Уже зібрано понад 150 підписів слуг народу за відставку Разумкова, - Устенко

Зараз уже зібрано понад 150 підписів слуг народу за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Про це в інтерв'ю журналістам в Трускавці сказав народний депутат фракції "Слуга народу" Олексій Устенко, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я був сорок дев'ятим. Але вже зібрано понад 150 підписів. Цей процес скоро закінчиться", - зазначив нардеп.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що фракція "Слуга народу" в Трускавці почала збір підписів за відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради.

Як повідомлялося, 30 вересня Арахамія запросив в Раді підписні листи за відставку Разумкова з посади спікера.

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