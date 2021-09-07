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Велика Британія (3661) Крим (12755) Росія (47164) кримські татари (1969) Джелял Наріман (49)

Велика Британія закликала Росію звільнити заарештованих кримських татар

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Велика Британія закликала Росію звільнити заарештованих кримських татар

Велика Британія рішуче засуджує затримання заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла та інших кримських татар.

Про це написала у Twitter міністерка у справах євросусідства Великої Британії Венді Мортон, інформує Цензор.НЕТ.

"Велика Британія засуджує затримання 5 кримських татар, зокрема Нарімана Джеляла, заступника голови Меджлісу кримських татар. Ми закликаємо російську владу негайно звільнити їх і всіх українських політв'язнів. Крим - це Україна", - заявила вона.

Велика Британія закликала Росію звільнити заарештованих кримських татар 01

Також читайте: Держдеп США закликав Росію звільнити Джеляла та інших затриманих кримських татар

Нагадаємо, російські силовики в анексованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеінова.

Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ із вимогою дати інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, в тому числі журналісти "Кримської солідарності" та "Граней.ру" Айдера Кадирова і Нурі Абдурешітова, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемова в пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Їм загрожує до 15 років в'язниці

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Автор: Наталя Джума
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Ви їм санкцій додайте. Вони по іншому не розуміють.
Виженить сина Пєскова з Лондона, скільки він там буде бешкетувати?
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07.09.2021 02:00 Відповісти
Закликати до кацапів все одно, що закликати до бетонного стовпа, щоб він поступився дорогою...
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07.09.2021 05:57 Відповісти
Россия понимает только силу и надо санкции наворачивать, как снежный с горы, чтобы санкций было против РФ больше и больше и нужно союзников аккумулировать, чтобы они работали с другими странами для увеличения санкций против РФ со стороны всех стран! РФ - это дикий изгой, который никогда не станет человеком - это дикий и злобный зверь, который будет атаковать всех и единственный выход, это всем сплотиться против РФ и загнать на убой одичалого зверя!
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07.09.2021 06:34 Відповісти
шас, шнурки погладять і звільнять.
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07.09.2021 09:56 Відповісти
 
 