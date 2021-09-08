Операція щодо затримання "вагнерівців" відбувалася з відома США, - CNN
Новини Цензор.НЕТ Події
США були поінформовані про спецоперацію із затримання 33 росіян в Білорусі минулого року, яка була зірвана в серпні 2020 року. За даними телеканалу CNN, США також надавали допомогу для її проведення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на представників української розвідки.
За їхніми даними, українська сторона отримала від США готівку, технічну допомогу та консультації ЦРУ під час організації операції.
При цьому високопоставлений американський чиновник заявив CNN, що ці твердження "помилкові".
Він зазначив, що розвідка США була поінформована про операцію, але причетність до неї заперечував.
На його думку, твердження представників української розвідки спрямовані на те, щоб перекласти частину провини за операцію, яка пішла не так, на американців.
Тим часом, як повідомили телеканалу співробітники української військової розвідки, вони організували операцію, щоб "виманити підозрюваних військових злочинців з Росії".
Українські агенти видавали себе за співробітників приватної військової компанії, яка пропонувала вигідний контракт на $5 тис. за захист венесуельських нафтових об'єктів.
За словами джерел, на цю приманку потрапили сотні потенційних російських претендентів, що дозволило українській розвідці виявити підозрюваних у військових злочинах.
Згідно з твердженнями українських військових, які наводить телеканал, двоє із затриманих тоді росіян були присутні при запуску ракети, якою нібито був збитий Boeing, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17 в Україні в липні 2014 року. Ще чотирьох Київ вважає відповідальними за катастрофу свого військового літака і загибель 70 осіб на його борту.
29 липня 2020 року білоруське держагентство БелТА повідомило, що співробітники правоохоронних органів Білорусі затримали під Мінськом 32 "бойовиків іноземної приватної військової компанії "Вагнер", ще одна людина була затримана на півдні країни. Згідно з даними агентства, всі затримані є громадянами Росії.
За повідомленням агентства, правоохоронні органи отримали інформацію про прибуття в Білорусь понад 200 осіб для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії. Увечері того ж дня президент Білорусі Олександр Лукашенко, якого ЄС і США не визнають законно обраним, зібрав термінове засідання Ради безпеки. Інформацію про затримання там підтвердив глава КДБ Валерій Вакульчик. Лукашенко доручив Вакульчику звернутися в російські держоргани за роз'ясненнями.
МЗС РФ наступного дня заявив, що одіозне трактування білоруською стороною затримання громадян Росії не витримує жодної критики, і зажадав від Мінська негайно забезпечити доступ консульських співробітників до затриманих росіян.
7 серпня газета "Комсомольская правда" повідомила, що Слідчий комітет Росії приступив до перевірки обставин затримання 33 росіян у Білорусі. У цьому ж матеріалі зазначалося, що арешт росіян у Мінську "виявився провокацією спецслужб України". Велика частина цієї групи воювала на Донбасі на боці російських найманців, і Київ уже зажадав їх видачі.
14 серпня стало відомо, що Білорусь передала РФ 32 росіян, затриманих 29 липня. Того ж дня президент України Володимир Зеленський назвав видачу "вагнерівців" Росії несправедливим рішенням, у якого можуть бути катастрофічні наслідки.
Служба безпеки України зі свого боку заявила про свою непричетність до історії з приїздом і затриманням у Білорусі 33 росіян, яких у Мінську назвали членами приватної військової компанії "Вагнера".
Весь текст матеріалу CNN читайте тут.
Будь ласка, зачекайте...
Але він громадянин України, а не США. Тому зрадив Україну.
100 лет назад они, наслушавшись большевицких г+г агитаторов, разбегались из войск УНР- хай дети Грушевского с Михновским воюют. И поливали грязью "барыгу на крови" Скоропадского. И когда пришли большевики то они с белым флагом заглядывали в око Троцкому в поисках мира. И получили то что заслужили, при этом внукам конечно же теперь ссыкливо умалчивают что вместо защиты родины бежали делить панскую землю и грабить маетки, оказывается большевики сами приехали с Питера и несчисленной ордой (до 10 тыс. Всего-лишь) захватили все аж по Киев. А украинизированных корпусов армии УНР было до 350 тыс. И куда они все делись- правильно, минус 73% (на самом деле идиотов тогда было еще больше по причине необразованности). Но внукам придумали байку про бесчисленную орду матросов Муравьева...а то стыдно же.
А в 1991 году не эти же 73% выбрали "новые лица" зашкваренных коммуняк для воплощения новой жизни независимой страны? Не они ли комуняку Кравчука предпочли реформатору и патриоту Чорноволу, который был бы нашим Лехом Валенсой?
Вывод: тот кто надеется что 73% поумнеют- оставьте свои надежды!
Это упоротое самонадеянное быдло нужно просто направлять в нужное русло- так как это было в 2014 году. А лучше лишить права влиять на судьбу страны пока не сдадут элементарный тест на полит и эконом грамотность, и знание истории- только вот не надо кукарекать что историю пишут под себя! Из любой версии истории можно сделать для себя безстрастные выводы, если включен мозг.
******************************************************************************************
Нашли стрелочников.
https://edition.cnn.com/2021/09/07/europe/ukraine-belarus-russia-mercenaries-sting/index.html
"Ukraine spies tried to ensnare alleged Russian war criminals with a fake website, promises of riches and an international sting"
Даже простой гугл перевод несет совершенно другой смысл.
Украинские шпионы пытались заманить в ловушку предполагаемых российских военных преступников с помощью поддельного веб-сайта, обещаний богатства и международного укуса.
Дальше.
Three former high-ranking Ukrainian military intelligence officials described exclusively to CNN how they orchestrated
Трое бывших высокопоставленных чиновников украинской военной разведки, а не
Между тем, как сообщили телеканалу сотрудники украинской военной разведки
Ну и самое главное.
A senior US official told CNN those claims are "false."He indicated US intelligence was aware of the operation but denied any involvement. The official, who requested anonymity as he was not authorized to speak publicly, suggested efforts to implicate US agencies may be an attempt to share, or even pass, blame for what was a high-risk Ukrainian operation that went wrong
Чиновник, пожелавший остаться неназванным, поскольку он не был уполномочен говорить публично, предположил, что попытки вовлечь американские агентства могут быть попыткой разделить или даже переложить вину за провал украинской операции с высоким риском.
А какой перевод в Интерфакс/Цензор
Он отметил, что разведка США была осведомлена об операции, но причастность к ней отрицал.По его мнению, утверждения представителей украинской разведки направлены на то, чтобы переложить часть вины за операцию, которая пошла не так, на американцев.
Два слова упустили, а смысл полностью меняется.!!!
"Ukraine spies tried to ensnare alleged Russian war criminals with a fake website, promises of riches and an international sting."
В названии статьи CNN нет сомнения в том, что операция
готовилась.
Ермак, арестович и прочая зелупонь врали.
Мабуть зараз ботам від Подоляка поступить команда писати, що CNN - порохоботи чи що їх Петя купив!
P.S. Порада Цензору - опублікуйте повний переклад публікації CNN. Я прочитав - там круто, але ж не всі знають англійську...
Спецслужби США знали про цю операцію.
Це повне спростування слів Зеленського про те, що нібито цю операцію організовували іноземні розвідки.
Зеленський сам підтвердив, що причетний до зриву операції 🙁
При этом высокопоставленный американский чиновник заявил CNN, что эти утверждения "ложны".Источник: https://censor.net/ru/n3286949Та це й зрозуміло ці органи ніколи небудуть щось підтверджувати,та й навіщо за чужий провал брати на себе негатив?Ця історія тільки підтвердила наскільки є залежність від кремля деяких дільців при владі.
Вчора на 20:00 телеканалом "Апостроф TV" було анонсовано програму "Всьо по бєспрєдєлу" за участю Юрія Бутусова та ведучої - Роксани Руно. Однак, в зазначений час замість анонсованого матеріалу канал показав запис іншого випуску "бєспрєдєла" - з Миколою Вереснем.
...З чого б то?..
Бо після такої "зради" Сполучені Штати Америки в особі їх Президента Байдена не приймали б "зрадника", Президента України, не підписували б низку вкрай важливих для України документів. Більше того, варто наголосити:
Байден прийняв у Білому Домі тільки двох перших осіб. Першою була Меркель - лідер Європейського Союзу. Другим був Зеленський. І це абсолютно чіткий знак, яке значення США надають Україні як своєму союзнику. І немає жодного сумніву, що в питаннях, які стосуються двосторонніх інтересів з США, Україна не приймала б рішення без консультації з партнерами з США.