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Новости Политика Украины Репрессии в оккупированном Крыму
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Великобритания призвала Россию освободить арестованных крымских татар

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Великобритания призвала Россию освободить арестованных крымских татар

Великобритания решительно осуждает задержание заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла и других крымских татар.

Об этом написала в Twitter министр по делам еврососедства Великобритании Венди Мортон, информирует Цензор.НЕТ.

"Великобритания осуждает задержание 5 крымских татар, в том числе Наримана Джеляла, заместителя главы Меджлиса крымских татар. Мы призываем российские власти немедленно освободить их и всех украинских политзаключенных. Крым - это Украина", - заявила она.

Великобритания призвала Россию освободить арестованных крымских татар 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдеп США призвал Россию освободить Джелялова и других задержанных крымских татар

Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.

Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

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Автор: Анна Судак
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Ви їм санкцій додайте. Вони по іншому не розуміють.
Виженить сина Пєскова з Лондона, скільки він там буде бешкетувати?
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07.09.2021 02:00 Ответить
Закликати до кацапів все одно, що закликати до бетонного стовпа, щоб він поступився дорогою...
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07.09.2021 05:57 Ответить
Россия понимает только силу и надо санкции наворачивать, как снежный с горы, чтобы санкций было против РФ больше и больше и нужно союзников аккумулировать, чтобы они работали с другими странами для увеличения санкций против РФ со стороны всех стран! РФ - это дикий изгой, который никогда не станет человеком - это дикий и злобный зверь, который будет атаковать всех и единственный выход, это всем сплотиться против РФ и загнать на убой одичалого зверя!
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07.09.2021 06:34 Ответить
шас, шнурки погладять і звільнять.
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07.09.2021 09:56 Ответить
 
 