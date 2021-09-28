До розслідування замаху на Шефіра підключилося ФБР, - "слуга народу" Арахамія
До розслідування справи про розстріл автомобіля першого помічника президента України Сергія Шефіра підключилися слідчі ФБР.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив глава фракції "Слуга народу" Давида Арахамія.
За словами нардепа, нападники обробили себе спеціальною речовиною, що не дає можливість службовому собаці взяти слід. Крім того, вони працювали в рукавичках, тому не вдалося зняти відбитки з набоїв.
Арахамія зазначив, що стрілянина по автомобілю Шефіра могла проводитися з метою зробити з нього невинну жертву.
"Я думаю, що стріляли цілеспрямовано по Шефіру. Один з фахівців-криміналістів сказав, що одна з версій, як він вважає, за методикою Аль Капоне, була у мафії така історія – забрати невинну душу, найдобрішу невинну людину. Тому що це відразу б'є по людині, в такому випадку по президенту, по його другу, який би все життя себе винив, що це сталося через нього. Це щоб повністю його деморалізувати. Мені здається, ця версія теж має право на життя",- зазначив нардеп.
Арахамія також повідомив, що у зв'язку зі складністю цієї кримінальної справи до розслідування підключилися слідчі американського Федерального бюро розслідувань.
"На цей момент, з урахуванням отриманих попередніх даних, розглядаємо три основні версії скоєного злочину - у зв'язку з державною діяльністю потерпілого, з метою тиску на вище керівництво держави і з метою дестабілізації політичної ситуації в нашій країні. Також розглядається версія з участю спецслужб іноземних держав", - додав він.
Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.
За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.
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Єрмак зазнав також обмови,
Що мов, інсценували напад,
Й Кефір ледь не потрапив в лапи.
А це дуже серйозна тема,
Й спецоперація окрема,
Кефіра ті бажали вбити,
Й реформи Вови зупинити.
Стріляли правда не в Кефіра,
До нього в кілера довіра.
В бік водія летіли кулі,
Й глушник був в кілера на дулі.
Кефіру так привіт послали,
Та Єрмачилу ще шукали.
Щоб передав привітик Вові,
За супер реформи чергові.
Реформи мають зупинитись,
Та з олігархів не глумитись…
Казали так ворожі сили?
Не в курсі, бо їх не зловили.
Тільки один біду побачив,
Що це бариги не пробачать,
Бо ****** їх реформатор,
Зелений Вовин генератор.
Мерщій квиток взяв у Тбілісі,
Щоб не зустріли його в лісі.
Він знає - це йому привіт,
Й наступний на нього наліт.
А кулі з срібла виливали,
Та часником ще поливали.
Робили львівські бендерята,
Порохоботчина затята.
Тому й собака слід не взяв,
І режисера кіно кляв.
Бо там в машину не стріляли,
Та не туди їх всіх скликали.
...Рошенівські бджілки літали,
Й коровки хвостиком вітали.
Сміялись з копів й водолазів,
Та мудрих чиїхось наказів…
я понимаю шо ненавидишь Зелю, но смотри шоб не подписаться на канал Ютуба до Внука Елкина.
он шизофреник.
я то нет, а вы походу да. раз такие стихи выложил.
Арахамия отметил, что стрельба по автомобилю Шефира могла производиться с целью сделать из него невинную жертву.
"Я думаю, что стреляли целенаправленно по Шефиру. Один из специалистов-криминалистов сказал, что одна из версий, как он считает, по методике Аль Капоне, была у мафии такая история - забрать невинную душу, самого доброго невинного человека. Потому что это сразу бьет по человеку, в данном случае по президенту, по его другу, который всю жизнь бы себя винил, что это случилось из-за него. Это чтобы полностью его деморализовать. Мне кажется, эта версия тоже имеет право на жизнь", - отметил нардеп. Источник:
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Хламидию попердолило......
*****, что ты говоришь то?
та кому надо нанимать супер специалиста, обрабатывать руки и бл... 20 раз одиночными стрелять с намерением убить шофера шифера...????
если машина ехала под 120 км./ч., и кучность стрельбы = уровень Робокоп блин. то что ты , Агрохимера, несешь то? придурок с заросшей мордой лица. иди нахер опять в свои там горы, ну бред же сволочь приперось и несет тут. я не то шобы расист, но **** эта.. это существо тут несет то? ну реально, пусть лезет обратно на дерево. оно же столько уже высрало шо это..... матом только можно говорить.
Сомнительна атака на Шефира , сомнительна версия о ФБР, которая примет участие в расследовании .... это, видимо, очередная рекламная компания, для закручивания гаек и показании важности реформ, которых нет.