До розслідування замаху на Шефіра підключилося ФБР, - "слуга народу" Арахамія

До розслідування справи про розстріл автомобіля першого помічника президента України Сергія Шефіра підключилися слідчі ФБР.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив глава фракції "Слуга народу" Давида Арахамія.

За словами нардепа, нападники обробили себе спеціальною речовиною, що не дає можливість службовому собаці взяти слід. Крім того, вони працювали в рукавичках, тому не вдалося зняти відбитки з набоїв.

Арахамія зазначив, що стрілянина по автомобілю Шефіра могла проводитися з метою зробити з нього невинну жертву.

"Я думаю, що стріляли цілеспрямовано по Шефіру. Один з фахівців-криміналістів сказав, що одна з версій, як він вважає, за методикою Аль Капоне, була у мафії така історія – забрати невинну душу, найдобрішу невинну людину. Тому що це відразу б'є по людині, в такому випадку по президенту, по його другу, який би все життя себе винив, що це сталося через нього. Це щоб повністю його деморалізувати. Мені здається, ця версія теж має право на життя",- зазначив нардеп.

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Арахамія також повідомив, що у зв'язку зі складністю цієї кримінальної справи до розслідування підключилися слідчі американського Федерального бюро розслідувань.

"На цей момент, з урахуванням отриманих попередніх даних, розглядаємо три основні версії скоєного злочину - у зв'язку з державною діяльністю потерпілого, з метою тиску на вище керівництво держави і з метою дестабілізації політичної ситуації в нашій країні. Також розглядається версія з участю спецслужб іноземних держав", - додав він.

Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.