Вибори в Грузії: за результатами опрацювання 41,61% протоколів лідирує провладна "Грузинська мрія"
Після підрахунку голосів із 41,61% дільниць на виборах у Грузії провладна партія "Грузинська мрія" набирає 48,56% голосів.
Про це свідчать дані грузинської ЦВК, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Газету.ру".
В опозиційного "Єдиного національного руху" експрезидента Міхеіла Саакашвілі, - 31,23% голосів.
На третьому місці партія Георгія Гахарії за "Грузію" - 6,87%. Решта партій набирають не більше 2% голосів.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Як повідомлялося, напередодні президент Грузії Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.
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пока профессиональный клоун Зе с агентом Кремля Ермаком веселились в Трускавце . другой клоун аматор решил сыграть в рулетку и десантировался в Тбилисси . очевидно что проиграл
Екзит пол американської компанії Edison Research, на замовлення опозиційного телеканалу "TV Formula"
"Грузинська мрія - демократична Грузія" набрала 46%, "Єдиний національний рух" Саакашвілі має 33%.
Но ЗЕ молодец - он еще и госизмену себе успел приобрести.
а когда другая быдломасса голосует за тех кто уже помирился с москалями это не честные выборы
и ли честно это только когда по результатам выигрывает массовик затейник будь то Мишка или Вовка не принципиально ?
Саакашвілі - чесний чоловік. Емоційний, прямолінійний, але - чесний і не продажний. Він не крав і не давав красти.Тому його "з"їли" в Одесі і у Тифлісі. Та і в Києві. Але - "ще не вечір"...
Не маючи можливості наповнити бюджет законними методами, режим був змушений вдаватися до рекету на державному рівні: раптові нальоти фінансової поліції і драконівські штрафи за найменші або просто вигадані порушення. "Transparency International", відстежуючи умови ведення бізнесу в Грузії, назвала цю практику "податковим тероризмом". Крапку поставив арешт ізраїльських бізнесменів Фукса і Франкеля, яким, згідно з рішенням Лондонського арбітражного суду, грузинський уряд повинен був виплатити недотримку в $98 млн. Замість цього їх заарештували, звинувативши в спробі дачі хабара, причому, провокація була реалізована силами грузинських спецслужб. В результаті приплив прямих іноземних інвестицій, що почався після приходу Саакашвілі до влади і перевищив у 2007 р. $2 млрд, зів'яв.
Боротьба з корупцією також перетворилася на фікцію - її успішно замінила практика взаємного лобіювання. А держава, що оголосила в числі пріоритетів боротьбу зі злочинністю, за фактом сама перетворилася на ОЗУ, що висвітлив скандал з тортурами противників Саакашвілі в Глданській в'язниці.
До кінця другого терміну Саакашвілі почав готувати операцію "наступник". План полягав у тому, щоб прийняти зміни до Конституції, передавши значну частину повноважень президента парламенту і прем'єр-міністру. Потім, отримавши більшість у парламенті і провівши в крісло президента свою маріонетку, Саакашвілі планував сісти на місце прем'єра. Перша частина плану вдалася, і поправки були прийняті в жовтні 2010 р. Але парламентські вибори 2012 р. ЄНР програла, незважаючи на широке застосування незаконних методів. Крапку поставили президентські вибори 2013 р., на яких кандидат від ЄНР, що пішла в опозицію, Давид Бакрадзе програв Георгію Маргвелашвілі від правлячої партії "Грузинська мрія - Демократична Грузія", лідером і організатором якої виступив міноритарний акціонер "Газпрому" Бідзіна Іванішвілі. Втім, з урахуванням змін, внесених до Конституції, пост президента Грузії втратив колишню значимість.
В кінці жовтня 2013 р., не чекаючи закінчення президентського терміну, Саакашвілі втік до Брюсселя, звідки переїхав до США. Там він влаштувався в грудні викладачем в американську Школу права і дипломатії імені Флетчера при Університеті Тафтса, читати лекції про європейську державність.
Після зміни влади в Україні "збитого президента" в лютому 2015 р. підсунули в команду Петра Порошенка. Важко сказати, чому той прийняв таке поповнення, але воно виявилося для нього вк
рай невдалим і нічого, крім неприємностей і збитків не принесло. В результаті Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства, яке сам же дав йому своїм указом, і вислав з країни.
Але Саакашвілі знову сплив уже в команді Володимира Зеленського, отримавши посаду голови виконкому Національної ради реформ - відмінна синекура при непоганій зарплаті, але не дає можливості завдати великої шкоди. Ось хіба що Грузія відповіла на це призначення відкликанням посла. Після чого побіжний експрезидент надовго зник з радарів.
https://www.dsnews.ua/ukr/society/virtualnyy-triumf-kak-mihail-saakashvili-v-ocherednoy-raz-na-rodinu-sobralsya-01102021-438669
Грузинська влада показала відносно слабкі результати у великих містах, зокрема в столиці, де правляча «Грузинська мрія» отримала всього 40%. Це багато хто називає поразкою, крім того в десятках міст очевидно будуть другі тури, а в шести на перше місце вийшли кандидати від «Національного руху» - безпрецедентний випадок за останні 9 років.
Вибори в Грузії проводяться за змішаною системою - пропорційно-мажоритарною. Мажоритарники-одномандатники при будь-якому уряді завжди були джерелом голосів влади. Місцеві «олігархи», як правило, балотуються від партії влади і завжди перемагають.
Так буде на цей раз - завдяки місцевим «олігархам», які без проблем «скуповували» цілі регіон «Грузинська мрія» переможе.
В 2024-му будуть чергові парламентські вибори, але - без мажоритарників.
Так, що можливість вийти з тюрми у Саакашвілі - 2024 рік, коли, можливо переможе його партія «Національний рух»