У Нідерландах сьогодні відбудеться чергове засідання у справі MH17

У Нідерландах в судовому комплексі "Схіпхол", у понеділок, 13 вересня, о 10:00 за місцевим часом відбудеться чергове судове засідання у справі МН17.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

У суді продовжать свої виступи родичі загиблих рейсу МН17.

Також слово матиме сторона обвинувачення, зокрема, щодо поширеної інформації, що Міжнародна спільна слідча група у справі МН17 шукає фото, відео та документи у Курську та щодо розслідування CNN про планування спецоперації з "виманювання" підозрюваних у воєнних злочинах на сході України бойовиків "ПВК Вагнера" з території Росії, яка зірвалася в липні минулого року.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.