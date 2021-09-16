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"Інтеру" призначили чергову позапланову перевірку через трансляцію фільмів з акторами з "чорного списку", - Нацрада ТРМ

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення під час сьогоднішнього засідання призначила телеканалу "Інтер" чергову, вже п'яту в поточному році перевірку. Таке рішення прийнято у зв'язку з показом радянських фільмів за участю осіб, що створюють загрозу національній безпеці України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацради.

Підкреслюється, що в період з 31 серпня по 12 вересня в ефірі мовника було зафіксовано 9 таких кінематографічних творів.

"Законодавством України – абзацом десятим частини другої статті 6 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" – встановлено заборону для телерадіоорганізацій транслювати аудіовізуальні твори, у тому числі фільми, одним із учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Однак в ефірі телеканалу "Інтер" у зазначений проміжок часу було показано цілу низку фільмів, які порушують цю вимогу закону", - випливає з повідомлення.

Уточнюється також, що зокрема, мова йде про фільми "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона: Собака Баскервілів" за участі Микити Михалкова; "Взяти живим" за участі Йосипа Кобзона; "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона: Двадцяте століття починається" і "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона" за участі Бориса Клюєва; "Д’Артаньян і три мушкетери" за участі Михайла Боярського, Ірини Алфьорової, Аліси Фрейндліх, Олега Табакова і Бориса Клюєва; "Офіцери" за участі Василя Ланового; "Неймовірні пригоди італійців у Росії" за участі Валентини Тализіної; "Гостя з майбутнього" за участі Наталії Варлей, Валентини Тализіної і Бориса Щербакова; "Завтра була війна" за участі Віри Алентової.

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"Зважаючи на виявлені моніторингом Національної ради факти, регулятор призначив ПрАТ "Телеканал "Інтер" позапланову безвиїзну перевірку. Вона буде проведена в період із 4 по 18 жовтня. Компанія повинна надати Національній раді до 5 жовтня цього року визначений перелік документів для проведення перевірки", - резюмували в Нацраді.

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Нацрада ТРМ (458) перевірка (1229) погрози (488) канал (115)


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Топ коментарі
+9
Один из каналов, который своими трансляциями провоцирует народ, а заодно и все контролирующие органы. То концерты ватников, то фильмы провокативные.. Закрыть нафиг фирташовскую помойку!
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16.09.2021 13:57
+7
Кремлівські гниди болт поклали на Україну та українське законодавство !!!)))
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16.09.2021 13:47
+7
да закройте уже этот хитрожопый гнойник !
хуже не будет - 100 % уверен !
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16.09.2021 14:08
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Кремлівські гниди болт поклали на Україну та українське законодавство !!!)))
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16.09.2021 13:47 Відповісти
Так саме триває трансляція укрсеріалів з накладним "русскоязичним" аудіодубляжем !!!)))
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16.09.2021 13:49 Відповісти
Интер непотопляемый. А с Депардьей или Сигалой мона матлеть кины?
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16.09.2021 13:49 Відповісти
В оригіналі?
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16.09.2021 13:51 Відповісти
Один из каналов, который своими трансляциями провоцирует народ, а заодно и все контролирующие органы. То концерты ватников, то фильмы провокативные.. Закрыть нафиг фирташовскую помойку!
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16.09.2021 13:57 Відповісти
тысячу двести сорок девятую проверку назначили
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16.09.2021 14:07 Відповісти
да закройте уже этот хитрожопый гнойник !
хуже не будет - 100 % уверен !
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16.09.2021 14:08 Відповісти
совкодрочньій формат. Ще б москальську рекламу з престарілими алкашамі тудьі )))
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16.09.2021 14:25 Відповісти
Нє ну нормально ? Вона (нац рада) влаштує позапланову перевірку телеканалу з 4-го по 18 жовтня !!?
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16.09.2021 14:30 Відповісти
А этот канал ещё существует?😁😁😁
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16.09.2021 16:19 Відповісти
Хорош ныть просраные поцриоты. Смотрите лучше классику советского кино, а не одноразовые тупые блокбастеры. Тем более пока еще украинские киноделы не вышли на тот уровень, чтобы более менее достойно что-то сделать. А не то чтобы переплюнуть уже классику советского кино.
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16.09.2021 21:20 Відповісти
Идиоты, киноклассика угроза безопасности!!! Какую траву вы курите??!!
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17.09.2021 08:55 Відповісти
 
 