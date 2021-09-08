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США (23177) ЧВК Вагнера (1281)

Операция по задержанию "вагнеровцев" проходила с ведома США, - CNN

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Операция по задержанию

США были в курсе о спецоперации по задержанию 33 россиян в Беларуси в прошлом году, которая была сорвана в августе 2020 года. По данным телеканала CNN, США также оказывали помощь для ее проведения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей украинской разведки.

По их данным, украинская сторона получила от США наличные деньги, техническую помощь и консультации ЦРУ во время организации операции.

При этом высокопоставленный американский чиновник заявил CNN, что эти утверждения "ложны".

Он отметил, что разведка США была осведомлена об операции, но причастность к ней отрицал.

По его мнению, утверждения представителей украинской разведки направлены на то, чтобы переложить часть вины за операцию, которая пошла не так, на американцев.

Между тем, как сообщили телеканалу сотрудники украинской военной разведки, они организовали операцию, чтобы "выманить подозреваемых военных преступников из России".

Украинские агенты выдавали себя за сотрудников частной военной компании, которая предлагала выгодный контракт на $5 тыс. за защиту венесуэльских нефтяных объектов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Bellingcat: "Украинские власти приняли необъяснимые решения, в результате операция по "Вагнеру" не была реализована"

По словам источников, на эту приманку попались сотни потенциальных российских претендентов, что позволило украинской разведке выявить подозреваемых в военных преступлениях.

Согласно утверждениям украинских военных, которые приводит телеканал, двое из задержанных тогда россиян присутствовали при запуске ракеты, которой якобы был сбит Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17 в Украине в июле 2014 года. Еще четверых Киев считает ответственными за крушение своего военного самолета и гибель 70 человек на его борту.

29 июля 2020 года белорусское госагентство БелТА сообщило, что сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали под Минском 32 "боевиков иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек был задержан на юге страны. Согласно данным агентства, все задержанные являются гражданами России.

По сообщению агентства, правоохранительные органы получили информацию о прибытии в Беларусь более 200 человек для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. Вечером того же дня президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным, собрал срочное заседание Совбеза. Информацию о задержании там подтвердил глава КГБ Валерий Вакульчик. Лукашенко поручил Вакульчику обратиться в российские госорганы за разъяснениями.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Планшет боевика ЧВК "Вагнера" попал в руки журналистов. ФОТО

МИД РФ на следующий день заявил, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания граждан России не выдерживает никакой критики, и потребовал от Минска незамедлительно обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанным россиянам.

7 августа газета "Комсомольская правда" сообщила, что Следственный комитет России приступил к проверке обстоятельств задержания 33 россиян в Беларуси. В этом же материале отмечалось, что арест россиян в Минске "оказался провокацией спецслужб Украины". Большая часть этой группы воевала на Донбассе на стороне российских наемников, и Киев уже затребовал их выдачу.

14 августа стало известно, что Беларусь передала РФ 32 россиян, задержанных 29 июля. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский назвал выдачу "вагнеровцев" России несправедливым решением, у которого могут быть катастрофические последствия.

Служба безопасности Украины со своей стороны заявила о своей непричастности к истории с приездом и задержанием в Беларуси 33 россиян, которых в Минске назвали членами частной военной компании "Вагнера".

Весь текст материала CNN читайте здесь.
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Топ комментарии
+35
І за провал цієї операції треба подякувати особисто ЗЕ-недорослі який сам в цьому зізнався - і ЩО???
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08.09.2021 07:23
+31
Не было вагнеровцев, не было операции, не было провала. Вам каждый зебил это скажет, все 73%.
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08.09.2021 07:29
+25
Какая же тупая дрянь, эти 73%. Из-за своего неумения смотреть стратегически, они при этом уверены что правы.
100 лет назад они, наслушавшись большевицких г+г агитаторов, разбегались из войск УНР- хай дети Грушевского с Михновским воюют. И поливали грязью "барыгу на крови" Скоропадского. И когда пришли большевики то они с белым флагом заглядывали в око Троцкому в поисках мира. И получили то что заслужили, при этом внукам конечно же теперь ссыкливо умалчивают что вместо защиты родины бежали делить панскую землю и грабить маетки, оказывается большевики сами приехали с Питера и несчисленной ордой (до 10 тыс. Всего-лишь) захватили все аж по Киев. А украинизированных корпусов армии УНР было до 350 тыс. И куда они все делись- правильно, минус 73% (на самом деле идиотов тогда было еще больше по причине необразованности). Но внукам придумали байку про бесчисленную орду матросов Муравьева...а то стыдно же.

А в 1991 году не эти же 73% выбрали "новые лица" зашкваренных коммуняк для воплощения новой жизни независимой страны? Не они ли комуняку Кравчука предпочли реформатору и патриоту Чорноволу, который был бы нашим Лехом Валенсой?

Вывод: тот кто надеется что 73% поумнеют- оставьте свои надежды!
Это упоротое самонадеянное быдло нужно просто направлять в нужное русло- так как это было в 2014 году. А лучше лишить права влиять на судьбу страны пока не сдадут элементарный тест на полит и эконом грамотность, и знание истории- только вот не надо кукарекать что историю пишут под себя! Из любой версии истории можно сделать для себя безстрастные выводы, если включен мозг.
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08.09.2021 08:37
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Правила форума Совет форумчан
🙄🤔😂😂😂
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08.09.2021 07:23 Ответить
І за провал цієї операції треба подякувати особисто ЗЕ-недорослі який сам в цьому зізнався - і ЩО???
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08.09.2021 07:23 Ответить
Хто б сумнівався..... США помогали Украине организовать операцию по задержанию "вагнеровцев", - CNN - Цензор.НЕТ 9783
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08.09.2021 07:24 Ответить
😂🌷×××
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08.09.2021 08:11 Ответить
Не было вагнеровцев, не было операции, не было провала. Вам каждый зебил это скажет, все 73%.
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08.09.2021 07:29 Ответить
Щось мені підказує, що американці не вірили в успіх цієї операції при зеленій команді.
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08.09.2021 07:42 Ответить
сильно помогли?
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08.09.2021 08:01 Ответить
73% зебилов слить операцию? Да.
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08.09.2021 10:21 Ответить
ЦРУ помогала задержать в Беларусии. Уже смешно. И трамп конечно не был в курсе об этой помощи.
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08.09.2021 08:18 Ответить
так все таки да, Зё предал США ради рашки
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08.09.2021 08:22 Ответить
Не США, а Україну.
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08.09.2021 09:52 Ответить
Украину он не предавал. Как можно предать то, во что ты не веришь?
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08.09.2021 10:02 Ответить
В США він теж не вірить. Лише в Росію.
Але він громадянин України, а не США. Тому зрадив Україну.
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08.09.2021 10:22 Ответить
Он и в рашу не верит. Она для него - территория продаж. Как, впрочем, и Украина
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08.09.2021 13:43 Ответить
США допомагали Україні організувати операцію щодо затримання "вагнерівців", - CNN - Цензор.НЕТ 2408
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08.09.2021 08:25 Ответить
О и эти тоже по меньшей мере знали о секретной операции. Во секретность все о ней знали но все таки кто слил?
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08.09.2021 08:29 Ответить
Какая же тупая дрянь, эти 73%. Из-за своего неумения смотреть стратегически, они при этом уверены что правы.
100 лет назад они, наслушавшись большевицких г+г агитаторов, разбегались из войск УНР- хай дети Грушевского с Михновским воюют. И поливали грязью "барыгу на крови" Скоропадского. И когда пришли большевики то они с белым флагом заглядывали в око Троцкому в поисках мира. И получили то что заслужили, при этом внукам конечно же теперь ссыкливо умалчивают что вместо защиты родины бежали делить панскую землю и грабить маетки, оказывается большевики сами приехали с Питера и несчисленной ордой (до 10 тыс. Всего-лишь) захватили все аж по Киев. А украинизированных корпусов армии УНР было до 350 тыс. И куда они все делись- правильно, минус 73% (на самом деле идиотов тогда было еще больше по причине необразованности). Но внукам придумали байку про бесчисленную орду матросов Муравьева...а то стыдно же.

А в 1991 году не эти же 73% выбрали "новые лица" зашкваренных коммуняк для воплощения новой жизни независимой страны? Не они ли комуняку Кравчука предпочли реформатору и патриоту Чорноволу, который был бы нашим Лехом Валенсой?

Вывод: тот кто надеется что 73% поумнеют- оставьте свои надежды!
Это упоротое самонадеянное быдло нужно просто направлять в нужное русло- так как это было в 2014 году. А лучше лишить права влиять на судьбу страны пока не сдадут элементарный тест на полит и эконом грамотность, и знание истории- только вот не надо кукарекать что историю пишут под себя! Из любой версии истории можно сделать для себя безстрастные выводы, если включен мозг.
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08.09.2021 08:37 Ответить
в целом правильно. когда то был известный фильм "Адютант его..." о событиях весны 1919 года в Киеве. под прикрытием борьбы с агентурой Деникина Киевское ЧК под руководством Лациса по приказу занималось "экспроприацией ценностей" у богатых киевлян" под революционным названием контрибуцияЛацис взяв телефонную книгу и по адресам отправлял группы. И что удивительно, в фильме не названо ни одной фамилии плательщиков, а это естественно, были самые богатые евреи Киева и руская "аристократия" бежавшая к Скоропадскому. Истязания були неописуемыми. евреи откупились но уехали из России.. А эту аристократию начали уничтожать в Киеве а потом закончили в Крыму в ноябре 20 года. В пьесе Булгакова "Белая гвардия" детально показан распад военно-аристократического государства -"Россия", а он был очевидцем. Кстати, именно Киевское ЧК стояло у истоков борьбы с троцкизмом в 30 годы. СПО командовол в 1923 году Лившиц ( друг Кагановича) на подержку платформы троцкого, он в приказном порядке организовывал партсобрания чекистов в поддержку платформы, все протоколы подписывались не только головкой но и каждым чекистом, Явка була 98 процентов, 2 процента были изгнаны. и все протоколы были направлены в ЦК. а уже в 1936 -1937 году были извлечены Ежовым -тогда секретарем по кадрам ЦК, Естественно первым пошел Лившиц а потом остальные "подписанты" одновременно все питомцы Дзержинского Каганович всячески спасал Лившица, даже в конце сделал его своим заместителем в МПС (желдор) и ответсвенным за чистку.Так что, мысль о том, что 73 организовавыли и участвовали в разграблении в Украине, неправдоподобна. Организаторами там были совсем другие персонажи.
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08.09.2021 10:01 Ответить
Ви переписали всі мої думки ! Я зебілів інакше , як гидотою , не називаю . Раніше називав совки і бидло , раби .В 2014 вони упісялися і побігли вибирати того , хто їх захистить - Порошенка . А в 2019 віддячили - в черговий раз нагадили .
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08.09.2021 11:16 Ответить
Працювали найкращі спеціалісти декількох держав, щоб витягнути з параші військових злочинців і терористів, витратили величезні кошти і можливості, а одна нікчема при підтримці другої гниди "злили" цю операцію і не просто дали можливість військовим злочинцям уникнути відповідальності, а знищили всі канали, які були задіяні, розсекретили і поставили під загрозу життя спецагентів у тих країнах, де відкрито дія параша і її сателіти. Вина в цьому 73% дебілів, які дали в руки нікчемі всі наші тайни і спецслужби. Головне не потерпів на московії кіношний бізнес Косоворотки.
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08.09.2021 08:37 Ответить
А я думаю-- вина Коломойского и Зеленского. Операцию российских спецслужб "я вам ничего не должен", по-видимому доказать на сегодня невозможно.
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08.09.2021 09:08 Ответить
CNN - "США помогали Украине организовать операцию по задержанию вагнеровцев"
******************************************************************************************
США допомагали Україні організувати операцію щодо затримання "вагнерівців", - CNN - Цензор.НЕТ 7016
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08.09.2021 08:54 Ответить
Так это США сдали операцию *****? США допомагали Україні організувати операцію щодо затримання "вагнерівців", - CNN - Цензор.НЕТ 6120
Нашли стрелочников.
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08.09.2021 09:04 Ответить
Ну и шо, помогли ?
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08.09.2021 09:10 Ответить
Очень много неточностей в данном переводе от интерфакса. Цензор и Бутусов ищет истину или хайп ? В оригинале можно сказать вообще другой контекст статьи.

https://edition.cnn.com/2021/09/07/europe/ukraine-belarus-russia-mercenaries-sting/index.html

"Ukraine spies tried to ensnare alleged Russian war criminals with a fake website, promises of riches and an international sting"

Даже простой гугл перевод несет совершенно другой смысл.


Украинские шпионы пытались заманить в ловушку предполагаемых российских военных преступников с помощью поддельного веб-сайта, обещаний богатства и международного укуса.


Дальше.

Three former high-ranking Ukrainian military intelligence officials described exclusively to CNN how they orchestrated

Трое бывших высокопоставленных чиновников украинской военной разведки, а не



Между тем, как сообщили телеканалу сотрудники украинской военной разведки



Ну и самое главное.


A senior US official told CNN those claims are "false."He indicated US intelligence was aware of the operation but denied any involvement. The official, who requested anonymity as he was not authorized to speak publicly, suggested efforts to implicate US agencies may be an attempt to share, or even pass, blame for what was a high-risk Ukrainian operation that went wrong
Чиновник, пожелавший остаться неназванным, поскольку он не был уполномочен говорить публично, предположил, что попытки вовлечь американские агентства могут быть попыткой разделить или даже переложить вину за провал украинской операции с высоким риском.

А какой перевод в Интерфакс/Цензор

Он отметил, что разведка США была осведомлена об операции, но причастность к ней отрицал.По его мнению, утверждения представителей украинской разведки направлены на то, чтобы переложить часть вины за операцию, которая пошла не так, на американцев.
Два слова упустили, а смысл полностью меняется.!!!
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08.09.2021 09:18 Ответить
Бурба, при котором готовилась операция по задержанию вагнеровцев, на данный момент и является бывшим высокопоставленным чиновником разведки, потому что Зєля его уволил после того, как сорвал операцию.
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08.09.2021 09:38 Ответить
Мы говорим о переводе статьи ? Ничего в статье нет ни о Бурбе, ни о действующих сотрудниках разведки. Иначе надо убрать из статьи "По данным телеканала CNN". Но тогда звучать будет не так громко ?
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08.09.2021 10:15 Ответить
В данном переводе есть косяки. Но в оригинальной статье опровергается первоначальная ложь зеленских-ермаков о том, что никакой операции не было.
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08.09.2021 10:41 Ответить
Там не косяки, а полностью перекручен контекст. Про операцию, со слов бывших сотрудников. Провал, опять же в статье, косяк спецслужб. Все пошло не так, и куча угрюмых мужиков в санатории привлекло внимание КГБ. Да, американцы слышали о чем то, но посчитали это high risc и не лезли туда. Все остальное, что было или нет, это домыслы.
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08.09.2021 10:47 Ответить
Переведите название статьи CNN.

"Ukraine spies tried to ensnare alleged Russian war criminals with a fake website, promises of riches and an international sting."
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08.09.2021 11:04 Ответить
Переведите где тут про участие американцев?
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08.09.2021 13:28 Ответить
Прочитайте то, что я писала в предыдущих комментариях.
В названии статьи CNN нет сомнения в том, что операция
готовилась.
Ермак, арестович и прочая зелупонь врали.
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08.09.2021 14:12 Ответить
Что на это ответит Люся Арестович?
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08.09.2021 09:26 Ответить
у Люси рот полон забот)
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08.09.2021 09:39 Ответить
зетварь такую операцию испортил
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08.09.2021 09:36 Ответить
За зрив цієі операціі понесе відповідальність особисто Зеблазень , але не сьогодні і не зараз , на жаль !
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08.09.2021 09:38 Ответить
ЗЕ-Зрадник
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08.09.2021 09:52 Ответить
Зєботии сміялися із затягування виходу розслідування Bellingcat, що ж вони тепер скажуть, коли своє розслідування опублікував набагато авторитетніший ЗМІ CNN!

Мабуть зараз ботам від Подоляка поступить команда писати, що CNN - порохоботи США допомагали Україні організувати операцію щодо затримання "вагнерівців", - CNN - Цензор.НЕТ 2721 чи що їх Петя купив!

P.S. Порада Цензору - опублікуйте повний переклад публікації CNN. Я прочитав - там круто, але ж не всі знають англійську...
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08.09.2021 09:53 Ответить
Американський CNN підтвердив, що операцію із затримки вагнерівців готували українські спецслужби.
Спецслужби США знали про цю операцію.
Це повне спростування слів Зеленського про те, що нібито цю операцію організовували іноземні розвідки.
Зеленський сам підтвердив, що причетний до зриву операції 🙁
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08.09.2021 10:12 Ответить
По их данным, украинская сторона получила от США наличные деньги, техническую помощь и консультации ЦРУ во время организации операции.
При этом высокопоставленный американский чиновник заявил CNN, что эти утверждения "ложны".Источник: https://censor.net/ru/n3286949Та це й зрозуміло ці органи ніколи небудуть щось підтверджувати,та й навіщо за чужий провал брати на себе негатив?Ця історія тільки підтвердила наскільки є залежність від кремля деяких дільців при владі.
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08.09.2021 10:16 Ответить
Операция была согласована с предыдущей властью. Нынешняя не только ее отменила но и уведомила "ту сторону" чтоб забрали своих терористов, пока целы и невредимы. Потенциальные причины для таких действий разделяются на несколько категорий, но все они все равно сводятся к умышленной или неумышленной государственной измене.
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08.09.2021 12:10 Ответить
Грозев набрал воздуха и залёг на дно,на дверях офиса табличка "Кина не будет".
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08.09.2021 11:51 Ответить
Я хачу спрасить, а пачиму мы исчо ни в НАТА?!
Операція щодо затримання "вагнерівців" відбувалася з відома США, - CNN - Цензор.НЕТ 7967
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08.09.2021 12:21 Ответить
Операція щодо затримання "вагнерівців" відбувалася з відома США, - CNN - Цензор.НЕТ 4634
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08.09.2021 12:25 Ответить
А от "цікаве кіно" виходить.
Вчора на 20:00 телеканалом "Апостроф TV" було анонсовано програму "Всьо по бєспрєдєлу" за участю Юрія Бутусова та ведучої - Роксани Руно. Однак, в зазначений час замість анонсованого матеріалу канал показав запис іншого випуску "бєспрєдєла" - з Миколою Вереснем.
...З чого б то?..
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08.09.2021 15:34 Ответить
Госдеп и не отрицал. Когда Путин заявил о причастности США, администрация Трампа отреагировала уклончивым ответом что Кремль типа от чего-то отвлекает внимание. Трамп понимал, что его как обычно потом сдадут свои же, и ему придется отвечать за ложь.
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08.09.2021 16:57 Ответить
люблю свою Украину - но ненавижу эти ****ые 73%......
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08.09.2021 17:29 Ответить
Це все поза елементарною логікою.
Бо після такої "зради" Сполучені Штати Америки в особі їх Президента Байдена не приймали б "зрадника", Президента України, не підписували б низку вкрай важливих для України документів. Більше того, варто наголосити:
Байден прийняв у Білому Домі тільки двох перших осіб. Першою була Меркель - лідер Європейського Союзу. Другим був Зеленський. І це абсолютно чіткий знак, яке значення США надають Україні як своєму союзнику. І немає жодного сумніву, що в питаннях, які стосуються двосторонніх інтересів з США, Україна не приймала б рішення без консультації з партнерами з США.
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09.09.2021 17:41 Ответить
 
 