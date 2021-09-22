РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10303 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
5 378 11
лицензия (178) Нацсовет_ТРВ (568) пропаганда (3476) телевидение (855) Окружной админсуд Киева (388)

Окружной админсуд Киева открыл производство по аннулированию лицензии телеканала "НАШ"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Окружной админсуд Киева открыл производство по аннулированию лицензии телеканала

Областной административный суд Киева открыл производство по иску Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания относительно аннулирования лицензии телеканала, зарегистрированного под названием "НАШ 365".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

"Окружной административный суд города Киева, ознакомившись с исковым заявлением и приложенными к нему материалами, постановил - открыть производство по административному делу об аннулировании лицензии на вещание для телеканала "НАШ 365", - говорится в сообщении.

При этом суд будет рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нельзя наказывать за высказывания гостей в прямом эфире", - Разумков о возможном лишении лицензии телеканала "НАШ"

Напомним, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратился в суд с иском по результатам проведенной внеплановой невыездной проверки канала "НАШ 365". По результатам этой проверки совет обнаружил, что в программах телеканала содержались высказывания, направленные на разжигание национальной, расовой и религиозной вражды и ненависти.

Предметом проверки стал эфир передачи "Марафон" от 4 мая 2021 года. В ток-шоу, которое вели Артем Никифоров и Ольга Еремей, гость студии бывший народный депутат Украины Петр Симоненко высказывал утверждение, содержащих "отдельные признаки скрытого призыва к агрессивным действиям, элементы разжигания национальной вражды и ненависти, пропаганды коммунистического тоталитарного режима".

Ранее ОАСК открыл производство по другому решению Нацсовета.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
Давно пора закрыть эту помойку, где обзывают украинцев нацистами.
показать весь комментарий
22.09.2021 19:43
+10
Давно пора цей прокацапсячий, мураєвський гадюшник прикрити.
показать весь комментарий
22.09.2021 19:51
+5
У этих пятухов ещё и лаптерогая звезда на логотипе.
показать весь комментарий
22.09.2021 19:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Давно пора закрыть эту помойку, где обзывают украинцев нацистами.
показать весь комментарий
22.09.2021 19:43 Ответить
показать весь комментарий
22.09.2021 19:43 Ответить
Це приємно чути, давайте хлопці, не підведіть
показать весь комментарий
22.09.2021 19:44 Ответить
У этих пятухов ещё и лаптерогая звезда на логотипе.
показать весь комментарий
22.09.2021 19:46 Ответить
Давно пора цей прокацапсячий, мураєвський гадюшник прикрити.
показать весь комментарий
22.09.2021 19:51 Ответить
еще одна тягомотина из разряда закона про олигархов. 73% должны хавать кварталовский хайп и платить, платить, платить.
показать весь комментарий
22.09.2021 19:51 Ответить
У мураева уже деньги закончились на телеанал "наш", поэтому зе-сепары решили подсобить другану, чтобы тот красиво закрыл свой говноканал в глазах ваты.
показать весь комментарий
22.09.2021 20:00 Ответить
А ведь с него и надо было начинать закрытие этих вонючих тв-каналов! Самый изощрённый и подлый именно этот. Что мешало тогда? Уже бы и забыли. Ведь половина швали сразу перебежали на *наш* и продолжали грязь поливать во всю. Об одном жалею--так скучно без жёлто-зелёно-красных в клетку пинЬджаков вадика-гадика и фразы *поверьте мне* червоно-червонца---Шума-хера наших автострад!
показать весь комментарий
22.09.2021 21:44 Ответить
Й назва вроді проституська "суд с окружной" , а от ти чи бач- СУД ВІДКРИВ справу а не шапіто Данілова ссссанкціії сссаничу -імітатору в догоду
показать весь комментарий
22.09.2021 22:27 Ответить
Чему радоваться? Ведь следующим будет "прямой"," Эспрессо", "Четвертый" ну и т.д., пока рот не заткнут всем.
показать весь комментарий
23.09.2021 06:19 Ответить
 
 