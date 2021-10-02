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Уже зібрано понад 150 підписів слуг народу за відставку Разумкова, - Устенко

Уже зібрано понад 150 підписів слуг народу за відставку Разумкова, - Устенко

Зараз уже зібрано понад 150 підписів слуг народу за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Про це в інтерв'ю журналістам в Трускавці сказав народний депутат фракції "Слуга народу" Олексій Устенко, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я був сорок дев'ятим. Але вже зібрано понад 150 підписів. Цей процес скоро закінчиться", - зазначив нардеп.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що фракція "Слуга народу" в Трускавці почала збір підписів за відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради.

Як повідомлялося, 30 вересня Арахамія запросив в Раді підписні листи за відставку Разумкова з посади спікера.

Читайте також: Разумков точно не бачить себе зі "Слугою народу". Сьогодні можу почати збір підписів за його відставку, питання буде швидким, - Арахамія

ВР (14971) відставка (1462) Трускавець (94) Разумков Дмитро (1526) Слуга народу (2812) Устенко Олексій (7)


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Топ коментарі
+23
Сменят урода на урода. Какая польза будет для народа ?
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02.10.2021 14:45
+16
із цим хряком Рада перетвориться вже на суцільний свинюшник
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02.10.2021 14:55
+15
Уроди порушать конституцію й не важливо, що жертвою паде урод ... БЄня на угоду Кремлю розвалює країну , бо крім України та тепер й Росії йому нікуди подітися. Навіть паспорті Ізраїлю його не рятує.
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02.10.2021 14:57
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Сменят урода на урода. Какая польза будет для народа ?
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02.10.2021 14:45 Відповісти
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02.10.2021 14:52 Відповісти
Уроди порушать конституцію й не важливо, що жертвою паде урод ... БЄня на угоду Кремлю розвалює країну , бо крім України та тепер й Росії йому нікуди подітися. Навіть паспорті Ізраїлю його не рятує.
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02.10.2021 14:57 Відповісти
користь в тому що з'явиться ще один ворог у Зельонкіна...ворог мого ворога мій друг
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02.10.2021 16:24 Відповісти
Но это не факт , мне кажется , что все ОНИ МРАЗИ , ПОВЯЗАНЫ ОДНОЙ КРОВЬЮ ( преступлениями) , как в одной банде , чтобы никто никого не смог предать ! Пример Аваков , который сам нарушал законы и у них есть на него КОМПРОМАТ ( сфабрикованное дело Шеремета)……
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02.10.2021 21:18 Відповісти
Да ни хрена хорошего не будет, как говорят, переливают с пустого в порожнее.
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02.10.2021 22:39 Відповісти
Ха ха сейчас выйдет обновленный рейтинг опрос от папы Разумкова где реально нарисуют клоуну процентов 20
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02.10.2021 14:47 Відповісти
шановний, папа Разумков помер вже років дцать тому

опитування проводить фонд ім. Розумкова і Розумков-молодший не має до нього відношення
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02.10.2021 14:54 Відповісти
А какая разница? Главное за Зе по каналам бегать. Вот и расплата пришла.
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02.10.2021 15:31 Відповісти
Вибачаюсь не знав, але суті не міняє.
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02.10.2021 17:40 Відповісти
Папа уже давно смотрит на сынулю сверху. Жива только мама артистка Его вроде как с младшим братом Глебом усыновлял Грицацуев.
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02.10.2021 14:55 Відповісти
будет бодипозитивный колыван стефанчюк
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02.10.2021 14:47 Відповісти
із цим хряком Рада перетвориться вже на суцільний свинюшник
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02.10.2021 14:55 Відповісти
Хто такий "колыван"?
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02.10.2021 20:25 Відповісти
Имеешь свою позицию, отличную от позиции фракции и партии СН, плыви в отдельной политической лодке, уважаемый!
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02.10.2021 14:56 Відповісти
Що Слава КПРС!??? Так, совок недобитий?
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02.10.2021 15:10 Відповісти
Какая разница ,скоро лет так через три такой страны как Украина не будет ,благодаря 73 болванов.
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02.10.2021 18:30 Відповісти
А кто определяет какая позиция в партии правильная, а какая нет?)
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02.10.2021 19:50 Відповісти
Що тугих котлет по-київськи на 150 тільки вистачило... ?
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02.10.2021 14:57 Відповісти
фаршу на котлети вистачит, але дехто може заартачитись
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02.10.2021 15:00 Відповісти
в Трускавце - съезд ЗЕльоных победителей, а Разумков вроде Троцкого, которого за бородку тягают...

и это хорошо!
и это правильно!

Разумков уйдет не сам....
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02.10.2021 14:58 Відповісти
...а с наиболее разумными из служек, говорят человек 12 таких есть
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02.10.2021 14:59 Відповісти
і шість-сім позафракційних - створять фракцію "Опоблок", якраз вистачає таких.
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02.10.2021 15:13 Відповісти
після вигнання з Ради маланець зробить свою банду(партію) з ригів,кацапів,шісток чекістів,маскалі під любим соусом лізуть у владу,Раду
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02.10.2021 14:59 Відповісти
без варіантів
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02.10.2021 16:23 Відповісти
Поставят послушного хряка Стефанчука и будут голосовать как им захочется.
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02.10.2021 15:02 Відповісти
На останньому шоу на каналі Ахмєтова у Влащенко оцей мажорчик й ще одна сосна від СН не поїхали з усіма до Трускавцю, щоб бути учасниками цієї передачі й ******** від Олега Ляшка ( чувак завжди спонсорувався Ахмєтовим) вигребли ТАКЕ!!! Він стояв й в обличча їм волав про гроші у конвертах, за які вони тепер будуть "мовчки служити владі швондерів" (дослівно) на розвал країни...
Й що ви думаєте , оте мажорне прграло повністю у дуелі з Жлезняком від Голосу, а ота сосна від СН замоквла до кінця програми ,

А ТЄПЄРЬ ВАПРОС -як ви думаєте, вони подадуть до суду на Ляшка за обріхану репутацію ?
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02.10.2021 15:23 Відповісти
Вони під цього хряка ЗЕсвинарчука на посту голови ВР, тимчасово виконуючого роль ПРЕЗИДЕНТА ( за констітуцією ,доречі) зроблять дострокові перевибори вові . Про цей їх задум вже давно говорив Лєрос- як бичимо усе йде за планом .
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02.10.2021 15:26 Відповісти
одна дама предлагала усю Раду расписать на вынос одна баржа два миномета и 10 человек с автоматами у зале с гранатами 15 минут и все можно начинать новые выборы....если будут потом желающие.. думаю потом Разумков поздравит и поблагодарит покойных депутатов павших от гнева народного --что они его 2 октября 2021 года отправили в отставку с поста Спикера Зрады...
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02.10.2021 15:08 Відповісти
"Какая разніца"...
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02.10.2021 15:08 Відповісти
Устенко Алексей Олегович родился 7 апреля 1994 года в городе Киев, Украина в семье экономиста Олега Устенко, который с 2019 года является советником Президента Украины Владимира Зеленского. Среднее образование получал в одной из местных школ.

После получения аттестата в 2011 году поступил в Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, где на протяжении 4-х лет получал образование по специальности "Экономика и менеджмент".

Магистратуру изучал в по специальности "International business economics" в Лондонском городском университете. После окончания ВУЗа начал работать в компании "Агродженерейшн". Занял должность главы инвестиционного направления.

Параллельно работе в компании "Агродженерейшн" Алексей Устенко основал несколько крупных аграрных компаний, среди которых "Афро Трейдинг Киев", "Дубровицкий Агропродукт", "Рина-Агро" и другие.

Кроме профессиональной деятельности, Устенко Алексей был причастен к политической жизни Украины. Он был помощником Народного депутата Верховной Рады VIII созыва от партии "Батькивщина" Валерия Дубиля.

В 2019 году принял решение избираться в Верховную Раду Украины XI созыва. Был членом списка партии "Слуга Народа", где занимал 86 место. По результатам выборов партия набрала достаточное количество голосов и Алексей Устенко стал членом нового парламента.

29 августа 2019 года принял присягу Народного депутата IX созыва. Стал членом комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, а также главой одного из подкомитетов.
Семья

Алексей Устенко не женат.
Декларация

На сайте declarations.com.ua нет декларации Алексея Устенко.
Другое

Алексей Устенко является заместителем члена Постоянной делегации в различных членах.
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02.10.2021 15:09 Відповісти
https://ua-rating.com/ustenko-alexey/
Біографія цього мажора звідси й наприкольніша інфа останньою строчкою в ній - "Алексей Устенко является заместителем члена Постоянной делегации в различных членах."
Тепер він ще й член БЄмафії .
Вони гребли ЗЕлень конвертами. Вони збагачувалися за ці подачки, зафільмовані точно для того , щоб вони не мали іншого майбутьнього, як тільки служити мафії
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02.10.2021 15:16 Відповісти
заодно сабірітє про відставку квартального ідіота.
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02.10.2021 15:28 Відповісти
От тепер цей ахмєтовський комсомолець почне рубати правду-матку про зелебобів на неолігархічному каналі "прямий")))))) лєрос падвінься
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02.10.2021 15:38 Відповісти
Мавр должен уходить.
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02.10.2021 16:09 Відповісти
чому?
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02.10.2021 16:21 Відповісти
зелень раптом зненавидила разумкова...може тому що він має мозок на відміну від безликої болотної маси цих аферистів, перукарів і качків...
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02.10.2021 16:21 Відповісти
Беня и Зеля - курс на Рашу.
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02.10.2021 16:32 Відповісти
Парашу.
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02.10.2021 16:45 Відповісти
А,может все значительно проще (конспирология,конечно ),что ЭТО ВСЕ комбинация по подготовке к очередным выборам. ....... Разумков,как "потерпевший и обиженный", -удобный кандидат в списке претендентов,для "почитателей" ZEпоколения взамен ZEленского.....В Украине же любят,почитают и всегда сочувствуют "обиженным"--не победит,так хоть голоса растащит остальных из списка.....Технология опробирована и испытана не раз.....Режиссер "пьесы" противостояния,похоже,все рассчитал точно.Как такую "пьесу" схавает лохокторат....???? Ответ прогнозируемый---должен схавать....может и не всю...
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02.10.2021 16:47 Відповісти
Чем эти слуги урода занимаются, в то время, как:

Один украинский воин ранен 2 октября, враг применил возле Новозвановки артиллерию калибра 122
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 203 человека, выявили 11 809 новых случаев "Газпром" остановил транзит газа в Венгрию через Украину
Один полицейский убит, один ранен в Чернигове ночью 2 октября (обновлено)
а они подковёрными игрушечками занимаются... животные...
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02.10.2021 17:44 Відповісти
все помнят Дегенерата дубинского и как начал говорить правду про ЗЕбилов, поека беня ему на хвост не наступил, а разумков ставленник ахмета так что запасайтесь попкорном...
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02.10.2021 17:46 Відповісти
Здесь не борьба добра со злом. Разумков почти всегда в главных вопросах голосовал так как голосовала вся фракция СН.
Здесь наверняка клонирование подконтрольных Бене партий. На каждую рыбку (избирателя) будет своя приманка. Хитрые технологии.
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02.10.2021 17:56 Відповісти
один спикер был при памяти, и того сьели!
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02.10.2021 18:16 Відповісти
" При памяти,"-это как???....Геройские потуги на последней "теме" перечеркнули все остальные "турборежимные" предыдущих тем.?? Любит наш народишко "пострадавших",ему и слепили легенду "рыцаря" парламентаризма....Лохокторат схавает.....
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02.10.2021 18:41 Відповісти
Ага, просто Разумков несколько более фотогеничен, чем возможный новый спикер Стефанчук! Ото и вся "память"! Думаю, вместо со своим братом - депутатом и 95-квартальным Юзиком могли бы составить неплохую команду по японской борьбе сумо.
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02.10.2021 19:33 Відповісти
ватку на стекловатку ...
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02.10.2021 19:28 Відповісти
В утиль слизня.
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02.10.2021 19:41 Відповісти
Пля.... сколько тут дебилов
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02.10.2021 19:47 Відповісти
Неужели Антону известны места,где ИХ (дебилов) меньше?????Рассекретьте....
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02.10.2021 20:05 Відповісти
Отвечу. Там, где действуют по принципу - враг моего врага - мой друг. В междоусобной войне проигрывают все. Забудьте распри и совместно уберите зеленую мразь - квинтэссенция бед в Украине, потом посмотрим....Отвечаю
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02.10.2021 20:11 Відповісти
В теории ,конечно так,Антон!Однако,как же сростутся вместе "дебилы"(по Вашему) с убеждениями и с заблуждениями??? Такое и в теории невозможно.....Так, что-впереди "путь" длиннее длинного.Пока не отомрет еще пару поколений,все будет "почти также" "+" "-" 1 км. на длине экватора!
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02.10.2021 20:47 Відповісти
Демагогия. Валить всех....
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02.10.2021 20:58 Відповісти
Демагогия,Антон,--демагогия!....Завалили ВСЕХ--где взять других,-иных???Круг демагогии замкнулся! За пределами "круга"-горы трупов,внутри "круга" горы выживших (недостреленных).... и опять все сначала...???....Демагогия победила в который раз уже...!
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02.10.2021 21:13 Відповісти
И что-то я не вижу несогласных под Радой.. Палаток, разом нас богато, нас не подолаты.. . Где массы недовольных..
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02.10.2021 22:26 Відповісти
Чем этот им не угодил?.. 🤒
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02.10.2021 23:06 Відповісти
Дима,обрети дар речи,ну скажи ты им все ,не молчи!
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03.10.2021 01:04 Відповісти
Кто бы мог подумать, что бывший "рыг" -Разумков, который вел свою избирательную компанию исключительно на русском языке, станет гарантом Конституции, а Зе эту самую Конституцию будет насиловать?!
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03.10.2021 01:05 Відповісти
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03.10.2021 09:48 Відповісти
Дискурс средств массовой информации проявляет их принадлежность. Еврейские спорят о том, кто из двух(трех) пройдох будет следующим президентом. Нееврейские рассуждают о том, как удается пройдохам захватывать власть над украинцами.
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03.10.2021 12:43 Відповісти
Классический АБАЖ из "Королевства кривых зеркал"...
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03.10.2021 13:16 Відповісти
Дайош трудовому народу кабана алексеича!
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03.10.2021 14:33 Відповісти
 
 