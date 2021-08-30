Корниенко о ДТП с Трухиным: "Ждем реакцию Нацполиции"

Председатель партии Слуга народа Александр Корниенко не смог подтвердить участие нардепа политсилы Александра Трухина в ДТП, в результате которого пострадали шесть человек. Также он утверждает, что СН не заставляла СМИ удалять новости о ДТП.

Об этом он сказал в интервью НВ, отвечая на вопрос о том, почему до сих пор нет реакции партии, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы об этом тоже узнали из СМИ. Мы ждем в первую очередь реакцию Национальной полиции. Если они какую-то имеют там информацию, то должны публично ее предоставлять. В других случаях, где были наши депутаты задействованы в качестве водителей, эта информация была. Думаю, что и здесь будет. Также, думаю, можно обратиться за комментариями к Александру (Трухину. - Ред.). Мы можем только продолжать последовательно подчеркивать, что мы за беспристрастные расследования в подобных случаях", - сказал Корниенко.

Он также предложил "следить за ходом расследования и делать выводы по материалам правоохранительных органов".

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Отвечая на вопрос о том, общался ли он с Трухиным о ДТП, Корниенко ответил: "Давайте дождемся выводов правоохранительных органов и будем делать выводы, удар это или не удар (по рейтингу. - Ред.) … Я общаюсь со всеми народными депутатами нашей фракции".

На уточнение, подтвердил ли Трухин свое участие в ДТП, председатель партии сказал: "Я уже откомментировал".

Комментируя удаление новостей о ДТП на сайтах украинских медиа, Корниенко отметил: "Мы никого ничего удалять не заставляли. Это точно не к нам вопрос. У нас точно одна из самых прозрачных и наиболее упорядоченных систем работы со СМИ в стране с точки зрения политики".

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Также он отметил, что предложения медиа удалить новости могут быть чьей-то "пиар-войной".

"Ну, не знаю. Если это речь идет о Трухине, то (война. - Ред.) кого-то с ним. Могут быть враги, которые серьезно занимаются Полтавской области, в которых серьезные вопросы возникли по работе коллег из Слуги народа", - добавил глава СН.

Ранее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп от партии "Слуга народа" Александр Трухин попал в ДТП под Киевом.

Напомним, авария с участием машины Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имен участников не назвали.

В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей, а также председатель комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Лучи и его помощник.

Один из нардепов на условиях анонимности рассказал "Радио Свобода", что он пытался выяснить обстоятельства ДТП; его источники в правоохранительных органах сообщили, что на момент аварии "Трухин выглядел так, будто был в нетрезвом состоянии, но сдать тест на содержание алкоголя он отказался".

Источник "Радио Свобода" в правоохранительных органах частично эту информацию подтвердил. По словам источника, Трухин был за рулем, но сдавать тест на наличие в крови алкоголя отказался. Источник предположил, что "дело Трухина решается на самом высоком уровне".