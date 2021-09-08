Операция по задержанию "вагнеровцев" проходила с ведома США, - CNN
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США были в курсе о спецоперации по задержанию 33 россиян в Беларуси в прошлом году, которая была сорвана в августе 2020 года. По данным телеканала CNN, США также оказывали помощь для ее проведения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей украинской разведки.
По их данным, украинская сторона получила от США наличные деньги, техническую помощь и консультации ЦРУ во время организации операции.
При этом высокопоставленный американский чиновник заявил CNN, что эти утверждения "ложны".
Он отметил, что разведка США была осведомлена об операции, но причастность к ней отрицал.
По его мнению, утверждения представителей украинской разведки направлены на то, чтобы переложить часть вины за операцию, которая пошла не так, на американцев.
Между тем, как сообщили телеканалу сотрудники украинской военной разведки, они организовали операцию, чтобы "выманить подозреваемых военных преступников из России".
Украинские агенты выдавали себя за сотрудников частной военной компании, которая предлагала выгодный контракт на $5 тыс. за защиту венесуэльских нефтяных объектов.
По словам источников, на эту приманку попались сотни потенциальных российских претендентов, что позволило украинской разведке выявить подозреваемых в военных преступлениях.
Согласно утверждениям украинских военных, которые приводит телеканал, двое из задержанных тогда россиян присутствовали при запуске ракеты, которой якобы был сбит Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17 в Украине в июле 2014 года. Еще четверых Киев считает ответственными за крушение своего военного самолета и гибель 70 человек на его борту.
29 июля 2020 года белорусское госагентство БелТА сообщило, что сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали под Минском 32 "боевиков иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек был задержан на юге страны. Согласно данным агентства, все задержанные являются гражданами России.
По сообщению агентства, правоохранительные органы получили информацию о прибытии в Беларусь более 200 человек для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. Вечером того же дня президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным, собрал срочное заседание Совбеза. Информацию о задержании там подтвердил глава КГБ Валерий Вакульчик. Лукашенко поручил Вакульчику обратиться в российские госорганы за разъяснениями.
МИД РФ на следующий день заявил, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания граждан России не выдерживает никакой критики, и потребовал от Минска незамедлительно обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанным россиянам.
7 августа газета "Комсомольская правда" сообщила, что Следственный комитет России приступил к проверке обстоятельств задержания 33 россиян в Беларуси. В этом же материале отмечалось, что арест россиян в Минске "оказался провокацией спецслужб Украины". Большая часть этой группы воевала на Донбассе на стороне российских наемников, и Киев уже затребовал их выдачу.
14 августа стало известно, что Беларусь передала РФ 32 россиян, задержанных 29 июля. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский назвал выдачу "вагнеровцев" России несправедливым решением, у которого могут быть катастрофические последствия.
Служба безопасности Украины со своей стороны заявила о своей непричастности к истории с приездом и задержанием в Беларуси 33 россиян, которых в Минске назвали членами частной военной компании "Вагнера".
Весь текст материала CNN читайте здесь.
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Але він громадянин України, а не США. Тому зрадив Україну.
100 лет назад они, наслушавшись большевицких г+г агитаторов, разбегались из войск УНР- хай дети Грушевского с Михновским воюют. И поливали грязью "барыгу на крови" Скоропадского. И когда пришли большевики то они с белым флагом заглядывали в око Троцкому в поисках мира. И получили то что заслужили, при этом внукам конечно же теперь ссыкливо умалчивают что вместо защиты родины бежали делить панскую землю и грабить маетки, оказывается большевики сами приехали с Питера и несчисленной ордой (до 10 тыс. Всего-лишь) захватили все аж по Киев. А украинизированных корпусов армии УНР было до 350 тыс. И куда они все делись- правильно, минус 73% (на самом деле идиотов тогда было еще больше по причине необразованности). Но внукам придумали байку про бесчисленную орду матросов Муравьева...а то стыдно же.
А в 1991 году не эти же 73% выбрали "новые лица" зашкваренных коммуняк для воплощения новой жизни независимой страны? Не они ли комуняку Кравчука предпочли реформатору и патриоту Чорноволу, который был бы нашим Лехом Валенсой?
Вывод: тот кто надеется что 73% поумнеют- оставьте свои надежды!
Это упоротое самонадеянное быдло нужно просто направлять в нужное русло- так как это было в 2014 году. А лучше лишить права влиять на судьбу страны пока не сдадут элементарный тест на полит и эконом грамотность, и знание истории- только вот не надо кукарекать что историю пишут под себя! Из любой версии истории можно сделать для себя безстрастные выводы, если включен мозг.
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Нашли стрелочников.
https://edition.cnn.com/2021/09/07/europe/ukraine-belarus-russia-mercenaries-sting/index.html
"Ukraine spies tried to ensnare alleged Russian war criminals with a fake website, promises of riches and an international sting"
Даже простой гугл перевод несет совершенно другой смысл.
Украинские шпионы пытались заманить в ловушку предполагаемых российских военных преступников с помощью поддельного веб-сайта, обещаний богатства и международного укуса.
Дальше.
Three former high-ranking Ukrainian military intelligence officials described exclusively to CNN how they orchestrated
Трое бывших высокопоставленных чиновников украинской военной разведки, а не
Между тем, как сообщили телеканалу сотрудники украинской военной разведки
Ну и самое главное.
A senior US official told CNN those claims are "false."He indicated US intelligence was aware of the operation but denied any involvement. The official, who requested anonymity as he was not authorized to speak publicly, suggested efforts to implicate US agencies may be an attempt to share, or even pass, blame for what was a high-risk Ukrainian operation that went wrong
Чиновник, пожелавший остаться неназванным, поскольку он не был уполномочен говорить публично, предположил, что попытки вовлечь американские агентства могут быть попыткой разделить или даже переложить вину за провал украинской операции с высоким риском.
А какой перевод в Интерфакс/Цензор
Он отметил, что разведка США была осведомлена об операции, но причастность к ней отрицал.По его мнению, утверждения представителей украинской разведки направлены на то, чтобы переложить часть вины за операцию, которая пошла не так, на американцев.
Два слова упустили, а смысл полностью меняется.!!!
"Ukraine spies tried to ensnare alleged Russian war criminals with a fake website, promises of riches and an international sting."
В названии статьи CNN нет сомнения в том, что операция
готовилась.
Ермак, арестович и прочая зелупонь врали.
Мабуть зараз ботам від Подоляка поступить команда писати, що CNN - порохоботи чи що їх Петя купив!
P.S. Порада Цензору - опублікуйте повний переклад публікації CNN. Я прочитав - там круто, але ж не всі знають англійську...
Спецслужби США знали про цю операцію.
Це повне спростування слів Зеленського про те, що нібито цю операцію організовували іноземні розвідки.
Зеленський сам підтвердив, що причетний до зриву операції 🙁
При этом высокопоставленный американский чиновник заявил CNN, что эти утверждения "ложны".Источник: https://censor.net/ru/n3286949Та це й зрозуміло ці органи ніколи небудуть щось підтверджувати,та й навіщо за чужий провал брати на себе негатив?Ця історія тільки підтвердила наскільки є залежність від кремля деяких дільців при владі.
Вчора на 20:00 телеканалом "Апостроф TV" було анонсовано програму "Всьо по бєспрєдєлу" за участю Юрія Бутусова та ведучої - Роксани Руно. Однак, в зазначений час замість анонсованого матеріалу канал показав запис іншого випуску "бєспрєдєла" - з Миколою Вереснем.
...З чого б то?..
Бо після такої "зради" Сполучені Штати Америки в особі їх Президента Байдена не приймали б "зрадника", Президента України, не підписували б низку вкрай важливих для України документів. Більше того, варто наголосити:
Байден прийняв у Білому Домі тільки двох перших осіб. Першою була Меркель - лідер Європейського Союзу. Другим був Зеленський. І це абсолютно чіткий знак, яке значення США надають Україні як своєму союзнику. І немає жодного сумніву, що в питаннях, які стосуються двосторонніх інтересів з США, Україна не приймала б рішення без консультації з партнерами з США.