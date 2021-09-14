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Блокування судової реформи: Голова Ради суддів Моніч пообіцяв провести новий конкурс в Етичну раду

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Блокування судової реформи: Голова Ради суддів Моніч пообіцяв провести новий конкурс в Етичну раду

Членів Етичної ради не обрали, тому що жоден із кандидатів не подав достатньо документів. Тому Рада суддів не змогла відстежити, чи є у висуванців необхідний досвід - 15 років стажу в юриспруденції.

Таку заяву зробив голова Ради суддів України Богдан Моніч у коментарі "5 каналу", передає Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас нет регламента, как должны избираться члены Этического совета. Он пообещал доработать процедуру отбора на следующей неделе и уже после - снова запустить конкурс и повторить голосование по тем кандидатам, которые будут. Люди, которые подавались на этот раз, могут выдвигаться снова, но с более полным пакетом документов.

Нагадаємо, Рада суддів не обрала трьох членів Етичної комісії, яка має взятися за перевірку складу Вищої ради правосуддя. Двоє із шести кандидатів самі надіслали листи із проханням не розглядати їхні заяви на членство. Серед решти не вдалося обрати жодного. 16 членів Ради суддів – взагалі не голосували.

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Усього до складу Етичної комісії має входити шестеро людей, з яких половина – від міжнародних експертів. Іншу половину призначає Рада суддів. Без комісії – не відбудеться очищення Вищої ради правосуддя.

В Офісі президента Володимира Зеленського вже заявили, що не допустять блокування судової реформи.
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Монич тот еще клоун отмазка отменная... мог бы сморозить- как всегда мол марсияне не прилетели вовремя....
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13.09.2021 19:18 Відповісти
Це звіздець,15 років стажа в 100% корумпованій системі !!! Це 100% досвідченний колядник !!!)))
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13.09.2021 19:24 Відповісти
Відки візьмуться доброчесні з кубла корумпованих гельмінтів ???))))
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13.09.2021 19:25 Відповісти
Дали возможность судьям разобраться с судьями. А не кажется вам уважаемьІе что вьІсший совет правосудия должен состоять из представителей силовьІх ведомств, юристов-ученьІх, юристов -депутатов, представителем Минюста. И ни одного судьи, чтобьІ небьІло заинтересованности. Даже при коммунарах суддей избирал народ, а ведь то бьІла диктатура. Ворон ворону глаз не вьІклюет.
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13.09.2021 19:28 Відповісти
А може їх всіх звільнити, якщо вони не можуть виконувати своїх обовязків?
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13.09.2021 19:29 Відповісти
Надо поступать как предко:

СДИРАТЬ КОЖУ с продажных судей и оббивать ей кресла их приемником!

И экономия на мебели заодно будет.
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13.09.2021 19:50 Відповісти
На недовірі народу нічого доброго не робиться. Без повноважень від народу вся судова влада нелегітимна. Треба необхідних фахівців обирати всенародно без визначення посад і рівня по вертикалі судової влади. Краще самих обранців нікому не дано розподіляти функції між собою. Після формування районих судів делегувати представників до облсудів, де так само - до Верховного суду. Специалізації потребують фахівці, а не структура судової влади. Відповідальні за делегованих можуть виправляти невдалий вибір доти, поки делегують достойних. Якщо ж повернутому не буде довіри і в рідному районі, то це означає втрату мандата й необхідність локальних довиборів.
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13.09.2021 20:46 Відповісти
 
 