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Лукашенко: Білорусь закупить у Росії зброю на понад мільярд доларів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко: Білорусь закупить у Росії зброю на понад мільярд доларів

Білорусь має намір закупити озброєння у Російської Федерації на понад 1 мільярд доларів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА, про це заявив журналістам Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі,  під час військових навчань "Захід-2021" на Обуз-Лісновському полігоні під Барановичами.

Зокрема, перспективи поставок комплексів C-400 Лукашенко обговорював із Путіним на переговорах у Кремлі.

"Напевно, 3-3,5 години з 8 годин ми вели діалог саме про оборону і безпеку. Він мені розповів про сучасніші комплекси С-500, які можуть працювати по балістичних ракетах. ...Слава богу, зараз у нас повністю комплексами С-300 перекритий периметр на західному напрямку. Але, як ви знаєте, у нас і південний напрямок додався. Ми з білоруськими генералами і росіянами обговорювали цю тему. Нас починають із півдня підігрівати. А що ще буде... Ми маємо готуватися - 1200 км кордону з Україною. Тому нам доведеться закривати і цей периметр. І ми вели якраз мову про те, що С-400 нам будуть доречними. І він дав доручення міністру оборони, щоб із нашими пропрацювали ці питання для того, щоб можна було поставити ці комплекси нам", - розповів Лукашенко.

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За його словами, до 2025 року російська влада узгодила цілий перелік озброєння для поставки в Білорусь.

"Це близько десятка літаків, частина нам вже надійшла, це кілька десятків вертольотів, Тор-М2. Великі обсяги. Це свідчить  про те, що і ми, і Російська Федерація дуже серйозно сприймаємо цей західний напрямок, де ми безпосередньо межуємо з натівськими військами", - зазначив глава режиму.

Говорячи про загрозу із заходу, Лукашенко навів як приклад події 1941 року.

"Ви бачите, як вони поводяться. Тому не можна розслаблятися, враховуючи досвід 1941 року, коли ми всі втихомирювали, всіх заспокоювали - не відповідайте на провокації тощо, - а потім отримали потужний удар і практично Білорусь втратили за пару-трійку місяців. Історія багато чому вчить. Ми хочемо бути заздалегідь готові, і суть цього - сучасні навчання. ...Білорусько-російському союзу зайві території не потрібні. Дай бог, нам впоратися зі своїми", - підсумував він.

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Топ коментарі
+11
Недомуссолини покупает ржавое железо у Недогитлера за деньги Недогитлера.
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12.09.2021 16:39
+11
Закупит . Возьмем кредит в Расеи и у нее же и закупит. А отдавать долги будут босоногие протестующие
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12.09.2021 16:40
+10
що з сайтом?
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12.09.2021 16:56
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Лукашенко: Беларусь закупит у России оружие на более чем миллиард долларов - Цензор.НЕТ 8223
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12.09.2021 16:35 Відповісти
БульбоФюрер виклянчив у ЛаптьоФюрера мільярд, щоб ним розрахуватися за лаптьорейхівську зброю...
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12.09.2021 17:18 Відповісти
всё это - до сраки,
пусть посмотрит где сейчас ссср и где талибан
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12.09.2021 16:36 Відповісти
Вероятно это условие выдачи кредита в три лярда
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12.09.2021 17:34 Відповісти
На еду потом менять
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12.09.2021 18:16 Відповісти
Лука, бульби не вистачить))) Хіба,що ***** подарує як папуасам.
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12.09.2021 16:38 Відповісти
Недомуссолини покупает ржавое железо у Недогитлера за деньги Недогитлера.
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12.09.2021 16:39 Відповісти
Закупит . Возьмем кредит в Расеи и у нее же и закупит. А отдавать долги будут босоногие протестующие
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12.09.2021 16:40 Відповісти
Ничего бульбофюрер не закупит, просто рашка введет свои войска на территорию Беларуси.
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12.09.2021 16:54 Відповісти
може бути й таке
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12.09.2021 17:31 Відповісти
Босоногий малчык на вокзале пел и танцевал,

Бабло для долгов белорашки - сабирал )))))))))))
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12.09.2021 23:52 Відповісти
що з сайтом?
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12.09.2021 16:56 Відповісти
Всё
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12.09.2021 17:01 Відповісти
Ліг.
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12.09.2021 17:02 Відповісти
ну, хоч не з моїм компом. А сайт адміни поправлять.
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12.09.2021 17:11 Відповісти
Схоже,ще один "експеримент" с зовнішнім виглядом.І знову невдалий.
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12.09.2021 17:05 Відповісти
Зато нет рекламы, это уже хорошо.
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12.09.2021 18:22 Відповісти
а помните уже бла одна попытка "обновить" наш сайт? еле отбились... дай Бог, чтоб сбой...а не ото ))
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12.09.2021 17:13 Відповісти
Снова какая то лажа с комментариями. Также как зебилы рушат хорошее
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12.09.2021 16:59 Відповісти
_Не "беларусь закупит", а войска фашистской расии на территории аннексированной белоруссии будут угрожать Украине и Европе.
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12.09.2021 16:59 Відповісти
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12.09.2021 19:23 Відповісти
Как же! Закупит! В долг и в счет будущих урожаев картошки за 500 лет!

Нет, это Раша оккупирует Беларусь по-фашистски путем аншлюса.
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12.09.2021 17:02 Відповісти
Закупит? На бабки , которые выклянчил у козлорылых? Учитесь лохи делать бизнес...😉
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12.09.2021 17:20 Відповісти
Звідки в Білорусії такі бабки? Так би й сказав, шо ***** заведе на територію свої війська зі своєю зброєю на 1 лярд баксів
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12.09.2021 17:21 Відповісти
ага...а пока **...белорусов и сой народ...вчера с севастополем знакомым сепаром так сказать который к стати в путинеи его клике наконецто разочаровался(и тут моя на него влияние....) так сказал что забрал к с**е стариков пенсионеров с сосвоей родины керчи! что говорю жопа полная в том болоте ...а будет только хуже...
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12.09.2021 17:32 Відповісти
Не кормите эту русскую свинью. Просто в спам подстилку кадыровскую.
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12.09.2021 17:50 Відповісти
оооо....новый дизайн произошол пока я слушал данилова... думаю да что такое происходит...перезагрузил..обана...*что он мог там нищедрал попрошайка купить да ещё на миллиард...в долг другое дело.... ему же в нём читал отказал путин и согласился на сотни миллионо...хотя пишут все по своему .даст и миллиард лижбы на гадить литве евросоюзу и украине...((
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12.09.2021 17:27 Відповісти
Синдромо даунито хромосом.
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12.09.2021 17:30 Відповісти
Да кому на Западе Беларусь в целом и ты лично, в частности, нахер упала? Ты бредишь, старый параноик.
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12.09.2021 17:37 Відповісти
від Лупашенко можна ще й не таке почути. Він потрапив у подвійний зашморг, з одного боку західні санкції, з другого "дружні обійми" московії. Тому намагається привернути до себе увагу Заходу послабити санкції.
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12.09.2021 17:53 Відповісти
А где же ты его, миллиард, возмёш, утырок?

- Папа дядя Саша сказал, что закпит на миллиард долларов оружия, это значит чтоя буду самый сильный?

- Нет сынок, ты будешь самый голодный.
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12.09.2021 18:13 Відповісти
Ничего он не закупает, просто Россия введет свои войска на территорию Беларуси.
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12.09.2021 18:24 Відповісти
Спочатку Лук Чен Ин закупить зброю, потім хуʼло кремлівське замінить командування ЗС Луки на своїх "бєсов" та "стрелкових" і все: Братскоє сліяніє в екстазє с білорусами готово. А ви подумали, що ця зброя для вижившого з розуму диктатора?
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12.09.2021 18:30 Відповісти
Светлана Тихановская миллиард даст.
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12.09.2021 18:37 Відповісти
Ну а білоруським хлопчикам і дівчаткам пора готуватись зустрічати з хлібом, сіллю бурятів та інших ханти-манси до себе на проживання. А самим тим часом готуватись освоювати землі Сибіру.
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12.09.2021 18:39 Відповісти
А то як же інакше - братья навєк!
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12.09.2021 18:45 Відповісти
А де калгазник аж на цілий мільярд бульби набере щоб з москалями розрахуватись ? Напевне приєднають його дохлий колгосп до більш заможнього московского, за совка так і робили
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12.09.2021 18:50 Відповісти
да ничего он, нищеброд хитрывы..банный, покупать не будет, руцке ивашки и альешки после учений, со своим металлоломом у Беларуси навсегда остаться решили, а военной базой, чтобы скопище это не называть и бабки беларусам не платить, под сябров косить, за 14км до границы с Украиной, теперь будут ..
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12.09.2021 19:02 Відповісти
Угу...разомз росіскими військовими.
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12.09.2021 19:10 Відповісти
Простые белорусы наверное в восторге от такой новости)

Им ещё бы лазерную пушку за 2 млрд. баксов и вообще был бы полный экстаз

Не дожали таракана( Зассали бензином палить мусоров. Теперь будет глобальное покращення
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12.09.2021 19:20 Відповісти
Середня зарплатня у роботяг 500 рублёу а ён аружия у расєї набирає на мільярд для захисту від України...))))
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12.09.2021 19:38 Відповісти
Для справки: 1 белорусский рубль = 29.12 российских. (что правда не делает такую зарплату достойной)
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12.09.2021 21:18 Відповісти
Мені справки не потрібні))) я там вимушиний бувати кожного року...
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12.09.2021 21:30 Відповісти
это только у меня страница так изменилась, что и не видно в верхней части ее, счетчика ответов на комменты?
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12.09.2021 19:43 Відповісти
Хо не кер та Каддафі теж закуповували зброю в козломордих, а воно он як вийшло... неловко...
Слава Україні!!
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12.09.2021 20:05 Відповісти
новий формат сайту ??? не подобається!
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12.09.2021 20:06 Відповісти
О какой угрозе с юга он причинный твердит, тут за 7 лет Донецк и Луганск не освобождают, будут ещё с юга тебе "угрожать". Похоже что действительно сбрендил, заразился от друга.
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12.09.2021 20:31 Відповісти
похоже ********зм - распыляют не только над масковией, но и персонально над усатым шизафреником....
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12.09.2021 20:35 Відповісти
хз зачем стране с населением 9 миллионов столько оружия?
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12.09.2021 21:21 Відповісти
Разработчик гнилого дизайна сайта цензор нет кацап наверняка подрывает имидж народ непонимает чтоик чему .уберите придурка уважаемый Бутусов
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12.09.2021 21:22 Відповісти
Не сказал бы что новый дизайн как то уж очень плох. Просто очень непривычен. И у меня впечатление что он упрощён по сравнению со старым. Так же есть ощущуние что это какая то спецверсия сайта для слабовидящих или для мобильной платформы.

Мне пока не нравится но думаю что я предвзят.
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12.09.2021 21:28 Відповісти
Теперь так называется переброска рашистских СС30 на границу с Украиной. Бульбофюрер гребаный! (
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12.09.2021 23:09 Відповісти
Никто ничего покупать не будет, параша заведет свои войска по видом обслуживающего персонала для "купленных" вооружений и все. Эти маразматические совки думают, что в мире все придурки как они.
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13.09.2021 10:07 Відповісти
 
 