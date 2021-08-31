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Минобороны (8240) Разумков Дмитрий (1521) Гусев Юрий (64) Таран Андрей (267)

Новым министром обороны могут назначить главу "Укроборонпрома" Гусева, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Новым министром обороны могут назначить главу

В ближайшее время может быть уволен министр обороны Андрей Таран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Військовий кур'єр України".

Источник издания утверждает, что новым министром обороны, после серии собеседований и консультаций в Офисе Президента, вероятно будет назначен Юрий Гусев, который сейчас возглавляет концерн "Укроборонпром".

Очередная сессия Верховной Рады начнется 7 сентября, вопрос отставки министров планируют рассматривать на первых заседаниях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос отставки Тарана не стоит, - "слуга народа" Верещук

Напомним, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге 31 августа заявил, что отставки в правительстве возможны уже в ближайшую пленарную неделю. Однако пока в парламент никаких заявлений не поступало. Он подчеркнул, что сейчас есть несколько министерств, деятельность которых сегодня вызывает дискуссии.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+12
это тот, который вертолеты Bell UH-1в Одессе собирал.. ню-ню..
Новим міністром оборони можуть призначити голову "Укроборонпрому" Гусєва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2809
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31.08.2021 18:24
+11
может быть уволен министр обороны Андрей Таран. -Какая боль, какая боль. Продвинула назначение Тарана на должность министра обороны бухгалтер "Квартала 95" Елена Корж. Таран уволен из СЦКК по подозрению в госизмене - СНБО.13 июля 2015
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31.08.2021 18:24
+10
Я думал лысого назначат, Жеку Кошевого. Он известный пироман, будет блеять в кабмине, шо у ЗЕли хата горила и палала. Шо-то ЗЕля всю квартальную шушеру пристроил, кого в ОПу, кого в ВР, кого в кабмин, а Жеку забыл, гад. Новим міністром оборони можуть призначити голову "Укроборонпрому" Гусєва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7906
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31.08.2021 18:24
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Новым министром обороны могут назначить главу "Укроборонпрома" Гусева, - СМИ - Цензор.НЕТ 2878
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31.08.2021 18:18 Ответить
Мда, какая-то хронически проблемная у нас эта должность, как ни один супер-кадр, так второй добавит трэша уже от себя Новым министром обороны могут назначить главу "Укроборонпрома" Гусева, - СМИ - Цензор.НЕТ 4512
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31.08.2021 18:18 Ответить
Вовка вже отримав пенделя? Новым министром обороны могут назначить главу "Укроборонпрома" Гусева, - СМИ - Цензор.НЕТ 5609
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31.08.2021 18:22 Ответить
У него бронированный подгузник, он не боится. Новим міністром оборони можуть призначити голову "Укроборонпрому" Гусєва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8702
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31.08.2021 18:26 Ответить
Бл...!!! Клоун опухшего пупса хочет назначить, чтоб еще больше в мире с нас смеялись???
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31.08.2021 18:23 Ответить
какое искрометное решение в стиле полной диджитализации!
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31.08.2021 19:33 Ответить
это тот, который вертолеты Bell UH-1в Одессе собирал.. ню-ню..
Новим міністром оборони можуть призначити голову "Укроборонпрому" Гусєва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2809
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31.08.2021 18:24 Ответить
Це "ню-ню" мені дуже не подобається
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31.08.2021 21:39 Ответить
может быть уволен министр обороны Андрей Таран. -Какая боль, какая боль. Продвинула назначение Тарана на должность министра обороны бухгалтер "Квартала 95" Елена Корж. Таран уволен из СЦКК по подозрению в госизмене - СНБО.13 июля 2015
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31.08.2021 18:24 Ответить
Давайте Тягнибока?
шоб просто делал то что надо?
Мужественный, активно критикующий власть, всласть.
А чего? Зеля, назначь его = электорат ЗУ возьмешь до себя?
Кстати за совет мне 5000000, уй, кот на клавиатуру упал, я имел в виду 1000000 евро, а не жалкие там что нечаянно кот написал, да, я не лох, а то кот спорит суккэлфнъкз5зкдцт==щй
ошб8цу8щзщ75от8щ ь896з89 0ю\ц =-4 ******************** лквзнрврк
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31.08.2021 18:24 Ответить
може другого олежу?ляшка... Новим міністром оборони можуть призначити голову "Укроборонпрому" Гусєва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7509
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31.08.2021 18:36 Ответить
та Ляшко просто мямлит что то.... Новим міністром оборони можуть призначити голову "Укроборонпрому" Гусєва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4114
с него Минобороны будет как вот Шойгу у "братьев".... войдет в мундир и начнет ехать башкой.
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31.08.2021 18:46 Ответить
а разве шойгу плохо выполняет обязанности? Если подобного поставить на Украине, сразу вернёт и Крым и Рым, надо только следить чтобы он говорил только две фразы - "не потерплю" и "разорю".
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31.08.2021 18:54 Ответить
на Украине\\\\\\\\\

и шо вам ответить?
реально - что ответить вам то?
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31.08.2021 19:01 Ответить
Тю, а шо? Я Шевченко цитирую, отвяньте плиз с вашим кацапским РЕАЛЬНО.
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31.08.2021 19:05 Ответить
та все ок, я просто срался с кацапами так просто и "вас зацепил")))
просто уже заколебали - срут сюда твари и срут - невыносимо же Новим міністром оборони можуть призначити голову "Укроборонпрому" Гусєва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6205
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31.08.2021 19:11 Ответить
Милай, у тя в построеньи предложений цельный мешок мокшанско-брюквенных кацапизмов, как бубликов в булашной, которые никто не применяет на Украине. Пались дальше, поребрик.
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31.08.2021 19:13 Ответить
на Украине\\\\\\\\\\

Пались дальше, поребрик.\\\\\\\\\\\\

палюсь, не переживай.те.
просто так палюсю шо аж галопер по палате скачет Новим міністром оборони можуть призначити голову "Укроборонпрому" Гусєва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1047

ты вроде адекватным был
хотя.... ну да, пропустил кой шо....

https://www.youtube.com/watch?v=4-43lLKaqBQ
послушай, а потом такое пиши
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31.08.2021 19:24 Ответить
Тебе надо, ты и слушай, а я Шевченко цитирую, поэтому катись с предъявами.
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31.08.2021 19:26 Ответить
Адекватно читай Кобзар, " на" и "в" упоминеается в нескольких стихах, причём оба варианта верные, но применяются в разных случаях, в зависимости от того идёт ли речь о собственной родине человека или о привязке территории к другим событиям и личностям.

"І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні"

"Село у нас на Україні неначе писанка, село".

"То скрізь здається любо, тихо,
І на Україні добро".
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01.09.2021 09:17 Ответить
та я то знаю, но тогда было шо?
под империйкой было все это.
так шо тут хоть Пушкина цитируй.те Новим міністром оборони можуть призначити голову "Укроборонпрому" Гусєва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3940
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01.09.2021 09:25 Ответить
а кстати за "читай Кобзар" - извини.те, но читай томики чЛенина и других деятелей, мне лучше перечитать Г. Уэлса, ибо там нету идеи - расписанной на сколько там томов(в сортире что то читал из Ленина когда то)
И кстати, вон на стене висит Шевченко, у него не был такой образ смутного мужичка в какой то там шапке - он в Пид*рбурге резвился как гусар. а сумні думи - пожалуй, неохота вивчать. лучше бы Енеиду и Леся.(не та, а тот)
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01.09.2021 09:32 Ответить
дубль два для альтернативного разума - при чём тут инперия и **********, ежели он писал как хотел, в двух вариантах, и оба правильные.И никто ему не запрещал делать это.
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01.09.2021 17:35 Ответить
Каким боком сюда империя и каким боком Пушкин, ты сам не понимаешь что несешь.Он писал как хотел, в двух вариантах, и оба правильные.
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01.09.2021 17:33 Ответить
Тарас Шевченко употребил "на" исключительно из-за рифмы и это было один раз.
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01.09.2021 06:53 Ответить
Брехун, читай Кобзар, упоминеается в нескольких стихах, причём оба варианта верные, но применяются в разных случаях, в зависимости от того идёт ли речь о собственной родине человека или о привязке территории к другим событиям и личностям.

"І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні"

"Село у нас на Україні неначе писанка, село".

"То скрізь здається любо, тихо,
І на Україні добро".
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01.09.2021 09:15 Ответить
да, да, как ни поставят щырого украинца, так то ЯО профукает то вообще 7% территории.
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31.08.2021 18:47 Ответить
Тягнибок , який народжений кричати, і здається на контакті кремля, створювати нове не зможе апріорі. Новим міністром оборони можуть призначити голову "Укроборонпрому" Гусєва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5165
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31.08.2021 19:42 Ответить
Я думал лысого назначат, Жеку Кошевого. Он известный пироман, будет блеять в кабмине, шо у ЗЕли хата горила и палала. Шо-то ЗЕля всю квартальную шушеру пристроил, кого в ОПу, кого в ВР, кого в кабмин, а Жеку забыл, гад. Новим міністром оборони можуть призначити голову "Укроборонпрому" Гусєва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7906
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31.08.2021 18:24 Ответить
Лисий в ступорі через дочку, яку через, те що вона дочка Лисого, однокласники чомусь не поважають. Новим міністром оборони можуть призначити голову "Укроборонпрому" Гусєва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8465
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31.08.2021 19:44 Ответить
Это тот Гусев, шо только воровать и врать умеет?

Много Ирокезов в Одессе к 24.08.2021 уже построил?
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31.08.2021 18:26 Ответить
Випробування країни на міцність. Розставимо неуків і подивимося їк довго вона протяне...Чи це виконання замовлення пуйла?
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31.08.2021 18:28 Ответить
Этот всю армию объест. Какая оборона?
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31.08.2021 18:30 Ответить
"Фамилия Гусева числилась в предвыборных списках партии "Слуга народа" на парламентских выборах в 2019 году. Однако Юрий Вениаминович принял решение прекратить участие в предвыборной гонке.

За год Гусев заработал 1,2 миллиона гривен. При этом официальная зарплата в ОГА составила только 214 тысяч гривен. Супруга политика декларирует доход в размере 140 тысяч гривен.
На банковских счетах семья чиновника хранит - 2,4 тысячи гривен и 6 долларов. Наличными - 50 тысяч долларов и 300 тысяч гривен. "
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31.08.2021 18:34 Ответить
Все одно це менше, ніж "міністр" Степанов на продажу масок в Китай та закупівлях Кові-дилда втридорога через фірму-прокладку. Зеленоблазневі виродки змагаються в ступенях ублюдочності міністрів. Як, власне, і їх "президент"
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31.08.2021 18:52 Ответить
И сколько повесток проигнорировал будущий министр обороны?
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31.08.2021 18:43 Ответить
Головне, щоб людина хороша була. Щоб любила свого зєбулона-президента, була беззастережно лояльна і вірна Єлдаку.
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31.08.2021 18:53 Ответить
коцаба наступный...
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31.08.2021 19:11 Ответить
этому все-равно где воровать
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31.08.2021 19:41 Ответить
і опять 25. свєжий гусєв. а нє то був лєбєдьєв-гусь.
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31.08.2021 19:46 Ответить
украинцы что ли закончились?
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31.08.2021 21:08 Ответить
То что будет адекватная кандидатура очень маленькая вероятность...
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31.08.2021 21:42 Ответить
Міністром Оборони того, хто розвалив Укроборонпром...пощади не буде зеленим виродкам.
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31.08.2021 22:35 Ответить
Прилетит к нам вдруг Гусев
В Голубом Ирокезе
И расскажет шо надо бабла
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01.09.2021 08:34 Ответить
 
 