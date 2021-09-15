Костенко: Сьогоднішнє засідання ТСК щодо "вагнерівців" спеціально зірвали
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Народний депутат "Голосу" Роман Костенко вважає, що сьогоднішнє засідання ТСК, яка розглядає справу "вагнерівців", було зірвано спеціально.
Про це, як передає кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав у коментарі журналістам.
"Я сьогодні прийшов на ТСК і сказав, що готовий бути присутнім. Але ТСК проголосувала за те, що ніхто, крім її членів, не може бути присутнім на засіданні. Ми близько години розбиралися. Комісія не надала чітких фактів про те, що я, відповідно до закону, не можу бути присутнім. У зв'язку з тим, що з самого початку роботи комісії я просив заслухати Василя Бурбу, я сказав, що не буду блокувати ТСК, аби його заслухали. Комісія погодилася ... Я пішов. Я так розумію, комісія заслуховувала СБУ і прокуратуру. Але на момент, коли прибув Василь Бурба, кворуму не стало. І ТСК перестала працювати", - розповів Костенко.
Депутат емоційно прокоментував сьогоднішні події на ТСК. "Я як військовий можу поставити одне питання: ви що, реально охреніли, таке творити на ТСК?! На комісії, де депутати повинні дізнаватися правду! Ми говорили про те, що парламент повинен створити платформу, куди може звернутися будь-який військовослужбовець ... А що ми робимо ?! Приймаємо звідкись команди?! Вибачте за емоції. Але те, що відбувається, схоже на те, що комісія намагається зробити так, щоб ключові особи цієї операції не були заслухані", - підкреслив політик.
Відповідаючи на уточнювальне запитання, кому вигідна така робота ТСК, він заявив: "Думаю, всі розуміють, кому".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, заплановане на сьогодні засідання ТСК, на якому повинні були заслухати ексначальника ГУР МО Василя Бурбу, не відбулося через відсутність кворуму. Наступне засідання призначене на понеділок, 20 вересня.
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А вот это уже опасный симптом. Все вокруг как-то разом стали бояться назвать всего две буквы - ЗЕ.
Т.е. поджогами машин, домов и сфабрикованными делами ЗЕ своего уже частично добился.
Какую правду знают зеленые? Да они даже про то что есть скандал с "вагнеровцами" ничего не знают.
Нардеп-дрочер Ківі не з'явився на розгляд своєї дисертації, його "працю" відправили на поглиблене вивчення
Наблюдает всё сообщество разведчиков ЕС и США, это не просто позор, это предательство своих военных, и спасение врагов убивших украинских солдат.
Кворума Дерьмак к себе вызвал?
СН - потому, что жалкие подсосы ЗЕ.
ОПЗЖ потому, что подсосы Роиси.
Тут налицо конфликт интересов всех без исключения участников ВСК.
Поэтому с кворумом, без кворума - эта ВСК фарс, целью которого является замять дело или назначить какого-нить виновного не из своего кружка по интересам.
Тараканы и крысы за чистоту.
Сколько эта пчела, таракан, крыса накрысила, нанеся урон Украине?
Несколько слов об окружении Зеленского. Глава Офиса президента господин Ермак сумел стать абсолютно незаменимым, ближайшим и самым верным человеком для президента. Журналисты Роман Кравец и Роман Романюк на сайте «Украинская правда» шутят, что «Офис президента следует переименовать в Офис главы Офиса президента». Влияние Ермака бесспорно. Он решает все - от кадров до бюджета. На самом деле дуэт «продюсер Ермак - актер Зеленский» среди всего прочего неконституционен и незаконен. За него тоже может наступить не только политическая, но и юридическая ответственность. Фортуна Зеленскому улыбнулась потому, что у него на сегодняшний момент численно наименьшая оппозиция. Но эта ситуация может очень быстро измениться, если наши «богатые и знаменитые» перестанут игнорировать на своих телеканалах все проколы Зеленского. Тогда изменится ситуация в медиапространстве, где многие журналисты-популисты Петру Порошенко не спускают даже мелких ошибок, а у Зеленского не видят проколы и провалы или просто игнорируют их. Это их выбор. Я понимаю, что в демократической стране каждый волен писать то и как он считает. Но, когда анализируешь работу медиа, возникает вопрос двойных стандартов. Или когда пламенные антикоррупционеры оказываются на очень хлебных местах. Нам с этим придется бороться и менять так или иначе. И это реалии, к которым надо быть готовыми. Сейчас много говорят о кадровых изменениях в Кабмине. Но! Имеет значение, какие будут министры в правительстве? Нет. Потому что это правительство Зеленского. Будет ли это второе правительство Зеленского или третье, тоже не имеет значения. Абсолютную политическую ответственность за них несет Зеленский. Имеет ли значение, кто работает в Офисе президента? Нет. Потому что Офис должен обеспечивать деятельность президента, а не превращаться в альтернативный (в лучшем случае) а то и в Главный центр управления страной. (Евгений Магда, отрывок из интервью)
Бурбу нужно защищать, его могут убить, чтобы он не дал показания...
Скільки потрібно йще українцям габлів (склільки йще разів на ці габлі наступити требо), що остаточно зрозуміти , що в Україні така інституція як президент , його адміністрація , чи офіс , чи продюсерский центр -- не робоча й ніколи не запрацює на користь подавної більшості українців . А що таке подавна більшість українців ? То й є держава . Не існує держави без волі й інтересів більшості .
Й жоден презідент цю волю не реалізовував й навіть не намагався реалізувати . Уся ця мерзота - метверчуки , балоги , льовочкини, свинарчуки з єрмаками завжди будуть . Буде купа родичів типа Пінчука й його дружбана Ахметова . Будуть володарі плюсів , володарі "наших" , буде труба мертветчука й віли й казино єрмаків ... будуть усякі латифундисти сольскі чи то ляшки керувати дерібаном української землі й лісу , й заповідних зон .
Питання в іншому: а чи потрібна їм правда? І, виходячи з заяв ТСК у п'ятницю, понеділок, зриву сьогоднішнього засідання, висальовується єдиний висновок - то все брехня для покриття зрадників, що "злили" цю спецоперацію.
Слова може й гучні: "зрадники", "покриття"... Але від того висновки не є помилковими
@tZEinform
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2 ч
Если говорить о фактах, то ВСК Безуглой есть типичная для периода Зеленского пародия на деятельность. Смешно представить как это сборище профанов и невежд будет изучать генштабовские карты по Иловайску. Если бы в ее состав входили порядочные люди, то они бы просто отказались от этого по причинам профессиональной непригодности. Но увы ... "Подобное создает подобное" профессионально непригодный президент создает профессионально непригодные структуры. Понимают ли эти люди, которых за достаточно жалкие гроши уговорили участвовать в этом, что отвечать им?