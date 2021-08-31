Новым министром обороны могут назначить главу "Укроборонпрома" Гусева, - СМИ

В ближайшее время может быть уволен министр обороны Андрей Таран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Військовий кур'єр України".

Источник издания утверждает, что новым министром обороны, после серии собеседований и консультаций в Офисе Президента, вероятно будет назначен Юрий Гусев, который сейчас возглавляет концерн "Укроборонпром".

Очередная сессия Верховной Рады начнется 7 сентября, вопрос отставки министров планируют рассматривать на первых заседаниях.

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Напомним, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге 31 августа заявил, что отставки в правительстве возможны уже в ближайшую пленарную неделю. Однако пока в парламент никаких заявлений не поступало. Он подчеркнул, что сейчас есть несколько министерств, деятельность которых сегодня вызывает дискуссии.