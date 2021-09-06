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Новости Политика Украины
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Госдеп США призвал Россию освободить Джелялова и других задержанных крымских татар

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Госдеп США призвал Россию освободить Джелялова и других задержанных крымских татар

Госдепартамент США потребовал освободить задержанных в оккупированном Крыму Наримана Джелялова, который, по данным из открытых источников, является первым заместителем главы Меджлиса крымских татар, и еще четырех человек, которые подозреваются в причастности к делу о повреждении газопровода.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ообщает Интерфакс-Украина.

"Мы призываем российские оккупационные власти немедленно освободить их. Это последнее в длинной череде политически мотивированных рейдов, задержаний и карательных мер против Меджлиса и его руководства, которые подверглись репрессиям за противодействие попытке аннексии Крыма Россией", - говорится в распространенном госдепом заявлении.

В нем отмечается, что США во время "Крымской платформы" "подтвердили, что Крым - это Украина, и Соединенные Штаты непоколебимы в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины".

Житель Крыма Джелялов подозревается по двум статьям Уголовного кодекса России: "диверсия" и "пособничество" в рамках дела о повреждении газопровода, сообщила "Интерфаксу" в воскресенье адвокат Джелялова Эмине Авамилева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Джеляла и братьев Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального, - Джапарова

Как сообщалось, 4 сентября около 50 крымских татар были задержаны под зданием ФСБ РФ в Симферополе в ходе протестов против незаконных обысков и задержаний в оккупированном Крыму. Среди задержанных был председатель Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев и член Меджлиса крымскотатарского народа Леммар Юнусов". Также были задержаны гражданские журналисты "Крымской солидарности" и корреспонденты Грани.ру Айдер Кадыров и Нури Абдурашитов.

Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтема, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

4 сентября в селе Первомайское Симферопольского района Крыма прошел обыск у Наримана Джеляла, после чего его увезли на синем микроавтобусе Volkswagen. Позднее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал в "Фейсбуке", что Нариман Джелял находится в здании ФСБ России по Крыму и Севастополю.

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Топ комментарии
+4
Держдеп США закликав Росію звільнити Джеляла та інших затриманих кримських татар - Цензор.НЕТ 795
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06.09.2021 08:25
+3
И тут Пороха приплел Держдеп США закликав Росію звільнити Джеляла та інших затриманих кримських татар - Цензор.НЕТ 3198 Так если это копия Пороха, то значит ты за Петра Алексеевича голосовал?
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06.09.2021 08:30
+3
Все кто угодно только не Порошенко на РАБссии уже в тренде... Держдеп США закликав Росію звільнити Джеляла та інших затриманих кримських татар - Цензор.НЕТ 4021стадо кремлевскихъ идиотов...
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06.09.2021 08:34
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Правила форума Совет форумчан
🤦🤦🤦
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06.09.2021 07:55 Ответить
Звіздєть,нє камні ворочать...Реальна допомога Україні становила менше 3% допомоги Авганістану. От і всі розкладки.
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06.09.2021 08:22 Ответить
нє камні ворочать? Держдеп США закликав Росію звільнити Джеляла та інших затриманих кримських татар - Цензор.НЕТ 2417

Держдеп США закликав Росію звільнити Джеляла та інших затриманих кримських татар - Цензор.НЕТ 4227
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06.09.2021 08:36 Ответить
так все таки призвал или потребовал? это таки две большие разницы
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06.09.2021 07:56 Ответить
Ти диви, як кучно свинособаки пішли...
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06.09.2021 08:00 Ответить
Яка тупість! Чи легко вам на московіі жити без мізків?
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06.09.2021 08:04 Ответить
Опять путинский интерфакс пытается врать,что значит подозреваются,им шьют незаконное дело,пытаются обвинять в том,чего они не совершали,подозревать будете своего ботоксного царька.
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06.09.2021 07:58 Ответить
Держдеп США закликав Росію звільнити Джеляла та інших затриманих кримських татар - Цензор.НЕТ 8386...
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06.09.2021 08:17 Ответить
Держдеп США закликав Росію звільнити Джеляла та інших затриманих кримських татар - Цензор.НЕТ 2727 Держдеп США закликав Росію звільнити Джеляла та інших затриманих кримських татар - Цензор.НЕТ 5278
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06.09.2021 08:19 Ответить
А что же величайший писюнист молчит? Из-за океана даже уже отреагировали.
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06.09.2021 08:22 Ответить
Держдеп США закликав Росію звільнити Джеляла та інших затриманих кримських татар - Цензор.НЕТ 795
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06.09.2021 08:25 Ответить
И тут Пороха приплел Держдеп США закликав Росію звільнити Джеляла та інших затриманих кримських татар - Цензор.НЕТ 3198 Так если это копия Пороха, то значит ты за Петра Алексеевича голосовал?
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06.09.2021 08:30 Ответить
Ну нєоспорімий і желєзний факт Держдеп США закликав Росію звільнити Джеляла та інших затриманих кримських татар - Цензор.НЕТ 7962
ЗЕбанат намазав Віслюка на хліб )
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06.09.2021 08:34 Ответить
Прийде час і ЗЕбанати гукнуть - Зеля пісюніст!
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06.09.2021 08:33 Ответить
Купи очки, бибизяна
Держдеп США закликав Росію звільнити Джеляла та інших затриманих кримських татар - Цензор.НЕТ 8076
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06.09.2021 08:59 Ответить
Чем опасно знать рюсскае наречие,могут внезапно стать защищать это насэлэние от происков Госдепа и Пентагона....
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06.09.2021 08:28 Ответить
Держдеп США закликав Росію звільнити Джеляла та інших затриманих кримських татар - Цензор.НЕТ 4590 Держдеп США закликав Росію звільнити Джеляла та інших затриманих кримських татар - Цензор.НЕТ 7647эта Мымра никак не успокоится,скоро скажет,...ВСЕ КТО УГОДНО ТОЛЬКО НЕ ЗЕЛЕНСКИЙ...
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06.09.2021 08:32 Ответить
Все кто угодно только не Порошенко на РАБссии уже в тренде... Держдеп США закликав Росію звільнити Джеляла та інших затриманих кримських татар - Цензор.НЕТ 4021стадо кремлевскихъ идиотов...
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06.09.2021 08:34 Ответить
 
 