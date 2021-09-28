К расследованию покушения на Шефира подключилось ФБР, - "слуга народа" Арахамия
К расследованию дела о расстреле автомобиля первого помощника президента Украины Сергея Шефира подключились следователи ФБР.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил глава фракции "Слуга народа" Давида Арахамия.
По словам нардепа, нападавшие обработали себя специальным веществом, которое не дает возможность служебной собаке взять след. Кроме того, они работали в перчатках, поэтому не удалось снять отпечатки с патронов.
Арахамия отметил, что стрельба по автомобилю Шефира могла производиться с целью сделать из него невинную жертву.
"Я думаю, что стреляли целенаправленно по Шефиру. Один из специалистов-криминалистов сказал, что одна из версий, как он считает, по методике Аль Капоне, была у мафии такая история - забрать невинную душу, самого доброго невинного человека. Потому что это сразу бьет по человеку, в данном случае по президенту, по его другу, который всю жизнь бы себя винил, что это случилось из-за него. Это чтобы полностью его деморализовать. Мне кажется, эта версия тоже имеет право на жизнь", - отметил нардеп.
Арахамия также сообщил, что в связи со сложностью данного уголовного дела к расследованию подключились следователи американского Федерального бюро расследований.
"На данный момент, с учетом полученных предварительных данных, рассматриваем три основные версии совершенного преступления - в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране. Также рассматривается версия с участием спецслужб иностранных государств", - добавил он.
Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.
По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.
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Єрмак зазнав також обмови,
Що мов, інсценували напад,
Й Кефір ледь не потрапив в лапи.
А це дуже серйозна тема,
Й спецоперація окрема,
Кефіра ті бажали вбити,
Й реформи Вови зупинити.
Стріляли правда не в Кефіра,
До нього в кілера довіра.
В бік водія летіли кулі,
Й глушник був в кілера на дулі.
Кефіру так привіт послали,
Та Єрмачилу ще шукали.
Щоб передав привітик Вові,
За супер реформи чергові.
Реформи мають зупинитись,
Та з олігархів не глумитись…
Казали так ворожі сили?
Не в курсі, бо їх не зловили.
Тільки один біду побачив,
Що це бариги не пробачать,
Бо ****** їх реформатор,
Зелений Вовин генератор.
Мерщій квиток взяв у Тбілісі,
Щоб не зустріли його в лісі.
Він знає - це йому привіт,
Й наступний на нього наліт.
А кулі з срібла виливали,
Та часником ще поливали.
Робили львівські бендерята,
Порохоботчина затята.
Тому й собака слід не взяв,
І режисера кіно кляв.
Бо там в машину не стріляли,
Та не туди їх всіх скликали.
...Рошенівські бджілки літали,
Й коровки хвостиком вітали.
Сміялись з копів й водолазів,
Та мудрих чиїхось наказів…
я понимаю шо ненавидишь Зелю, но смотри шоб не подписаться на канал Ютуба до Внука Елкина.
он шизофреник.
я то нет, а вы походу да. раз такие стихи выложил.
Арахамия отметил, что стрельба по автомобилю Шефира могла производиться с целью сделать из него невинную жертву.
"Я думаю, что стреляли целенаправленно по Шефиру. Один из специалистов-криминалистов сказал, что одна из версий, как он считает, по методике Аль Капоне, была у мафии такая история - забрать невинную душу, самого доброго невинного человека. Потому что это сразу бьет по человеку, в данном случае по президенту, по его другу, который всю жизнь бы себя винил, что это случилось из-за него. Это чтобы полностью его деморализовать. Мне кажется, эта версия тоже имеет право на жизнь", - отметил нардеп. Источник:
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Хламидию попердолило......
*****, что ты говоришь то?
та кому надо нанимать супер специалиста, обрабатывать руки и бл... 20 раз одиночными стрелять с намерением убить шофера шифера...????
если машина ехала под 120 км./ч., и кучность стрельбы = уровень Робокоп блин. то что ты , Агрохимера, несешь то? придурок с заросшей мордой лица. иди нахер опять в свои там горы, ну бред же сволочь приперось и несет тут. я не то шобы расист, но **** эта.. это существо тут несет то? ну реально, пусть лезет обратно на дерево. оно же столько уже высрало шо это..... матом только можно говорить.
Сомнительна атака на Шефира , сомнительна версия о ФБР, которая примет участие в расследовании .... это, видимо, очередная рекламная компания, для закручивания гаек и показании важности реформ, которых нет.