Зеленский пригласил президента Египта Ас-Сиси посетить Украину, - ОП
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Арабской Республики Египет Абделем Фаттахом Ас-Сиси.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.
Глава Украинского государства отметил важность дальнейшего сотрудничества с Египтом, который является главным торговым партнером Украины в Африке. Владимир Зеленский подтвердил готовность развивать двусторонние отношения и наращивать поставки отечественной продукции на рынок Арабской Республики Египет.
Со своей стороны Абдель Фаттах Ас-Сиси подчеркнул, что его страна заинтересована в расширении отношений с Украиной во всех сферах, в частности в создании хаба украинских компаний и их участии в египетских индустриальных зонах.
С целью интенсификации двустороннего сотрудничества лидеры государств договорились о проведении в ближайшее время заседания Межправительственной совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Украиной и АРЕ, а также переговоров на уровне министров иностранных дел.
Президент Египта отметил положительное развитие человеческих контактов между двумя странами и сообщил, что украинцы составляют большинство среди иностранных туристов в АРЕ.
Владимир Зеленский поблагодарил за создание украиноязычной горячей линии для оказания консультативных услуг украинским гражданам, находящимся на территории Египта.
Стороны обменялись мнениями о мерах по предотвращению распространения пандемии, которые предпринимаются в обеих странах.
Отдельно собеседники обсудили перспективы и конкретные проекты в сфере военно-технического сотрудничества. Президент Украины отметил, что незадействованным остается потенциал сотрудничества в космической отрасли.
Также лидеры государств обсудили возможность создания новых форматов взаимодействия на высшем уровне.
Владимир Зеленский проинформировал Президента Египта о результатах проведения учредительного саммита Крымской платформы.
Кроме того, Глава Украинского государства пригласил Абдель Фаттаха Ас-Сиси посетить Украину с визитом.
Пожалуйста, подождите...
ни слуху с духом
Наша главная продукция - заробитчане... Так шо, если египетский президент захочет себе пирамиду забабахать, пусть обращается - подкинем людишек.
каждый разговор бедосика заканчивается миллиардными инвестициями в экономику Украины
мы уже просто не знаем куда их девать эти инвестиции
оман, катар, эмираты, англия, штаты, турция, япония.
Вава, ты забыл сказать Президенту Египта почем сегодня рубероид в Одессе.
Кто опять накуренного клована к телефону допустил?
Відео
https://myfootball.top/11301808-pryamaya-translyaciya-boks-entoni-dzhoshua-aleksandr-usik.html
"Ас-Сиси? Га-га-га, сиси! Приглашаем, ржака будет!"