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Новини Політика України Націоналізація "Приватбанку"
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Коломойський (1414) Лондон (197) МЗС (3558) Новіков (164) Порошенко (13191) суд (8046) Суркіс (150) Гонтарева (523) Приватбанк (685) Головань Ігор (106)

Справа Приватбанку: Порошенко і Гонтарева виграли Лондонський суд у Суркіса, - адвокат Новіков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Справа Приватбанку: Порошенко і Гонтарева виграли Лондонський суд у Суркіса, - адвокат Новіков

Лондонський суд відмовив у позові братів Суркісів проти Петра Порошенка і Валерії Гонтаревої у справі ПриватБанку.

Про це повідомив адвокат Ілля Новіков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Таким чином провалилася спроба скомпрометувати націоналізацію ПриватБанку і стягнути з держави Україна 350 млн доларів - зазначають адвокати.

"Сьогодні вийшло рішення Лондонського суду, яким повністю відмовлено Ігорю Суркісу і групі компаній, що належать його родині, в позові щодо націоналізації ПриватБанку. Позов на суму більше 350 мільйонів доларів. Були заявлені претензії до п’ятого Президента України Петра Порошенка і колишньої голови Нацбанку Гонтаревої. Ці претензії суд визнав повністю неспроможними", – повідомив  Новіков.

Він також зауважив, що співробітники українського МЗС намагалися ввести Лондонський суд в оману, відправивши офіційного листа про те, що Україна в особі МЗС відмовилась від державного суверенного імунітету за цим позовом.

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"Якби суд визнав цю версію, в кінцевому рахунку платити 350 мільйонів доларів плюс відсотки довелося б з бюджету України. Формально кажучи, відмова від імунітету має наслідки, що держава повністю приймає в іноземному суді на себе відповідальність за дії конкретних посадових осіб", – пояснив Новіков.

"Цей лист був підписаний паном Лук’яновим, який був виконувачем обов’язків державного секретаря МЗС. Це достатньо скандальна ситуація. Труднощі перекладу ускладнювалися тим, що державний секретар англійською може перекладатися як "secretary of state", і зрозуміло, що у сприйнятті англійських юристів це щось на зразок держсекретаря США. Тобто якби у позивачів вийшов цей трюк з цим листом і з цим двозначним перекладом, справді у суду могло б скластися враження, що дійсно міністр закордонних справ України чи якийсь чиновник зі схожою посадою заявив про відмову від імунітету. Суд, на щастя, розібрався у всьому цьому. Це питання зняте", – зазначає Новіков.

"Провалилася спроба скомпрометувати перш все націоналізацію ПриватБанку і все, що з цим пов’язано. І провалилася спроба стягнути з держави Україна колосальні кошти – порядку 350 млн доларів", – наголошує адвокат Ігор Головань.

"Нас дуже цікавить спроба українських чиновників, зокрема чиновників МЗС допомогти Суркісу і його компаніям у цій спробі, у цьому замаху, у цій оборудці. Я думаю, що НАБУ і СБУ мають всі підстави, – це офіційний документ, рішення Суду Сполученого Королівства, – розпочати досудове розслідування з того приводу, яким чином, хто займався і хто відповідальний за цей замах, за спробу ввести в оману Британський суд і створити умови для позбавлення України суверенного імунітету в цьому суді", – зазначає Ігор Головань.

"Спроба невдала. Але вона невдала завдяки активній і професійній позиції юристів, які представляли інтереси Порошенка і Гонтаревої в англійському суді, а також професійності британського суду. Але я переконаний , що відповідальні за це чиновники і ті, хто керував їхніми діями, мають бути притягнені до відповідальності за цю історію", – вважає адвокат.

"Наслідком безпосередньо для Суркіса буде те, що йому доведеться обговорювати питання із компенсації судових витрат. Згідно англійського права це питання обговорюється окремо, воно не вирішується автоматично і в день винесення рішення. На даний момент ці витрати складають уже більше 2 мільйонів доларів", – зазначив Ілля Новіков.

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"Ми не будемо давати однозначні інтерпретації того, чого Суркіс хотів досягти – чи хотів він лише отримати грошову компенсацію. чи мова йшла про те, аби вплинути на розгляд в українських судах позову з того ж предмету, щодо того, як була проведена націоналізація Приват банку і яке місце в ній займав Суркіс і його компанія. Але так чи інакше, яка б з цих ліній не була пріоритетною для позивача, – там задіяні і гроші, і рішення, які стосуються інтересів колишнього власника ПриватБанку Коломойського", – нагадав Новіков.

"Тим не менше ми констатуємо – що на сьогоднішній день обидві ці стратегічні лінії припинені. Рішення, яке відбулося, авторитетне, гранично докладне, гранично конкретне. Ми обов’язково опублікуємо його переклад і у вас буде можливість у цьому переконатися детально", – резюмує Ілля Новіков.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+63
Вот это и есть борьба с олигархатом, а не постановки 95 квартала с шефиром.
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22.09.2021 15:25
+42
Время и показало. Это уже не первый суд, где все расставлено по полочкам.
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22.09.2021 15:32
+34
Нечего уже показывать, лондонский суд все показал.
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22.09.2021 15:36
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Вот это и есть борьба с олигархатом, а не постановки 95 квартала с шефиром.
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22.09.2021 15:25 Відповісти
Совершенно верно!
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22.09.2021 17:54 Відповісти
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22.09.2021 19:07 Відповісти
Приватбанк это темная лошадка, нам смертным не дано это знать, что там на самом деле произошло. Кто прав, кто не прав, время покажет.
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22.09.2021 15:29 Відповісти
Время и показало. Это уже не первый суд, где все расставлено по полочкам.
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22.09.2021 15:32 Відповісти
Нечего уже показывать, лондонский суд все показал.
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22.09.2021 15:36 Відповісти
В принципе уже ясно, добавить нечего.
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22.09.2021 15:41 Відповісти
что там неизвестного! банда с израильскими ксивами на кармане, собирала бабки у лохов. на них покупало собственность, заводы, ресурсы, выводило через офшоры. для погашения депозитов брали деньги в НБУ. когда в 2015 кинулись, оказалось, что там пусто-пусто. было 2 варианта, фиКаломойского посадить и банк забрать, или не сажать, а забрать банк и собственность, которую приобрели за деньги банка. ублюдок пообещал погасить, закрыть дуру. но ожидаемо кинул, а в кресло президента посадил своего клоуна наркомана.
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22.09.2021 15:40 Відповісти
Более того, после пустой казны, разграбленной овощем, после начала войны на востоке Украины и оккупации Крыма бородатая бабушка зели угрожает банкротством свуоего же банка после вывода всех финансов за рубеж. Если бы тогда рухнул бы Приват, то еще неизвестно чей был бы Киев, и не гуляли бы по Хрещатику кадыровцы. Тогда спасла приватизация с гарантией государства обманутым вкладчикам. Так что бородатую бабушку по хорошему надо судить за финансовую диверсию против государства как минимум.
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22.09.2021 15:58 Відповісти
Диды Выпивали, Сергей Гусаченко a2dcbe9d +100500!!!
Боле точно и не описать!
Еще, помнится, бородатая бабушка обмолвилась как-то кажется в 13-м или 14-м году: "Да если я захочу, я положу всю финансовую систему Украины!" Так что пока оно живое и трепыхается -- добра от него не жди.
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22.09.2021 16:13 Відповісти
Это он угрожал Яныку когда пытались на него наехать.
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22.09.2021 16:34 Відповісти
воно живе й потрібне, щоб борсалось, у в'яниці, де дєдушкі будуть бабушку використовувати за призначенням
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22.09.2021 16:52 Відповісти
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22.09.2021 15:40 Відповісти
Вах-вах-вах. Сейчас набегут федоровские\подоляковские с воплями про "Леркуворовку". У них ведь не Беня все украл.
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22.09.2021 15:31 Відповісти
Так, я попросил бы не передёргивать. Все давно знают, что всё украла Юлька-вароффка.
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22.09.2021 15:38 Відповісти
тЮлька фсьо, у зебілів нова тема, вОна для них занадто стара, вони її не пам'ятають
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22.09.2021 16:53 Відповісти
"Она уничтожила банки и обваліла грівну в пять раз. Бєня - патриот, которий спас Днєпр".
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22.09.2021 15:39 Відповісти
Маловато будет -- в 100 раз. И не забыть что украла много-много десятком миллиардов. Тарута и Беня подтвердят.
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22.09.2021 15:45 Відповісти
Нарешті скунсів хтось на місце поставив
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22.09.2021 15:33 Відповісти
Беня, Суркисы и Мертветчук -- давние партнеры по бизнесу и по аферам с банками и бюджетом Украины.
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22.09.2021 15:42 Відповісти
Этот суд для страны ничего не решает, а решает только спор между маланцами!!!!
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22.09.2021 15:39 Відповісти
Два брата-акробата...
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22.09.2021 15:43 Відповісти
А Лондонский суд говорит наоборот. Или считаете что там тоже все куплено?
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22.09.2021 15:47 Відповісти
Я про Суркісів, а ви про що подумали?
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22.09.2021 15:52 Відповісти
Это точно.
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22.09.2021 16:05 Відповісти
ржачно, что Ла-ла-ла-ла два года рвала на себе портки за вислюка оманського, а теперь "очнулась"

вот что холодильник животворящий делает с зебилами))
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22.09.2021 16:55 Відповісти
Хто б сумнівався, окрім зебілья.

Обрали у владу шмиглів, які пограбували країну, банк, і чекають на хороше життя.
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22.09.2021 15:44 Відповісти
А ЗЕботы-говноеды, против!!!!!!!!!!!
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22.09.2021 15:46 Відповісти
Ну молодцы Суркисы! Такое письмо от имени state secretary составить! Изобретательные ребята. Могло и прокатить.
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22.09.2021 15:49 Відповісти
пару десятків тищ коштувало
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22.09.2021 16:54 Відповісти
Но нич... Далі буде
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22.09.2021 15:53 Відповісти
вот это собсна и есть главная новость дня, а не погремушка для отвлечения внимания с "покушением"
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22.09.2021 16:03 Відповісти
Интересно, во что это письмо Суркисам встало? Почем пан Лукьянов берет? Если, хотя бы 1% от суммы иска....
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22.09.2021 16:19 Відповісти
ваш лондонський нашому найчеснішому печерському та оаск не указ! прада бабуля
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22.09.2021 16:26 Відповісти
Срочно визивайте хор "Верьовки", щоб Лисий заспівав з ними пісню "в душу Бені накакали, плакали долари, плакали...".
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22.09.2021 16:32 Відповісти
👍
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22.09.2021 16:38 Відповісти
Вітаю, шановне панство!
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22.09.2021 17:55 Відповісти
Квіти омону вже відніс?
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22.09.2021 18:15 Відповісти
Приємно дивитися як зебілів рве
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22.09.2021 19:46 Відповісти
вот это и есть государственный подход. вся надежда на Порошенка П.А.
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22.09.2021 19:00 Відповісти
Все что нужно знать о нынешнем "патриотичном" МИД-е
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22.09.2021 19:20 Відповісти
 
 