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Новости Политика Украины
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ВСК (440) ЧВК Вагнера (1283) Костенко Роман (132)

Костенко: Сегодняшнее заседание ВСК по "вагнеровцам" специально сорвали

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Костенко: Сегодняшнее заседание ВСК по

Народный депутат "Голоса" Роман Костенко считает, что сегодняшнее заседание ВСК, которая рассматривает дело "вагнеровцев", было сорвано специально.

Об этом, как передает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в комментарии журналистам.

"Я сегодня пришел на ВСК и сказал, что готов присутствовать. Но ВСК проголосовала за то, что никто, кроме ее членов, не может присутствовать на заседании. Мы около часа разбирались. Комиссия не предоставила четких фактов о том, что я, согласно закону, не могу присутствовать. В связи с тем, что с самого начала работы комиссии я просил заслушать Василия Бурбу, я сказал, что не буду блокировать ВСК, только бы его заслушали. Комиссия согласилась... Я ушел. Я так понимаю, комиссия заслушивала СБУ и прокуратуру. Но на момент, когда прибыл Василий Бурба, кворума не стало. И ВСК перестала работать", - рассказал Костенко.

Читайте: Бурба: ВСК по "вагнеровцам" не собралась - не было кворума

Депутат эмоционально прокомментировал сегодняшние события на ВСК. "Я как военный могу задать один вопрос: вы что, реально охренели, такое творить на ВСК?! На комиссии, где депутаты должны узнавать правду! Мы говорили о том, что парламент должен создать платформу, куда может обратиться любой военнослужащий… А что мы делаем?! Принимаем откуда-то команды?! Извините за эмоции. Но то, что присходит, похоже на то, что комиссия пытается сделать так, чтобы ключевые лица этой операции не были заслушаны", - подчеркнул политик.

Отвечая на уточняющий вопрос, кому выгодна такая работа ВСК, он заявил: "Думаю, все понимают, кому".

Также читайте: Новые факты на заседании ВСК по "вагнеровцам" вызывают расхождение с официальной версией, - нардеп "Голоса" Костенко

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, запланированное на сегодня заседание ВСК, на котором должны были заслушать экс-начальника ГУР МО Василия Бурбу, не состоялось из-за отсутствия кворума. Следующее заседание назначено на понедельник, 20 сентября.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+16
фсб и гру хлопают в ладоши наблюдая как трусливая власть случайных людей в Киеве, издевается над разведчиками Украины.

Наблюдает всё сообщество разведчиков ЕС и США, это не просто позор, это предательство своих военных, и спасение врагов убивших украинских солдат.
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14.09.2021 20:49
+10
Крутятся ,як вші лобкові на склі !!!))))
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14.09.2021 20:48
+7
Независимо от того, чем закончится цирк с ВСК, зелох будет сидеть пожизненно по статье "державна зрада"!
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14.09.2021 20:54
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Отвечая на уточняющий вопрос, кому выгодна такая работа ВСК, он заявил: "Думаю, все понимают, кому".

А вот это уже опасный симптом. Все вокруг как-то разом стали бояться назвать всего две буквы - ЗЕ.

Т.е. поджогами машин, домов и сфабрикованными делами ЗЕ своего уже частично добился.
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14.09.2021 20:38 Ответить
А зеленым не нужна правда, они ее знают и так. И я даже надеюсь что понимают что такое государственная измена и что за это светит. Хотя если не понимают, то пусть и дальше реконструируют колонию под себя любимых. Они никому в мире не нужны, даже бункерфюреру.
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14.09.2021 20:49 Ответить
Наивный.
Какую правду знают зеленые? Да они даже про то что есть скандал с "вагнеровцами" ничего не знают.
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14.09.2021 21:06 Ответить
Правда для них, зеленой шоблы, одна: выполнять хотелки бункерфюрера. А бородатая бабушка главного внучка очень этому в экономическом плане помогает, отсюда и бесконечные бешенные распилы бюджета. Бункерфюреру жизненно необходимо доказать что Украина несостоявшееся государство.
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14.09.2021 21:15 Ответить
ждем ТРИБУНАЛА ДЛЯ ЭТОГО ВСК...или ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА КЛОУНА....
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14.09.2021 21:23 Ответить
Малюська уже начал полезную реконструкцию Лукьяновского здания. Это, наверное, единственное что реально с пользой для Украины начала делать зеленая шобла: строить себе комфортную тюрьму.
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14.09.2021 21:44 Ответить
Тоже интэрэсна дужа:

Нардеп-дрочер Ківі не з'явився на розгляд своєї дисертації, його "працю" відправили на поглиблене вивчення

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14.09.2021 20:42 Ответить
Дисертація про дрочіння?
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14.09.2021 21:28 Ответить
Крутятся ,як вші лобкові на склі !!!))))
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14.09.2021 20:48 Ответить
фсб и гру хлопают в ладоши наблюдая как трусливая власть случайных людей в Киеве, издевается над разведчиками Украины.

Наблюдает всё сообщество разведчиков ЕС и США, это не просто позор, это предательство своих военных, и спасение врагов убивших украинских солдат.
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14.09.2021 20:49 Ответить
А 73% тут ,, не при ділах"?
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14.09.2021 21:05 Ответить
Я так понимаю, комиссия заслушивала СБУ и прокуратуру. Но на момент, когда прибыл Василий Бурба, кворума не стало. И ВСК перестала работать", - рассказал Костенко. Источник: https://censor.net/ru/n3288280

Кворума Дерьмак к себе вызвал?
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14.09.2021 20:53 Ответить
Независимо от того, чем закончится цирк с ВСК, зелох будет сидеть пожизненно по статье "державна зрада"!
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14.09.2021 20:54 Ответить
Ничего не будет. К сожалению.
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14.09.2021 21:08 Ответить
Тогда и страны не будет ,а будет территория населенная скотом
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14.09.2021 21:20 Ответить
Ну с самого ж начала было понятно, что ВСК из СН+ОПЗЖ не будет адекватно расследовать госизмену ЗЕ в интересах Роиси.

СН - потому, что жалкие подсосы ЗЕ.

ОПЗЖ потому, что подсосы Роиси.

Тут налицо конфликт интересов всех без исключения участников ВСК.

Поэтому с кворумом, без кворума - эта ВСК фарс, целью которого является замять дело или назначить какого-нить виновного не из своего кружка по интересам.
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14.09.2021 21:01 Ответить
Пчелы против мёда.
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14.09.2021 21:05 Ответить
Я бы использовал другую аналогию.

Тараканы и крысы за чистоту.
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14.09.2021 21:06 Ответить
Ті що пішли з засідання, зірвавши кворум, пояснити своїм виборцям -ХТО ЇХ ТАК ХИТРОВИ БАВ?
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14.09.2021 21:09 Ответить
Интересен конкретный ответ на вопрос, какую выгоду извлек источник слива информации по вагнеровцам?

Сколько эта пчела, таракан, крыса накрысила, нанеся урон Украине?
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14.09.2021 21:13 Ответить
Отвечу встречным вопросом.....Сколько в месяц имеют Косоворотько и Дерьмак от своих бизнесов в стране-помойке?
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14.09.2021 21:16 Ответить
Страшнее когда он имеет за продажу нас, а это очень и очень вероятно
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14.09.2021 21:22 Ответить
Ну, тут как бы одно следует из другого. Раз бабло из страны-помойки течет, значит, ***** вполне довольно их деятельностью.
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14.09.2021 21:26 Ответить
Соверши подвиг- сдохни
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14.09.2021 21:24 Ответить
Угу, все кремлевское - и оппозиция, и CNN. Один Дерьмак - патриот.
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14.09.2021 21:29 Ответить
Зепил, когда срешь - портки снимай
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14.09.2021 22:04 Ответить
Цитата:

Несколько слов об окружении Зеленского. Глава Офиса президента господин Ермак сумел стать абсолютно незаменимым, ближайшим и самым верным человеком для президента. Журналисты Роман Кравец и Роман Романюк на сайте «Украинская правда» шутят, что «Офис президента следует переименовать в Офис главы Офиса президента». Влияние Ермака бесспорно. Он решает все - от кадров до бюджета. На самом деле дуэт «продюсер Ермак - актер Зеленский» среди всего прочего неконституционен и незаконен. За него тоже может наступить не только политическая, но и юридическая ответственность. Фортуна Зеленскому улыбнулась потому, что у него на сегодняшний момент численно наименьшая оппозиция. Но эта ситуация может очень быстро измениться, если наши «богатые и знаменитые» перестанут игнорировать на своих телеканалах все проколы Зеленского. Тогда изменится ситуация в медиапространстве, где многие журналисты-популисты Петру Порошенко не спускают даже мелких ошибок, а у Зеленского не видят проколы и провалы или просто игнорируют их. Это их выбор. Я понимаю, что в демократической стране каждый волен писать то и как он считает. Но, когда анализируешь работу медиа, возникает вопрос двойных стандартов. Или когда пламенные антикоррупционеры оказываются на очень хлебных местах. Нам с этим придется бороться и менять так или иначе. И это реалии, к которым надо быть готовыми. Сейчас много говорят о кадровых изменениях в Кабмине. Но! Имеет значение, какие будут министры в правительстве? Нет. Потому что это правительство Зеленского. Будет ли это второе правительство Зеленского или третье, тоже не имеет значения. Абсолютную политическую ответственность за них несет Зеленский. Имеет ли значение, кто работает в Офисе президента? Нет. Потому что Офис должен обеспечивать деятельность президента, а не превращаться в альтернативный (в лучшем случае) а то и в Главный центр управления страной. (Евгений Магда, отрывок из интервью)
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14.09.2021 21:28 Ответить
Те саме в Америці. Один в одне. І ця дуже дивна історія двох краін продовжується вже п'ять років.
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14.09.2021 21:43 Ответить
Т.е. зеленая ТСК разбежалась, как только появился Бурба, который по словам безмозглой не ходит на ТСК)))

Бурбу нужно защищать, его могут убить, чтобы он не дал показания...
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14.09.2021 21:55 Ответить
Це вже шосте опудало на Банковій ...

Скільки потрібно йще українцям габлів (склільки йще разів на ці габлі наступити требо), що остаточно зрозуміти , що в Україні така інституція як президент , його адміністрація , чи офіс , чи продюсерский центр -- не робоча й ніколи не запрацює на користь подавної більшості українців . А що таке подавна більшість українців ? То й є держава . Не існує держави без волі й інтересів більшості .

Й жоден презідент цю волю не реалізовував й навіть не намагався реалізувати . Уся ця мерзота - метверчуки , балоги , льовочкини, свинарчуки з єрмаками завжди будуть . Буде купа родичів типа Пінчука й його дружбана Ахметова . Будуть володарі плюсів , володарі "наших" , буде труба мертветчука й віли й казино єрмаків ... будуть усякі латифундисти сольскі чи то ляшки керувати дерібаном української землі й лісу , й заповідних зон .
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14.09.2021 22:09 Ответить
А кто-то ожидал, что оно состоится?
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14.09.2021 22:20 Ответить
"На комиссии, где депутаты должны узнавать правду!" Источник: https://censor.net/ru/n3288280

Питання в іншому: а чи потрібна їм правда? І, виходячи з заяв ТСК у п'ятницю, понеділок, зриву сьогоднішнього засідання, висальовується єдиний висновок - то все брехня для покриття зрадників, що "злили" цю спецоперацію.

Слова може й гучні: "зрадники", "покриття"... Але від того висновки не є помилковими
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14.09.2021 22:35 Ответить
tZE inform


@tZEinform

·
2 ч



Если говорить о фактах, то ВСК Безуглой есть типичная для периода Зеленского пародия на деятельность. Смешно представить как это сборище профанов и невежд будет изучать генштабовские карты по Иловайску. Если бы в ее состав входили порядочные люди, то они бы просто отказались от этого по причинам профессиональной непригодности. Но увы ... "Подобное создает подобное" профессионально непригодный президент создает профессионально непригодные структуры. Понимают ли эти люди, которых за достаточно жалкие гроши уговорили участвовать в этом, что отвечать им?
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14.09.2021 23:15 Ответить
ЗЄЛЯ - ХУ#ЛО і СИКЛО.................
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15.09.2021 00:26 Ответить
ЗЕ пупера на нари.
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15.09.2021 00:40 Ответить
 
 