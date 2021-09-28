К расследованию покушения на Шефира подключилось ФБР, - "слуга народа" Арахамия

К расследованию дела о расстреле автомобиля первого помощника президента Украины Сергея Шефира подключились следователи ФБР.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил глава фракции "Слуга народа" Давида Арахамия.

По словам нардепа, нападавшие обработали себя специальным веществом, которое не дает возможность служебной собаке взять след. Кроме того, они работали в перчатках, поэтому не удалось снять отпечатки с патронов.

Арахамия отметил, что стрельба по автомобилю Шефира могла производиться с целью сделать из него невинную жертву.

"Я думаю, что стреляли целенаправленно по Шефиру. Один из специалистов-криминалистов сказал, что одна из версий, как он считает, по методике Аль Капоне, была у мафии такая история - забрать невинную душу, самого доброго невинного человека. Потому что это сразу бьет по человеку, в данном случае по президенту, по его другу, который всю жизнь бы себя винил, что это случилось из-за него. Это чтобы полностью его деморализовать. Мне кажется, эта версия тоже имеет право на жизнь", - отметил нардеп.

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Арахамия также сообщил, что в связи со сложностью данного уголовного дела к расследованию подключились следователи американского Федерального бюро расследований.

"На данный момент, с учетом полученных предварительных данных, рассматриваем три основные версии совершенного преступления - в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране. Также рассматривается версия с участием спецслужб иностранных государств", - добавил он.

Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.

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