Вибори в Грузії: за результатами опрацювання 41,61% протоколів лідирує провладна "Грузинська мрія"

Після підрахунку голосів із 41,61% дільниць на виборах у Грузії провладна партія "Грузинська мрія" набирає 48,56% голосів.

Про це свідчать дані грузинської ЦВК, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Газету.ру".

В опозиційного "Єдиного національного руху" експрезидента Міхеіла Саакашвілі, - 31,23% голосів.

На третьому місці партія Георгія Гахарії за "Грузію" - 6,87%. Решта партій набирають не більше 2% голосів.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Як повідомлялося, напередодні президент Грузії Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.