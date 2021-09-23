РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15123 посетителя онлайн
Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
922 6
Крым (26022) обвинение (416) Полозов (459) Джелял Нариман (48)

Оккупанты предъявили новое обвинение замглавы Меджлиса Джелялу, - адвокат Полозов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Оккупанты предъявили новое обвинение замглавы Меджлиса Джелялу, - адвокат Полозов

Незаконно арестованному в оккупированном Крыму первому заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову предъявлено новое обвинение.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в ходе следственных действий в УФСБ по РК Нариману Джелялу было предъявлено новое обвинение. Теперь по версии следствия ФСБ он обвиняется в совершении диверсии в составе организованной группы по п. "а", ч. 2 ст. 281 УК РФ - от 12 до 20 лет лишения свободы. И по ч. 4 ст. 222.1 УК РФ - незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы - от 10 до 15 лет лишения свободы", - написал Полозов.

Он отметил, что вину в инкриминируемых деяниях Джелял не признает и на дополнительном допросе отказался давать показания, воспользовавшись правом обвиняемого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия будет использовать в политических целях "дело о диверсии" в оккупированном Крыму, - адвокат Полозов

По словам адвоката, состояние здоровья Джеляла в целом удовлетворительное, условия содержания особых нареканий пока не вызывают. Он "всех благодарит за поддержку и передает большой привет", - добавил Полозов.

Оккупанты предъявили новое обвинение замглавы Меджлиса Джелялу, - адвокат Полозов 01

Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержалипятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.

Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Позже обвинение переквалифицировали с пособничества в диверсии на совершение диверсии (часть 1 статьи 281 УК РФ).

Также читайте: Одному из фигурантов "дела Джеляла" Асану Ахтемову оккупанты ужесточили статью обвинения, - адвокат Полозов

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сильный человек Нариман Джелял !
показать весь комментарий
23.09.2021 00:07 Ответить
Так Джелял или Джелялов???
показать весь комментарий
23.09.2021 00:20 Ответить
догадайся сам откуда появились -ов в фамилиях кырымлы
показать весь комментарий
23.09.2021 00:25 Ответить
И поэтому Чубаров на каждом шагу пишет его фамилию крупными буквами, именно так как написано у Полозова?
показать весь комментарий
23.09.2021 01:04 Ответить
человек не считает нужным менять фамилию, поскольку это часть его политического бекграунда.

его дети захотят - изменят.
кстати, будет более понятно и близко украинцам: чубар - рябой; пёстрый; чубарый
Чубар - призвище поширене серед українців
показать весь комментарий
23.09.2021 01:20 Ответить
Подлее кацапни нету,вернулись в сталинские времена.
показать весь комментарий
23.09.2021 09:34 Ответить
 
 