Відновлено дороги до сорока природних об'єктів, - "Укравтодор"

До 40 природних об'єктів відремонтовано дороги, що дозволяє збільшити внутрішні туристичні потоки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укравтодор" на своїй сторінці в Facebook.

В межах президентської програми "Велике будівництво" відновлено дороги, що ведуть до 17 національних парків, 11 заповідників, 4 природних парків, 2 ландшафтних парків і 6 пам'яток природи.

Серед оновлених доріг, зокрема, 22,2 км траси Р-47, що забезпечує під'їзд до біосферного заповідника "Асканія-Нова".

Також вперше за 50 років на дорогах Т-03-02, Т-03-06 і Т-03-01, що ведуть до Шацького національного природного парку з 23 озерами відремонтовано в цілому 50 км.

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На під'їзді до Національного дендропарку "Софіївка" в Черкаській області дорожники відновили 7,4 км об'їзду міста Умань.

Крім того, цього року завершується відновлення 26 км доріг Т-25-19 і Т-25-03, що ведуть до Національного природного парку "Мезинський" на Чернігівщині. Проходить також ремонт 43 км дороги М-01 в межах Київської області, яка забезпечує сполучення з Національним природним парком "Залісся".

Також зараз проводиться ремонт дороги, що веде до Національного природного парку "Гуцульщина" на Івано-Франківщині.

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У Дніпропетровській області "з нуля" побудовано 28 км дороги Н-31, що веде до природного заповідника "Дніпровсько-Орільський". А в Кіровоградській області була проведена повна реконструкція 5 км і поточний середній ремонт 76 км дороги Н-23. Ця траса забезпечує комфортне сполучення з дендропарком "Веселі Боковеньки".

Крім цього, у Львівській області проходить відновлення дороги Т-14-25, що веде до заповідника "Розточчя".

"Укравтодор" нагадує також, що один із найголовніших туристичних магнітів України, острів Хортиця, незабаром буде з'єднаний з обома берегами Дніпра магістраллю, що проходить новими Запорізькими мостами.

Раніше вже повідомлялося, що в межах програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" для розвитку туристичного потенціалу в Івано-Франківській, Львівській і Закарпатській областях реалізується проєкт щодо створення "Малого Карпатського кола".