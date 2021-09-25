Зеленский пригласил президента Египта Ас-Сиси посетить Украину, - ОП

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Арабской Республики Египет Абделем Фаттахом Ас-Сиси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.

Глава Украинского государства отметил важность дальнейшего сотрудничества с Египтом, который является главным торговым партнером Украины в Африке. Владимир Зеленский подтвердил готовность развивать двусторонние отношения и наращивать поставки отечественной продукции на рынок Арабской Республики Египет.

Со своей стороны Абдель Фаттах Ас-Сиси подчеркнул, что его страна заинтересована в расширении отношений с Украиной во всех сферах, в частности в создании хаба украинских компаний и их участии в египетских индустриальных зонах.

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С целью интенсификации двустороннего сотрудничества лидеры государств договорились о проведении в ближайшее время заседания Межправительственной совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Украиной и АРЕ, а также переговоров на уровне министров иностранных дел.

Президент Египта отметил положительное развитие человеческих контактов между двумя странами и сообщил, что украинцы составляют большинство среди иностранных туристов в АРЕ.

Владимир Зеленский поблагодарил за создание украиноязычной горячей линии для оказания консультативных услуг украинским гражданам, находящимся на территории Египта.

Стороны обменялись мнениями о мерах по предотвращению распространения пандемии, которые предпринимаются в обеих странах.

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Отдельно собеседники обсудили перспективы и конкретные проекты в сфере военно-технического сотрудничества. Президент Украины отметил, что незадействованным остается потенциал сотрудничества в космической отрасли.

Также лидеры государств обсудили возможность создания новых форматов взаимодействия на высшем уровне.

Владимир Зеленский проинформировал Президента Египта о результатах проведения учредительного саммита Крымской платформы.

Кроме того, Глава Украинского государства пригласил Абдель Фаттаха Ас-Сиси посетить Украину с визитом.

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