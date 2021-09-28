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Новини Замах на Шефіра
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До розслідування замаху на Шефіра підключилося ФБР, - "слуга народу" Арахамія

До розслідування замаху на Шефіра підключилося ФБР, -

До розслідування справи про розстріл автомобіля першого помічника президента України Сергія Шефіра підключилися слідчі ФБР.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив глава фракції "Слуга народу" Давида Арахамія.

За словами нардепа, нападники обробили себе спеціальною речовиною, що не дає можливість службовому собаці взяти слід. Крім того, вони працювали в рукавичках, тому не вдалося зняти відбитки з набоїв.

Арахамія зазначив, що стрілянина по автомобілю Шефіра могла проводитися з метою зробити з нього невинну жертву.

"Я думаю, що стріляли цілеспрямовано по Шефіру. Один з фахівців-криміналістів сказав, що одна з версій, як він вважає, за методикою Аль Капоне, була у мафії така історія – забрати невинну душу, найдобрішу невинну людину. Тому що це відразу б'є по людині, в такому випадку по президенту, по його другу, який би все життя себе винив, що це сталося через нього. Це щоб повністю його деморалізувати. Мені здається, ця версія теж має право на життя",- зазначив нардеп.

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Арахамія також повідомив, що у зв'язку зі складністю цієї кримінальної справи до розслідування підключилися слідчі американського Федерального бюро розслідувань.

"На цей момент, з урахуванням отриманих попередніх даних, розглядаємо три основні версії скоєного злочину - у зв'язку з державною діяльністю потерпілого, з метою тиску на вище керівництво держави і з метою дестабілізації політичної ситуації в нашій країні. Також розглядається версія з участю спецслужб іноземних держав", - додав він.

Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.

Автор: 

замах (546) ФБР (175) Арахамія Давид (1103) Шефір Сергій (128)


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Топ коментарі
+17
Вот эти ребята
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28.09.2021 11:26
+17
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28.09.2021 11:33
+16
Агрохимию первым на допрос!
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28.09.2021 11:24
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Сміються всі сьогодні з Вови

Єрмак зазнав також обмови,

Що мов, інсценували напад,

Й Кефір ледь не потрапив в лапи.

А це дуже серйозна тема,

Й спецоперація окрема,

Кефіра ті бажали вбити,

Й реформи Вови зупинити.

Стріляли правда не в Кефіра,

До нього в кілера довіра.

В бік водія летіли кулі,

Й глушник був в кілера на дулі.

Кефіру так привіт послали,

Та Єрмачилу ще шукали.

Щоб передав привітик Вові,

За супер реформи чергові.

Реформи мають зупинитись,

Та з олігархів не глумитись…

Казали так ворожі сили?

Не в курсі, бо їх не зловили.

Тільки один біду побачив,

Що це бариги не пробачать,

Бо ****** їх реформатор,

Зелений Вовин генератор.

Мерщій квиток взяв у Тбілісі,

Щоб не зустріли його в лісі.

Він знає - це йому привіт,

Й наступний на нього наліт.

А кулі з срібла виливали,

Та часником ще поливали.

Робили львівські бендерята,

Порохоботчина затята.

Тому й собака слід не взяв,

І режисера кіно кляв.

Бо там в машину не стріляли,

Та не туди їх всіх скликали.

...Рошенівські бджілки літали,

Й коровки хвостиком вітали.

Сміялись з копів й водолазів,

Та мудрих чиїхось наказів…
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28.09.2021 13:05 Відповісти
эээээ, что с вами?
я понимаю шо ненавидишь Зелю, но смотри шоб не подписаться на канал Ютуба до Внука Елкина.
он шизофреник.
я то нет, а вы походу да. раз такие стихи выложил.
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28.09.2021 15:07 Відповісти
А Ви любите брехунів і малоросів? Як там ціни? Як там армія? Як там сприйняття України на заході і в США? Як там кінець епохи бідності? Як там ротердам+? Як там розслідування бісусьонка, все підтвердилося? Де там справи по бронежелетах і проходу наших катерів через нашу Керченську протоку? Як там Свинарчуки? Чи куди їм братися до бородатих кнурчуків? На цілого вареника вже є кошти чи купуєте як і раніше піввареника, а можливо вже і на піввареника коштів немає? Кому у вуха впихують невпихуєжме по цьому "обстрілу автомобіля Кефіра"? Там дитині зрозуміло, що інсеніровка, щоб відволікти увагу від чогось важливого. Але страдають від цього правоохоронні органи, які тупцюються на тому місці і шукають те, чого немає. виконуючи замовні справи від свого керівництва. Ще не відпрацьовують міста і села? Не посили боротьбу з ненависним класом у суспільстві порохоботами? А я б на їх місці розслідував по відношенню до них справи по спрощенній процедурі і навіть через "монобільшість" Бені прийняв би "закон" щоб їх навіть не допитувати, а брати "правдиві" данні у зелених і на кічу. Зелені вже переплюнули "червоний терор", вони це все роблять по-беневські, що люди "згідні" і навіть хор "верьовки" заспіває пісню з Лисим, як гарно "розводять" лохів.
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29.09.2021 09:25 Відповісти
Какой то Кур, был каким-то сбу или прокурором сказал что не инсценировка ибо чревато если попадутся. или ты думаешь шо заднее колесо пробили, хотя знали шо все начнут ныть шо типо невозможно было бы ехать?(колесо может армированное, не так дорого стоит по сравнению с ценой машины этой крысы)
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30.09.2021 12:55 Відповісти
А ще пан розуміється в медицині і розставив діагнози? А собі? Де там хоч одне слово про Зелю? Це рими про Вову і Кефір. Навчіться читати.
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29.09.2021 09:32 Відповісти
Федеральное бюро расследований не получало запросов от украинской стороны на участие своих следователей в расследовании преступлений в Украине. Юрисдикция ФБР ограничена территорией США и может быть расширена исключительно выдачей генеральным прокурором США международного ордера.
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28.09.2021 13:15 Відповісти
А коли ФБР приймало участь в операції проти вагнерівців - це озвучувалось як "втягнули Україну в ненашу справу".Зараз жОПА ссить окропом -ФСБ з нами!Та хто такий цей Шефір - губернатор острова Борнео?
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28.09.2021 13:16 Відповісти
На місц Шефіра мав бути Аль Капоне!
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28.09.2021 13:28 Відповісти
А чи був "хлопчик" - Шефір в салоні автомобіля на момент обстрілу?
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28.09.2021 13:54 Відповісти
По словам нардепа, нападавшие обработали себя специальным веществом, которое не дает возможность служебной собаке взять след. Кроме того, они работали в перчатках, поэтому не удалось снять отпечатки с патронов.

Арахамия отметил, что стрельба по автомобилю Шефира могла производиться с целью сделать из него невинную жертву.

"Я думаю, что стреляли целенаправленно по Шефиру. Один из специалистов-криминалистов сказал, что одна из версий, как он считает, по методике Аль Капоне, была у мафии такая история - забрать невинную душу, самого доброго невинного человека. Потому что это сразу бьет по человеку, в данном случае по президенту, по его другу, который всю жизнь бы себя винил, что это случилось из-за него. Это чтобы полностью его деморализовать. Мне кажется, эта версия тоже имеет право на жизнь", - отметил нардеп. Источник:

\\\\\\\\\\\\\\

Хламидию попердолило......

*****, что ты говоришь то?
та кому надо нанимать супер специалиста, обрабатывать руки и бл... 20 раз одиночными стрелять с намерением убить шофера шифера...????
если машина ехала под 120 км./ч., и кучность стрельбы = уровень Робокоп блин. то что ты , Агрохимера, несешь то? придурок с заросшей мордой лица. иди нахер опять в свои там горы, ну бред же сволочь приперось и несет тут. я не то шобы расист, но **** эта.. это существо тут несет то? ну реально, пусть лезет обратно на дерево. оно же столько уже высрало шо это..... матом только можно говорить.
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28.09.2021 15:16 Відповісти
Арахламия принял много контекста и его снова вырвало, позорище
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28.09.2021 16:09 Відповісти
Парадокс в том, что никто не видел , ни Шефира в автомобиле, ни раненного водителя, ни интервью с врачом скорой и больницы, где ,,оперировали,, водителя.
Сомнительна атака на Шефира , сомнительна версия о ФБР, которая примет участие в расследовании .... это, видимо, очередная рекламная компания, для закручивания гаек и показании важности реформ, которых нет.
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28.09.2021 17:40 Відповісти
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