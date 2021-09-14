Українського воїна поранено внаслідок російського обстрілу поблизу Пісків, - Міноборони

Станом на 12 годину поточної доби зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"У районі населеного пункту Піски російські окупаційні війська застосували автоматичний станковий гранатомет.

Внаслідок ворожого вогню одного українського захисника було поранено. Його транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я воїна — задовільний", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на обстріли противника українські захисники надали адекватну відповідь.

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