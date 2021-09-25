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Зеленський запросив президента Єгипту Ас-Сісі відвідати Україну, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський запросив президента Єгипту Ас-Сісі відвідати Україну, - ОП

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Арабської Республіки Єгипет Абделем Фаттахом Ас-Сісі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.

Глава України наголосив на важливості подальшої співпраці з Єгиптом, який є головним торговим партнером України в Африці. Володимир Зеленський підтвердив готовність розвивати двосторонні відносини і нарощувати поставки вітчизняної продукції на ринок Арабської Республіки Єгипет.

Зі свого боку, Абдель Фаттах Ас-Сісі наголосив, що його країна зацікавлена ​​в розширенні відносин з Україною у всіх сферах, зокрема в створенні хабу українських компаній та їхній участі в єгипетських індустріальних зонах.

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З метою інтенсифікації двосторонньої співпраці лідери держав домовились про проведення найближчим часом засідання Міжурядової спільної комісії з економічного та науково-технічного співробітництва між Україною та АРЄ, а також переговорів на рівні міністрів закордонних справ.

Президент Єгипту вказав на позитивний розвиток міжлюдських контактів між двома країнами та поінформував, що українці становлять більшість серед іноземних туристів в АРЄ.

Володимир Зеленський подякував за впровадження україномовної гарячої лінії для надання консультативних послуг українським громадянам, які перебувають на території Єгипту.

Сторони обмінялися думками про заходи для запобігання поширенню пандемії, які здійснюються в обох країнах.

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Окремо співрозмовники обговорили перспективи та конкретні проєкти у сфері військово-технічної співпраці. Президент України наголосив, що незадіяним залишається потенціал співпраці в космічній галузі.

Також лідери держав обговорили можливість створення нових форматів співпраці на найвищому рівні.

Володимир Зеленський поінформував президента Єгипту про результати проведення установчого саміту "Кримської платформи".

Крім того, глава України запросив Абделя Фаттаха Ас-Сісі відвідати Україну з візитом.

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Топ коментарі
+5
с инвестициями я надеюсь?
каждый разговор бедосика заканчивается миллиардными инвестициями в экономику Украины
мы уже просто не знаем куда их девать эти инвестиции
оман, катар, эмираты, англия, штаты, турция, япония.
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25.09.2021 23:03
+5
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25.09.2021 23:25
+3
ас-сиси не едь...одного такого жеж сиси, только абу уже украли, как чауса и след простыл...и воз и ныне там
ни слуху с духом
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25.09.2021 22:53
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ас-сиси не едь...одного такого жеж сиси, только абу уже украли, как чауса и след простыл...и воз и ныне там
ни слуху с духом
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25.09.2021 22:53 Відповісти
Владимир Зеленский подтвердил готовность развивать двусторонние отношения и наращивать поставки отечественной продукции на рынок Арабской Республики Египет.

Наша главная продукция - заробитчане... Так шо, если египетский президент захочет себе пирамиду забабахать, пусть обращается - подкинем людишек.

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25.09.2021 22:57 Відповісти
Опять клянчить бабло или дачку про......
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25.09.2021 23:02 Відповісти
с инвестициями я надеюсь?
каждый разговор бедосика заканчивается миллиардными инвестициями в экономику Украины
мы уже просто не знаем куда их девать эти инвестиции
оман, катар, эмираты, англия, штаты, турция, япония.
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25.09.2021 23:03 Відповісти
Нет, это похоже единственный президент, который не видел зеледента вживую и не понимает как теперь токсичны для своего международного имиджа встречи с вислюком. Хотя даже Ас-Сиси сошлется на бурную осеннюю страду в пустыне чтобы не ехать.
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25.09.2021 23:53 Відповісти
Да просил бы номер бесплатный в Хургаде
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25.09.2021 23:03 Відповісти
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25.09.2021 23:06 Відповісти
А фулі ви думали. Тм же найкращі в світі зерносховища. Навіть миші дохнуть самі по собі. Я тільки "За" таке співробітництво
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25.09.2021 23:07 Відповісти
"Владимир Зеленский проинформировал Президента Египта о результатах проведения учредительного саммита Крымской платформы."
Вава, ты забыл сказать Президенту Египта почем сегодня рубероид в Одессе.
Кто опять накуренного клована к телефону допустил?
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25.09.2021 23:10 Відповісти
Есть конечно асы лётчики, есть асы налётчики. А здесь Ас-Сиси. Судя по репе налитой---и Харей-Ас тоже.
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25.09.2021 23:12 Відповісти
зеля хлебосольный - кого от видит, того и приглашает, не в свою же хату и ленка оливье рубать не будет....
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25.09.2021 23:13 Відповісти
Так арабу с евреем, вроде как западло...
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25.09.2021 23:17 Відповісти
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25.09.2021 23:25 Відповісти
БОКС Джошуа - Вусик
Відео

https://myfootball.top/11301808-pryamaya-translyaciya-boks-entoni-dzhoshua-aleksandr-usik.html
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25.09.2021 23:38 Відповісти
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25.09.2021 23:44 Відповісти
Хоть африканцы уже бы Зеле рассказали, как надо демократическое государство строить.
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26.09.2021 08:55 Відповісти
Ахаха, зе-упирь за два года своей бездарной деятельности стал токсичным на международной арене. К нему никто не хочет ехать из влиятельных и никто его никуда не преглашает, кроме как на "ковер".
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26.09.2021 10:50 Відповісти
а президента Омана разом із тими мільярдами інфестицій?
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26.09.2021 13:24 Відповісти
Ага. От якби в Омані був президент...
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26.09.2021 18:46 Відповісти
то вже деталі))) президент, султан...какаяразніца
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26.09.2021 20:40 Відповісти
То Зеленського прізвище розвеселило.
"Ас-Сиси? Га-га-га, сиси! Приглашаем, ржака будет!"
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26.09.2021 18:45 Відповісти
 
 