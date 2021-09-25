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Новости Политика Украины
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Зеленский пригласил президента Египта Ас-Сиси посетить Украину, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский пригласил президента Египта Ас-Сиси посетить Украину, - ОП

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Арабской Республики Египет Абделем Фаттахом Ас-Сиси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.

Глава Украинского государства отметил важность дальнейшего сотрудничества с Египтом, который является главным торговым партнером Украины в Африке. Владимир Зеленский подтвердил готовность развивать двусторонние отношения и наращивать поставки отечественной продукции на рынок Арабской Республики Египет.

Со своей стороны Абдель Фаттах Ас-Сиси подчеркнул, что его страна заинтересована в расширении отношений с Украиной во всех сферах, в частности в создании хаба украинских компаний и их участии в египетских индустриальных зонах.

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С целью интенсификации двустороннего сотрудничества лидеры государств договорились о проведении в ближайшее время заседания Межправительственной совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Украиной и АРЕ, а также переговоров на уровне министров иностранных дел.

Президент Египта отметил положительное развитие человеческих контактов между двумя странами и сообщил, что украинцы составляют большинство среди иностранных туристов в АРЕ.

Владимир Зеленский поблагодарил за создание украиноязычной горячей линии для оказания консультативных услуг украинским гражданам, находящимся на территории Египта.

Стороны обменялись мнениями о мерах по предотвращению распространения пандемии, которые предпринимаются в обеих странах.

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Отдельно собеседники обсудили перспективы и конкретные проекты в сфере военно-технического сотрудничества. Президент Украины отметил, что незадействованным остается потенциал сотрудничества в космической отрасли.

Также лидеры государств обсудили возможность создания новых форматов взаимодействия на высшем уровне.

Владимир Зеленский проинформировал Президента Египта о результатах проведения учредительного саммита Крымской платформы.

Кроме того, Глава Украинского государства пригласил Абдель Фаттаха Ас-Сиси посетить Украину с визитом.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+5
с инвестициями я надеюсь?
каждый разговор бедосика заканчивается миллиардными инвестициями в экономику Украины
мы уже просто не знаем куда их девать эти инвестиции
оман, катар, эмираты, англия, штаты, турция, япония.
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25.09.2021 23:03
+5
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25.09.2021 23:25
+3
ас-сиси не едь...одного такого жеж сиси, только абу уже украли, как чауса и след простыл...и воз и ныне там
ни слуху с духом
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25.09.2021 22:53
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ас-сиси не едь...одного такого жеж сиси, только абу уже украли, как чауса и след простыл...и воз и ныне там
ни слуху с духом
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25.09.2021 22:53 Ответить
Владимир Зеленский подтвердил готовность развивать двусторонние отношения и наращивать поставки отечественной продукции на рынок Арабской Республики Египет.

Наша главная продукция - заробитчане... Так шо, если египетский президент захочет себе пирамиду забабахать, пусть обращается - подкинем людишек.

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25.09.2021 22:57 Ответить
Опять клянчить бабло или дачку про......
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25.09.2021 23:02 Ответить
с инвестициями я надеюсь?
каждый разговор бедосика заканчивается миллиардными инвестициями в экономику Украины
мы уже просто не знаем куда их девать эти инвестиции
оман, катар, эмираты, англия, штаты, турция, япония.
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25.09.2021 23:03 Ответить
Нет, это похоже единственный президент, который не видел зеледента вживую и не понимает как теперь токсичны для своего международного имиджа встречи с вислюком. Хотя даже Ас-Сиси сошлется на бурную осеннюю страду в пустыне чтобы не ехать.
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25.09.2021 23:53 Ответить
Да просил бы номер бесплатный в Хургаде
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25.09.2021 23:03 Ответить
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25.09.2021 23:06 Ответить
А фулі ви думали. Тм же найкращі в світі зерносховища. Навіть миші дохнуть самі по собі. Я тільки "За" таке співробітництво
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25.09.2021 23:07 Ответить
"Владимир Зеленский проинформировал Президента Египта о результатах проведения учредительного саммита Крымской платформы."
Вава, ты забыл сказать Президенту Египта почем сегодня рубероид в Одессе.
Кто опять накуренного клована к телефону допустил?
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25.09.2021 23:10 Ответить
Есть конечно асы лётчики, есть асы налётчики. А здесь Ас-Сиси. Судя по репе налитой---и Харей-Ас тоже.
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25.09.2021 23:12 Ответить
зеля хлебосольный - кого от видит, того и приглашает, не в свою же хату и ленка оливье рубать не будет....
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25.09.2021 23:13 Ответить
Так арабу с евреем, вроде как западло...
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25.09.2021 23:17 Ответить
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25.09.2021 23:25 Ответить
БОКС Джошуа - Вусик
Відео

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25.09.2021 23:38 Ответить
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25.09.2021 23:44 Ответить
Хоть африканцы уже бы Зеле рассказали, как надо демократическое государство строить.
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26.09.2021 08:55 Ответить
Ахаха, зе-упирь за два года своей бездарной деятельности стал токсичным на международной арене. К нему никто не хочет ехать из влиятельных и никто его никуда не преглашает, кроме как на "ковер".
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26.09.2021 10:50 Ответить
а президента Омана разом із тими мільярдами інфестицій?
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26.09.2021 13:24 Ответить
Ага. От якби в Омані був президент...
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26.09.2021 18:46 Ответить
то вже деталі))) президент, султан...какаяразніца
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26.09.2021 20:40 Ответить
То Зеленського прізвище розвеселило.
"Ас-Сиси? Га-га-га, сиси! Приглашаем, ржака будет!"
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26.09.2021 18:45 Ответить
 
 