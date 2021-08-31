Новим міністром оборони можуть призначити голову "Укроборонпрому" Гусєва, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Найближчим часом може бути звільнений міністр оборони Андрій Таран.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Військовий кур'єр України".
Джерело видання стверджує, що новим міністром оборони, після серії співбесід і консультацій в Офісі Президента, ймовірно, буде призначений Юрій Гусєв, який зараз очолює концерн "Укроборонпром".
Чергова сесія Верховної Ради розпочнеться 7 вересня, питання відставки міністрів планують розглядати на перших засіданнях.
Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу 31 серпня заявив, що відставки в уряді можливі вже в найближчий пленарний тиждень. Однак поки в парламент ніяких заяв не надходило. Він наголосив, що зараз є кілька міністерств, діяльність яких сьогодні викликає дискусії.
Будь ласка, зачекайте...
шоб просто делал то что надо?
Мужественный, активно критикующий власть, всласть.
А чего? Зеля, назначь его = электорат ЗУ возьмешь до себя?
Кстати за совет мне 5000000, уй, кот на клавиатуру упал, я имел в виду 1000000 евро, а не жалкие там что нечаянно кот написал, да, я не лох, а то кот спорит суккэлфнъкз5зкдцт==щй
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с него Минобороны будет как вот Шойгу у "братьев".... войдет в мундир и начнет ехать башкой.
и шо вам ответить?
реально - что ответить вам то?
просто уже заколебали - срут сюда твари и срут - невыносимо же
Пались дальше, поребрик.\\\\\\\\\\\\
палюсь, не переживай.те.
просто так палюсю шо аж галопер по палате скачет
ты вроде адекватным был
хотя.... ну да, пропустил кой шо....
https://www.youtube.com/watch?v=4-43lLKaqBQ
послушай, а потом такое пиши
"І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні"
"Село у нас на Україні неначе писанка, село".
"То скрізь здається любо, тихо,
І на Україні добро".
под империйкой было все это.
так шо тут хоть Пушкина цитируй.те
И кстати, вон на стене висит Шевченко, у него не был такой образ смутного мужичка в какой то там шапке - он в Пид*рбурге резвился как гусар. а сумні думи - пожалуй, неохота вивчать. лучше бы Енеиду и Леся.(не та, а тот)
"І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні"
"Село у нас на Україні неначе писанка, село".
"То скрізь здається любо, тихо,
І на Україні добро".
Много Ирокезов в Одессе к 24.08.2021 уже построил?
За год Гусев заработал 1,2 миллиона гривен. При этом официальная зарплата в ОГА составила только 214 тысяч гривен. Супруга политика декларирует доход в размере 140 тысяч гривен.
На банковских счетах семья чиновника хранит - 2,4 тысячи гривен и 6 долларов. Наличными - 50 тысяч долларов и 300 тысяч гривен. "
В Голубом Ирокезе
И расскажет шо надо бабла