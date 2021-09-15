Костенко: Сегодняшнее заседание ВСК по "вагнеровцам" специально сорвали

Народный депутат "Голоса" Роман Костенко считает, что сегодняшнее заседание ВСК, которая рассматривает дело "вагнеровцев", было сорвано специально.

Об этом, как передает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в комментарии журналистам.

"Я сегодня пришел на ВСК и сказал, что готов присутствовать. Но ВСК проголосовала за то, что никто, кроме ее членов, не может присутствовать на заседании. Мы около часа разбирались. Комиссия не предоставила четких фактов о том, что я, согласно закону, не могу присутствовать. В связи с тем, что с самого начала работы комиссии я просил заслушать Василия Бурбу, я сказал, что не буду блокировать ВСК, только бы его заслушали. Комиссия согласилась... Я ушел. Я так понимаю, комиссия заслушивала СБУ и прокуратуру. Но на момент, когда прибыл Василий Бурба, кворума не стало. И ВСК перестала работать", - рассказал Костенко.

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Депутат эмоционально прокомментировал сегодняшние события на ВСК. "Я как военный могу задать один вопрос: вы что, реально охренели, такое творить на ВСК?! На комиссии, где депутаты должны узнавать правду! Мы говорили о том, что парламент должен создать платформу, куда может обратиться любой военнослужащий… А что мы делаем?! Принимаем откуда-то команды?! Извините за эмоции. Но то, что присходит, похоже на то, что комиссия пытается сделать так, чтобы ключевые лица этой операции не были заслушаны", - подчеркнул политик.

Отвечая на уточняющий вопрос, кому выгодна такая работа ВСК, он заявил: "Думаю, все понимают, кому".

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, запланированное на сегодня заседание ВСК, на котором должны были заслушать экс-начальника ГУР МО Василия Бурбу, не состоялось из-за отсутствия кворума. Следующее заседание назначено на понедельник, 20 сентября.