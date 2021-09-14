Блокування судової реформи: Голова Ради суддів Моніч пообіцяв провести новий конкурс в Етичну раду

Членів Етичної ради не обрали, тому що жоден із кандидатів не подав достатньо документів. Тому Рада суддів не змогла відстежити, чи є у висуванців необхідний досвід - 15 років стажу в юриспруденції.

Таку заяву зробив голова Ради суддів України Богдан Моніч у коментарі "5 каналу", передає Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас нет регламента, как должны избираться члены Этического совета. Он пообещал доработать процедуру отбора на следующей неделе и уже после - снова запустить конкурс и повторить голосование по тем кандидатам, которые будут. Люди, которые подавались на этот раз, могут выдвигаться снова, но с более полным пакетом документов.

Нагадаємо, Рада суддів не обрала трьох членів Етичної комісії, яка має взятися за перевірку складу Вищої ради правосуддя. Двоє із шести кандидатів самі надіслали листи із проханням не розглядати їхні заяви на членство. Серед решти не вдалося обрати жодного. 16 членів Ради суддів – взагалі не голосували.

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Усього до складу Етичної комісії має входити шестеро людей, з яких половина – від міжнародних експертів. Іншу половину призначає Рада суддів. Без комісії – не відбудеться очищення Вищої ради правосуддя.

В Офісі президента Володимира Зеленського вже заявили, що не допустять блокування судової реформи.