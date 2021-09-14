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Українського воїна поранено внаслідок російського обстрілу поблизу Пісків, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Українського воїна поранено внаслідок російського обстрілу поблизу Пісків, - Міноборони

Станом на 12 годину поточної доби зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"У районі населеного пункту Піски російські окупаційні війська застосували автоматичний станковий гранатомет.

Внаслідок ворожого вогню одного українського захисника було поранено. Його транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я воїна — задовільний", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на обстріли противника українські захисники надали адекватну відповідь.

Також дивіться: 24-річний український воїн Дем'ян Данилів загинув 13 вересня внаслідок російського обстрілу поблизу Причепилівки. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Как можно нарушить режим прекращения огня? Нельзя нарушить то, что существует только в воспаленном воображение украинских хенералов и их Верховного Главнокомандующего....
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14.09.2021 13:45 Відповісти
Говнокомандуючому дуже хочеться зазирнути ***** вглаз.
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14.09.2021 13:49 Відповісти
ПЕски - вблизи Песок (а не Песков). Выучите хоть такие географические названия.
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14.09.2021 13:50 Відповісти
А Верховный ГОВНОкомандующий, как обычно, молчит.
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14.09.2021 14:04 Відповісти
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14.09.2021 14:52 Відповісти
Украинский воин получил ранения в
результате перемирия вблизи
Песков, - Минобороны
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14.09.2021 16:05 Відповісти
 
 