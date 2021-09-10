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Путін і Лукашенко узгодили 28 програм інтеграції РФ і Білорусі та домовилися про єдиний ринок газу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Путін і Лукашенко узгодили 28 програм інтеграції РФ і Білорусі та домовилися про єдиний ринок газу

Президент РФ Володимир Путін повідомив, що на переговорах з Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі, були узгоджені 28 програм щодо подальшого поглиблення інтеграційних процесів між двома країнами. Також сторони домовилися про створення єдиного ринку електроенергії, нафти і газу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

"Сьогодні хотів би із задоволенням відзначити, що узгоджені всі 28 програм", - сказав Путін за підсумками переговорів із Лукашенком.

"Ідеться про 28 так званих союзних програм, які націлені на уніфікацію законодавства Росії і Білорусії в різних сферах економіки, на вирівнювання умов діяльності господарюючих суб'єктів двох країн, побудову єдиних фінансових та енергетичних ринків, транспортного простору, формування та реалізацію загальної промислової і сільськогосподарської політики", - пояснив він.

Президент РФ повідомив, що завтра планується схвалити їх на засіданні Ради міністрів Союзної держави в Мінську. Після чого вони будуть винесені на затвердження Вищої державної ради Союзної держави, засідання якої планується провести до кінця поточного року.

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Путін також повідомив, що Москва і Мінськ до грудня 2023 року підпишуть документ про єдиний ринок газу, а в 2022 році ціна на російський газ для Білорусі збережеться на колишньому рівні.

"Досягнуто домовленості і щодо дуже чутливих для білоруської сторони питань, пов'язаних із ціноутворенням на російські енергоносії. За підсумками тривалих дискусій вдалося виробити взаємоприйнятні підходи щодо газової тематики. Ціна для Білорусі на російський природний газ на 2022 рік збережеться на рівні поточного року. При цьому до 1 грудня 2023 року підписаний документ зі створення об'єднаного ринку газу в рамках Союзної держави", - сказав президент РФ.

"Крім того, передбачено укладення договору про об'єднання ринків нафти та нафтопродуктів, а також договору про єдиний ринок електроенергії", - додав Путін.

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Топ коментарі
+38
Путин и Лукашенко согласовали 28 программ интеграции РФ и Беларуси и договорились о едином рынке газа - Цензор.НЕТ 9126

...
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09.09.2021 22:59
+31
Путин и Лукашенко согласовали 28 программ интеграции РФ и Беларуси и договорились о едином рынке газа - Цензор.НЕТ 8988
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09.09.2021 23:00
+30
Когда вы уже оба сдохнете...
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09.09.2021 22:56
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Когда вы уже оба сдохнете...
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09.09.2021 22:56 Відповісти
Толку от того шо они сдохнут. Поставят кого-то другого такого же упоротого. У Лукашенка кандидат на царство - Коленька, а вместо Путина - Шойгу
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09.09.2021 23:00 Відповісти
Вообще пофик. Просто он сильно помогает руцким свиньям
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10.09.2021 08:07 Відповісти
Нелегитимный президент, захвативший власть.
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10.09.2021 08:19 Відповісти
Вже відомо, що на виборах все-таки переміг Лукашенко, хоч і не з таким розривом.
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10.09.2021 10:14 Відповісти
защитница Луки
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10.09.2021 12:31 Відповісти
Конечно Лукашенко, это понятно всем умным людям. Особенно после полного провала "нацзабастовки" - ни одно предприятие Беларуси не встало. Дописали конечно процентов десять всякие районные чиновники, пытающиеся быть "лучше соседа".)
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11.09.2021 12:06 Відповісти
лукашенко знайшов з ким глибше інтегруватися, це як кролік вирішив би глибше інтегруватися з вовком
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09.09.2021 22:58 Відповісти
с удавом)))
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09.09.2021 23:22 Відповісти
І як воно тепер буде-бялорускій край чи фєдєральний округ?
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09.09.2021 23:50 Відповісти
Скорее всего Минский федеральный округ. Хотя могут по примеру Крыма Автономная республика Беларусь. Бульбанфюрер хоть так попытается сохранить лицо перед своими гражданами..
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10.09.2021 00:00 Відповісти
Нам просто цікаво як називатиметься територія де ви живете. Ми повинні це знати, чи ні?
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10.09.2021 08:15 Відповісти
Очень интересно, КГБ-шное ябатько залезло на украинский форум и учит тут что кому писать, иди лакай уже недорогое желтое плодово-ягодное белорусское, точки с 8 утра открылись уже.
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10.09.2021 08:26 Відповісти
Дупа буде.Так і буде називатись .
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10.09.2021 01:50 Відповісти
То, что не смог янык. Интересно, за сколько это существо продало беларусов ради своего бастарда....
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09.09.2021 22:59 Відповісти
За гарну долю свого сімейства, ІМХО. Більше, мені здається, бульбофюрера ніщо не цікавить.
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09.09.2021 23:05 Відповісти
То, что яныку не дали.
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09.09.2021 23:31 Відповісти
яник нє смог того що бєркутам цвєточкі не дарілі а пшикнули в мордяку Віталіку з вогнегасника і спалили пазікі беркуту. Путін і Лукашенко узгодили 28 програм інтеграції РФ і Білорусі та домовилися про єдиний ринок газу - Цензор.НЕТ 3123
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09.09.2021 23:54 Відповісти
А там є кого продавати? Більшість жителів такі самі ватани як і кацапи, а може ще й гірше.
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10.09.2021 05:54 Відповісти
Там якраз лукашенко був чи не єдиний хто був проти продати білорусію, білоруси продали, ще й задарма.
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10.09.2021 08:18 Відповісти
Путин и Лукашенко согласовали 28 программ интеграции РФ и Беларуси и договорились о едином рынке газа - Цензор.НЕТ 9126

...
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09.09.2021 22:59 Відповісти
Путин и Лукашенко согласовали 28 программ интеграции РФ и Беларуси и договорились о едином рынке газа - Цензор.НЕТ 8988
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09.09.2021 23:00 Відповісти
пох
а ещё лучше - сдохните
в своём общем гулаге
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09.09.2021 23:01 Відповісти
А де ті білоруси які тут писали що скинуть Луку мирним шляхом?
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09.09.2021 23:01 Відповісти
Лука обменял на газ свою девичью честь.
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09.09.2021 23:02 Відповісти
Тобто країна Республіка Білорусь тепер буде чисто на папері? А реально або БРСР, або Бєларусський федеральний округ московії? Навіть не скажу, що це несподіванка...
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09.09.2021 23:03 Відповісти
она уже давно БССР 2.0 (лукалэнд).
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10.09.2021 01:23 Відповісти
***** і чмо. Міцний союз, навсігда. Тьфу на вас...
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09.09.2021 23:09 Відповісти
Читати вмієте? Написано, що в кінці 2023-го року, та й то, якщо ці 28 програм буде виконано...
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10.09.2021 10:26 Відповісти
"Путин и Лукашенко согласовали..." Зачем этот цирк? Пусть уже под камеры лука станет и сделает минет ВВХ прилюдно, а потом тупо пораспоряжением одного ВВХ все оформляется. Как будто от таракана что то зависит уже
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09.09.2021 23:09 Відповісти
Путін і Лукашенко узгодили 28 програм інтеграції РФ і Білорусі та домовилися про єдиний ринок газу - Цензор.НЕТ 2907
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09.09.2021 23:10 Відповісти
Йой! Та це ж, мабуть, фото з останнього усамітнення хла з олєнєВводом в тайзі! Звідки такий інсайд? Путін і Лукашенко узгодили 28 програм інтеграції РФ і Білорусі та домовилися про єдиний ринок газу - Цензор.НЕТ 1268
Але жовта преса за таке фото добре б заплатила, а ви, пане, ось так все обезцінили Путін і Лукашенко узгодили 28 програм інтеграції РФ і Білорусі та домовилися про єдиний ринок газу - Цензор.НЕТ 1268
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09.09.2021 23:15 Відповісти
Путін і Лукашенко узгодили 28 програм інтеграції РФ і Білорусі та домовилися про єдиний ринок газу - Цензор.НЕТ 7031
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09.09.2021 23:26 Відповісти
А нам яке власне діло, що там путєн-***** та незаконно вибраний чмошник шось там парєшалі? Нам би зі своїми ублюдками розібратись.
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09.09.2021 23:19 Відповісти
Шкода. R.I.P. Білорусь. Колись воскреснеш!
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09.09.2021 23:22 Відповісти
Бульбанфюрер подписал аншлюс Беларуси.
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09.09.2021 23:24 Відповісти
Шел 135-ый год непрерывной интеграции.
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09.09.2021 23:26 Відповісти
Этих, двух комуняк уголовников создал демокраимческий мир своим благодушием, близорукостью, такая беззубая политика продолжается по сей день, представьте на минуточку, Штаты исчезли, и мир провалится в тар тарары, конец цивилизации.
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09.09.2021 23:41 Відповісти
Короче ничого нового куме.
-Так.Колхоз им.Луки меняет картоху на соляру у бензоколонки им.Пуйла.Чисто бартер.
Путін і Лукашенко узгодили 28 програм інтеграції РФ і Білорусі та домовилися про єдиний ринок газу - Цензор.НЕТ 8274 Путін і Лукашенко узгодили 28 програм інтеграції РФ і Білорусі та домовилися про єдиний ринок газу - Цензор.НЕТ 5453
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09.09.2021 23:46 Відповісти
Отвечу твоими же словами, а тебе какое дело до нас? Не мы пришли на бел ресурс, а ты пришёл к нам со своими 5-ю копейками.
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10.09.2021 08:06 Відповісти
28 программ, чтобы развить у сябров более устойчивую ненависть к навязчиво - свинячему "руцкому миру"...
это даже полезно сябрам, для понимания, что их страна просто скоро исчезнет из-за сговора двух диктаторов, если её сейчас не спасти !
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09.09.2021 23:52 Відповісти
не смеши, какие там сябры..хватит миф распространять про сябров..это на 90% лютая прокацапская вата реально считающая себя одним народом с кацапами..ты их резать будешь, а они тебе - рузькие наши братья! Это такие же кацапы только менее агрессивные.
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10.09.2021 00:43 Відповісти
В чому різниця між пральною машиною і Білоруссю з РФією? Вірно, в машинці є можливість поміняти режим.
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10.09.2021 00:07 Відповісти
Вот и всё. Беларусь официально исчезла.
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10.09.2021 00:36 Відповісти
Як не пхав захід Білорусь у рашу, а бацька не здається. Санкції нашкодили економіці, але голоду не буде. Живє Бєларусь!
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10.09.2021 10:33 Відповісти
Путин и Лукашенко согласовали 28 программ интеграции РФ и Беларуси и соснули друг дружке на почве братания.
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10.09.2021 00:47 Відповісти
А референдум будет в Белоруси и самой рф?Может народ рф против еще и Беларусь кормить!
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10.09.2021 01:55 Відповісти
старый петух прогнулся под ботоксным гномом в самую дырку..
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10.09.2021 02:07 Відповісти
Прощавай Білорусь.... скоро ти Белоруссия чи Малороссия... без мови, культури , історії.... аліннарод тільки трошки ніжче за їх - пацаКов, так вони вважають. Сумно.
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10.09.2021 02:17 Відповісти
Без мови вони давно, що й привело до зникнення національності і з'явлення декількох мільйонів манкуртів.
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10.09.2021 08:28 Відповісти
Вже зараз на рф телебаченні кажуть Беларуссия
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10.09.2021 08:30 Відповісти
Зараз білорусам ********** ЗМІ надувають щоки - "браття, такі розумні, такі віддані, такі далекоглядні"... "Ейфорія" мабуть як в Криму... Мабуть десь і "морячок білоруських лісів" витанцьовує... Але за пару років похмілля буде страшне... Крим не має кордону з *********** - це мишоловка. Білорусь мала, а от коли остаточно втратить то орда хлине і білорусів перетворять на рабів. Заберуть все, як забрали в Криму. Залишать тільки кайло, лопату і пилораму біля кацапського картопляного поля. Найбільш агресивних наберуть в "яничари" і змусять душити родичів...
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10.09.2021 03:42 Відповісти
"Боливару не снести двоих"
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10.09.2021 05:25 Відповісти
Та вони вже 30 років все "углубляються", бажано б ще на 2 метри під землю.
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10.09.2021 07:04 Відповісти
Может потому,что тут на форуме вас уйма,с Белорусии? Да и ваше усатое чмо через день дает Украине советы невиданной глупости?
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10.09.2021 08:10 Відповісти
Вы как ванекдоте про упоротого наркомана,звонящего в дверь пенсионерке. И когда она открывает говорящего,,Ну заходи,раз приперлась..,,
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10.09.2021 08:13 Відповісти
Что там у вас на Белоруссии нам абсолютно до лямпочки: на сайте новость, на форуме мнения. Ну вам этого не понять, у вас же коммент на форуме это уже 15 суток минимум, за несанкционированный митинг.
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10.09.2021 08:31 Відповісти
Да а а а а ! циганський гіпноз від Лукашенки ще не розвіявся і фюрер якийсь сам не свій.
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10.09.2021 07:41 Відповісти
Лука не цыган, а чеченец по матери. цыгане - безобидные существа, как тараканы.
а чеченцы - это круто
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10.09.2021 12:29 Відповісти
извиняюсь, по отцу
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10.09.2021 12:30 Відповісти
белорусы, готовьте ватники, валенки, топоры - скоро в путь. дамбасские кормильцы Украины вас уже заждались в Якутии.
з.ы. ***** готовилось провернуть примерно тоже самое с Украиной руками витька легитимного, но не срослось, не сезон для букетов был.
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10.09.2021 09:13 Відповісти
и сейчас мечтает о том же с Украиной - 38 договоров, общий рынок газа, нефти, шахтеры в Якутию и дальний восток, общая валюта, общие предприятия и т.д. - мечта идиота сбывается.
падет Украина, - за ней Балтия , и ЕС и НАТО даже и не пикнут
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10.09.2021 12:28 Відповісти
а что нового?..это давно так было... вся эканомика Беларуси построена на дешевых русских углеводородах.... курсанты учатся в русских вузах, русские менты гоняют белорусскую оппу... что изменилось?, Лука просто играется типа я вот стою раком, а вот стою поглубже...
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10.09.2021 09:14 Відповісти
Пропала Belorasha
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10.09.2021 09:32 Відповісти
Нет, друг, не переживай за нас - слухи сильно преувеличены. Все отлично, солнечно, спокойно и чисто. Спокойно потому что наш президент - патриот и бессеребреник. В отличие от всех соседей.)
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11.09.2021 12:14 Відповісти
Ніякого союзу не трапиться і в кінці 23-го. Лука мудріший за всіх.
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10.09.2021 10:42 Відповісти
"Кроме того, предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов, а также договора о едином рынке электроэнергии"

Отличная новость. На всякие вражеские "санкции" можно будет "положить".) Кстати стремительное сближение РБ и РФ, появление российской авиации в Беларуси - пожалуй единственное реальное "достижение" этих самых санкций. А, нет, еще и полная зачистка белорусской "поляны" от всяких нпо, нко и прочих соросят - уже без всякой оглядки на запад.))
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11.09.2021 12:11 Відповісти
 
 