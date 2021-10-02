Уже собрано свыше 150 подписей "слуг народа" за отставку Разумкова, - Устенко

В настоящее время уже собрано более 150 подписей "слуг народа" за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Об этом в интервью журналистам в Трускавце сказал народный депутат фракции "Слуга народа" Алексей Устенко, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я бы сорок девятым. Но уже собрано более 150 подписей. Этот процесс скоро закончится", - отметил нардеп.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что фракция "Слуга народа" в Трускавце начала сбор подписей за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.

Как сообщалось, 30 сентября Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера.

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