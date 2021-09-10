Путін і Лукашенко узгодили 28 програм інтеграції РФ і Білорусі та домовилися про єдиний ринок газу
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Президент РФ Володимир Путін повідомив, що на переговорах з Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі, були узгоджені 28 програм щодо подальшого поглиблення інтеграційних процесів між двома країнами. Також сторони домовилися про створення єдиного ринку електроенергії, нафти і газу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.
"Сьогодні хотів би із задоволенням відзначити, що узгоджені всі 28 програм", - сказав Путін за підсумками переговорів із Лукашенком.
"Ідеться про 28 так званих союзних програм, які націлені на уніфікацію законодавства Росії і Білорусії в різних сферах економіки, на вирівнювання умов діяльності господарюючих суб'єктів двох країн, побудову єдиних фінансових та енергетичних ринків, транспортного простору, формування та реалізацію загальної промислової і сільськогосподарської політики", - пояснив він.
Президент РФ повідомив, що завтра планується схвалити їх на засіданні Ради міністрів Союзної держави в Мінську. Після чого вони будуть винесені на затвердження Вищої державної ради Союзної держави, засідання якої планується провести до кінця поточного року.
Путін також повідомив, що Москва і Мінськ до грудня 2023 року підпишуть документ про єдиний ринок газу, а в 2022 році ціна на російський газ для Білорусі збережеться на колишньому рівні.
"Досягнуто домовленості і щодо дуже чутливих для білоруської сторони питань, пов'язаних із ціноутворенням на російські енергоносії. За підсумками тривалих дискусій вдалося виробити взаємоприйнятні підходи щодо газової тематики. Ціна для Білорусі на російський природний газ на 2022 рік збережеться на рівні поточного року. При цьому до 1 грудня 2023 року підписаний документ зі створення об'єднаного ринку газу в рамках Союзної держави", - сказав президент РФ.
"Крім того, передбачено укладення договору про об'єднання ринків нафти та нафтопродуктів, а також договору про єдиний ринок електроенергії", - додав Путін.
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в своём общем гулаге
Але жовта преса за таке фото добре б заплатила, а ви, пане, ось так все обезцінили
-Так.Колхоз им.Луки меняет картоху на соляру у бензоколонки им.Пуйла.Чисто бартер.
это даже полезно сябрам, для понимания, что их страна просто скоро исчезнет из-за сговора двух диктаторов, если её сейчас не спасти !
а чеченцы - это круто
з.ы. ***** готовилось провернуть примерно тоже самое с Украиной руками витька легитимного, но не срослось, не сезон для букетов был.
падет Украина, - за ней Балтия , и ЕС и НАТО даже и не пикнут
Отличная новость. На всякие вражеские "санкции" можно будет "положить".) Кстати стремительное сближение РБ и РФ, появление российской авиации в Беларуси - пожалуй единственное реальное "достижение" этих самых санкций. А, нет, еще и полная зачистка белорусской "поляны" от всяких нпо, нко и прочих соросят - уже без всякой оглядки на запад.))