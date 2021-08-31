Новым министром обороны могут назначить главу "Укроборонпрома" Гусева, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В ближайшее время может быть уволен министр обороны Андрей Таран.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Військовий кур'єр України".
Источник издания утверждает, что новым министром обороны, после серии собеседований и консультаций в Офисе Президента, вероятно будет назначен Юрий Гусев, который сейчас возглавляет концерн "Укроборонпром".
Очередная сессия Верховной Рады начнется 7 сентября, вопрос отставки министров планируют рассматривать на первых заседаниях.
Напомним, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге 31 августа заявил, что отставки в правительстве возможны уже в ближайшую пленарную неделю. Однако пока в парламент никаких заявлений не поступало. Он подчеркнул, что сейчас есть несколько министерств, деятельность которых сегодня вызывает дискуссии.
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шоб просто делал то что надо?
Мужественный, активно критикующий власть, всласть.
А чего? Зеля, назначь его = электорат ЗУ возьмешь до себя?
Кстати за совет мне 5000000, уй, кот на клавиатуру упал, я имел в виду 1000000 евро, а не жалкие там что нечаянно кот написал, да, я не лох, а то кот спорит суккэлфнъкз5зкдцт==щй
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с него Минобороны будет как вот Шойгу у "братьев".... войдет в мундир и начнет ехать башкой.
и шо вам ответить?
реально - что ответить вам то?
просто уже заколебали - срут сюда твари и срут - невыносимо же
Пались дальше, поребрик.\\\\\\\\\\\\
палюсь, не переживай.те.
просто так палюсю шо аж галопер по палате скачет
ты вроде адекватным был
хотя.... ну да, пропустил кой шо....
https://www.youtube.com/watch?v=4-43lLKaqBQ
послушай, а потом такое пиши
"І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні"
"Село у нас на Україні неначе писанка, село".
"То скрізь здається любо, тихо,
І на Україні добро".
под империйкой было все это.
так шо тут хоть Пушкина цитируй.те
И кстати, вон на стене висит Шевченко, у него не был такой образ смутного мужичка в какой то там шапке - он в Пид*рбурге резвился как гусар. а сумні думи - пожалуй, неохота вивчать. лучше бы Енеиду и Леся.(не та, а тот)
"І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні"
"Село у нас на Україні неначе писанка, село".
"То скрізь здається любо, тихо,
І на Україні добро".
Много Ирокезов в Одессе к 24.08.2021 уже построил?
За год Гусев заработал 1,2 миллиона гривен. При этом официальная зарплата в ОГА составила только 214 тысяч гривен. Супруга политика декларирует доход в размере 140 тысяч гривен.
На банковских счетах семья чиновника хранит - 2,4 тысячи гривен и 6 долларов. Наличными - 50 тысяч долларов и 300 тысяч гривен. "
В Голубом Ирокезе
И расскажет шо надо бабла