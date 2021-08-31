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Новини Політика України
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Міноборони (5289) Разумков Дмитро (1449) Гусєв Юрій (66) Таран Андрій (260)

Новим міністром оборони можуть призначити голову "Укроборонпрому" Гусєва, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Новим міністром оборони можуть призначити голову

Найближчим часом може бути звільнений міністр оборони Андрій Таран.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Військовий кур'єр України".

Джерело видання стверджує, що новим міністром оборони, після серії співбесід і консультацій в Офісі Президента, ймовірно, буде призначений Юрій Гусєв, який зараз очолює концерн "Укроборонпром".

Чергова сесія Верховної Ради розпочнеться 7 вересня, питання відставки міністрів планують розглядати на перших засіданнях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Питання відставки Тарана не стоїть, - "слуга народу" Верещук

Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу 31 серпня заявив, що відставки в уряді можливі вже в найближчий пленарний тиждень. Однак поки в парламент ніяких заяв не надходило. Він наголосив, що зараз є кілька міністерств, діяльність яких сьогодні викликає дискусії.
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Топ коментарі
+12
это тот, который вертолеты Bell UH-1в Одессе собирал.. ню-ню..
Новим міністром оборони можуть призначити голову "Укроборонпрому" Гусєва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2809
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31.08.2021 18:24
+11
может быть уволен министр обороны Андрей Таран. -Какая боль, какая боль. Продвинула назначение Тарана на должность министра обороны бухгалтер "Квартала 95" Елена Корж. Таран уволен из СЦКК по подозрению в госизмене - СНБО.13 июля 2015
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31.08.2021 18:24
+10
Я думал лысого назначат, Жеку Кошевого. Он известный пироман, будет блеять в кабмине, шо у ЗЕли хата горила и палала. Шо-то ЗЕля всю квартальную шушеру пристроил, кого в ОПу, кого в ВР, кого в кабмин, а Жеку забыл, гад. Новим міністром оборони можуть призначити голову "Укроборонпрому" Гусєва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7906
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31.08.2021 18:24
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Новым министром обороны могут назначить главу "Укроборонпрома" Гусева, - СМИ - Цензор.НЕТ 2878
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31.08.2021 18:18 Відповісти
Мда, какая-то хронически проблемная у нас эта должность, как ни один супер-кадр, так второй добавит трэша уже от себя Новым министром обороны могут назначить главу "Укроборонпрома" Гусева, - СМИ - Цензор.НЕТ 4512
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31.08.2021 18:18 Відповісти
Вовка вже отримав пенделя? Новым министром обороны могут назначить главу "Укроборонпрома" Гусева, - СМИ - Цензор.НЕТ 5609
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31.08.2021 18:22 Відповісти
У него бронированный подгузник, он не боится. Новим міністром оборони можуть призначити голову "Укроборонпрому" Гусєва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8702
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31.08.2021 18:26 Відповісти
Бл...!!! Клоун опухшего пупса хочет назначить, чтоб еще больше в мире с нас смеялись???
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31.08.2021 18:23 Відповісти
какое искрометное решение в стиле полной диджитализации!
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31.08.2021 19:33 Відповісти
это тот, который вертолеты Bell UH-1в Одессе собирал.. ню-ню..
Новим міністром оборони можуть призначити голову "Укроборонпрому" Гусєва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2809
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31.08.2021 18:24 Відповісти
Це "ню-ню" мені дуже не подобається
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31.08.2021 21:39 Відповісти
может быть уволен министр обороны Андрей Таран. -Какая боль, какая боль. Продвинула назначение Тарана на должность министра обороны бухгалтер "Квартала 95" Елена Корж. Таран уволен из СЦКК по подозрению в госизмене - СНБО.13 июля 2015
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31.08.2021 18:24 Відповісти
Давайте Тягнибока?
шоб просто делал то что надо?
Мужественный, активно критикующий власть, всласть.
А чего? Зеля, назначь его = электорат ЗУ возьмешь до себя?
Кстати за совет мне 5000000, уй, кот на клавиатуру упал, я имел в виду 1000000 евро, а не жалкие там что нечаянно кот написал, да, я не лох, а то кот спорит суккэлфнъкз5зкдцт==щй
ошб8цу8щзщ75от8щ ь896з89 0ю\ц =-4 ******************** лквзнрврк
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31.08.2021 18:24 Відповісти
може другого олежу?ляшка... Новим міністром оборони можуть призначити голову "Укроборонпрому" Гусєва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7509
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31.08.2021 18:36 Відповісти
та Ляшко просто мямлит что то.... Новим міністром оборони можуть призначити голову "Укроборонпрому" Гусєва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4114
с него Минобороны будет как вот Шойгу у "братьев".... войдет в мундир и начнет ехать башкой.
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31.08.2021 18:46 Відповісти
а разве шойгу плохо выполняет обязанности? Если подобного поставить на Украине, сразу вернёт и Крым и Рым, надо только следить чтобы он говорил только две фразы - "не потерплю" и "разорю".
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31.08.2021 18:54 Відповісти
на Украине\\\\\\\\\

и шо вам ответить?
реально - что ответить вам то?
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31.08.2021 19:01 Відповісти
Тю, а шо? Я Шевченко цитирую, отвяньте плиз с вашим кацапским РЕАЛЬНО.
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31.08.2021 19:05 Відповісти
та все ок, я просто срался с кацапами так просто и "вас зацепил")))
просто уже заколебали - срут сюда твари и срут - невыносимо же Новим міністром оборони можуть призначити голову "Укроборонпрому" Гусєва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6205
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31.08.2021 19:11 Відповісти
Милай, у тя в построеньи предложений цельный мешок мокшанско-брюквенных кацапизмов, как бубликов в булашной, которые никто не применяет на Украине. Пались дальше, поребрик.
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31.08.2021 19:13 Відповісти
на Украине\\\\\\\\\\

Пались дальше, поребрик.\\\\\\\\\\\\

палюсь, не переживай.те.
просто так палюсю шо аж галопер по палате скачет Новим міністром оборони можуть призначити голову "Укроборонпрому" Гусєва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1047

ты вроде адекватным был
хотя.... ну да, пропустил кой шо....

https://www.youtube.com/watch?v=4-43lLKaqBQ
послушай, а потом такое пиши
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31.08.2021 19:24 Відповісти
Тебе надо, ты и слушай, а я Шевченко цитирую, поэтому катись с предъявами.
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31.08.2021 19:26 Відповісти
Адекватно читай Кобзар, " на" и "в" упоминеается в нескольких стихах, причём оба варианта верные, но применяются в разных случаях, в зависимости от того идёт ли речь о собственной родине человека или о привязке территории к другим событиям и личностям.

"І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні"

"Село у нас на Україні неначе писанка, село".

"То скрізь здається любо, тихо,
І на Україні добро".
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01.09.2021 09:17 Відповісти
та я то знаю, но тогда было шо?
под империйкой было все это.
так шо тут хоть Пушкина цитируй.те Новим міністром оборони можуть призначити голову "Укроборонпрому" Гусєва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3940
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01.09.2021 09:25 Відповісти
а кстати за "читай Кобзар" - извини.те, но читай томики чЛенина и других деятелей, мне лучше перечитать Г. Уэлса, ибо там нету идеи - расписанной на сколько там томов(в сортире что то читал из Ленина когда то)
И кстати, вон на стене висит Шевченко, у него не был такой образ смутного мужичка в какой то там шапке - он в Пид*рбурге резвился как гусар. а сумні думи - пожалуй, неохота вивчать. лучше бы Енеиду и Леся.(не та, а тот)
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01.09.2021 09:32 Відповісти
дубль два для альтернативного разума - при чём тут инперия и **********, ежели он писал как хотел, в двух вариантах, и оба правильные.И никто ему не запрещал делать это.
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01.09.2021 17:35 Відповісти
Каким боком сюда империя и каким боком Пушкин, ты сам не понимаешь что несешь.Он писал как хотел, в двух вариантах, и оба правильные.
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01.09.2021 17:33 Відповісти
Тарас Шевченко употребил "на" исключительно из-за рифмы и это было один раз.
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01.09.2021 06:53 Відповісти
Брехун, читай Кобзар, упоминеается в нескольких стихах, причём оба варианта верные, но применяются в разных случаях, в зависимости от того идёт ли речь о собственной родине человека или о привязке территории к другим событиям и личностям.

"І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні"

"Село у нас на Україні неначе писанка, село".

"То скрізь здається любо, тихо,
І на Україні добро".
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01.09.2021 09:15 Відповісти
да, да, как ни поставят щырого украинца, так то ЯО профукает то вообще 7% территории.
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31.08.2021 18:47 Відповісти
Тягнибок , який народжений кричати, і здається на контакті кремля, створювати нове не зможе апріорі. Новим міністром оборони можуть призначити голову "Укроборонпрому" Гусєва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5165
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31.08.2021 19:42 Відповісти
Я думал лысого назначат, Жеку Кошевого. Он известный пироман, будет блеять в кабмине, шо у ЗЕли хата горила и палала. Шо-то ЗЕля всю квартальную шушеру пристроил, кого в ОПу, кого в ВР, кого в кабмин, а Жеку забыл, гад. Новим міністром оборони можуть призначити голову "Укроборонпрому" Гусєва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7906
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31.08.2021 18:24 Відповісти
Лисий в ступорі через дочку, яку через, те що вона дочка Лисого, однокласники чомусь не поважають. Новим міністром оборони можуть призначити голову "Укроборонпрому" Гусєва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8465
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31.08.2021 19:44 Відповісти
Это тот Гусев, шо только воровать и врать умеет?

Много Ирокезов в Одессе к 24.08.2021 уже построил?
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31.08.2021 18:26 Відповісти
Випробування країни на міцність. Розставимо неуків і подивимося їк довго вона протяне...Чи це виконання замовлення пуйла?
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31.08.2021 18:28 Відповісти
Этот всю армию объест. Какая оборона?
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31.08.2021 18:30 Відповісти
"Фамилия Гусева числилась в предвыборных списках партии "Слуга народа" на парламентских выборах в 2019 году. Однако Юрий Вениаминович принял решение прекратить участие в предвыборной гонке.

За год Гусев заработал 1,2 миллиона гривен. При этом официальная зарплата в ОГА составила только 214 тысяч гривен. Супруга политика декларирует доход в размере 140 тысяч гривен.
На банковских счетах семья чиновника хранит - 2,4 тысячи гривен и 6 долларов. Наличными - 50 тысяч долларов и 300 тысяч гривен. "
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31.08.2021 18:34 Відповісти
Все одно це менше, ніж "міністр" Степанов на продажу масок в Китай та закупівлях Кові-дилда втридорога через фірму-прокладку. Зеленоблазневі виродки змагаються в ступенях ублюдочності міністрів. Як, власне, і їх "президент"
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31.08.2021 18:52 Відповісти
И сколько повесток проигнорировал будущий министр обороны?
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31.08.2021 18:43 Відповісти
Головне, щоб людина хороша була. Щоб любила свого зєбулона-президента, була беззастережно лояльна і вірна Єлдаку.
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31.08.2021 18:53 Відповісти
коцаба наступный...
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31.08.2021 19:11 Відповісти
этому все-равно где воровать
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31.08.2021 19:41 Відповісти
і опять 25. свєжий гусєв. а нє то був лєбєдьєв-гусь.
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31.08.2021 19:46 Відповісти
украинцы что ли закончились?
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31.08.2021 21:08 Відповісти
То что будет адекватная кандидатура очень маленькая вероятность...
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31.08.2021 21:42 Відповісти
Міністром Оборони того, хто розвалив Укроборонпром...пощади не буде зеленим виродкам.
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31.08.2021 22:35 Відповісти
Прилетит к нам вдруг Гусев
В Голубом Ирокезе
И расскажет шо надо бабла
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01.09.2021 08:34 Відповісти
 
 