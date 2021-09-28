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Новости Покушение на Шефира
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К расследованию покушения на Шефира подключилось ФБР, - "слуга народа" Арахамия

К расследованию покушения на Шефира подключилось ФБР, -

К расследованию дела о расстреле автомобиля первого помощника президента Украины Сергея Шефира подключились следователи ФБР.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил глава фракции "Слуга народа" Давида Арахамия.

По словам нардепа, нападавшие обработали себя специальным веществом, которое не дает возможность служебной собаке взять след. Кроме того, они работали в перчатках, поэтому не удалось снять отпечатки с патронов.

Арахамия отметил, что стрельба по автомобилю Шефира могла производиться с целью сделать из него невинную жертву.

"Я думаю, что стреляли целенаправленно по Шефиру. Один из специалистов-криминалистов сказал, что одна из версий, как он считает, по методике Аль Капоне, была у мафии такая история - забрать невинную душу, самого доброго невинного человека. Потому что это сразу бьет по человеку, в данном случае по президенту, по его другу, который всю жизнь бы себя винил, что это случилось из-за него. Это чтобы полностью его деморализовать. Мне кажется, эта версия тоже имеет право на жизнь", - отметил нардеп.

Читайте: Покушение на Шефира вызвало "сумасшедшую реакцию" партнеров. В расследовании нам помогают США и Британия, - Ермак

Арахамия также сообщил, что в связи со сложностью данного уголовного дела к расследованию подключились следователи американского Федерального бюро расследований.

"На данный момент, с учетом полученных предварительных данных, рассматриваем три основные версии совершенного преступления - в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране. Также рассматривается версия с участием спецслужб иностранных государств", - добавил он.

Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.

Читайте: ФБР поможет с расследованием покушения на Шефира, - Енин

Автор: 

покушение (1033) ФБР (218) Арахамия Давид (988) Шефир Сергей (120)


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Топ комментарии
+17
Вот эти ребята
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28.09.2021 11:26
+17
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28.09.2021 11:33
+16
Агрохимию первым на допрос!
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28.09.2021 11:24
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Сміються всі сьогодні з Вови

Єрмак зазнав також обмови,

Що мов, інсценували напад,

Й Кефір ледь не потрапив в лапи.

А це дуже серйозна тема,

Й спецоперація окрема,

Кефіра ті бажали вбити,

Й реформи Вови зупинити.

Стріляли правда не в Кефіра,

До нього в кілера довіра.

В бік водія летіли кулі,

Й глушник був в кілера на дулі.

Кефіру так привіт послали,

Та Єрмачилу ще шукали.

Щоб передав привітик Вові,

За супер реформи чергові.

Реформи мають зупинитись,

Та з олігархів не глумитись…

Казали так ворожі сили?

Не в курсі, бо їх не зловили.

Тільки один біду побачив,

Що це бариги не пробачать,

Бо ****** їх реформатор,

Зелений Вовин генератор.

Мерщій квиток взяв у Тбілісі,

Щоб не зустріли його в лісі.

Він знає - це йому привіт,

Й наступний на нього наліт.

А кулі з срібла виливали,

Та часником ще поливали.

Робили львівські бендерята,

Порохоботчина затята.

Тому й собака слід не взяв,

І режисера кіно кляв.

Бо там в машину не стріляли,

Та не туди їх всіх скликали.

...Рошенівські бджілки літали,

Й коровки хвостиком вітали.

Сміялись з копів й водолазів,

Та мудрих чиїхось наказів…
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28.09.2021 13:05 Ответить
эээээ, что с вами?
я понимаю шо ненавидишь Зелю, но смотри шоб не подписаться на канал Ютуба до Внука Елкина.
он шизофреник.
я то нет, а вы походу да. раз такие стихи выложил.
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28.09.2021 15:07 Ответить
А Ви любите брехунів і малоросів? Як там ціни? Як там армія? Як там сприйняття України на заході і в США? Як там кінець епохи бідності? Як там ротердам+? Як там розслідування бісусьонка, все підтвердилося? Де там справи по бронежелетах і проходу наших катерів через нашу Керченську протоку? Як там Свинарчуки? Чи куди їм братися до бородатих кнурчуків? На цілого вареника вже є кошти чи купуєте як і раніше піввареника, а можливо вже і на піввареника коштів немає? Кому у вуха впихують невпихуєжме по цьому "обстрілу автомобіля Кефіра"? Там дитині зрозуміло, що інсеніровка, щоб відволікти увагу від чогось важливого. Але страдають від цього правоохоронні органи, які тупцюються на тому місці і шукають те, чого немає. виконуючи замовні справи від свого керівництва. Ще не відпрацьовують міста і села? Не посили боротьбу з ненависним класом у суспільстві порохоботами? А я б на їх місці розслідував по відношенню до них справи по спрощенній процедурі і навіть через "монобільшість" Бені прийняв би "закон" щоб їх навіть не допитувати, а брати "правдиві" данні у зелених і на кічу. Зелені вже переплюнули "червоний терор", вони це все роблять по-беневські, що люди "згідні" і навіть хор "верьовки" заспіває пісню з Лисим, як гарно "розводять" лохів.
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29.09.2021 09:25 Ответить
Какой то Кур, был каким-то сбу или прокурором сказал что не инсценировка ибо чревато если попадутся. или ты думаешь шо заднее колесо пробили, хотя знали шо все начнут ныть шо типо невозможно было бы ехать?(колесо может армированное, не так дорого стоит по сравнению с ценой машины этой крысы)
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30.09.2021 12:55 Ответить
А ще пан розуміється в медицині і розставив діагнози? А собі? Де там хоч одне слово про Зелю? Це рими про Вову і Кефір. Навчіться читати.
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29.09.2021 09:32 Ответить
Федеральное бюро расследований не получало запросов от украинской стороны на участие своих следователей в расследовании преступлений в Украине. Юрисдикция ФБР ограничена территорией США и может быть расширена исключительно выдачей генеральным прокурором США международного ордера.
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28.09.2021 13:15 Ответить
А коли ФБР приймало участь в операції проти вагнерівців - це озвучувалось як "втягнули Україну в ненашу справу".Зараз жОПА ссить окропом -ФСБ з нами!Та хто такий цей Шефір - губернатор острова Борнео?
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28.09.2021 13:16 Ответить
На місц Шефіра мав бути Аль Капоне!
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28.09.2021 13:28 Ответить
А чи був "хлопчик" - Шефір в салоні автомобіля на момент обстрілу?
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28.09.2021 13:54 Ответить
По словам нардепа, нападавшие обработали себя специальным веществом, которое не дает возможность служебной собаке взять след. Кроме того, они работали в перчатках, поэтому не удалось снять отпечатки с патронов.

Арахамия отметил, что стрельба по автомобилю Шефира могла производиться с целью сделать из него невинную жертву.

"Я думаю, что стреляли целенаправленно по Шефиру. Один из специалистов-криминалистов сказал, что одна из версий, как он считает, по методике Аль Капоне, была у мафии такая история - забрать невинную душу, самого доброго невинного человека. Потому что это сразу бьет по человеку, в данном случае по президенту, по его другу, который всю жизнь бы себя винил, что это случилось из-за него. Это чтобы полностью его деморализовать. Мне кажется, эта версия тоже имеет право на жизнь", - отметил нардеп. Источник:

\\\\\\\\\\\\\\

Хламидию попердолило......

*****, что ты говоришь то?
та кому надо нанимать супер специалиста, обрабатывать руки и бл... 20 раз одиночными стрелять с намерением убить шофера шифера...????
если машина ехала под 120 км./ч., и кучность стрельбы = уровень Робокоп блин. то что ты , Агрохимера, несешь то? придурок с заросшей мордой лица. иди нахер опять в свои там горы, ну бред же сволочь приперось и несет тут. я не то шобы расист, но **** эта.. это существо тут несет то? ну реально, пусть лезет обратно на дерево. оно же столько уже высрало шо это..... матом только можно говорить.
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28.09.2021 15:16 Ответить
Арахламия принял много контекста и его снова вырвало, позорище
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28.09.2021 16:09 Ответить
Парадокс в том, что никто не видел , ни Шефира в автомобиле, ни раненного водителя, ни интервью с врачом скорой и больницы, где ,,оперировали,, водителя.
Сомнительна атака на Шефира , сомнительна версия о ФБР, которая примет участие в расследовании .... это, видимо, очередная рекламная компания, для закручивания гаек и показании важности реформ, которых нет.
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28.09.2021 17:40 Ответить
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