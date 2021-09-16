"Інтеру" призначили чергову позапланову перевірку через трансляцію фільмів з акторами з "чорного списку", - Нацрада ТРМ

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення під час сьогоднішнього засідання призначила телеканалу "Інтер" чергову, вже п'яту в поточному році перевірку. Таке рішення прийнято у зв'язку з показом радянських фільмів за участю осіб, що створюють загрозу національній безпеці України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацради.

Підкреслюється, що в період з 31 серпня по 12 вересня в ефірі мовника було зафіксовано 9 таких кінематографічних творів.

"Законодавством України – абзацом десятим частини другої статті 6 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" – встановлено заборону для телерадіоорганізацій транслювати аудіовізуальні твори, у тому числі фільми, одним із учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Однак в ефірі телеканалу "Інтер" у зазначений проміжок часу було показано цілу низку фільмів, які порушують цю вимогу закону", - випливає з повідомлення.

Уточнюється також, що зокрема, мова йде про фільми "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона: Собака Баскервілів" за участі Микити Михалкова; "Взяти живим" за участі Йосипа Кобзона; "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона: Двадцяте століття починається" і "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона" за участі Бориса Клюєва; "Д’Артаньян і три мушкетери" за участі Михайла Боярського, Ірини Алфьорової, Аліси Фрейндліх, Олега Табакова і Бориса Клюєва; "Офіцери" за участі Василя Ланового; "Неймовірні пригоди італійців у Росії" за участі Валентини Тализіної; "Гостя з майбутнього" за участі Наталії Варлей, Валентини Тализіної і Бориса Щербакова; "Завтра була війна" за участі Віри Алентової.

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"Зважаючи на виявлені моніторингом Національної ради факти, регулятор призначив ПрАТ "Телеканал "Інтер" позапланову безвиїзну перевірку. Вона буде проведена в період із 4 по 18 жовтня. Компанія повинна надати Національній раді до 5 жовтня цього року визначений перелік документів для проведення перевірки", - резюмували в Нацраді.