухін. Адже, враховуючи зупинку в ресторані «Каспій», їхав народний депутат явно з перевищенням швидкості.
Також дивує відсутність будь-якої реакції з боку керівництва партії «Слуга народу». Керівник осередку партії «Слуга народу» народний депутат Олександр Трухін під час публічного заходу у Полтаві дозволяє собі в присутності багатьох людей і керівництва області зневажливо ставитися до Законів України, п'є віскі, потім сідає за кермо автомобіля і створює ДТП із постраждалими та продовжує далі керувати обласним осередком президентської партії.
Володимир ВЕЛИЧКО, блогер Полтава.
Аварія, про яку мовчать ЗМІ: чи взяв Зеленський у США «слугу» Трухіна, що влаштував ДТП?
У понеділок, 30 серпня, президент України Володимир Зеленський вирушив з офіційним візитом у США. Разом з ним, за інформацією ЗМІ, поїхав нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін, який влаштував ДТП у Києві.
Увидев проезжающий мимо на скорости 50 км/час автомобиль, в котором ехал совершенно трезвый депутат Трухин, шесть человек, явно в состоянии алкогольного опьянения, немедленно остановили свои автомобили (которые двигались с превышением скорости) и начали колотить друг друга и свои авто, не зарегистрированными бейсбольными битами!
Кровопролитие остановилось исключительно благодаря вмешательству совершенно трезвого депутата Трухина при посильной помощи сотрудников Национальной полиции.
Из скромности, депутат Трухин обзвонил более тридцати редакций различных медиа и попросил удалить видео, где было видно как он, жертвуя собой останавливал безумцев...
Нічого , зебіли , ваші посади не вічні і прийдеться відповісти за всі злочини , які для вас відбуваються безкарно 😡
Чи Зеленський забрав собою задля уникнення ним відповідальності? А партія слуг уродів - покриває?
Між іншим термін давності по ньому вже не три місяці, а три роки...
4 ч. ·
Це який за рахунком депутат Зеленського, що стає винуватцем ДТП п'яним чи обдовбаним? Четвертий? Десятий? Я вже збився з рахунку. Але точно пам'ятаю, що ніхто з них не поніс відповідальність - справи зам'яли.
Чітке відео з повною інформацією стало для фігуранта перепусткою до США...
"Смєтуни", вам ще лізе? Не нажерлися?
11 ч. ·
В країні кінцево встановлюється зелений авторитаризм.
Як ви пам'ятаєте, ще 23 серпня депутат від Слуг Зеленського Олександр Трухін влаштував ДТП де постраждало четверо людей, в тому числі й діти.
І що далі? А далі тиша. Мовчанка. Поліція закрила очі, монобільшість не коментує, а ЗМІ масово видаляють інформацію.
Так, ви правильно прочитали: понад 30 інтернет-ресурсів просто ВИДАЛИЛИ інформацію. Бо так сказали «зверху» чи «заплатили».
Більше того, оцей Трухін збирається їхати із Зеленським до США в рамках візиту до президента США Байдена.
Тепер ви розумієте той масштаб трешу в нашій країні?
Зеленським отримавши абсолютну владу надшвидкими темпами будує тут авторитарну країну а-ля Білорусі.
При можливій правильності деяких рішень РНБО, мене дуже турбує що цей орган перетворюється на більшовицькі «тройки», які заміняють прокуратуру, суд, антикорупційні органи.
І те що відбувається навколо оцього Трухіна доволі показово. Апробація того що будуть робити далі. Країна наповнюється авторитаризмом, а з ним будуть закривати рота тим хто хоче будувати свою, Незалежну країну.
АЙКООООКС
АЙКООООКС
4 ч. ·
Друзья, кажется, мы начинаем забывать про истинных сценаристов низкопробного шоу «Президент Голобородько» )))))))
- запретил печать газеты "Правдоруб",
- запретил публикации преступлений "Слуг 'народа'",
- запретил расследование (и год отрицал) дела вагнеров,
- запретил даже прокат мультфильма 'Король Осёл'
...
Зловещая сторона Зе - стаття у The National Interest
by Anton Shvets
The Sinister Side of Ukraine's Telegenic Young President
Igor L, Lvbnhj, Глеб123, Богдан Розновець, Павло Дудра, Ревизор, тощо. І це не всі, лише яких згадав
насейчас в Украине нет парламентаризма - есть послушное моностадо зелёных овец, с парой наёмных подневольных чабанов..
тупорылые жлобы-экспериментаторы понавыбирали хитрожопых жлобов..(
Чем громче ругаются секретарь СНБО и председатель Рады, тем туманнее перспективы любимого президентского законопроектаhttps://www.dsnews.ua/politics/zakon-ob-oligarhah-kto-i-kak-mozhet-slomat-*********-igrushku-zelenskogo-30082021-435371
1) у випадку спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесного ушкодження одне з таких покарань: штраф в розмірі від 3 400 до 8 500 гривень (200 - 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), виправні роботи на строк до 2 років, арешт від 1 до 6 місяців, обмеження волі на строк від 1 до 3 років (також в якості додаткового покарання може бути призначено або не призначатися позбавлення права керувати транспортними засобами на строк від 1 до 3 років);
2) у випадку спричинення тяжкого тілесного ушкодження або смерті потерпілому: позбавлення волі на строк від 3 до 8 років (також в якості додаткового покарання може бути призначено або не призначатися позбавлення права керувати транспортними засобами на строк від 1 до 3 років);
"Закон НЕ один для всіх!" ..попри обіцянки преЗЕдента.
"і ваапшє - я вам нічєго нє должен!"
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Неужели Порох и тут вам насрал в штаны ?