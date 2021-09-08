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Статья CNN о срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев". ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

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Статья CNN о срыве спецоперации по задержанию

Издание CNN опубликовало резонансный материал, в котором подтверждается информация о срыве операции по задержанию "вагнеровцев".

Цензор.НЕТ публикует перевод материала CNN.

Сотрудники службы безопасности нарушили утреннее спокойствие на базе отдыха на берегу озера, построенной еще в советские времена недалеко от Минска, ворвавшись, чтобы арестовать 32 российских наемников.

До прошлогодних президентских выборов в Беларуси оставалось меньше двух недель, и власти подозревали, что посторонние были посланы из России для вмешательства.

Мужчины действительно были частью миссии. Но целью была не Беларусь, и они не выполняли заказы какой-либо российской организации.

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Их вели. Эти 32 человека вместе с еще одним мужчиной, задержанным на юге Беларуси, стали целью тщательно продуманной разведывательной операции со стороны Украины с ведома и при предполагаемой поддержке Соединенных Штатов.

Трое бывших высокопоставленных чиновников украинской военной разведки эксклюзивно для CNN рассказали, как они организовали экстраординарную операцию, направленную на выманивание подозреваемых военных преступников из России для судебного преследования за зверства, совершенные на востоке Украины, где сепаратисты, поддерживаемые Москвой, ведут борьбу в течение многих лет.

Во-первых, украинские агенты выдавали себя за российскую частную военную компанию, нанимая на работу в сфере безопасности, оплачиваемую выше чем принято, предлагая выгодный контракт в размере 5000 долларов в месяц для защиты нефтяных объектов Венесуэлы, сообщили CNN эти люди, которые говорили на условиях анонимности. потому что они не уполномочены говорить о секретной операции.

Источники сообщили, что на эту приманку клюнули сотни потенциальных российских подрядчиков, которые подали заявки на работу, что предоставило украинской разведке беспрецедентную возможность начать выявление подозреваемых в военных преступлениях.

"Мы начали им звонить и говорить: "Эй, мужик, хорошо, расскажи мне что-нибудь о себе. Может, ты на самом деле не боец, может, ты сантехник или что-то в этом роде", - сказал один из бывших офицеров военной разведки - CNN о проверке звонков претендентам.

"А потом они начали раскрывать что-то о себе, присылая нам документы, военные удостоверения и доказательства того, где они воевали. И мы типа "бинго, мы можем это использовать"", - добавил источник.

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По словам офицеров разведки, цели сами начали присылать доказательства того, кем они были, свой военный опыт и даже конкретные бои и инциденты, в которых они участвовали, включая удостоверения личности и потенциально компрометирующие фотографии и видео, их "подвиги" на востоке Украины и в других местах.

На одном видео, переданном CNN бывшими источниками военной разведки, запечатлена группа боевиков на востоке Украины, держащая обломки военного самолета, который, по словам источников, только что был сбит. Преступление было признанным террористическим в Украине.

Другие заявители связаны с нападением на MH17, рейс Malaysian Airlines из Амстердама в Куала-Лумпур, который был сбит в июле 2014 года над украинской территорией, контролируемой пророссийскими сепаратистами. Все находившиеся на борту самолета 298 человек погибли. Группа международных прокуроров под руководством Нидерландов заявила, что самолет был сбит ракетой, доставленной из России и выпущенной из деревни, контролируемой сепаратистами. Россия отрицает свою причастность.

"Двое присутствовали при запуске ракеты, сбившей MH17. Четверо других были членами группы, которая сбила наш военный самолет и убила не менее 70 наших лучших людей", - сказал CNN второй бывший источник украинской военной разведки.

"Поиск и наказание этих людей было для нас большим интересом", - добавил он.

Очевидно, это представляло интерес и для американской разведки, хотя официальные лица США отрицают свою прямую роль. По словам представителей украинской разведки, операция под руководством Украины получила американские деньги, техническую помощь и рекомендации ЦРУ о том, как "привлечь" российских наемников.

Высокопоставленный чиновник США сказал CNN, что эти утверждения "ложны".

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Он указал, что разведка США знала об операции, но отрицал какую-либо причастность. Чиновник, пожелавший остаться неназванным, поскольку он не был уполномочен говорить публично, предположил, что попытки вовлечь американские агентства могут быть попыткой разделить или даже переложить вину за провал украинской операции.

CNN провела недели в Украине, проверяя и просматривая отчеты об операции и разговаривая с людьми, которые были в нее вовлечены.

Представлять себя частной военной компанией имело смысл - военные подрядчики, связанные с Кремлем, стали хорошо известной стороной жизни российских ветеранов.

CNN ранее отслеживал российских наемников, действующих в Ливии, Центральноафриканской Республике, Сирии, Мозамбике и других странах. Часто солдаты по найму работают на Вагнера, крупную частную военную компанию, которая якобы связана с Евгением Пригожиным, союзником президента России Владимира Путина, хотя Пригожин отрицает эти связи. В сообщении об арестах на минском курорте белорусскими властями говорилось, что задержанные работали на Вагнера.

По словам источников, из-за того, что уловка вербовки на их веб-сайте оставалась незамеченной, сотрудники украинской разведки просто выбрали людей, имеющих самые тесные и противоречивые связи с Украиной, и предложили им фальшивые контракты с Венесуэлой.

По их словам, они выбрали 28 россиян, предположительно связанных с незаконными действиями в Украине, и еще пятерых без каких-либо связей.

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Россиянам сказали, что они будут отправлены в Турцию для стыковки с Каракасом. Источники сообщили CNN, что реальный план состоял в том, чтобы доставить их в Украину, где они могут быть арестованы.

Пандемия коронавируса неожиданно изменила план, когда Россия закрыла свои границы, чтобы остановить распространение COVID-19.

Однако Москва продолжала разрешать поездки к своему соседу и союзнику - Беларуси. Согласно украинским источникам, ничего не подозревающих новобранцев на автобусе доставили по суше в Минск, откуда, как они думали, скоро отправятся в Венесуэлу.

Суровые наемники на курорте, обещающем "комфорт и уют" на фоне "отсутствия городской суеты и повседневных забот", казались нелепыми, если не подозрительными, вспомнил один из сотрудников.

"Да, я помню, я встречался с ними", - сказал охранник CNN в прошлом месяце. "Они провели здесь пару дней. Они ничего не сделали, чтобы нас побеспокоить", - сказал он, добавив, что аресты стали неожиданностью. "Люди приезжают сюда, потому что с другой стороны санатория есть красивый водоем", - сказал он.

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По словам источников CNN, задержка была достаточной для того, чтобы белорусские спецслужбы начали действовать, всего за несколько часов до вылета группы.

В то время некоторые подозревали в причастности Россию. В драматических сценах, транслируемых по белорусскому государственному телевидению, арестованных выставляли напоказ на экране, а их документы, удостоверяющие личность, демонстрировали как свидетельство их российского военного прошлого.

"Мы получили подтвержденную информацию, что эти россияне имели реальный боевой опыт и действительно принимали участие в вооруженных конфликтах", - сообщил по государственному телевидению неназванный, сильно замаскированный командир белорусской полиции.

Бывший советник президента Беларуси сообщил CNN на условиях анонимности, что белорусские власти изначально действительно считали, что группа была отправлена в Беларусь россиянами для дестабилизации страны в преддверии предстоящих выборов.

Он сказал CNN, что в Минске возникло замешательство по поводу того, что, по всей видимости, было агрессией со стороны их российских союзников.

Кремль, похоже, тоже застали врасплох: его представитель заявил российским СМИ, что у них "нет полной информации" об инциденте. Позже Кремль отрицал, что отправил этих людей вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

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Вмешался и президент Украины Владимир Зеленский, который призвал к экстрадиции мужчин в Украину во время телефонного разговора с президентом Беларуси Александром Лукашенко всего через несколько дней после арестов.

"Я надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут переданы нам для судебного преследования в соответствии с действующими международно-правовыми документами", - сказал Зеленский, говорится в расшифровке звонка.

Спустя пару дней Лукашенко отклонил эту просьбу. Он поговорил с Путиным, и оба лидера "выразили уверенность, что ситуация будет разрешена", говорится в заявлении Кремля.

Через неделю после этого звонка Россия объявила о возвращении 32 россиян, арестованных в санатории. 33-й мужчина, имевший двойное гражданство Беларуси и России, остался в Беларуси.

Президент Украины Зеленский публично отрицал факт украинской операции, заявив украинскому телевидению в июне 2021 года, что его страну "втянули" в этот вопрос.

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"Я понимаю, что идея этой операции была идеей, скажем, других стран, а не Украины", - сказал он.

Украинские официальные лица не ответили на запрос CNN о комментарии к этой истории.

Но, согласно украинским источникам CNN, эта неудача стала серьезным ударом для украинской разведки, которая, по их словам, работала над тем, чтобы поймать российских подозреваемых в течение почти 18 месяцев.

"Если бы эти люди оказались здесь, в Украине, подробности их преступных действий стали бы известны всему миру", - сказал CNN один из источников.

"Украина могла бы привлечь их к ответственности и показать, что наша борьба с Россией серьезна и что мы не будем поднимать руки в знак капитуляции", - добавил источник.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+68
Ты прям за 30 секунд прочитал все? Думаешь вам земразям это сильно поможет?
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08.09.2021 12:23
+55
Ха, как быстро набежали земрази выгораживать главзебила!
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08.09.2021 12:22
+55
вау, зебил.. тебя в какой лахте держат?)) об этом известно всем в Украине.. но не в рашке))
https://www.bbc.com/russian/features-57612645

Идея сообщить Александру Лукашенко о запланированном задержании вагнеровцев принадлежит главе ОП Андрею Ермаку, но в Минск звонил президент Владимир Зеленский - о чем он сам сообщил в своем интервью Статья CNN о срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев" - Цензор.НЕТ 6537
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08.09.2021 12:31
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Страница 3 из 3
Десь 20 з 25 можно сміливо ставити в "заслуги" Мальдівському Баризі, а особливо як він мовчазливо спостерігав за розстрілом тисячі військових під Іловайськом у влаштованому ним "зеленому коридорі", сотні в ДАП, після того як він домовився про шмон кіборгів боєвиками Мотороли і сотень під Дебальцевим, коли він 15 лютого 2015 року оголосив про одностороннє припинення вогню по всьому фрону, після чого 18 лютого Дебальцеве було здано.
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08.09.2021 22:33 Ответить
особено то что мы голые и босые Стаття CNN про зрив спецоперації із затримання "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 35 тов гуренко вам миша подоляк по жопе стукать будет за вашу тупость Стаття CNN про зрив спецоперації із затримання "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 9828
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08.09.2021 23:21 Ответить
америкоси так толерантно розповіли про все, гарно, літературно, лагідно. Тепер Грозев із своїм фактажем доповнить. Педаляку ще прийдеться відгавкуватись від Грозева. Видно, вони СНН і Грозев зговорились почекати і врубати після візиту, америкоси таку практику використовують завжди. А Єрмаку і Педаляку гарно вліпило ФСБ, видно тихцем втоптують Єрмака. А то бабки бере і ні ....я не робить, два роки водить за носа. Я спочатку вважав, що операція була продана давно рейху і вони хотіли затримати українського агента. А потім стало ясно, що це експромт бубоносів
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08.09.2021 21:44 Ответить
Як казав прапорщик Валентир - "серед всієї цієї мішури є одна справжня штука". І це фраза - "на востоке Украины...сепаратисты, поддерживаемые Москвой, ведут борьбу в течение многих лет." А де ж російсько-українська війна, CNN, а з нею і США її шо не визнають? І напевно саме це було головною метою цієї провокації - офіційне визнання в Україні внутрішнього конфлікту, за яким саме і можливо таких як вагнерівці притігнути до кримінальної відповідальності. Бо у випадку міжнародного конфлікту, вагнерівці мали б імунітет комбатантів, а притягнення їх до кримінальної відповідальності - військовим злочином з боку України. Тому висновок простий цю провокацію влаштували ті хто хоче або Україна визнала конфлікт на Сході, як внутрішній, або визнати Україну військовим злочинцем, який не дотримується міжнародного гуманітарного права. І ті хто роздмухують "зраду", саме на це і працюють...
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08.09.2021 22:15 Ответить
Стаття CNN про зрив спецоперації із затримання "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 5871 голубая бяретка из пропоганден кина Стаття CNN про зрив спецоперації із затримання "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 1140 про ероических дустаниткоф СССР Стаття CNN про зрив спецоперації із затримання "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 1140 пробраз валентира сгорел в бмп в Анголе убегая от УНИТА Стаття CNN про зрив спецоперації із затримання "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 1140
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08.09.2021 23:23 Ответить
Незважаючи на присутність в Анголі голубих бяреток, та війна, незважаючи на присутність іноземних військових, завжди вважалася громадянською, а не радянсько-, чи кубино-ангольською або ПАР-ангольскою. А УНІТА більше "прославилася" вбивствами жінок і дітей ніж спаленими бмп з радянськими військовими, яких там було близько 11 тисяч і з яких загинуло аж 54 чоловіки.
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09.09.2021 02:37 Ответить
зелі показово наступили на хвіст..
зробили попередження..
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08.09.2021 22:53 Ответить
Зе може, як Порошенко свого часу подав до суду на ВВС,подати позов до CNN, виграти суд і довести, що не було ніякої справи"вагнерівців". Чи не може? Не може, тому що в суді спливе ще більше брудних деталей. Чекає на клоуна безславний кінець. Стаття CNN про зрив спецоперації із затримання "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 9895
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08.09.2021 23:25 Ответить
Высокопоставленный чиновник США указал, что разведка США знала об операции, но отрицал какую-либо причастность.
Т.е. ЦРУ(американцы), естественно, понимая о рисках такой операции не захотело брать на себя никакой ответственности. А СБУ(украинцы) должны были рискнуть? За что бы Украину, в случае чего, нагрели бы по полной программе и свернули бы программы по поддержке. Нет уж, тут или все вместе рисковать и нести ответственность, или никому. Правильно сделали, что отменили. Т.к. там не Протасевич летел, а профессиональные террористы, которые могли убить ни в чём неповинных пассажиров и захватить самолёт, и даже совершить теракт прямо на этом самолёте. Что было бы с Украиной в этом случае? Такие риски недопустимы, на кону могла оказаться западная поддержка. И как следствие(в случае её отсутствия) и независимость Украины.
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08.09.2021 23:08 Ответить
ермак це ти чи ?
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09.09.2021 05:21 Ответить
Справа «вагенрівців»: нові подробиці / Зима близько: кадрові ротації в уряді | СПЕЦТЕМА Прямий Березовець

Смерть Министра Зиничева - несчастный ли это случай? / Куда идет команда Зе? / Видео № 45
Швець

подивитись ці два відео на ЮТУБ з експертами , й питань не буде хто є ХУ ,а хто є справжній друг Укаїни й ворог *********
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09.09.2021 05:22 Ответить
"вони не виконували замовлення будь-якої російської організації" - такого не скажешнавіть по білоруському. Правильно "жодної рос організації". Граматичні помилки - ознака неякісної освіти. На жаль, попса і брак фаховості стали візитівкою української журналістики. Сенсор - чудова ілюстрація.
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09.09.2021 09:27 Ответить
Шосб всі коменти на цензорі дозволяються лише тролям комуністичних глобалізаторів.
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09.09.2021 10:38 Ответить
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