Операція щодо затримання "вагнерівців" відбувалася з відома США, - CNN

США були поінформовані про спецоперацію із затримання 33 росіян в Білорусі минулого року, яка була зірвана в серпні 2020 року. За даними телеканалу CNN, США також надавали допомогу для її проведення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на представників української розвідки.

За їхніми даними, українська сторона отримала від США готівку, технічну допомогу та консультації ЦРУ під час організації операції.

При цьому високопоставлений американський чиновник заявив CNN, що ці твердження "помилкові".

Він зазначив, що розвідка США була поінформована про операцію, але причетність до неї заперечував.

На його думку, твердження представників української розвідки спрямовані на те, щоб перекласти частину провини за операцію, яка пішла не так, на американців.

Тим часом, як повідомили телеканалу співробітники української військової розвідки, вони організували операцію, щоб "виманити підозрюваних військових злочинців з Росії".

Українські агенти видавали себе за співробітників приватної військової компанії, яка пропонувала вигідний контракт на $5 тис. за захист венесуельських нафтових об'єктів.

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За словами джерел, на цю приманку потрапили сотні потенційних російських претендентів, що дозволило українській розвідці виявити підозрюваних у військових злочинах.

Згідно з твердженнями українських військових, які наводить телеканал, двоє із затриманих тоді росіян були присутні при запуску ракети, якою нібито був збитий Boeing, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17 в Україні в липні 2014 року. Ще чотирьох Київ вважає відповідальними за катастрофу свого військового літака і загибель 70 осіб на його борту.

29 липня 2020 року білоруське держагентство БелТА повідомило, що співробітники правоохоронних органів Білорусі затримали під Мінськом 32 "бойовиків іноземної приватної військової компанії "Вагнер", ще одна людина була затримана на півдні країни. Згідно з даними агентства, всі затримані є громадянами Росії.

За повідомленням агентства, правоохоронні органи отримали інформацію про прибуття в Білорусь понад 200 осіб для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії. Увечері того ж дня президент Білорусі Олександр Лукашенко, якого ЄС і США не визнають законно обраним, зібрав термінове засідання Ради безпеки. Інформацію про затримання там підтвердив глава КДБ Валерій Вакульчик. Лукашенко доручив Вакульчику звернутися в російські держоргани за роз'ясненнями.

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МЗС РФ наступного дня заявив, що одіозне трактування білоруською стороною затримання громадян Росії не витримує жодної критики, і зажадав від Мінська негайно забезпечити доступ консульських співробітників до затриманих росіян.

7 серпня газета "Комсомольская правда" повідомила, що Слідчий комітет Росії приступив до перевірки обставин затримання 33 росіян у Білорусі. У цьому ж матеріалі зазначалося, що арешт росіян у Мінську "виявився провокацією спецслужб України". Велика частина цієї групи воювала на Донбасі на боці російських найманців, і Київ уже зажадав їх видачі.

14 серпня стало відомо, що Білорусь передала РФ 32 росіян, затриманих 29 липня. Того ж дня президент України Володимир Зеленський назвав видачу "вагнерівців" Росії несправедливим рішенням, у якого можуть бути катастрофічні наслідки.

Служба безпеки України зі свого боку заявила про свою непричетність до історії з приїздом і затриманням у Білорусі 33 росіян, яких у Мінську назвали членами приватної військової компанії "Вагнера".

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