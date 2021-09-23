Окупанти висунули нове звинувачення заступнику голови Меджлісу Джелялу, - адвокат Полозов

Незаконно заарештованому в окупованому Криму першому заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялову пред'явлено нове звинувачення.

Про це повідомив у Facebook адвокат Микола Полозов, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні під час слідчих дій в УФСБ по РК Наріману Джелялу було пред'явлено нове звинувачення. Тепер за версією слідства ФСБ він звинувачується у скоєнні диверсії в складі організованої групи за п."А", ч. 2 ст. 281 КК РФ - від 12 до 20 років позбавлення волі. І за ч. 4 ст. 222.1 КК РФ - незаконне придбання, передача, зберігання, перевезення, пересилання чи носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв у складі організованої групи - від 10 до 15 років позбавлення волі", - написав Полозов.

Він зазначив, що вину в інкримінованих діяннях Джелял не визнає і на додатковому допиті відмовився давати свідчення, скориставшись правом обвинуваченого.

За словами адвоката, стан здоров'я Джеляла в цілому задовільний, умови утримання особливих нарікань поки не викликають. Він "всім дякує за підтримку і передає великий привіт", - додав Полозов.

Нагадаємо, російські силовики в анексованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.

Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ із вимогою надати їм інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, зокрема журналісти "Кримської солідарності" та "Граней.ру" Айдер Кадиров і Нурі Абдурешитов, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемових у пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Пізніше звинувачення перекваліфікували з пособництва в диверсії на вчинення диверсії (частина 1 статті 281 КК РФ).

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