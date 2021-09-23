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Окупанти висунули нове звинувачення заступнику голови Меджлісу Джелялу, - адвокат Полозов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Окупанти висунули нове звинувачення заступнику голови Меджлісу Джелялу, - адвокат Полозов

Незаконно заарештованому в окупованому Криму першому заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялову пред'явлено нове звинувачення.

Про це повідомив у Facebook адвокат Микола Полозов, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні під час слідчих дій в УФСБ по РК Наріману Джелялу було пред'явлено нове звинувачення. Тепер за версією слідства ФСБ він звинувачується у скоєнні диверсії в складі організованої групи за п."А", ч. 2 ст. 281 КК РФ - від 12 до 20 років позбавлення волі. І за ч. 4 ст. 222.1 КК РФ - незаконне придбання, передача, зберігання, перевезення, пересилання чи носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв у складі організованої групи - від 10 до 15 років позбавлення волі", - написав Полозов.

Він зазначив, що вину в інкримінованих діяннях Джелял не визнає і на додатковому допиті відмовився давати свідчення, скориставшись правом обвинуваченого.

За словами адвоката, стан здоров'я Джеляла в цілому задовільний, умови утримання особливих нарікань поки не викликають. Він "всім дякує за підтримку і передає великий привіт", - додав Полозов.

Нагадаємо, російські силовики в анексованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.

Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ із вимогою надати їм інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, зокрема журналісти "Кримської солідарності" та "Граней.ру" Айдер Кадиров і Нурі Абдурешитов, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемових у пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Пізніше звинувачення перекваліфікували з пособництва в диверсії на вчинення диверсії (частина 1 статті 281 КК РФ).

Читайте також: Росія буде використовувати в політичних цілях "справу про диверсію" в окупованому Криму, - адвокат Полозов
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Сильный человек Нариман Джелял !
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23.09.2021 00:07 Відповісти
Так Джелял или Джелялов???
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23.09.2021 00:20 Відповісти
догадайся сам откуда появились -ов в фамилиях кырымлы
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23.09.2021 00:25 Відповісти
И поэтому Чубаров на каждом шагу пишет его фамилию крупными буквами, именно так как написано у Полозова?
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23.09.2021 01:04 Відповісти
человек не считает нужным менять фамилию, поскольку это часть его политического бекграунда.

его дети захотят - изменят.
кстати, будет более понятно и близко украинцам: чубар - рябой; пёстрый; чубарый
Чубар - призвище поширене серед українців
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23.09.2021 01:20 Відповісти
Подлее кацапни нету,вернулись в сталинские времена.
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23.09.2021 09:34 Відповісти
 
 