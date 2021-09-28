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Новини
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Адміністрація річкових портів звернулася в прокуратуру за фактами приватизації гідротехнічних об'єктів після журналістського розслідування

Державне підприємство "Адміністрація річкових портів" звернулося до прокуратури Києва та Київської області з проханням відкрити кримінальне провадження та притягнути винних до відповідальності за фактами з розслідування програми "Схеми".

Як передає Цензор.НЕТ, копії відповідних звернень надані редакції Радіо Свобода.

У своєму матеріалі журналісти встановили, що численні гідротехнічні споруди (причали та дамби) вздовж Дніпра у Києві та області, що займають сотні тисяч квадратних метрів, безкоштовно привласнив бізнесмен з орбіти екскерівника поліції Києва Андрія Крищенка – з-поміж іншого, це причал вздовж всієї Оболонської набережної та майнові права на цілий Оболонський острів.

У журналістському розслідуванні також йшлося, що механізм привласнення дамб і причалів на Дніпрі став можливим завдяки участі столичної поліції за часів керівництва Крищенка та приватних і державних реєстраторів.

Окрім прокуратури, ДП "Адміністрація річкових портів" звернулося до керівництва Національної поліції з проханням провести службове розслідування, пов’язане з діями працівників поліції Києва.

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У своєму зверненні до правоохоронців, Адміністрація зазначає, "що всі гідротехнічні споруди, побудовані за радянських часів, належать державі і не можуть перебувати на законних підставах у приватній власності".

Адміністрація річкових портів також попросила поліцію інформувати на постійній основі про кожен випадок звернення фізичних або юридичних осіб про знайдені гідротехнічні споруди (дамб, причалів, набережні, доки тощо). Також держпідприємство попросило повідомити про всі випадки, коли поліція вже надала такі об’єкти або права на них на зберігання.

23 вересня журналісти "Схем" опублікували розслідування, в якому встановили, що майнові права на сотні тисяч квадратних метрів прибережної зони перейшли у приватні руки. Йдеться про причали та дамби, одна з яких займає усю територію Оболонського острова посеред Дніпра.

Новим власником прав на споруди став маловідомий київський юрист-бізнесмен Костянтин Бойко. Низку об’єктів прибережної зони Києва та області Бойко отримав завдяки зверненню до Національної поліції, яку повідомив, що нібито знайшов "загублені майнові права" на гідротехнічні споруди. Слідча Нацполіції листом попросила Бойка взяти 16 таких об’єктів на зберігання. Використавши його, Бойко через реєстраторів вже оформив частину з них у приватну власність і продав фірмі "Українське бюро річкових портів", де він сам є співвласником.

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Розслідування "Схем" виявило зв’язки Костянтина Бойка з оточенням ексголови київської поліції Андрія Крищенка, який очолював Головне управління Національної поліції у місті Києві у період привласнення майнових прав на гідротехнічні споруди.

Автор: 

острів (30) розслідування (2269) Крищенко Андрій (344)


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Топ коментарі
+4
Удивляет, как вообще такая схема стала возможна? Как можно по письму какого-то гавно-следователя передавать в собственность гидросооружения?.. Абсурд. Ну с Крищенко по чесноку надо разбираться ещё со времён его "обопствывания" и горловского периода "деятельности", а не в Киеве пригревать на тёплых местечках. Нет у нас мозгов, так и будем в гавне с такими милиционерами
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28.09.2021 17:20
+3
после освещения проблемы в СМИ,администрация портов срочно кинулась прикрывать жопу.
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28.09.2021 17:30
+3
Я в шоке...!

Что значит. "нашёл потерянные имущественные права" !?

Ну тогда я "нашёл потерянные имущественные права" на государство Украина и на должность президента ! А чё - если одним можно, почему мне нельзя !?
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28.09.2021 17:34
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ну и причем тут педалик?!
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28.09.2021 17:17 Відповісти
Удивляет, как вообще такая схема стала возможна? Как можно по письму какого-то гавно-следователя передавать в собственность гидросооружения?.. Абсурд. Ну с Крищенко по чесноку надо разбираться ещё со времён его "обопствывания" и горловского периода "деятельности", а не в Киеве пригревать на тёплых местечках. Нет у нас мозгов, так и будем в гавне с такими милиционерами
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28.09.2021 17:20 Відповісти
Там не собственность, а "права на них на хранение". Ну а зная, кто за этими "правами на хранение" стоит, бычтрее всего никто не решался поднимать этот вопрос.
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28.09.2021 17:26 Відповісти
Так и я о том, как чудесным образом "права на хранения" оказались собственностью?.. И кто крышевал и является реальным выгодоприобретателем "сделки", чувствуется профессиональная рука
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28.09.2021 17:30 Відповісти
Таких тем валом, гос земля, гос предприятия, гос и коммунальная недвижимость. Ну тут видно ментовская тема, но наверное тут прокол в том, что крыша "протекла" и Крищенко сняли
.
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28.09.2021 18:00 Відповісти
Вот и все, и нету Билла,
Жадность Билла погубила,
Он лежит на дне из ила,
В жизни мало, что успев.
Жадность хуже, чем холера,
Жадность губит флибустьера,
Повторяйте с нами, сэры,
Этой песенки припев.
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28.09.2021 17:40 Відповісти
после освещения проблемы в СМИ,администрация портов срочно кинулась прикрывать жопу.
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28.09.2021 17:30 Відповісти
Я в шоке...!

Что значит. "нашёл потерянные имущественные права" !?

Ну тогда я "нашёл потерянные имущественные права" на государство Украина и на должность президента ! А чё - если одним можно, почему мне нельзя !?
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28.09.2021 17:34 Відповісти
У нас шлюзы «первые» , которые не функционируют, брошены, всего один рубеж шор (затвор) , а по всей площади как по стенам и всему бетону растут поросли деревьев, поросли... деревья. И это тоже называется гидросооружения. Запущено.. смотреть , слезы наворачиваются... . Потом пи здиат что Авария и все Пропало..
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28.09.2021 18:06 Відповісти
Просто ******.

Миллиарды выброшенных денег на контролирующие, надзорные, ментовско-прокурорско-сбушные и прочие мразотные продажные предательские органы - и все видят этот беспредел и молчат ...

Слов нет.

Не внешние враги, а коррупция уничтожила страну.
Именно Present Perfect (настоящее свершенное время).
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28.09.2021 19:51 Відповісти
 
 