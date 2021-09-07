Великобритания призвала Россию освободить арестованных крымских татар

Великобритания решительно осуждает задержание заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла и других крымских татар.

Об этом написала в Twitter министр по делам еврососедства Великобритании Венди Мортон, информирует Цензор.НЕТ.

"Великобритания осуждает задержание 5 крымских татар, в том числе Наримана Джеляла, заместителя главы Меджлиса крымских татар. Мы призываем российские власти немедленно освободить их и всех украинских политзаключенных. Крым - это Украина", - заявила она.

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Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.

Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

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