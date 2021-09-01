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Новини За кордоном
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Афганістан (450) Талібан (136) Хайбатулла Ахундзада (1)

Верховним керівником Афганістану стане лідер талібів Хайбатулла Ахундзада

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Верховним керівником Афганістану стане лідер талібів Хайбатулла Ахундзада

Верховним керівником Афганістану буде призначений лідер руху "Талібан" Хайбатулла Ахундзада.

Про це заявив представник організації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами члена комісії "Талібану" з питань культури Анамулли Самангані, Ахундзада буде лідером, під керівництвом якого керувати Афганістаном буде президент чи прем'єр-міністр.

"Консультації з питання нового уряду... практично завершені. Немає сумнівів щодо присутності Ахундзада в керівництві країни. Він буде керівником уряду, і не повинно бути навіть питань щодо цього", - сказав Самангані.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Іншого шляху немає", - глава МЗС ФРН Маас виступив за переговори з "Талібаном"

За даними низки ЗМІ, ймовірно, в новому уряді, який сформують таліби, буде створений пост прем'єра країни. Однак конкретних даних про те, хто ним може стати, поки немає.

Раніше повідомлялося, що в Кандагарі під головуванням лідера руху Хайбатулли Ахундзади протягом декількох днів засідала керівна рада "Талібану", "обговорювалися політичні, соціальні та економічні питання", в тому числі й ті, що стосуються майбутнього уряду.

У середу надходили повідомлення про те, що "Талібан" уже зробив перші призначення, в тому числі призначені міністри закордонних справ, оборони і внутрішніх справ.

Також читайте: Таліби оголосили Афганістан "вільною і суверенною державою"

Хайбатулла Ахундзада є чинним лідером талібів із травня 2016 року. Він народився в Кандагарі, отримав релігійну освіту в Пакистані, брав участь у бойових діях проти радянської армії в 1980-х роках. Потім займався релігійною діяльністю, ставши муллою і мухтасибом. Ахундзада заробив хорошу репутацію серед талібів як духовний лідер, виступав суддею в релігійних суперечках.
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Топ коментарі
+5
Нє, ну натягнути на зелю тюрбан і наростити бороду, то і не відрізнити Верховным руководителем Афганистана станет лидер талибов Хайбатулла Ахундзада - Цензор.НЕТ 4690
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01.09.2021 21:14
+4
наш Вовандзада хоть бреется Верховным руководителем Афганистана станет лидер талибов Хайбатулла Ахундзада - Цензор.НЕТ 8008
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01.09.2021 21:15
+4
І не лише їй !!! Він цей медіатор на весь народ України поклав !!!)))
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01.09.2021 21:23
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Воевал в 80х, московия друзья!
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01.09.2021 21:10 Відповісти
воевал против московии
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01.09.2021 21:14 Відповісти
Шураві !!!))))
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01.09.2021 21:19 Відповісти
достаточно что АХУ.......
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01.09.2021 21:25 Відповісти
нигуя недостаточно. есть такая пирамида Маслоу, и что-то мне кажется, что выращивание опийного мака и производство героина в Афгане талибов, не накормит дехкан

Впрочем, ситуацию спасет Раша, если объявит программу героин в обмен на продовольствие
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01.09.2021 23:00 Відповісти
Не, ну у нас лучше...
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01.09.2021 21:10 Відповісти
Нє, ну натягнути на зелю тюрбан і наростити бороду, то і не відрізнити Верховным руководителем Афганистана станет лидер талибов Хайбатулла Ахундзада - Цензор.НЕТ 4690
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01.09.2021 21:14 Відповісти
Пані,таке враження що вам зеля помішав борщ тим предметом котрим грав на роялі. Верховним керівником Афганістану стане лідер талібів Хайбатулла Ахундзада - Цензор.НЕТ 2097 Верховним керівником Афганістану стане лідер талібів Хайбатулла Ахундзада - Цензор.НЕТ 2097 Верховним керівником Афганістану стане лідер талібів Хайбатулла Ахундзада - Цензор.НЕТ 2097 Верховним керівником Афганістану стане лідер талібів Хайбатулла Ахундзада - Цензор.НЕТ 2097 Верховним керівником Афганістану стане лідер талібів Хайбатулла Ахундзада - Цензор.НЕТ 2097
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01.09.2021 21:22 Відповісти
І не лише їй !!! Він цей медіатор на весь народ України поклав !!!)))
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01.09.2021 21:23 Відповісти
Хто заважає обрати омріяного? Реформи всі зробили,мусарня,суди ,без корупції.Тобто чесним виборам нічого не загрожує. Прапор вам у руки і перо у дупу. Верховним керівником Афганістану стане лідер талібів Хайбатулла Ахундзада - Цензор.НЕТ 3234 Верховним керівником Афганістану стане лідер талібів Хайбатулла Ахундзада - Цензор.НЕТ 3234 Верховним керівником Афганістану стане лідер талібів Хайбатулла Ахундзада - Цензор.НЕТ 3234
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01.09.2021 21:29 Відповісти
Житти слід сьогоденням ,а не минулим !! Мене не цікавить що зробив чи не зробив Порох ,мене непокоїть чому зелена пліснява чудить !!! Питати слід з чинної влади ,а не з минулої !!!)))
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01.09.2021 21:37 Відповісти
Питати треба з усіх ,бо без минулого не буває майбутнього.У нас 30 років комуняки рулять і нічого не міняється.
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01.09.2021 21:41 Відповісти
З минулого не спитаєшь ,воно пройшло і ніколи не повернеться !! Минуле це лише досвід ,з якого слід робити висновки і жити далі ,врахувавши помилки та недоліки минулого !!!)))
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01.09.2021 21:46 Відповісти
От тому що минуле пройшло безкарно,теперішні і майбутні вважають себе недоторканими і безкарними які можуть робити що заманеться.А якби знало що покарання не відворотне то і якість правління була б іншою.
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01.09.2021 21:51 Відповісти
Шановний ,хто забороняє карати винних?? Я лише за те щоб кожен відповів за власні дії!!! Але жити слід сьогоденям та майбтнім ,а не минулим ,яке слід пам"ятати як власний життєвий досвід !!!)))
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01.09.2021 21:57 Відповісти
Що поробиш ,30 років минуло ,а "мудрий нарід" без жодних змін ,як в якісному так і в кількісному сенсі !! Вибори 1991 р. Кравчук-понад 60% ,В.Чорновол-23% !!!)))
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01.09.2021 21:50 Відповісти
От з цього і починай,а зеля чи порох різниця не велика крадуть однаково і життя не міняється.
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01.09.2021 21:55 Відповісти
Я починав з Майданів 1989 р. ,робітничих страйків !!!І виборчу кампанію 1991 та наступні добре пам"ятаю !!!І добре знаю чого вартий український істеблішмент,Кучмівське кубло гельмінтів-політиканів !!!))
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01.09.2021 22:00 Відповісти
І що,намайданив ющенка так ,щоб той просунув шлепера противсіха? Вся проблема в тому що приходиться обирати не за, а проти бо обирати треба, яке лайно меньше смердить.
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01.09.2021 22:06 Відповісти
"яке лайно менше смердить" .,з першого погляду ,а виявляється більш смердючим !! Я з часи Пороха був "шатуном" та "агентом кремля" ,але в другому турі голосував за Пороха,ну не телеглядач я !! Уйде Зеля і я почну критикувати нового преза!! Я вважаю що вимогати слід в першу чергу з чинної влади ,а не виправдовувати всі негаразди діями попередників !!)))
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01.09.2021 22:14 Відповісти
Голосувати проти ,хибна позиція ,краще не голосувати взагалі !!!)))
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01.09.2021 22:16 Відповісти
Після правління пороха ,народ ладен був обрати сатану ,аби тільки не він,І це було видно ще в першому турі що в другому він програє будь кому за винятком бойка.От він його й протягував у другий тур,і партію зареєстрував і мудачука у ткг і телеканали,та не сталося як гадалося.
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01.09.2021 22:22 Відповісти
І я кажу що зебілоїди і за )(уйла проголосували б,"Лишьби не Порошенко" ,дуже гучне кремлівське гасло !! Кремлю був зручен будь-хто ,"Лишьби не Порошенко" !!!)))
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01.09.2021 22:28 Відповісти
І я кажу те ж саме,тільки треба бачити причину чому так сталось,що той народ котрий проголосував у 2014р 54% в один тур обравши порошенка ,у 2019р послав його під три чорти.Треба шукати причинуу собі або міняти народ.Іншого не дано,ющенко це довів наглядно.
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01.09.2021 22:33 Відповісти
То і я кажу ,що минуле ,це лише досвід,з якого слід робити висновки і не робити реформи з урахуванням помилок минулого !!!Робити ,а не звіздіти ,імітуючи державну діяльність !!!)))
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01.09.2021 22:55 Відповісти
Сталось по іншому !! Зелена пліснява нищит все набуте Україною на шляху євроінтегрціі!! Повертаються на держпосади риговська гидота (дЄрмак,Татарин ) !! "Мудрий нарід" як завжди має те що має !!!)))
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01.09.2021 22:31 Відповісти
Не бачу різниці коли той же татаров мутив з микитасем ,а також кононенко,грановський ,розенбдат,свинарчук,мудачук і т.д.
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01.09.2021 22:36 Відповісти
А я бачу ,минуле пройшло ,його не повернеш,чому сьогодня ці екземпляри не на нарах ,а посодових кріслах ,при владі !!! Якщо Петя робив не так ,то це не виправдовує діяльність чинної влади !!! Петя провів якусь рехворму не так ,то зроби так!!!)))
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01.09.2021 22:51 Відповісти
такие бараны как ты - кайфующие быть быдлом в стаде...
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01.09.2021 21:40 Відповісти
Якщо Порох зробив не так,то що Зе заважає зробити так !!! Єдиний реальний критерій оцінювання дій влади ,це рівень життя народа!! Ти задоволен зростанням рівня життя українців за часи керівництва Зе ???)))
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01.09.2021 21:41 Відповісти
Ксения прописана на цензоре, самый заметный персонаж с самым большим количеством комментариев) А фигли, зачем работать и зарабатывать деньгу на хорошую жизнь, если можно жаловаться на судьбу в ынтернэте и поносить всех да вся, эка они жить мешают)
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01.09.2021 21:30 Відповісти
Принципово не спілкуюсь з москалями.Я гидую і презираю окупантів,мене від вас нудить.
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01.09.2021 21:36 Відповісти
А ты из упоротых? Звыняй.
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01.09.2021 21:39 Відповісти
Так на будущее, если кто не гавкает в сторону уважаемой спортсменки вместе со всем стадом и уважает личную жизнь каждого, тот не обязательно москаль.
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01.09.2021 21:41 Відповісти
Верховним керівником Афганістану стане лідер талібів Хайбатулла Ахундзада - Цензор.НЕТ 7308 Це ***** і ти з ним одін народ,то і їдь у рідну гавань до кровосісі у калугу,чого ти тут потерпаєш від українців які тебе кацапа пригнічують. Верховним керівником Афганістану стане лідер талібів Хайбатулла Ахундзада - Цензор.НЕТ 672
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01.09.2021 21:46 Відповісти
У нас не свободная страна и я не имею права разговаривать/писать на русском? Или ты меня не понимаешь? Большая часть нашей страны русскоязычная, и среди них патриоты, воины и прочие уважаемые люди. Меньше голову херней всякой забивай.
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01.09.2021 21:51 Відповісти
Ніхто тебе не позбавляє твого права і не примушує,на відміну часів примусового зросійщення народів СРСР !!! Просто слід дотримуватись чинного законодавства !!)))
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01.09.2021 21:54 Відповісти
Я не знаю що у вас,а у нас в Україні єдина державна українська мова,з язиком окупанта за порєбрик,там твоя гавань.
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01.09.2021 21:58 Відповісти
Та ні він тільки цицьки побрив, а тут бороду відрощувати
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01.09.2021 21:23 Відповісти
наш Вовандзада хоть бреется Верховным руководителем Афганистана станет лидер талибов Хайбатулла Ахундзада - Цензор.НЕТ 8008
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01.09.2021 21:15 Відповісти
ну конечно, ведь он не галахический еврей
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01.09.2021 23:04 Відповісти
Тобто,за іранським зразком...
Та й таке.
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01.09.2021 21:12 Відповісти
Пусть живут как им хочется.
А то все хотят научить их жить.
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01.09.2021 21:13 Відповісти
Понад 200 років вчать ,але все марно !!)))
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01.09.2021 21:20 Відповісти
пробують більбше ... але наразі всі імперії лише розвалювалися
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01.09.2021 22:10 Відповісти
Они инопланетяне. Хотя бы исходя из фотки этого красавца. Помню я, в 1985-м, когда на погрузку моего "Самуила Маршака" пригнали банду вот таких же, с точно такими же бородами, в Карачи. У каждого- ножички острые и- не один. Они спускались в трюма и ножичками вспарывали мешки с соевым шротом, содержимое высыпали а мешки- на берег выгружались... Единственное отличие: у тех бороды были выкрашены хной, по-моему. Капитан подал протест, как только узнали мы что это- афганцы, ведь ещё шла война там. Их- убрали, хотя- не сразу, через пару дней.
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01.09.2021 21:19 Відповісти
тепер банда має власну країну...майже як у нас. Верховним керівником Афганістану стане лідер талібів Хайбатулла Ахундзада - Цензор.НЕТ 9716
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01.09.2021 21:21 Відповісти
Харя не обремененная интеллектом Верховним керівником Афганістану стане лідер талібів Хайбатулла Ахундзада - Цензор.НЕТ 475
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01.09.2021 21:21 Відповісти
Верховный дилер
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01.09.2021 21:21 Відповісти
ну шо сказать... прекрасная кандидатура от "слуг афганского народа", так сказать "новое лицо"... теперь следует ожидать невероятных и увлекательных реформ в турборежиме ....и первая из них: "каждой, одевшей паранджу - два сопровождающих мужика в подарок!" Верховним керівником Афганістану стане лідер талібів Хайбатулла Ахундзада - Цензор.НЕТ 84
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01.09.2021 21:22 Відповісти
Обычно муллы - это образованные, честные,неподкупные и справедливые люди, которые справедливы для всех одинаково, другими словами реально заслуживающие уважение и добились этого не благодаря кому то, а только благодаря себе. Но суть в том, что у них другие представления о жизни, законах и справедливости, потому для них он почитаем, для нас дикарь с автоматом.
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01.09.2021 21:36 Відповісти
Только вот эти образованные делают так чтобы образованными оставались только они...
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01.09.2021 22:04 Відповісти
а какая нам разница,какая там правителем станет 3,14зда?
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01.09.2021 21:23 Відповісти
Комитет по культуре талибана? )))))
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01.09.2021 21:25 Відповісти
Талибан в Афгане, это очевидное усиление роли Пакистана. А Пакистан союзник Китая.
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01.09.2021 21:36 Відповісти
Он должник Китая.
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01.09.2021 23:26 Відповісти
Несомненно союзник, союзник по демократическим ценностям, которые нас объединяют с США. А какие ценности объединяют коммунистический Китай и исламский Пакистан?
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02.09.2021 11:00 Відповісти
А, что Вы имеете против чужих религий и конфессий? А коммунистический строй, это когда средства производства могут принадлежать только государству, что бы не было эксплуатации человека человеком. Так где Вы такое видели в Китае? Какой же тогда тот Китай коммунистический после того как он изменил курс? А какие конкретно демократические ценности вас объединяют с Америкой? В чем они заключаются?
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02.09.2021 11:55 Відповісти
Де навчався що закінчив
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01.09.2021 21:42 Відповісти
Ресурси які залишились в країні після американців неграмотні таліби швидко зіпсують. А далі доведеться самим щось купувати. І виявиться що крім опіуму у них нічого на продаж нема, але поряд є аж три корумповані і слабкі пострадянські країни де є газ і нафта. Саме там і відбудеться "джихад" талібів. Тому вони їм "втюхають" закони шаріату в обмін на газ і нафту. А там обездоленого мусульманського бидла, кожен з яких сам мріє стати "баєм" після відсторонення місцевих "батьків нації", валом... Верховним керівником Афганістану стане лідер талібів Хайбатулла Ахундзада - Цензор.НЕТ 9636
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01.09.2021 22:38 Відповісти
пынебулла пынедуповВерховним керівником Афганістану стане лідер талібів Хайбатулла Ахундзада - Цензор.НЕТ 5246
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01.09.2021 22:44 Відповісти
А что это за бородатая жопа? Неужели это кремлёвский ************* себе новую пластику сделал? Перед смертью?
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01.09.2021 23:11 Відповісти
Глаза на фото очень жестокие.
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01.09.2021 22:54 Відповісти
Верховним керівником Афганістану стане лідер талібів Хайбатулла Ахундзада - Цензор.НЕТ 3273
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02.09.2021 01:00 Відповісти
 
 