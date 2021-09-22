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Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження щодо анулювання ліцензії телеканалу "НАШ"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження щодо анулювання ліцензії телеканалу

Обласний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення щодо анулювання ліцензії телеканалу, зареєстрованого під назвою "НАШ 365".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОАСК.

"Окружний адміністративний суд міста Києва, ознайомившись із позовною заявою та доданими до неї матеріалами, постановив - відкрити провадження в адміністративній справі про анулювання ліцензії на мовлення для телеканалу "НАШ 365", - сказано в повідомленні.

При цьому суд розглядатиме справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.

Нагадаємо, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення звернулася до суду з позовом за результатами проведеної позапланової невиїзної перевірки каналу "НАШ 365". За результатами цієї перевірки рада виявила, що в програмах телеканалу містилися висловлювання, спрямовані на розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі і ненависті.

Предметом перевірки став ефір передачі "Марафон" від 4 травня 2021 року. У ток-шоу, яке вели Артем Нікіфоров і Ольга Веремій, гість студії колишній народний депутат України Петро Симоненко висловлював твердження, що містять "окремі ознаки прихованого заклику до агресивних дій, елементи розпалювання національної ворожнечі та ненависті, пропаганди комуністичного тоталітарного режиму".

Раніше ОАСК відкрив провадження щодо іншого рішення Нацради.
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Топ коментарі
+14
Давно пора закрыть эту помойку, где обзывают украинцев нацистами.
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22.09.2021 19:43
+10
Давно пора цей прокацапсячий, мураєвський гадюшник прикрити.
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22.09.2021 19:51
+5
У этих пятухов ещё и лаптерогая звезда на логотипе.
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22.09.2021 19:46
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Давно пора закрыть эту помойку, где обзывают украинцев нацистами.
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22.09.2021 19:43 Відповісти
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22.09.2021 19:43 Відповісти
Це приємно чути, давайте хлопці, не підведіть
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22.09.2021 19:44 Відповісти
У этих пятухов ещё и лаптерогая звезда на логотипе.
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22.09.2021 19:46 Відповісти
Давно пора цей прокацапсячий, мураєвський гадюшник прикрити.
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22.09.2021 19:51 Відповісти
еще одна тягомотина из разряда закона про олигархов. 73% должны хавать кварталовский хайп и платить, платить, платить.
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22.09.2021 19:51 Відповісти
У мураева уже деньги закончились на телеанал "наш", поэтому зе-сепары решили подсобить другану, чтобы тот красиво закрыл свой говноканал в глазах ваты.
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22.09.2021 20:00 Відповісти
А ведь с него и надо было начинать закрытие этих вонючих тв-каналов! Самый изощрённый и подлый именно этот. Что мешало тогда? Уже бы и забыли. Ведь половина швали сразу перебежали на *наш* и продолжали грязь поливать во всю. Об одном жалею--так скучно без жёлто-зелёно-красных в клетку пинЬджаков вадика-гадика и фразы *поверьте мне* червоно-червонца---Шума-хера наших автострад!
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22.09.2021 21:44 Відповісти
Й назва вроді проституська "суд с окружной" , а от ти чи бач- СУД ВІДКРИВ справу а не шапіто Данілова ссссанкціії сссаничу -імітатору в догоду
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22.09.2021 22:27 Відповісти
Чему радоваться? Ведь следующим будет "прямой"," Эспрессо", "Четвертый" ну и т.д., пока рот не заткнут всем.
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23.09.2021 06:19 Відповісти
 
 