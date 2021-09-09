Польща готова покарати винних у смерті українця Никифоренка, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із головою польського уряду Матеушем Моравецьким ситуацію зі смертю українця Дмитра Никифоренка після затримання поліцією. Польща обіцяє покарати винних.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Як зазначив прем'єр, спроби посіяти непорозуміння між польським та українським товариствами приречені на провал.

"Історія трагічної смерті українця Дмитра Никифоренка, коли українці і поляки разом висловили свою позицію щодо насильства, тому підтвердження", - заявив Шмигаль.

Голова уряду додав, що дипломати взаємодіють із польськими правоохоронцями в контексті розслідування обставин смерті Никифоренка.

"Упевнений, польська та українська сторони докладуть максимальних зусиль, щоб усі обставини смерті нашого громадянина були з'ясовані, а винні були притягнуті до відповідальності. Така ж позиція і в пана прем'єр-міністра Польщі, він також налаштований надзвичайно рішуче і швидко притягти винних до відповідальності, якщо їхня провина буде доведена", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, Gazeta Wyborcza повідомила про смерть громадянина України, 25-річного Дмитра Никифоренка у витверезнику у Вроцлаві. За даними видання, до нього застосували газ, били кулаками і кийками, а пізніше він був задушений поліцейськими і співробітником центру.

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