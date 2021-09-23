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Новости Киевские новости
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КГГА (2929) Кличко (4518) назначение (2040) Крищенко Андрей (371)

Крищенко назначен заместителем главы КГГА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Крищенко назначен заместителем главы КГГА

Экс-руководитель полиции Киева Андрей Крищенко назначен заместителем главы Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.

Соответствующее решение приняли депутаты Киевсовета на заседании в четверг. 91 депутат поддержал это решение, два были против, один – воздержался, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов Киевского городского совета поддержать это назначение.

Он отметил, что Крищенко будет отвечать за вопросы муниципальной безопасности, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, территориальной обороны и взаимодействия с правоохранительными органами.

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Автор: Ірина Дашківська
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Т.е. не "Визначайтеся" (с) сказал, а "Прошу пiдтримати" (с)?
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23.09.2021 13:34 Ответить
Дерьмак- Вава будуть НЕ задоволені цим пирзначенням.

Вітаю, пане Андрію.
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23.09.2021 13:36 Ответить
Лапы загребущие.
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23.09.2021 13:37 Ответить
Хоть что-то положительное в Киеве делаеся.
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23.09.2021 15:27 Ответить
Андрію Крищенко можна доручити безпеку Києва - довів вчинками на Донбасі !
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23.09.2021 18:37 Ответить
Крим дахував проституцію і наркотики в Києві, а на новій посаді принесе,ще більше користі.
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23.09.2021 21:16 Ответить
алень, иногда лучше жевать ягель чем писать

каким боком Крищенко к Крыму ?
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23.09.2021 22:33 Ответить
 
 