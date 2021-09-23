Оккупанты предъявили новое обвинение замглавы Меджлиса Джелялу, - адвокат Полозов

Незаконно арестованному в оккупированном Крыму первому заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову предъявлено новое обвинение.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в ходе следственных действий в УФСБ по РК Нариману Джелялу было предъявлено новое обвинение. Теперь по версии следствия ФСБ он обвиняется в совершении диверсии в составе организованной группы по п. "а", ч. 2 ст. 281 УК РФ - от 12 до 20 лет лишения свободы. И по ч. 4 ст. 222.1 УК РФ - незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы - от 10 до 15 лет лишения свободы", - написал Полозов.

Он отметил, что вину в инкриминируемых деяниях Джелял не признает и на дополнительном допросе отказался давать показания, воспользовавшись правом обвиняемого.

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По словам адвоката, состояние здоровья Джеляла в целом удовлетворительное, условия содержания особых нареканий пока не вызывают. Он "всех благодарит за поддержку и передает большой привет", - добавил Полозов.

Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержалипятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.

Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Позже обвинение переквалифицировали с пособничества в диверсии на совершение диверсии (часть 1 статьи 281 УК РФ).

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