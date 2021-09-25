Зеленський запросив президента Єгипту Ас-Сісі відвідати Україну, - ОП

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Арабської Республіки Єгипет Абделем Фаттахом Ас-Сісі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.

Глава України наголосив на важливості подальшої співпраці з Єгиптом, який є головним торговим партнером України в Африці. Володимир Зеленський підтвердив готовність розвивати двосторонні відносини і нарощувати поставки вітчизняної продукції на ринок Арабської Республіки Єгипет.

Зі свого боку, Абдель Фаттах Ас-Сісі наголосив, що його країна зацікавлена ​​в розширенні відносин з Україною у всіх сферах, зокрема в створенні хабу українських компаній та їхній участі в єгипетських індустріальних зонах.

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З метою інтенсифікації двосторонньої співпраці лідери держав домовились про проведення найближчим часом засідання Міжурядової спільної комісії з економічного та науково-технічного співробітництва між Україною та АРЄ, а також переговорів на рівні міністрів закордонних справ.

Президент Єгипту вказав на позитивний розвиток міжлюдських контактів між двома країнами та поінформував, що українці становлять більшість серед іноземних туристів в АРЄ.

Володимир Зеленський подякував за впровадження україномовної гарячої лінії для надання консультативних послуг українським громадянам, які перебувають на території Єгипту.

Сторони обмінялися думками про заходи для запобігання поширенню пандемії, які здійснюються в обох країнах.

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Окремо співрозмовники обговорили перспективи та конкретні проєкти у сфері військово-технічної співпраці. Президент України наголосив, що незадіяним залишається потенціал співпраці в космічній галузі.

Також лідери держав обговорили можливість створення нових форматів співпраці на найвищому рівні.

Володимир Зеленський поінформував президента Єгипту про результати проведення установчого саміту "Кримської платформи".

Крім того, глава України запросив Абделя Фаттаха Ас-Сісі відвідати Україну з візитом.

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