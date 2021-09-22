Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження щодо анулювання ліцензії телеканалу "НАШ"

Обласний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення щодо анулювання ліцензії телеканалу, зареєстрованого під назвою "НАШ 365".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОАСК.

"Окружний адміністративний суд міста Києва, ознайомившись із позовною заявою та доданими до неї матеріалами, постановив - відкрити провадження в адміністративній справі про анулювання ліцензії на мовлення для телеканалу "НАШ 365", - сказано в повідомленні.

При цьому суд розглядатиме справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.

Нагадаємо, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення звернулася до суду з позовом за результатами проведеної позапланової невиїзної перевірки каналу "НАШ 365". За результатами цієї перевірки рада виявила, що в програмах телеканалу містилися висловлювання, спрямовані на розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі і ненависті.

Предметом перевірки став ефір передачі "Марафон" від 4 травня 2021 року. У ток-шоу, яке вели Артем Нікіфоров і Ольга Веремій, гість студії колишній народний депутат України Петро Симоненко висловлював твердження, що містять "окремі ознаки прихованого заклику до агресивних дій, елементи розпалювання національної ворожнечі та ненависті, пропаганди комуністичного тоталітарного режиму".

Раніше ОАСК відкрив провадження щодо іншого рішення Нацради.