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Новини Політика України
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ТСК (343) ПВК "Вагнер" (1477) Костенко Роман (171)

Костенко: Сьогоднішнє засідання ТСК щодо "вагнерівців" спеціально зірвали

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Костенко: Сьогоднішнє засідання ТСК щодо

Народний депутат "Голосу" Роман Костенко вважає, що сьогоднішнє засідання ТСК, яка розглядає справу "вагнерівців", було зірвано спеціально.

Про це, як передає кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав у коментарі журналістам.

"Я сьогодні прийшов на ТСК і сказав, що готовий бути присутнім. Але ТСК проголосувала за те, що ніхто, крім її членів, не може бути присутнім на засіданні. Ми близько години розбиралися. Комісія не надала чітких фактів про те, що я, відповідно до закону, не можу бути присутнім. У зв'язку з тим, що з самого початку роботи комісії я просив заслухати Василя Бурбу, я сказав, що не буду блокувати ТСК, аби його заслухали. Комісія погодилася ... Я пішов. Я так розумію, комісія заслуховувала СБУ і прокуратуру. Але на момент, коли прибув Василь Бурба, кворуму не стало. І ТСК перестала працювати", - розповів Костенко.

Також читайте: Бурба: ТСК щодо "вагнерівців" не зібралася - не було кворуму

Депутат емоційно прокоментував сьогоднішні події на ТСК. "Я як військовий можу поставити одне питання: ви що, реально охреніли, таке творити на ТСК?! На комісії, де депутати повинні дізнаватися правду! Ми говорили про те, що парламент повинен створити платформу, куди може звернутися будь-який військовослужбовець ... А що ми робимо ?! Приймаємо звідкись команди?! Вибачте за емоції. Але те, що відбувається, схоже на те, що комісія намагається зробити так, щоб ключові особи цієї операції не були заслухані", - підкреслив політик.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, кому вигідна така робота ТСК, він заявив: "Думаю, всі розуміють, кому".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, заплановане на сьогодні засідання ТСК, на якому повинні були заслухати ексначальника ГУР МО Василя Бурбу, не відбулося через відсутність кворуму. Наступне засідання призначене на понеділок, 20 вересня.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
фсб и гру хлопают в ладоши наблюдая как трусливая власть случайных людей в Киеве, издевается над разведчиками Украины.

Наблюдает всё сообщество разведчиков ЕС и США, это не просто позор, это предательство своих военных, и спасение врагов убивших украинских солдат.
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14.09.2021 20:49
+10
Крутятся ,як вші лобкові на склі !!!))))
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14.09.2021 20:48
+7
Независимо от того, чем закончится цирк с ВСК, зелох будет сидеть пожизненно по статье "державна зрада"!
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14.09.2021 20:54
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Отвечая на уточняющий вопрос, кому выгодна такая работа ВСК, он заявил: "Думаю, все понимают, кому".

А вот это уже опасный симптом. Все вокруг как-то разом стали бояться назвать всего две буквы - ЗЕ.

Т.е. поджогами машин, домов и сфабрикованными делами ЗЕ своего уже частично добился.
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14.09.2021 20:38 Відповісти
А зеленым не нужна правда, они ее знают и так. И я даже надеюсь что понимают что такое государственная измена и что за это светит. Хотя если не понимают, то пусть и дальше реконструируют колонию под себя любимых. Они никому в мире не нужны, даже бункерфюреру.
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14.09.2021 20:49 Відповісти
Наивный.
Какую правду знают зеленые? Да они даже про то что есть скандал с "вагнеровцами" ничего не знают.
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14.09.2021 21:06 Відповісти
Правда для них, зеленой шоблы, одна: выполнять хотелки бункерфюрера. А бородатая бабушка главного внучка очень этому в экономическом плане помогает, отсюда и бесконечные бешенные распилы бюджета. Бункерфюреру жизненно необходимо доказать что Украина несостоявшееся государство.
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14.09.2021 21:15 Відповісти
ждем ТРИБУНАЛА ДЛЯ ЭТОГО ВСК...или ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА КЛОУНА....
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14.09.2021 21:23 Відповісти
Малюська уже начал полезную реконструкцию Лукьяновского здания. Это, наверное, единственное что реально с пользой для Украины начала делать зеленая шобла: строить себе комфортную тюрьму.
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14.09.2021 21:44 Відповісти
Тоже интэрэсна дужа:

Нардеп-дрочер Ківі не з'явився на розгляд своєї дисертації, його "працю" відправили на поглиблене вивчення

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14.09.2021 20:42 Відповісти
Дисертація про дрочіння?
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14.09.2021 21:28 Відповісти
Крутятся ,як вші лобкові на склі !!!))))
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14.09.2021 20:48 Відповісти
фсб и гру хлопают в ладоши наблюдая как трусливая власть случайных людей в Киеве, издевается над разведчиками Украины.

Наблюдает всё сообщество разведчиков ЕС и США, это не просто позор, это предательство своих военных, и спасение врагов убивших украинских солдат.
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14.09.2021 20:49 Відповісти
А 73% тут ,, не при ділах"?
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14.09.2021 21:05 Відповісти
Я так понимаю, комиссия заслушивала СБУ и прокуратуру. Но на момент, когда прибыл Василий Бурба, кворума не стало. И ВСК перестала работать", - рассказал Костенко. Источник: https://censor.net/ru/n3288280

Кворума Дерьмак к себе вызвал?
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14.09.2021 20:53 Відповісти
Независимо от того, чем закончится цирк с ВСК, зелох будет сидеть пожизненно по статье "державна зрада"!
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14.09.2021 20:54 Відповісти
Ничего не будет. К сожалению.
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14.09.2021 21:08 Відповісти
Тогда и страны не будет ,а будет территория населенная скотом
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14.09.2021 21:20 Відповісти
Ну с самого ж начала было понятно, что ВСК из СН+ОПЗЖ не будет адекватно расследовать госизмену ЗЕ в интересах Роиси.

СН - потому, что жалкие подсосы ЗЕ.

ОПЗЖ потому, что подсосы Роиси.

Тут налицо конфликт интересов всех без исключения участников ВСК.

Поэтому с кворумом, без кворума - эта ВСК фарс, целью которого является замять дело или назначить какого-нить виновного не из своего кружка по интересам.
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14.09.2021 21:01 Відповісти
Пчелы против мёда.
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14.09.2021 21:05 Відповісти
Я бы использовал другую аналогию.

Тараканы и крысы за чистоту.
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14.09.2021 21:06 Відповісти
Ті що пішли з засідання, зірвавши кворум, пояснити своїм виборцям -ХТО ЇХ ТАК ХИТРОВИ БАВ?
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14.09.2021 21:09 Відповісти
Интересен конкретный ответ на вопрос, какую выгоду извлек источник слива информации по вагнеровцам?

Сколько эта пчела, таракан, крыса накрысила, нанеся урон Украине?
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14.09.2021 21:13 Відповісти
Отвечу встречным вопросом.....Сколько в месяц имеют Косоворотько и Дерьмак от своих бизнесов в стране-помойке?
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14.09.2021 21:16 Відповісти
Страшнее когда он имеет за продажу нас, а это очень и очень вероятно
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14.09.2021 21:22 Відповісти
Ну, тут как бы одно следует из другого. Раз бабло из страны-помойки течет, значит, ***** вполне довольно их деятельностью.
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14.09.2021 21:26 Відповісти
Соверши подвиг- сдохни
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14.09.2021 21:24 Відповісти
Угу, все кремлевское - и оппозиция, и CNN. Один Дерьмак - патриот.
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14.09.2021 21:29 Відповісти
Зепил, когда срешь - портки снимай
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14.09.2021 22:04 Відповісти
Цитата:

Несколько слов об окружении Зеленского. Глава Офиса президента господин Ермак сумел стать абсолютно незаменимым, ближайшим и самым верным человеком для президента. Журналисты Роман Кравец и Роман Романюк на сайте «Украинская правда» шутят, что «Офис президента следует переименовать в Офис главы Офиса президента». Влияние Ермака бесспорно. Он решает все - от кадров до бюджета. На самом деле дуэт «продюсер Ермак - актер Зеленский» среди всего прочего неконституционен и незаконен. За него тоже может наступить не только политическая, но и юридическая ответственность. Фортуна Зеленскому улыбнулась потому, что у него на сегодняшний момент численно наименьшая оппозиция. Но эта ситуация может очень быстро измениться, если наши «богатые и знаменитые» перестанут игнорировать на своих телеканалах все проколы Зеленского. Тогда изменится ситуация в медиапространстве, где многие журналисты-популисты Петру Порошенко не спускают даже мелких ошибок, а у Зеленского не видят проколы и провалы или просто игнорируют их. Это их выбор. Я понимаю, что в демократической стране каждый волен писать то и как он считает. Но, когда анализируешь работу медиа, возникает вопрос двойных стандартов. Или когда пламенные антикоррупционеры оказываются на очень хлебных местах. Нам с этим придется бороться и менять так или иначе. И это реалии, к которым надо быть готовыми. Сейчас много говорят о кадровых изменениях в Кабмине. Но! Имеет значение, какие будут министры в правительстве? Нет. Потому что это правительство Зеленского. Будет ли это второе правительство Зеленского или третье, тоже не имеет значения. Абсолютную политическую ответственность за них несет Зеленский. Имеет ли значение, кто работает в Офисе президента? Нет. Потому что Офис должен обеспечивать деятельность президента, а не превращаться в альтернативный (в лучшем случае) а то и в Главный центр управления страной. (Евгений Магда, отрывок из интервью)
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14.09.2021 21:28 Відповісти
Те саме в Америці. Один в одне. І ця дуже дивна історія двох краін продовжується вже п'ять років.
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14.09.2021 21:43 Відповісти
Т.е. зеленая ТСК разбежалась, как только появился Бурба, который по словам безмозглой не ходит на ТСК)))

Бурбу нужно защищать, его могут убить, чтобы он не дал показания...
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14.09.2021 21:55 Відповісти
Це вже шосте опудало на Банковій ...

Скільки потрібно йще українцям габлів (склільки йще разів на ці габлі наступити требо), що остаточно зрозуміти , що в Україні така інституція як президент , його адміністрація , чи офіс , чи продюсерский центр -- не робоча й ніколи не запрацює на користь подавної більшості українців . А що таке подавна більшість українців ? То й є держава . Не існує держави без волі й інтересів більшості .

Й жоден презідент цю волю не реалізовував й навіть не намагався реалізувати . Уся ця мерзота - метверчуки , балоги , льовочкини, свинарчуки з єрмаками завжди будуть . Буде купа родичів типа Пінчука й його дружбана Ахметова . Будуть володарі плюсів , володарі "наших" , буде труба мертветчука й віли й казино єрмаків ... будуть усякі латифундисти сольскі чи то ляшки керувати дерібаном української землі й лісу , й заповідних зон .
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14.09.2021 22:09 Відповісти
А кто-то ожидал, что оно состоится?
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14.09.2021 22:20 Відповісти
"На комиссии, где депутаты должны узнавать правду!" Источник: https://censor.net/ru/n3288280

Питання в іншому: а чи потрібна їм правда? І, виходячи з заяв ТСК у п'ятницю, понеділок, зриву сьогоднішнього засідання, висальовується єдиний висновок - то все брехня для покриття зрадників, що "злили" цю спецоперацію.

Слова може й гучні: "зрадники", "покриття"... Але від того висновки не є помилковими
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14.09.2021 22:35 Відповісти
tZE inform


@tZEinform

·
2 ч



Если говорить о фактах, то ВСК Безуглой есть типичная для периода Зеленского пародия на деятельность. Смешно представить как это сборище профанов и невежд будет изучать генштабовские карты по Иловайску. Если бы в ее состав входили порядочные люди, то они бы просто отказались от этого по причинам профессиональной непригодности. Но увы ... "Подобное создает подобное" профессионально непригодный президент создает профессионально непригодные структуры. Понимают ли эти люди, которых за достаточно жалкие гроши уговорили участвовать в этом, что отвечать им?
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14.09.2021 23:15 Відповісти
ЗЄЛЯ - ХУ#ЛО і СИКЛО.................
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15.09.2021 00:26 Відповісти
ЗЕ пупера на нари.
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15.09.2021 00:40 Відповісти
 
 