РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7530 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина
10 677 61
ДТП (7443) цензура (1325) Слуга народа (2547) Корниенко (651) Трухин (145)

Корниенко о ДТП с Трухиным: "Ждем реакцию Нацполиции"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Корниенко о ДТП с Трухиным:

Председатель партии Слуга народа Александр Корниенко не смог подтвердить участие нардепа политсилы Александра Трухина в ДТП, в результате которого пострадали шесть человек. Также он утверждает, что СН не заставляла СМИ удалять новости о ДТП.

Об этом он сказал в интервью НВ, отвечая на вопрос о том, почему до сих пор нет реакции партии, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы об этом тоже узнали из СМИ. Мы ждем в первую очередь реакцию Национальной полиции. Если они какую-то имеют там информацию, то должны публично ее предоставлять. В других случаях, где были наши депутаты задействованы в качестве водителей, эта информация была. Думаю, что и здесь будет. Также, думаю, можно обратиться за комментариями к Александру (Трухину. - Ред.). Мы можем только продолжать последовательно подчеркивать, что мы за беспристрастные расследования в подобных случаях", - сказал Корниенко.

Он также предложил "следить за ходом расследования и делать выводы по материалам правоохранительных органов".

Читайте: Дело о ДТП со "слугой народа" Трухиным расследует полиция, - ГБР

Отвечая на вопрос о том, общался ли он с Трухиным о ДТП, Корниенко ответил: "Давайте дождемся выводов правоохранительных органов и будем делать выводы, удар это или не удар (по рейтингу. - Ред.) … Я общаюсь со всеми народными депутатами нашей фракции".

На уточнение, подтвердил ли Трухин свое участие в ДТП, председатель партии сказал: "Я уже откомментировал".

Комментируя удаление новостей о ДТП на сайтах украинских медиа, Корниенко отметил: "Мы никого ничего удалять не заставляли. Это точно не к нам вопрос. У нас точно одна из самых прозрачных и наиболее упорядоченных систем работы со СМИ в стране с точки зрения политики".

Смотрите: Новая запись с места ДТП с участием "слуги народа" Трухина. ВИДЕО

Также он отметил, что предложения медиа удалить новости могут быть чьей-то "пиар-войной".

"Ну, не знаю. Если это речь идет о Трухине, то (война. - Ред.) кого-то с ним. Могут быть враги, которые серьезно занимаются Полтавской области, в которых серьезные вопросы возникли по работе коллег из Слуги народа", - добавил глава СН.

Ранее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп от партии "Слуга народа" Александр Трухин попал в ДТП под Киевом.

Напомним, авария с участием машины Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имен участников не назвали.

В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей, а также председатель комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Лучи и его помощник.

Один из нардепов на условиях анонимности рассказал "Радио Свобода", что он пытался выяснить обстоятельства ДТП; его источники в правоохранительных органах сообщили, что на момент аварии "Трухин выглядел так, будто был в нетрезвом состоянии, но сдать тест на содержание алкоголя он отказался".

Источник "Радио Свобода" в правоохранительных органах частично эту информацию подтвердил. По словам источника, Трухин был за рулем, но сдавать тест на наличие в крови алкоголя отказался. Источник предположил, что "дело Трухина решается на самом высоком уровне".

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+31
Якщо людина відмовляється від тестування ,то апріорі винна !!!)))
показать весь комментарий
30.08.2021 19:58
+21
Корпоративная солидарность - это когда министром МВД делаешь того, кто заказывал тебя на корпоративах.
показать весь комментарий
30.08.2021 19:58
+19
Реакция полиции
Корниенко о ДТП с Трухиным: "Ждем реакцию Нацполиции" - Цензор.НЕТ 1692
показать весь комментарий
30.08.2021 19:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як вша лобкова на склі !!!)))
показать весь комментарий
30.08.2021 19:56 Ответить
Сплошные 🤢🤡🐲🎹НАРИКИ И АЛКАШИ , что не рожа корниенко , сам алкаш
показать весь комментарий
30.08.2021 20:59 Ответить
Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін, який на підпитку спричинив дорожньо-транспортну пригоду в Києві, мав їхати разом з президентом Володимиром Зеленським на зустріч з лідером США Джо Байденом. Наразі інформацію про цю ДТП видаляють з авторитетних видань.
Про це повідомляє шеф-редакторка "Центру новин" Ольга Витак.
"Цікаві факти відкрилися щодо ДТП з нардепом Трухіним. Виявляється Трухін, як член делегації, мав чи летить зі Зеленським до Байдена. Цей депутат мав з іншими слугами зустрітись з вищим керівництвом США. Тому вони видаляють інформацію про ДТП з авторитетних видань. Цікаво тепер чи полетить Трухін в США?! Чи президенту буде не соромно взяти з собою цього слугу? А саме головне чи понесе відповідальність Трухін перед законом?", - пише журналістка.
показать весь комментарий
30.08.2021 21:00 Ответить
Хроніка подій була така. Вранці 23 серпня нардеп Трухін, який є головою обласного осередку партії «Слуга народу», брав участь в урочистому відкритті найвищої щогли з Державним прапором у Полтаві.
Корнієнко про ДТП з Трухіним: "Чекаємо реакції Нацполіції" - Цензор.НЕТ 6909
Після завершення урочистостей народний депутат Трухін разом з головою ОДА Синєгубовим та головою облради Біленьким приблизно з 11:00 до 12:00 обідали в полтавському ресторані «Лілея». Народний депутат Трухін пив віскі. На зауваження присутніх, що йому ж сідати за кермо, нардеп віджартувався, що наші закони мають суворе покарання, але вони необов'язкові для виконання. Тож Трухін пив на рівні з полтавцями і потім сів за кермо автомобіля Audi та поїхав у напрямку Києва. Є інформація, що автомобіль Трухіна зупинявся на трасі біля ресторану «Каспій» (с. Лобкова Балка за Хоролом). Цей ресторан належить однопартійцю Трухіна, який зараз є керівником фракції «Слуга народу» в Полтавській обласній раді. Поки що невідомо скільки ще випив народний депутат Трухін у ресторані «Каспій».
Корнієнко про ДТП з Трухіним: "Чекаємо реакції Нацполіції" - Цензор.НЕТ 6909
І вже о 15:45 народний депутат Трухін на в'їзді до Києва допустив зіткнення з автомобілем Форд. Серед травмованих у ДТП голова Комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі, його помічник Роман Лишень та водій. Автомобіль стояв на перехресті, зупинившись на червоне світло світлофора. І в цей момент у нього врізався автомобіль Трухіна. Форд відкинуло на Daewoo. У результаті ДТП шестеро осіб, серед яких голова Комітету арбітрів Лучі, а також двоє дітей з Daewoo, були травмовані. Сам Трухін неушкоджений.
Корнієнко про ДТП з Трухіним: "Чекаємо реакції Нацполіції" - Цензор.НЕТ 6909
Дивлячись як швидко центральні засоби масової інформації прибирають всі згадки про ДТП, яке скоїв народний депутат Олександр Трухін, стає зрозумілим, що десь на дуже високому рівні дали команду «зам'яти». Досі невідомо чи проводилася після ДТП перевірка Трухіна на предмет алкогольного сп'яніння. Чи перевірялися камери на трасі Київ-Харків-Довжанський на предмет фіксації швидкості автомобіля, яким керував Трухін. Адже, враховуючи зупинку в ресторані «Каспій», їхав народний депутат явно з перевищенням швидкості.
Також дивує відсутність будь-якої реакції з боку керівництва партії «Слуга народу». Керівник осередку партії «Слуга народу» народний депутат Олександр Трухін під час публічного заходу у Полтаві дозволяє собі в присутності багатьох людей і керівництва області зневажливо ставитися до Законів України, п'є віскі, потім сідає за кермо автомобіля і створює ДТП із постраждалими та продовжує далі керувати обласним осередком президентської партії.
Володимир ВЕЛИЧКО, блогер Полтава.
показать весь комментарий
30.08.2021 21:12 Ответить
БУКВИ
Аварія, про яку мовчать ЗМІ: чи взяв Зеленський у США «слугу» Трухіна, що влаштував ДТП?

У понеділок, 30 серпня, президент України Володимир Зеленський вирушив з офіційним візитом у США. Разом з ним, за інформацією ЗМІ, поїхав нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін, який влаштував ДТП у Києві.
показать весь комментарий
30.08.2021 21:15 Ответить
Яке відношення до Віслючка має визначення "сором" ????))))
показать весь комментарий
30.08.2021 21:13 Ответить
Якщо людина відмовляється від тестування ,то апріорі винна !!!)))
показать весь комментарий
30.08.2021 19:58 Ответить
Корпоративная солидарность - это когда министром МВД делаешь того, кто заказывал тебя на корпоративах.
показать весь комментарий
30.08.2021 19:58 Ответить
Реакция полиции
Корниенко о ДТП с Трухиным: "Ждем реакцию Нацполиции" - Цензор.НЕТ 1692
показать весь комментарий
30.08.2021 19:58 Ответить
Нет! На картинке правдиво изображон народ. Плуг его также хорошо олицетворяет.
показать весь комментарий
30.08.2021 20:05 Ответить
Закон один для всіх,а не всім закон, а вам реакція. Корниенко о ДТП с Трухиным: "Ждем реакцию Нацполиции" - Цензор.НЕТ 5126
показать весь комментарий
30.08.2021 19:58 Ответить
Как ссать народу в очи не снимая штаны...
показать весь комментарий
30.08.2021 19:59 Ответить
ДТП не было. Нацполиция.
показать весь комментарий
30.08.2021 19:59 Ответить
Будут отмазывать.
показать весь комментарий
30.08.2021 19:59 Ответить
Почему же "будут"?
показать весь комментарий
30.08.2021 20:02 Ответить
Вже почали.
показать весь комментарий
30.08.2021 20:11 Ответить
Корниенко о ДТП с Трухиным: "Ждем реакцию Нацполиции" - Цензор.НЕТ 606
показать весь комментарий
30.08.2021 20:20 Ответить
Корниенко о ДТП с Трухиным: "Ждем реакцию Нацполиции" - Цензор.НЕТ 204
показать весь комментарий
30.08.2021 19:59 Ответить
Видно це такий спосіб "покарання", направили для "перевиховання", в Гарлем чи куди там ще.
показать весь комментарий
30.08.2021 20:14 Ответить
По любому или Турчинов или Порошенко сми нагнули
показать весь комментарий
30.08.2021 19:59 Ответить
А ще набухали Трухіна і за кермо посадили Корниенко о ДТП с Трухиным: "Ждем реакцию Нацполиции" - Цензор.НЕТ 8692
показать весь комментарий
30.08.2021 20:08 Ответить
І насрали Трухіну в штани.
показать весь комментарий
30.08.2021 20:15 Ответить
А вот якби на місці Трухіна (прізвище відповідне) був би Порошенко чи Турчинов......
показать весь комментарий
30.08.2021 20:09 Ответить
Про них і не таке писали
показать весь комментарий
30.08.2021 20:57 Ответить
Замять в СМИ не вышло. Теперь будут заминать в полиции.
показать весь комментарий
30.08.2021 20:00 Ответить
Это было удивительное ДТП!
Увидев проезжающий мимо на скорости 50 км/час автомобиль, в котором ехал совершенно трезвый депутат Трухин, шесть человек, явно в состоянии алкогольного опьянения, немедленно остановили свои автомобили (которые двигались с превышением скорости) и начали колотить друг друга и свои авто, не зарегистрированными бейсбольными битами!
Кровопролитие остановилось исключительно благодаря вмешательству совершенно трезвого депутата Трухина при посильной помощи сотрудников Национальной полиции.
Из скромности, депутат Трухин обзвонил более тридцати редакций различных медиа и попросил удалить видео, где было видно как он, жертвуя собой останавливал безумцев...
Корниенко о ДТП с Трухиным: "Ждем реакцию Нацполиции" - Цензор.НЕТ 3607
показать весь комментарий
30.08.2021 20:01 Ответить
МоняСтирський наразі свій. Міністр у ,, слугів уродів " , який буде закривати очі на всі злочини , які здійснюють слуги в нашій краіні !
Нічого , зебіли , ваші посади не вічні і прийдеться відповісти за всі злочини , які для вас відбуваються безкарно 😡
показать весь комментарий
30.08.2021 20:04 Ответить
Надежды юношев питают...
показать весь комментарий
30.08.2021 20:07 Ответить
То це поліція випустила за кордон злочинця, який має сісти в тюрму по статті 286/1 Кримінального кодексу України (зміни прийняті в лютому ц.р.), яка передбачає покарання за скоєння "ДТП в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння, у результаті якої потерпілий отримав травми середньої тяжкості" (с) у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років???
Чи Зеленський забрав собою задля уникнення ним відповідальності? А партія слуг уродів - покриває?
показать весь комментарий
30.08.2021 20:06 Ответить
Це закон для народа України ,на слуг народа він не розпосюджується !!!)))
показать весь комментарий
30.08.2021 20:10 Ответить
ну-ну...
Між іншим термін давності по ньому вже не три місяці, а три роки...
показать весь комментарий
30.08.2021 20:17 Ответить
Ждуни. Все ви вже знаєте, даремно "бабулю лохматите".
показать весь комментарий
30.08.2021 20:06 Ответить
пишите кому нужны Валенки...недорого
показать весь комментарий
30.08.2021 20:08 Ответить
Alex N Alex Noyt

4 ч. ·

Це який за рахунком депутат Зеленського, що стає винуватцем ДТП п'яним чи обдовбаним? Четвертий? Десятий? Я вже збився з рахунку. Але точно пам'ятаю, що ніхто з них не поніс відповідальність - справи зам'яли.
показать весь комментарий
30.08.2021 20:22 Ответить
Хто ,де, коли. євреї говорили правду.Да цього не може бути природі. Брехуни, і базіки.
показать весь комментарий
30.08.2021 20:25 Ответить
Нечітке відео камер спостереження і висновки "експертів" тримали Ріфа, Кузьменко і Дугарь за ґратами майже рік (а Ріфа й більше)
Чітке відео з повною інформацією стало для фігуранта перепусткою до США...
"Смєтуни", вам ще лізе? Не нажерлися?
показать весь комментарий
30.08.2021 20:26 Ответить
Чию реакцію ви чекаєте? Члена партії "іудейських слуг" монастирського? Це жарт?
показать весь комментарий
30.08.2021 20:34 Ответить
Это глумление! Не шутка.
показать весь комментарий
30.08.2021 20:53 Ответить
Андрій Смолій

11 ч. ·

В країні кінцево встановлюється зелений авторитаризм.

Як ви пам'ятаєте, ще 23 серпня депутат від Слуг Зеленського Олександр Трухін влаштував ДТП де постраждало четверо людей, в тому числі й діти.

І що далі? А далі тиша. Мовчанка. Поліція закрила очі, монобільшість не коментує, а ЗМІ масово видаляють інформацію.

Так, ви правильно прочитали: понад 30 інтернет-ресурсів просто ВИДАЛИЛИ інформацію. Бо так сказали «зверху» чи «заплатили».

Більше того, оцей Трухін збирається їхати із Зеленським до США в рамках візиту до президента США Байдена.

Тепер ви розумієте той масштаб трешу в нашій країні?

Зеленським отримавши абсолютну владу надшвидкими темпами будує тут авторитарну країну а-ля Білорусі.

При можливій правильності деяких рішень РНБО, мене дуже турбує що цей орган перетворюється на більшовицькі «тройки», які заміняють прокуратуру, суд, антикорупційні органи.

І те що відбувається навколо оцього Трухіна доволі показово. Апробація того що будуть робити далі. Країна наповнюється авторитаризмом, а з ним будуть закривати рота тим хто хоче будувати свою, Незалежну країну.
показать весь комментарий
30.08.2021 20:35 Ответить
БААБАДААААА
АЙКООООКС
АЙКООООКС
показать весь комментарий
30.08.2021 20:38 Ответить
Этих пидоров пора бы уже отстреливать
показать весь комментарий
30.08.2021 20:44 Ответить
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

4 ч. ·

Друзья, кажется, мы начинаем забывать про истинных сценаристов низкопробного шоу «Президент Голобородько» )))))))
Корнієнко про ДТП з Трухіним: "Чекаємо реакції Нацполіції" - Цензор.НЕТ 6504
показать весь комментарий
30.08.2021 20:44 Ответить
Зе виновен в угрозе свободным СМИ

- запретил печать газеты "Правдоруб",
- запретил публикации преступлений "Слуг 'народа'",
- запретил расследование (и год отрицал) дела вагнеров,
- запретил даже прокат мультфильма 'Король Осёл'
...
Зловещая сторона Зе - стаття у The National Interest
by Anton Shvets
The Sinister Side of Ukraine's Telegenic Young President
показать весь комментарий
30.08.2021 22:03 Ответить
Порошенко здесь причем?Тупой из стада зе
показать весь комментарий
30.08.2021 20:47 Ответить
Власов Сергей ??? та то ж чисто 73/43%-ний зебіл-графоман! Їх до фіга тут:
Igor L, Lvbnhj, Глеб123, Богдан Розновець, Павло Дудра, Ревизор, тощо. І це не всі, лише яких згадав
показать весь комментарий
30.08.2021 21:23 Ответить
корниенки-арахниды - это крипаки коломойшиных коломойш, не говоря уже об остальных слугах "слуг народа"..
насейчас в Украине нет парламентаризма - есть послушное моностадо зелёных овец, с парой наёмных подневольных чабанов..
тупорылые жлобы-экспериментаторы понавыбирали хитрожопых жлобов..(
показать весь комментарий
30.08.2021 20:53 Ответить
Закон об олигархах. Как Данилов и Разумков ломают игрушку Зеленского
Чем громче ругаются секретарь СНБО и председатель Рады, тем туманнее перспективы любимого президентского законопроектаhttps://www.dsnews.ua/politics/zakon-ob-oligarhah-kto-i-kak-mozhet-slomat-*********-igrushku-zelenskogo-30082021-435371
показать весь комментарий
30.08.2021 20:57 Ответить
Корниенко своими тупыми комментариями уже начинает вызывать лютую ненависть.Если бы «эффект Коломойского-Фирташа-Зеленского» сидел Корниенко до конца жизни в мелких чиновниках или оператор колцентра.Таких слизняков история не запомнит.
показать весь комментарий
30.08.2021 20:59 Ответить
Оскатеневшие еврешки устраивают нам здесь козлий рог,они требуют,чтобы. електорат73%,сделал им обрезание публично.
показать весь комментарий
30.08.2021 21:02 Ответить
И где это я видел эти чесные глаза?
показать весь комментарий
30.08.2021 21:05 Ответить
поміж корабельних сосен.
показать весь комментарий
30.08.2021 21:26 Ответить
Законом передбачені такі покарання за вчинення ДТП в рамках притягнення до кримінальної відповідальності:
1) у випадку спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесного ушкодження одне з таких покарань: штраф в розмірі від 3 400 до 8 500 гривень (200 - 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), виправні роботи на строк до 2 років, арешт від 1 до 6 місяців, обмеження волі на строк від 1 до 3 років (також в якості додаткового покарання може бути призначено або не призначатися позбавлення права керувати транспортними засобами на строк від 1 до 3 років);
2) у випадку спричинення тяжкого тілесного ушкодження або смерті потерпілому: позбавлення волі на строк від 3 до 8 років (також в якості додаткового покарання може бути призначено або не призначатися позбавлення права керувати транспортними засобами на строк від 1 до 3 років);
показать весь комментарий
30.08.2021 22:23 Ответить
Не виновата я! Он сам пришел!
показать весь комментарий
30.08.2021 22:30 Ответить
ЗЕЛЕНЫЕ ПОДОНКИ.
показать весь комментарий
30.08.2021 22:35 Ответить
В этой зеленой плесени одни уроды. Рыганалы по сравнению с ними - как детки.
показать весь комментарий
30.08.2021 22:38 Ответить
справу замнуть(((
"Закон НЕ один для всіх!" ..попри обіцянки преЗЕдента.
"і ваапшє - я вам нічєго нє должен!"
показать весь комментарий
31.08.2021 00:35 Ответить
Комментируя удаление новостей о ДТП на сайтах украинских медиа, Корниенко отметил: "Мы никого ничего удалять не заставляли. Это точно не к нам вопрос. У нас точно одна из самых прозрачных и наиболее упорядоченных систем работы со СМИ в стране с точки зрения политики".

===========================================

Неужели Порох и тут вам насрал в штаны ?
показать весь комментарий
31.08.2021 01:18 Ответить
Уже начали мусора заметать и подмывать очередного зашкваренного обосравшегося слугу калоМОЙШИ из клана зеленых соплей.
показать весь комментарий
31.08.2021 11:08 Ответить
 
 