Восстановлены дороги к сорока природным объектам, - "Укравтодор"
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К 40 природным объектам отремонтированы дороги, что позволяет увеличить внутренние туристические потоки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об сообщает "Укравтодор" на своей странице в Facebook.
В рамках президентской программы "Большая стройка" восстановлены дороги, ведущие к 17 национальным паркам, 11 заповедникам, 4 природным паркам, 2 ландшафтным паркам и 6 памятникам природы.
Среди обновленных дорог, в частности, 22,2 км трассы Р-47, обеспечивающей подъезд к биосферному заповеднику "Аскания-Нова".
Также впервые за 50 лет на дорогах Т-03-02, Т-03-06 и Т-03-01, ведущих к Шацкому национальному природному парку с 23 озерами отремонтировано в общей сложности 50 км.
На подъезде к Национальному дендропарку "Софиевка" в Черкасской области дорожники восстановили 7,4 км объезда города Умань.
Кроме того, в этом году завершается восстановление 26 км дорог Т-25-19 и Т-25-03, ведущих к Национальному природному парку "Мезинский" на Черниговщине. Проходит также ремонт 43 км дороги М-01 в пределах Киевской области, которая обеспечивает сообщение с Национальным природным парком "Залесье".
Также сейчас проводится ремонт дороги, ведущей к Национальному природному парку "Гуцульщина" на Ивано-Франковщине.
В Днепропетровской области "с нуля" построены 28 км дороги Н-31, ведущей к природному заповеднику "Днепровско-Орельский". А в Кировоградской области была проведена полная реконструкция 5 км и текущий средний ремонт 76 км дороги Н-23. Эта трасса обеспечивает комфортное сообщение с дендропарком "Веселые Боковеньки".
Кроме этого, во Львовской области проходит восстановление дороги Т-14-25, ведущей к заповеднику "Росточье".
"Укравтодор" напоминает также, что один из самых главных туристических магнитов Украины, остров Хортица, вскоре будет соединен с обоими берегами Днепра магистралью, проходящей по новым Запорожским мостам.
Ранее уже сообщалось, что в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" для развития туристического потенциала в Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях реализуется проект по созданию "Малого Карпатского круга".
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