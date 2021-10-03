УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10918 відвідувачів онлайн
Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
10 809 130

Вибори в Грузії: за результатами опрацювання 41,61% протоколів лідирує провладна "Грузинська мрія"

Вибори в Грузії: за результатами опрацювання 41,61% протоколів лідирує провладна

Після підрахунку голосів із 41,61% дільниць на виборах у Грузії провладна партія "Грузинська мрія" набирає 48,56% голосів.

Про це свідчать дані грузинської ЦВК, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Газету.ру".

В опозиційного "Єдиного національного руху" експрезидента Міхеіла Саакашвілі, - 31,23% голосів.

На третьому місці партія Георгія Гахарії за "Грузію" - 6,87%. Решта партій набирають не більше 2% голосів.

Читайте також: Україна звернулася до Грузії із запитом на відвідування Саакашвілі українським консулом, - речник МЗС Ніколенко

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Як повідомлялося, напередодні президент Грузії Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.

вибори (6689) Грузія (1844) Саакашвілі Міхеіл (2155)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+25
Вот это попандос для Михо...
показати весь коментар
03.10.2021 09:58
+22
показати весь коментар
03.10.2021 09:59
+12
А почему Карсон для кацапов враг? Может потому что подписал капитуляцию после 5 дней войны? Я на месте кацапов бы Карсону вмазаному памятник поставил!
показати весь коментар
03.10.2021 10:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
о каком чекисте речь?
показати весь коментар
03.10.2021 11:09 Відповісти
Порохоботи не називають Зе агентом кремля , і Сааку теж ,, для порохоботів один - клоун каломойшин , інший лише персонаж з мультфільму ...Агентами ******* їх називають -агенти ******* . .
показати весь коментар
03.10.2021 11:06 Відповісти
правильнее будет так
пока профессиональный клоун Зе с агентом Кремля Ермаком веселились в Трускавце . другой клоун аматор решил сыграть в рулетку и десантировался в Тбилисси . очевидно что проиграл
показати весь коментар
03.10.2021 11:11 Відповісти
шо. революції по визволенню Саакішвілі не буде ??? і адвокат Пека Басилия заявляє що звільнити Саакашвілі з вязниці може тільки помилування президента Грузії. а вона вже сказала - "ніколи". ну просто якесь свято. не побачемо не почуємо цього дебільного крикливого долбойоба Міхо Сааківшілі. . .
показати весь коментар
03.10.2021 10:47 Відповісти
@svecha62

Екзит пол американської компанії Edison Research, на замовлення опозиційного телеканалу "TV Formula"

"Грузинська мрія - демократична Грузія" набрала 46%, "Єдиний національний рух" Саакашвілі має 33%.
показати весь коментар
03.10.2021 10:47 Відповісти
показати весь коментар
03.10.2021 10:47 Відповісти
Сидеть Саакашвили, не пересидеть. И помилования не будет.
показати весь коментар
03.10.2021 11:02 Відповісти
Кстати, сидеть Михо будет по тем же статьям, что и ЗЕ - злоупотребление и узурпация власти, растрата бюджетных средств.

Но ЗЕ молодец - он еще и госизмену себе успел приобрести.
показати весь коментар
03.10.2021 11:07 Відповісти
ПАПуас с грицаатсасуем сипе уже госизмену слепил.
показати весь коментар
03.10.2021 15:56 Відповісти
Нехай посидить . За " хороводи" , які та гнида організовувала кілька років тому - в Києві , потрібно відповісти ,, нехай хоч і так . .
показати весь коментар
03.10.2021 11:12 Відповісти
показати весь коментар
03.10.2021 11:06 Відповісти
Кто то ожидал там честных результатов?
показати весь коментар
03.10.2021 11:08 Відповісти
интересно получается . когда одна быдломасса голосует за клоуна который хочет мириться с Россией это честные выборы
а когда другая быдломасса голосует за тех кто уже помирился с москалями это не честные выборы
и ли честно это только когда по результатам выигрывает массовик затейник будь то Мишка или Вовка не принципиально ?
показати весь коментар
03.10.2021 11:16 Відповісти
Даже оппозиционный экзитпол давал победу партии власти, так что все более менее честно, ну может и накрутили пару процентов.
показати весь коментар
03.10.2021 11:59 Відповісти
шашлычник из камеры будет кричать "Тбилиси вставай"? )))) пусть отдохнет, наркоша.
показати весь коментар
03.10.2021 13:09 Відповісти
Міхаєль Саакашвілі - великий Патріот Грузії і України. Тому його бояться і скавчать різношерстні кацапські запроданці тут і там. Приїзд у Грузію і арешт - то акт самопожертви з прицілом якщо не на ці, то на наступні вибори (31.2% то дуже непоганий попередній результат для опозиції, особливо, коли її лідер у кайданках...). А сприяння у його арешті української влади (за що навіть подякував Прем"єр Грузії!) - то черговий цвях у домовину режиму обдолбаних клоунів на Банковій.
Саакашвілі - чесний чоловік. Емоційний, прямолінійний, але - чесний і не продажний. Він не крав і не давав красти.Тому його "з"їли" в Одесі і у Тифлісі. Та і в Києві. Але - "ще не вечір"...
показати весь коментар
03.10.2021 11:13 Відповісти
Проте, ситуація в економіці була провальною. Хоча за час перебування Саакашвілі при владі середня зарплата збільшилася в 8 разів, з $30 до $250, за результатами опитування, проведеного в листопаді 2010 р., 25% респондентів заявили, що вони не мають коштів для повноцінного харчування, а ще 42% - що грошей вистачає тільки на їжу. За обсягом ВВП на душу населення Грузія залишалася на одному з останніх місць в світі. У сільських районах, де проживає більше 50% населення Грузії, площа оброблюваних земель при Саакашвілі скоротилася на 43%, в результаті чого продовольчий кошик на 80% став складатися з імпортних товарів. Ембарго Росії на поставку грузинських вин, 90% експорту яких йшло в РФ, викликало колапс виноробства, а загальний занепад сільського господарства - зростання безробіття до 30%. Зовнішній борг Грузії в 2010 р. склав 46% ВВП і $4,2 млрд - за офіційними даними, а за неофіційними - все $ 9 млрд.

Не маючи можливості наповнити бюджет законними методами, режим був змушений вдаватися до рекету на державному рівні: раптові нальоти фінансової поліції і драконівські штрафи за найменші або просто вигадані порушення. "Transparency International", відстежуючи умови ведення бізнесу в Грузії, назвала цю практику "податковим тероризмом". Крапку поставив арешт ізраїльських бізнесменів Фукса і Франкеля, яким, згідно з рішенням Лондонського арбітражного суду, грузинський уряд повинен був виплатити недотримку в $98 млн. Замість цього їх заарештували, звинувативши в спробі дачі хабара, причому, провокація була реалізована силами грузинських спецслужб. В результаті приплив прямих іноземних інвестицій, що почався після приходу Саакашвілі до влади і перевищив у 2007 р. $2 млрд, зів'яв.

Боротьба з корупцією також перетворилася на фікцію - її успішно замінила практика взаємного лобіювання. А держава, що оголосила в числі пріоритетів боротьбу зі злочинністю, за фактом сама перетворилася на ОЗУ, що висвітлив скандал з тортурами противників Саакашвілі в Глданській в'язниці.

До кінця другого терміну Саакашвілі почав готувати операцію "наступник". План полягав у тому, щоб прийняти зміни до Конституції, передавши значну частину повноважень президента парламенту і прем'єр-міністру. Потім, отримавши більшість у парламенті і провівши в крісло президента свою маріонетку, Саакашвілі планував сісти на місце прем'єра. Перша частина плану вдалася, і поправки були прийняті в жовтні 2010 р. Але парламентські вибори 2012 р. ЄНР програла, незважаючи на широке застосування незаконних методів. Крапку поставили президентські вибори 2013 р., на яких кандидат від ЄНР, що пішла в опозицію, Давид Бакрадзе програв Георгію Маргвелашвілі від правлячої партії "Грузинська мрія - Демократична Грузія", лідером і організатором якої виступив міноритарний акціонер "Газпрому" Бідзіна Іванішвілі. Втім, з урахуванням змін, внесених до Конституції, пост президента Грузії втратив колишню значимість.

В кінці жовтня 2013 р., не чекаючи закінчення президентського терміну, Саакашвілі втік до Брюсселя, звідки переїхав до США. Там він влаштувався в грудні викладачем в американську Школу права і дипломатії імені Флетчера при Університеті Тафтса, читати лекції про європейську державність.

Після зміни влади в Україні "збитого президента" в лютому 2015 р. підсунули в команду Петра Порошенка. Важко сказати, чому той прийняв таке поповнення, але воно виявилося для нього вк

рай невдалим і нічого, крім неприємностей і збитків не принесло. В результаті Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства, яке сам же дав йому своїм указом, і вислав з країни.

Але Саакашвілі знову сплив уже в команді Володимира Зеленського, отримавши посаду голови виконкому Національної ради реформ - відмінна синекура при непоганій зарплаті, але не дає можливості завдати великої шкоди. Ось хіба що Грузія відповіла на це призначення відкликанням посла. Після чого побіжний експрезидент надовго зник з радарів.

https://www.dsnews.ua/ukr/society/virtualnyy-triumf-kak-mihail-saakashvili-v-ocherednoy-raz-na-rodinu-sobralsya-01102021-438669
показати весь коментар
03.10.2021 12:03 Відповісти
бугага, але є одне але, Сцикашвіля не громадянин Грузії, отак от.
показати весь коментар
03.10.2021 17:15 Відповісти
А це означає що Міхо не скоро на свободу вийде, хотів хайп спіймати. Не вийшло. Буває.
показати весь коментар
03.10.2021 11:20 Відповісти
Якщо через арешт Саакашвілі в Грузії почнуться великі протести опозиції, та тиск Заходу й США, то його віддадуть в Україну. Хоч з нього тут толку, як з козла молока.
показати весь коментар
03.10.2021 12:14 Відповісти
Ну тут ми , і що далі ..? Я бачу - ти теж тут , зі своєю шоблою .
показати весь коментар
03.10.2021 11:31 Відповісти
посилання на "газета. сру" дуже надихає.
показати весь коментар
03.10.2021 11:42 Відповісти
Хаха Саакашвили полный лох.
показати весь коментар
03.10.2021 11:54 Відповісти
Посадют галстукоїда............. точно посадют.
показати весь коментар
03.10.2021 12:09 Відповісти
Карлсон, походу, приземлился в Грузии очень надолго ..
показати весь коментар
03.10.2021 15:15 Відповісти
******* ПАПуаса ужо атметелассь, магете итти сасать рашен.
показати весь коментар
03.10.2021 15:59 Відповісти
Трохи занурившись у грузинські справи ...
Грузинська влада показала відносно слабкі результати у великих містах, зокрема в столиці, де правляча «Грузинська мрія» отримала всього 40%. Це багато хто називає поразкою, крім того в десятках міст очевидно будуть другі тури, а в шести на перше місце вийшли кандидати від «Національного руху» - безпрецедентний випадок за останні 9 років.
Вибори в Грузії проводяться за змішаною системою - пропорційно-мажоритарною. Мажоритарники-одномандатники при будь-якому уряді завжди були джерелом голосів влади. Місцеві «олігархи», як правило, балотуються від партії влади і завжди перемагають.
Так буде на цей раз - завдяки місцевим «олігархам», які без проблем «скуповували» цілі регіон «Грузинська мрія» переможе.
В 2024-му будуть чергові парламентські вибори, але - без мажоритарників.
Так, що можливість вийти з тюрми у Саакашвілі - 2024 рік, коли, можливо переможе його партія «Національний рух»
показати весь коментар
03.10.2021 17:12 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 