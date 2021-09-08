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США (14460) ПВК "Вагнер" (1476)

Операція щодо затримання "вагнерівців" відбувалася з відома США, - CNN

Новини Цензор.НЕТ Події

Операція щодо затримання

США були поінформовані про спецоперацію із затримання 33 росіян в Білорусі минулого року, яка була зірвана в серпні 2020 року. За даними телеканалу CNN, США також надавали допомогу для її проведення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на представників української розвідки.

За їхніми даними, українська сторона отримала від США готівку, технічну допомогу та консультації ЦРУ під час організації операції.

При цьому високопоставлений американський чиновник заявив CNN, що ці твердження "помилкові".

Він зазначив, що розвідка США була поінформована про операцію, але причетність до неї заперечував.

На його думку, твердження представників української розвідки спрямовані на те, щоб перекласти частину провини за операцію, яка пішла не так, на американців.

Тим часом, як повідомили телеканалу співробітники української військової розвідки, вони організували операцію, щоб "виманити підозрюваних військових злочинців з Росії".

Українські агенти видавали себе за співробітників приватної військової компанії, яка пропонувала вигідний контракт на $5 тис. за захист венесуельських нафтових об'єктів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Bellingcat: "Українська влада ухвалила незрозумілі рішення, у результаті операцію щодо "Вагнера" не було реалізовано"

За словами джерел, на цю приманку потрапили сотні потенційних російських претендентів, що дозволило українській розвідці виявити підозрюваних у військових злочинах.

Згідно з твердженнями українських військових, які наводить телеканал, двоє із затриманих тоді росіян були присутні при запуску ракети, якою нібито був збитий Boeing, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17 в Україні в липні 2014 року. Ще чотирьох Київ вважає відповідальними за катастрофу свого військового літака і загибель 70 осіб на його борту.

29 липня 2020 року білоруське держагентство БелТА повідомило, що співробітники правоохоронних органів Білорусі затримали під Мінськом 32 "бойовиків іноземної приватної військової компанії "Вагнер", ще одна людина була затримана на півдні країни. Згідно з даними агентства, всі затримані є громадянами Росії.

За повідомленням агентства, правоохоронні органи отримали інформацію про прибуття в Білорусь понад 200 осіб для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії. Увечері того ж дня президент Білорусі Олександр Лукашенко, якого ЄС і США не визнають законно обраним, зібрав термінове засідання Ради безпеки. Інформацію про затримання там підтвердив глава КДБ Валерій Вакульчик. Лукашенко доручив Вакульчику звернутися в російські держоргани за роз'ясненнями.

Також дивіться: Планшет бойовика ПВК "Вагнер" ​​потрапив у руки журналістів. ФОТО

МЗС РФ наступного дня заявив, що одіозне трактування білоруською стороною затримання громадян Росії не витримує жодної критики, і зажадав від Мінська негайно забезпечити доступ консульських співробітників до затриманих росіян.

7 серпня газета "Комсомольская правда" повідомила, що Слідчий комітет Росії приступив до перевірки обставин затримання 33 росіян у Білорусі. У цьому ж матеріалі зазначалося, що арешт росіян у Мінську "виявився провокацією спецслужб України". Велика частина цієї групи воювала на Донбасі на боці російських найманців, і Київ уже зажадав їх видачі.

14 серпня стало відомо, що Білорусь передала РФ 32 росіян, затриманих 29 липня. Того ж дня президент України Володимир Зеленський назвав видачу "вагнерівців" Росії несправедливим рішенням, у якого можуть бути катастрофічні наслідки.

Служба безпеки України зі свого боку заявила про свою непричетність до історії з приїздом і затриманням у Білорусі 33 росіян, яких у Мінську назвали членами приватної військової компанії "Вагнера".

Весь текст матеріалу CNN читайте тут.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+35
І за провал цієї операції треба подякувати особисто ЗЕ-недорослі який сам в цьому зізнався - і ЩО???
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08.09.2021 07:23
+31
Не было вагнеровцев, не было операции, не было провала. Вам каждый зебил это скажет, все 73%.
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08.09.2021 07:29
+25
Какая же тупая дрянь, эти 73%. Из-за своего неумения смотреть стратегически, они при этом уверены что правы.
100 лет назад они, наслушавшись большевицких г+г агитаторов, разбегались из войск УНР- хай дети Грушевского с Михновским воюют. И поливали грязью "барыгу на крови" Скоропадского. И когда пришли большевики то они с белым флагом заглядывали в око Троцкому в поисках мира. И получили то что заслужили, при этом внукам конечно же теперь ссыкливо умалчивают что вместо защиты родины бежали делить панскую землю и грабить маетки, оказывается большевики сами приехали с Питера и несчисленной ордой (до 10 тыс. Всего-лишь) захватили все аж по Киев. А украинизированных корпусов армии УНР было до 350 тыс. И куда они все делись- правильно, минус 73% (на самом деле идиотов тогда было еще больше по причине необразованности). Но внукам придумали байку про бесчисленную орду матросов Муравьева...а то стыдно же.

А в 1991 году не эти же 73% выбрали "новые лица" зашкваренных коммуняк для воплощения новой жизни независимой страны? Не они ли комуняку Кравчука предпочли реформатору и патриоту Чорноволу, который был бы нашим Лехом Валенсой?

Вывод: тот кто надеется что 73% поумнеют- оставьте свои надежды!
Это упоротое самонадеянное быдло нужно просто направлять в нужное русло- так как это было в 2014 году. А лучше лишить права влиять на судьбу страны пока не сдадут элементарный тест на полит и эконом грамотность, и знание истории- только вот не надо кукарекать что историю пишут под себя! Из любой версии истории можно сделать для себя безстрастные выводы, если включен мозг.
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08.09.2021 08:37
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🙄🤔😂😂😂
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08.09.2021 07:23 Відповісти
І за провал цієї операції треба подякувати особисто ЗЕ-недорослі який сам в цьому зізнався - і ЩО???
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08.09.2021 07:23 Відповісти
Хто б сумнівався..... США помогали Украине организовать операцию по задержанию "вагнеровцев", - CNN - Цензор.НЕТ 9783
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08.09.2021 07:24 Відповісти
😂🌷×××
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08.09.2021 08:11 Відповісти
Не было вагнеровцев, не было операции, не было провала. Вам каждый зебил это скажет, все 73%.
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08.09.2021 07:29 Відповісти
Щось мені підказує, що американці не вірили в успіх цієї операції при зеленій команді.
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08.09.2021 07:42 Відповісти
сильно помогли?
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08.09.2021 08:01 Відповісти
73% зебилов слить операцию? Да.
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08.09.2021 10:21 Відповісти
ЦРУ помогала задержать в Беларусии. Уже смешно. И трамп конечно не был в курсе об этой помощи.
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08.09.2021 08:18 Відповісти
так все таки да, Зё предал США ради рашки
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08.09.2021 08:22 Відповісти
Не США, а Україну.
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08.09.2021 09:52 Відповісти
Украину он не предавал. Как можно предать то, во что ты не веришь?
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08.09.2021 10:02 Відповісти
В США він теж не вірить. Лише в Росію.
Але він громадянин України, а не США. Тому зрадив Україну.
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08.09.2021 10:22 Відповісти
Он и в рашу не верит. Она для него - территория продаж. Как, впрочем, и Украина
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08.09.2021 13:43 Відповісти
США допомагали Україні організувати операцію щодо затримання "вагнерівців", - CNN - Цензор.НЕТ 2408
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08.09.2021 08:25 Відповісти
О и эти тоже по меньшей мере знали о секретной операции. Во секретность все о ней знали но все таки кто слил?
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08.09.2021 08:29 Відповісти
Какая же тупая дрянь, эти 73%. Из-за своего неумения смотреть стратегически, они при этом уверены что правы.
100 лет назад они, наслушавшись большевицких г+г агитаторов, разбегались из войск УНР- хай дети Грушевского с Михновским воюют. И поливали грязью "барыгу на крови" Скоропадского. И когда пришли большевики то они с белым флагом заглядывали в око Троцкому в поисках мира. И получили то что заслужили, при этом внукам конечно же теперь ссыкливо умалчивают что вместо защиты родины бежали делить панскую землю и грабить маетки, оказывается большевики сами приехали с Питера и несчисленной ордой (до 10 тыс. Всего-лишь) захватили все аж по Киев. А украинизированных корпусов армии УНР было до 350 тыс. И куда они все делись- правильно, минус 73% (на самом деле идиотов тогда было еще больше по причине необразованности). Но внукам придумали байку про бесчисленную орду матросов Муравьева...а то стыдно же.

А в 1991 году не эти же 73% выбрали "новые лица" зашкваренных коммуняк для воплощения новой жизни независимой страны? Не они ли комуняку Кравчука предпочли реформатору и патриоту Чорноволу, который был бы нашим Лехом Валенсой?

Вывод: тот кто надеется что 73% поумнеют- оставьте свои надежды!
Это упоротое самонадеянное быдло нужно просто направлять в нужное русло- так как это было в 2014 году. А лучше лишить права влиять на судьбу страны пока не сдадут элементарный тест на полит и эконом грамотность, и знание истории- только вот не надо кукарекать что историю пишут под себя! Из любой версии истории можно сделать для себя безстрастные выводы, если включен мозг.
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08.09.2021 08:37 Відповісти
в целом правильно. когда то был известный фильм "Адютант его..." о событиях весны 1919 года в Киеве. под прикрытием борьбы с агентурой Деникина Киевское ЧК под руководством Лациса по приказу занималось "экспроприацией ценностей" у богатых киевлян" под революционным названием контрибуцияЛацис взяв телефонную книгу и по адресам отправлял группы. И что удивительно, в фильме не названо ни одной фамилии плательщиков, а это естественно, были самые богатые евреи Киева и руская "аристократия" бежавшая к Скоропадскому. Истязания були неописуемыми. евреи откупились но уехали из России.. А эту аристократию начали уничтожать в Киеве а потом закончили в Крыму в ноябре 20 года. В пьесе Булгакова "Белая гвардия" детально показан распад военно-аристократического государства -"Россия", а он был очевидцем. Кстати, именно Киевское ЧК стояло у истоков борьбы с троцкизмом в 30 годы. СПО командовол в 1923 году Лившиц ( друг Кагановича) на подержку платформы троцкого, он в приказном порядке организовывал партсобрания чекистов в поддержку платформы, все протоколы подписывались не только головкой но и каждым чекистом, Явка була 98 процентов, 2 процента были изгнаны. и все протоколы были направлены в ЦК. а уже в 1936 -1937 году были извлечены Ежовым -тогда секретарем по кадрам ЦК, Естественно первым пошел Лившиц а потом остальные "подписанты" одновременно все питомцы Дзержинского Каганович всячески спасал Лившица, даже в конце сделал его своим заместителем в МПС (желдор) и ответсвенным за чистку.Так что, мысль о том, что 73 организовавыли и участвовали в разграблении в Украине, неправдоподобна. Организаторами там были совсем другие персонажи.
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08.09.2021 10:01 Відповісти
Ви переписали всі мої думки ! Я зебілів інакше , як гидотою , не називаю . Раніше називав совки і бидло , раби .В 2014 вони упісялися і побігли вибирати того , хто їх захистить - Порошенка . А в 2019 віддячили - в черговий раз нагадили .
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08.09.2021 11:16 Відповісти
Працювали найкращі спеціалісти декількох держав, щоб витягнути з параші військових злочинців і терористів, витратили величезні кошти і можливості, а одна нікчема при підтримці другої гниди "злили" цю операцію і не просто дали можливість військовим злочинцям уникнути відповідальності, а знищили всі канали, які були задіяні, розсекретили і поставили під загрозу життя спецагентів у тих країнах, де відкрито дія параша і її сателіти. Вина в цьому 73% дебілів, які дали в руки нікчемі всі наші тайни і спецслужби. Головне не потерпів на московії кіношний бізнес Косоворотки.
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08.09.2021 08:37 Відповісти
А я думаю-- вина Коломойского и Зеленского. Операцию российских спецслужб "я вам ничего не должен", по-видимому доказать на сегодня невозможно.
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08.09.2021 09:08 Відповісти
CNN - "США помогали Украине организовать операцию по задержанию вагнеровцев"
******************************************************************************************
США допомагали Україні організувати операцію щодо затримання "вагнерівців", - CNN - Цензор.НЕТ 7016
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08.09.2021 08:54 Відповісти
Так это США сдали операцию *****? США допомагали Україні організувати операцію щодо затримання "вагнерівців", - CNN - Цензор.НЕТ 6120
Нашли стрелочников.
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08.09.2021 09:04 Відповісти
Ну и шо, помогли ?
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08.09.2021 09:10 Відповісти
Очень много неточностей в данном переводе от интерфакса. Цензор и Бутусов ищет истину или хайп ? В оригинале можно сказать вообще другой контекст статьи.

https://edition.cnn.com/2021/09/07/europe/ukraine-belarus-russia-mercenaries-sting/index.html

"Ukraine spies tried to ensnare alleged Russian war criminals with a fake website, promises of riches and an international sting"

Даже простой гугл перевод несет совершенно другой смысл.


Украинские шпионы пытались заманить в ловушку предполагаемых российских военных преступников с помощью поддельного веб-сайта, обещаний богатства и международного укуса.


Дальше.

Three former high-ranking Ukrainian military intelligence officials described exclusively to CNN how they orchestrated

Трое бывших высокопоставленных чиновников украинской военной разведки, а не



Между тем, как сообщили телеканалу сотрудники украинской военной разведки



Ну и самое главное.


A senior US official told CNN those claims are "false."He indicated US intelligence was aware of the operation but denied any involvement. The official, who requested anonymity as he was not authorized to speak publicly, suggested efforts to implicate US agencies may be an attempt to share, or even pass, blame for what was a high-risk Ukrainian operation that went wrong
Чиновник, пожелавший остаться неназванным, поскольку он не был уполномочен говорить публично, предположил, что попытки вовлечь американские агентства могут быть попыткой разделить или даже переложить вину за провал украинской операции с высоким риском.

А какой перевод в Интерфакс/Цензор

Он отметил, что разведка США была осведомлена об операции, но причастность к ней отрицал.По его мнению, утверждения представителей украинской разведки направлены на то, чтобы переложить часть вины за операцию, которая пошла не так, на американцев.
Два слова упустили, а смысл полностью меняется.!!!
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08.09.2021 09:18 Відповісти
Бурба, при котором готовилась операция по задержанию вагнеровцев, на данный момент и является бывшим высокопоставленным чиновником разведки, потому что Зєля его уволил после того, как сорвал операцию.
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08.09.2021 09:38 Відповісти
Мы говорим о переводе статьи ? Ничего в статье нет ни о Бурбе, ни о действующих сотрудниках разведки. Иначе надо убрать из статьи "По данным телеканала CNN". Но тогда звучать будет не так громко ?
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08.09.2021 10:15 Відповісти
В данном переводе есть косяки. Но в оригинальной статье опровергается первоначальная ложь зеленских-ермаков о том, что никакой операции не было.
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08.09.2021 10:41 Відповісти
Там не косяки, а полностью перекручен контекст. Про операцию, со слов бывших сотрудников. Провал, опять же в статье, косяк спецслужб. Все пошло не так, и куча угрюмых мужиков в санатории привлекло внимание КГБ. Да, американцы слышали о чем то, но посчитали это high risc и не лезли туда. Все остальное, что было или нет, это домыслы.
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08.09.2021 10:47 Відповісти
Переведите название статьи CNN.

"Ukraine spies tried to ensnare alleged Russian war criminals with a fake website, promises of riches and an international sting."
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08.09.2021 11:04 Відповісти
Переведите где тут про участие американцев?
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08.09.2021 13:28 Відповісти
Прочитайте то, что я писала в предыдущих комментариях.
В названии статьи CNN нет сомнения в том, что операция
готовилась.
Ермак, арестович и прочая зелупонь врали.
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08.09.2021 14:12 Відповісти
Что на это ответит Люся Арестович?
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08.09.2021 09:26 Відповісти
у Люси рот полон забот)
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08.09.2021 09:39 Відповісти
зетварь такую операцию испортил
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08.09.2021 09:36 Відповісти
За зрив цієі операціі понесе відповідальність особисто Зеблазень , але не сьогодні і не зараз , на жаль !
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08.09.2021 09:38 Відповісти
ЗЕ-Зрадник
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08.09.2021 09:52 Відповісти
Зєботии сміялися із затягування виходу розслідування Bellingcat, що ж вони тепер скажуть, коли своє розслідування опублікував набагато авторитетніший ЗМІ CNN!

Мабуть зараз ботам від Подоляка поступить команда писати, що CNN - порохоботи США допомагали Україні організувати операцію щодо затримання "вагнерівців", - CNN - Цензор.НЕТ 2721 чи що їх Петя купив!

P.S. Порада Цензору - опублікуйте повний переклад публікації CNN. Я прочитав - там круто, але ж не всі знають англійську...
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08.09.2021 09:53 Відповісти
Американський CNN підтвердив, що операцію із затримки вагнерівців готували українські спецслужби.
Спецслужби США знали про цю операцію.
Це повне спростування слів Зеленського про те, що нібито цю операцію організовували іноземні розвідки.
Зеленський сам підтвердив, що причетний до зриву операції 🙁
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08.09.2021 10:12 Відповісти
По их данным, украинская сторона получила от США наличные деньги, техническую помощь и консультации ЦРУ во время организации операции.
При этом высокопоставленный американский чиновник заявил CNN, что эти утверждения "ложны".Источник: https://censor.net/ru/n3286949Та це й зрозуміло ці органи ніколи небудуть щось підтверджувати,та й навіщо за чужий провал брати на себе негатив?Ця історія тільки підтвердила наскільки є залежність від кремля деяких дільців при владі.
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08.09.2021 10:16 Відповісти
Операция была согласована с предыдущей властью. Нынешняя не только ее отменила но и уведомила "ту сторону" чтоб забрали своих терористов, пока целы и невредимы. Потенциальные причины для таких действий разделяются на несколько категорий, но все они все равно сводятся к умышленной или неумышленной государственной измене.
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08.09.2021 12:10 Відповісти
Грозев набрал воздуха и залёг на дно,на дверях офиса табличка "Кина не будет".
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08.09.2021 11:51 Відповісти
Я хачу спрасить, а пачиму мы исчо ни в НАТА?!
Операція щодо затримання "вагнерівців" відбувалася з відома США, - CNN - Цензор.НЕТ 7967
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08.09.2021 12:21 Відповісти
Операція щодо затримання "вагнерівців" відбувалася з відома США, - CNN - Цензор.НЕТ 4634
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08.09.2021 12:25 Відповісти
А от "цікаве кіно" виходить.
Вчора на 20:00 телеканалом "Апостроф TV" було анонсовано програму "Всьо по бєспрєдєлу" за участю Юрія Бутусова та ведучої - Роксани Руно. Однак, в зазначений час замість анонсованого матеріалу канал показав запис іншого випуску "бєспрєдєла" - з Миколою Вереснем.
...З чого б то?..
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08.09.2021 15:34 Відповісти
Госдеп и не отрицал. Когда Путин заявил о причастности США, администрация Трампа отреагировала уклончивым ответом что Кремль типа от чего-то отвлекает внимание. Трамп понимал, что его как обычно потом сдадут свои же, и ему придется отвечать за ложь.
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08.09.2021 16:57 Відповісти
люблю свою Украину - но ненавижу эти ****ые 73%......
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08.09.2021 17:29 Відповісти
Це все поза елементарною логікою.
Бо після такої "зради" Сполучені Штати Америки в особі їх Президента Байдена не приймали б "зрадника", Президента України, не підписували б низку вкрай важливих для України документів. Більше того, варто наголосити:
Байден прийняв у Білому Домі тільки двох перших осіб. Першою була Меркель - лідер Європейського Союзу. Другим був Зеленський. І це абсолютно чіткий знак, яке значення США надають Україні як своєму союзнику. І немає жодного сумніву, що в питаннях, які стосуються двосторонніх інтересів з США, Україна не приймала б рішення без консультації з партнерами з США.
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09.09.2021 17:41 Відповісти
 
 