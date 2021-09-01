Верховным руководителем Афганистана станет лидер талибов Хайбатулла Ахундзада

Верховным руководителем Афганистана будет назначен лидер движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада.

Об этом заявил представитель организации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам члена комиссии "Талибана" по вопросам культуры Анамуллы Самангани, Ахундзада будет лидером, под руководством которого управлять Афганистаном будет президент или премьер-министр.

"Консультации по вопросу нового правительства... практически завершены. Нет сомнений относительно присутствия Ахундзады в руководстве страны. Он будет руководителем правительства, и не должно быть даже вопросов в этом отношении", - сказал Самангани.

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По данным ряда СМИ, вероятно, в новом правительстве, которое сформируют талибы, будет создан пост премьера страны. Однако конкретных данных о том, кто им может стать, пока нет.

Ранее сообщалось, что в Кандагаре под председательством лидера движения Хайбатуллы Ахундзада в течение нескольких дней заседал руководящий совет "Талибана", "обсуждались политические, социальные и экономические вопросы", в том числе и касающиеся будущего правительства.

В среду поступали сообщения о том, что "Талибан" уже сделал первые назначения, в том числе назначены министры иностранных дел, обороны и внутренних дел.

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Хайбатулла Ахундзада является действующим лидером талибов с мая 2016 года. Он родился в Кандагаре, получил религиозное образование в Пакистане, принимал участие в боевых действиях против советской армии в 1980-х годах. Затем занимался религиозной деятельностью, став муллой и мухтасибом. Ахундзада заработал хорошую репутацию среди талибов как духовный лидер, выступал судье в религиозных спорах.