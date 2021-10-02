Уже зібрано понад 150 підписів слуг народу за відставку Разумкова, - Устенко
Зараз уже зібрано понад 150 підписів слуг народу за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.
Про це в інтерв'ю журналістам в Трускавці сказав народний депутат фракції "Слуга народу" Олексій Устенко, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
"Я був сорок дев'ятим. Але вже зібрано понад 150 підписів. Цей процес скоро закінчиться", - зазначив нардеп.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що фракція "Слуга народу" в Трускавці почала збір підписів за відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради.
Як повідомлялося, 30 вересня Арахамія запросив в Раді підписні листи за відставку Разумкова з посади спікера.
Топ коментарі
+23 Игорь Бех
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опитування проводить фонд ім. Розумкова і Розумков-молодший не має до нього відношення
и это хорошо!
и это правильно!
Разумков уйдет не сам....
Й що ви думаєте , оте мажорне прграло повністю у дуелі з Жлезняком від Голосу, а ота сосна від СН замоквла до кінця програми ,
А ТЄПЄРЬ ВАПРОС -як ви думаєте, вони подадуть до суду на Ляшка за обріхану репутацію ?
После получения аттестата в 2011 году поступил в Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, где на протяжении 4-х лет получал образование по специальности "Экономика и менеджмент".
Магистратуру изучал в по специальности "International business economics" в Лондонском городском университете. После окончания ВУЗа начал работать в компании "Агродженерейшн". Занял должность главы инвестиционного направления.
Параллельно работе в компании "Агродженерейшн" Алексей Устенко основал несколько крупных аграрных компаний, среди которых "Афро Трейдинг Киев", "Дубровицкий Агропродукт", "Рина-Агро" и другие.
Кроме профессиональной деятельности, Устенко Алексей был причастен к политической жизни Украины. Он был помощником Народного депутата Верховной Рады VIII созыва от партии "Батькивщина" Валерия Дубиля.
В 2019 году принял решение избираться в Верховную Раду Украины XI созыва. Был членом списка партии "Слуга Народа", где занимал 86 место. По результатам выборов партия набрала достаточное количество голосов и Алексей Устенко стал членом нового парламента.
29 августа 2019 года принял присягу Народного депутата IX созыва. Стал членом комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, а также главой одного из подкомитетов.
Семья
Алексей Устенко не женат.
Декларация
На сайте declarations.com.ua нет декларации Алексея Устенко.
Другое
Алексей Устенко является заместителем члена Постоянной делегации в различных членах.
Біографія цього мажора звідси й наприкольніша інфа останньою строчкою в ній - "Алексей Устенко является заместителем члена Постоянной делегации в различных членах."
Тепер він ще й член БЄмафії .
Вони гребли ЗЕлень конвертами. Вони збагачувалися за ці подачки, зафільмовані точно для того , щоб вони не мали іншого майбутьнього, як тільки служити мафії
Один украинский воин ранен 2 октября, враг применил возле Новозвановки артиллерию калибра 122
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 203 человека, выявили 11 809 новых случаев "Газпром" остановил транзит газа в Венгрию через Украину
Один полицейский убит, один ранен в Чернигове ночью 2 октября (обновлено)
а они подковёрными игрушечками занимаются... животные...
Здесь наверняка клонирование подконтрольных Бене партий. На каждую рыбку (избирателя) будет своя приманка. Хитрые технологии.