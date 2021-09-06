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Держдеп США закликав Росію звільнити Джеляла та інших затриманих кримських татар

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Держдеп США закликав Росію звільнити Джеляла та інших затриманих кримських татар

Держдепартамент США вимагає звільнити затриманих в окупованому Криму Нарімана Джеляла, який, за даними з відкритих джерел, є першим заступником голови Меджлісу кримських татар, та ще чотирьох осіб, які підозрюються в причетності до справи про пошкодження газопроводу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми закликаємо російську окупаційну владу негайно звільнити їх. Це останнє в довгій низці політично мотивованих рейдів, затримань і каральних заходів проти Меджлісу і його керівництва, які зазнали репресій за протидію спробі анексії Криму Росією", - йдеться в поширеній Держдепом заяві.

У ній наголошується, що США під час "Кримської платформи" "підтвердили, що Крим - це Україна, і Сполучені Штати непохитні у своїй підтримці суверенітету і територіальної цілісності України".

Житель Криму Джелял підозрюється за двома статтями Кримінального кодексу Росії: "диверсія" і "пособництво" у межах справи про пошкодження газопроводу, повідомила "Інтерфаксу" в неділю адвокат Джеляла Еміне Авамілєва.

Також читайте: Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Джеляла та братів Ахтемових у пошкодженні газопроводу в районі Перевального, - Джапарова

Як повідомлялося, 4 вересня приблизно 50 кримських татар були затримані під будівлею ФСБ РФ у Сімферополі під час протестів проти незаконних обшуків і затримань в окупованому Криму. Серед затриманих був голова Центральної виборчої комісії Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв і член Меджлісу кримськотатарського народу Леммар Юнусов. Також були затримані цивільні журналісти "Кримської солідарності" і кореспонденти Грани.ру Айдер Кадиров і Нурі Абдурашитов. 

Нагадаємо, російські силовики в окупованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтема, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.

4 вересня в селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джеляла, після чого його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen. Пізніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав у фейсбуку, що Наріман Джелял перебуває в будівлі ФСБ Росії по Криму і Севастополю.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Держдеп США закликав Росію звільнити Джеляла та інших затриманих кримських татар - Цензор.НЕТ 795
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06.09.2021 08:25
+3
И тут Пороха приплел Держдеп США закликав Росію звільнити Джеляла та інших затриманих кримських татар - Цензор.НЕТ 3198 Так если это копия Пороха, то значит ты за Петра Алексеевича голосовал?
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06.09.2021 08:30
+3
Все кто угодно только не Порошенко на РАБссии уже в тренде... Держдеп США закликав Росію звільнити Джеляла та інших затриманих кримських татар - Цензор.НЕТ 4021стадо кремлевскихъ идиотов...
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06.09.2021 08:34
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06.09.2021 07:55 Відповісти
Звіздєть,нє камні ворочать...Реальна допомога Україні становила менше 3% допомоги Авганістану. От і всі розкладки.
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06.09.2021 08:22 Відповісти
нє камні ворочать? Держдеп США закликав Росію звільнити Джеляла та інших затриманих кримських татар - Цензор.НЕТ 2417

Держдеп США закликав Росію звільнити Джеляла та інших затриманих кримських татар - Цензор.НЕТ 4227
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06.09.2021 08:36 Відповісти
так все таки призвал или потребовал? это таки две большие разницы
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06.09.2021 07:56 Відповісти
Ти диви, як кучно свинособаки пішли...
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06.09.2021 08:00 Відповісти
Яка тупість! Чи легко вам на московіі жити без мізків?
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06.09.2021 08:04 Відповісти
Опять путинский интерфакс пытается врать,что значит подозреваются,им шьют незаконное дело,пытаются обвинять в том,чего они не совершали,подозревать будете своего ботоксного царька.
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06.09.2021 07:58 Відповісти
Держдеп США закликав Росію звільнити Джеляла та інших затриманих кримських татар - Цензор.НЕТ 8386...
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06.09.2021 08:17 Відповісти
Держдеп США закликав Росію звільнити Джеляла та інших затриманих кримських татар - Цензор.НЕТ 2727 Держдеп США закликав Росію звільнити Джеляла та інших затриманих кримських татар - Цензор.НЕТ 5278
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06.09.2021 08:19 Відповісти
А что же величайший писюнист молчит? Из-за океана даже уже отреагировали.
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06.09.2021 08:22 Відповісти
Держдеп США закликав Росію звільнити Джеляла та інших затриманих кримських татар - Цензор.НЕТ 795
показати весь коментар
06.09.2021 08:25 Відповісти
И тут Пороха приплел Держдеп США закликав Росію звільнити Джеляла та інших затриманих кримських татар - Цензор.НЕТ 3198 Так если это копия Пороха, то значит ты за Петра Алексеевича голосовал?
показати весь коментар
06.09.2021 08:30 Відповісти
Ну нєоспорімий і желєзний факт Держдеп США закликав Росію звільнити Джеляла та інших затриманих кримських татар - Цензор.НЕТ 7962
ЗЕбанат намазав Віслюка на хліб )
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06.09.2021 08:34 Відповісти
Прийде час і ЗЕбанати гукнуть - Зеля пісюніст!
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06.09.2021 08:33 Відповісти
Купи очки, бибизяна
Держдеп США закликав Росію звільнити Джеляла та інших затриманих кримських татар - Цензор.НЕТ 8076
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06.09.2021 08:59 Відповісти
Чем опасно знать рюсскае наречие,могут внезапно стать защищать это насэлэние от происков Госдепа и Пентагона....
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06.09.2021 08:28 Відповісти
Держдеп США закликав Росію звільнити Джеляла та інших затриманих кримських татар - Цензор.НЕТ 4590 Держдеп США закликав Росію звільнити Джеляла та інших затриманих кримських татар - Цензор.НЕТ 7647эта Мымра никак не успокоится,скоро скажет,...ВСЕ КТО УГОДНО ТОЛЬКО НЕ ЗЕЛЕНСКИЙ...
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06.09.2021 08:32 Відповісти
Все кто угодно только не Порошенко на РАБссии уже в тренде... Держдеп США закликав Росію звільнити Джеляла та інших затриманих кримських татар - Цензор.НЕТ 4021стадо кремлевскихъ идиотов...
показати весь коментар
06.09.2021 08:34 Відповісти
 
 