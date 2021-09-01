Верховним керівником Афганістану стане лідер талібів Хайбатулла Ахундзада
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Верховним керівником Афганістану буде призначений лідер руху "Талібан" Хайбатулла Ахундзада.
Про це заявив представник організації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За словами члена комісії "Талібану" з питань культури Анамулли Самангані, Ахундзада буде лідером, під керівництвом якого керувати Афганістаном буде президент чи прем'єр-міністр.
"Консультації з питання нового уряду... практично завершені. Немає сумнівів щодо присутності Ахундзада в керівництві країни. Він буде керівником уряду, і не повинно бути навіть питань щодо цього", - сказав Самангані.
За даними низки ЗМІ, ймовірно, в новому уряді, який сформують таліби, буде створений пост прем'єра країни. Однак конкретних даних про те, хто ним може стати, поки немає.
Раніше повідомлялося, що в Кандагарі під головуванням лідера руху Хайбатулли Ахундзади протягом декількох днів засідала керівна рада "Талібану", "обговорювалися політичні, соціальні та економічні питання", в тому числі й ті, що стосуються майбутнього уряду.
У середу надходили повідомлення про те, що "Талібан" уже зробив перші призначення, в тому числі призначені міністри закордонних справ, оборони і внутрішніх справ.
Хайбатулла Ахундзада є чинним лідером талібів із травня 2016 року. Він народився в Кандагарі, отримав релігійну освіту в Пакистані, брав участь у бойових діях проти радянської армії в 1980-х роках. Потім займався релігійною діяльністю, ставши муллою і мухтасибом. Ахундзада заробив хорошу репутацію серед талібів як духовний лідер, виступав суддею в релігійних суперечках.
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Впрочем, ситуацию спасет Раша, если объявит программу героин в обмен на продовольствие
Та й таке.
А то все хотят научить их жить.