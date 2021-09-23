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Крищенко назначен заместителем главы КГГА
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Экс-руководитель полиции Киева Андрей Крищенко назначен заместителем главы Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.
Соответствующее решение приняли депутаты Киевсовета на заседании в четверг. 91 депутат поддержал это решение, два были против, один – воздержался, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов Киевского городского совета поддержать это назначение.
Он отметил, что Крищенко будет отвечать за вопросы муниципальной безопасности, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, территориальной обороны и взаимодействия с правоохранительными органами.
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Вітаю, пане Андрію.
каким боком Крищенко к Крыму ?