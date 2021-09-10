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Сестра Колесникової Хомич: на суд пустили тільки 8 родичів, інші люди в залі були підставними

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Сестра Колесникової Хомич: на суд пустили тільки 8 родичів, інші люди в залі були підставними

Зал суду під час процесу над білоруськими опозиціонерами Марією Колесниковою і Максимом Знаком був наповнений підставними людьми, яких ніхто не знав. Більшість їхніх родичів і друзів не пустили на засідання.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" розповіла сестра Марії Колесникової Тетяна Хомич, інформує Цензор.НЕТ.

"Ось, ви бачите кадри із залу суду. Здається, що там дуже багато людей, які прийшли підтримати Машу і Максима. Насправді туди пустили 8 родичів Марії і Максима в сумі, решта люди в залі - підсадні", - розповіла вона.

За її словами, на вході в зал стояли 50-100 осіб із друзів і близьких Колесникової і Знака.

"Але нікого не пустили з них, пустили родичів. І коли вони зайшли в зал, вони були дуже здивовані, побачивши, що зал уже повний. При чому, наповнений якимись абсолютно незнайомими людьми", - додала Хомич.

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Сестра Колесникової також розповіла, що опозиціонерки цілий рік не давали можливості побачитися з близькими, і тільки недавно дозволили годинне відвідування батька.

"Він побачив... що Маша сповнена сил, сповнена оптимізму. Вона дуже добре тримається", - сказав Хомич.

Нагадаємо, 6 вересня 2021 року Мінський обласний суд засудив опозиціонерів Марію Колесникову і Максима Знака до 11 і 10 років позбавлення волі відповідно.
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Фактически, Беларусь это уже колония рашки
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10.09.2021 21:48 Відповісти
Если это и так - то основная "заслуга" в этом наших беглых "эмигрантов" и западных санкций. К которым и Украина присоединилась. Так что и твоя личная заслуга в этом есть. Сестра Колесникової Хомич: на суд пустили тільки 8 родичів, інші люди в залі були підставними - Цензор.НЕТ 3077
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11.09.2021 12:54 Відповісти
у вас был шанс,который вы про-бали,теперь нам по х-й что с вами будет.
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10.09.2021 21:51 Відповісти
Ещё один потенциальный для Украины фронт *****?Оптимист вы однако.
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10.09.2021 22:01 Відповісти
Ничего подобного, там такое может быть, что и здесь зацепит...
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10.09.2021 22:24 Відповісти
Так настрочил, типа от тебя и других граждан Украины что-то зависело.
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11.09.2021 00:31 Відповісти
Нам в первую очередь "по х-й" на мнение твое и подобных. Тем более что таким как ты самое время задуматься что будет с вами. Сестра Колесникової Хомич: на суд пустили тільки 8 родичів, інші люди в залі були підставними - Цензор.НЕТ 7150
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11.09.2021 12:58 Відповісти
иди лижи у баЦьки,а заодно у Коленьки,ибо он наследник,и ты обязан лизать и ему.
у вас духа нет,засранцы.
а вякаешь ты оттого,что я говорю правду,а ты с этим смириться не можешь...расслабь булки и получай удовольствие!
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11.09.2021 13:16 Відповісти
Я понимаю что каждый судит по себе, своему воспитанию и семье. Коли с детства приучили что обязательно нужно кому - то "лизать" - так и живешь. Сестра Колесникової Хомич: на суд пустили тільки 8 родичів, інші люди в залі були підставними - Цензор.НЕТ 663 Я тебе указал свое мнение по поводу твоей "правды". А удовольствие я получаю от красивой, чистой и спокойной страны - Беларуси. Куда за рубеж не приеду - узнав что белорус все становятся очень приветливы. Чего и тебе желаю. Правда насколько знаю - пока у тебя с этим никак. Потому и советую - задумайся в первую очередь что будет с такими как ты, прежде чем советы другим раздавать. Сестра Колесникової Хомич: на суд пустили тільки 8 родичів, інші люди в залі були підставними - Цензор.НЕТ 9916
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11.09.2021 13:45 Відповісти
That Litvin girl Maria Kolesnikova, she is a stud and the real deal.
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10.09.2021 21:54 Відповісти
Сердечки з камери,з посмішкою... Мілота ! Певно,це привіт Тіхановской,що бореться з режимом дистанційно,в затишній ЄС ?
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10.09.2021 22:56 Відповісти
Вообще не понял "плач ярославны" по Колесниковой и Знаку в Украине - они были членами штаба вороватого банкира Бабарико - куклы с российской рукой в попе. Работали на российские деньги и в интересах российского окружения медведева. Сестра Колесникової Хомич: на суд пустили тільки 8 родичів, інші люди в залі були підставними - Цензор.НЕТ 2330
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11.09.2021 12:52 Відповісти
да мы уже поняли,что ты кацапская подстилка,можешь не трындеть.
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11.09.2021 13:17 Відповісти
То что с тобой происходит - называется "когнитивный диссонанс", глянь в словаре. А вообще логично предположить в привычной тебе и таким как ты терминалогии что "кацапские подстилки" - это как раз те кто переживает за судьбу колесниковой и знака. С чем тебя и поздравляю! Сестра Колесникової Хомич: на суд пустили тільки 8 родичів, інші люди в залі були підставними - Цензор.НЕТ 2315
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11.09.2021 13:50 Відповісти
не хотел отвечать такому недоумку как ты,но всё же интересно...
а где я написал,что переживаю за знак с колесниковой?
боюсь что ты долго будешь искать,недалёкий ты наш бульбаш))))))))))
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11.09.2021 14:07 Відповісти
Недалекие недоумки - это те которые "не хотят отвечать" - но отвечают. Сестра Колесникової Хомич: на суд пустили тільки 8 родичів, інші люди в залі були підставними - Цензор.НЕТ 725

А искать твою глупую "озабоченность" далеко не надо - всякий зрячий может почитать постом выше, ты же сунулся со своим бредом в мой пост.)
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11.09.2021 15:31 Відповісти
У Маши самые большие и крепкие яйца среди этих всех Бабарик
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11.09.2021 15:01 Відповісти
 
 