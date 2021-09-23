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Новини Київські новини
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Крищенка призначено заступником голови КМДА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Крищенка призначено заступником голови КМДА

Екскерівника поліції Києва Андрія Крищенка призначено заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.

Відповідне рішення ухвалили депутати Київради на засіданні в четвер. 91 депутат підтримав це рішення, два були проти, один - утримався, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Раніше мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів Київської міської ради підтримати це призначення.

Він зазначив, що Крищенко відповідатиме за питання муніципальної безпеки, цивільної оборони, надзвичайних ситуацій, територіальної оборони та взаємодії з правоохоронними органами.

Також читайте: Начальник столичної поліції Крищенко йде у відставку

Автор: Наталя Джума
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Т.е. не "Визначайтеся" (с) сказал, а "Прошу пiдтримати" (с)?
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23.09.2021 13:34 Відповісти
Дерьмак- Вава будуть НЕ задоволені цим пирзначенням.

Вітаю, пане Андрію.
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23.09.2021 13:36 Відповісти
Лапы загребущие.
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23.09.2021 13:37 Відповісти
Хоть что-то положительное в Киеве делаеся.
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23.09.2021 15:27 Відповісти
Андрію Крищенко можна доручити безпеку Києва - довів вчинками на Донбасі !
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23.09.2021 18:37 Відповісти
Крим дахував проституцію і наркотики в Києві, а на новій посаді принесе,ще більше користі.
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23.09.2021 21:16 Відповісти
алень, иногда лучше жевать ягель чем писать

каким боком Крищенко к Крыму ?
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23.09.2021 22:33 Відповісти
 
 